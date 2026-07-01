КАМИНЕРЫ

В исторических источниках Томска сохранились материалы о купеческой семье Каминер.

Михель Гиршевич Каминер (или Михаил Григорьевич) родился в 1798 г. в Витебской губернии в мещанской семье. По национальности еврей. Его отец в 1809 г. был сослан в Сибирь. Здесь он записался сначала в канские, затем – красноярские купцы 3-й гильдии. Сам Михель числился красноярским мещанином, но уже в 1819 г. перешел в купеческое сословие, записавшись в купцы 3-й гильдии г. Красноярска. Перебравшись в Канск, сдал купцом 2-й гильдии, с 1842 г. – купец 1-й гильдии, с 1860-х гг. – купец 2-й гильдии в Томске. К. специализировался на торговле различными товарами, продавая их в Кяхте. В 1871 г. увлекся золотопромышленностью. Увлекался благотворительностью. В 1859 г. просил разрешения выстроить в Томске на своей земле еврейскую молитвенную школу. В итоге был построен деревянный дом, в котором начало работу молитвенное заведение – Каминерская синагога. Супруга – Авдотья Исаевна. Дети: Борис, Израиль, Исай, Федосья, Раиса, Ананий, Миней.

Наследники

Сын Михеля Гиршевича Ананий Михайлович родился в 1820 г. С конца 1850-х гг. – купец 2-й гильдии в Томске, затем – купец 1-й гильдии, с 1869 г. – мариинский купец 1-й гильдии. Специализировался на подрядах. В 1858 г. выстроил здание Томской городской полиции. Доставлял продовольствие, одежду, инвентарь и материалы на золотые прииски. Так же, как и отец увлекся золотопромышленностью. Собственник томского магазина модных товаров. Супруга – Елизавета Абрамовна (р. 1820). Дети: Яков, Серафима.

Сын Михеля Гиршевича Миней Михайлович родился в 1823 г. Продолжил семейное торговое дело. Был канским купцом 3-й гильдии, с 1867 г. – томским купцом 2-й гильдии, затем – мариинским купцом 2-й гильдии. Исполнял должность доверенного по торговле в семье. Собственник винокуренного завода в дер. Рыбаловой Томского округа, золотого прииска в Алтайском горном округе. Торговая деятельность оказалась для Минея Михайловича неудачной, и его объявили несостоятельным должником. Помимо торговли, был активным участником общественной жизни: депутат торговли, по поручению Томской городской думы проверял наличие торговых документов у томских мещан и купцов. Вторая супруга – Серафима Моисеевна. Дети от двух браков: Вениамин, Полинария, Агния, Анна, Розалия, Абрам.