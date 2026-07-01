КАМИНАЛЬХУЮ
КАМИНАЛЬХУЮ - древний город майя в Гватемале.
Руины города расположены на западной окраине города Гватемала, на высоте около 1500 м. Основан около III-го тысячелетия до н. э. Крупнейший культурный центр древних обитателей горной Гватемалы в IV веке до н. э. - III веке н. э. Заброшен к XII веку. Впервые описан в конце XIX века английским археологом А. П. Модсли. Раскопки проводились: с 1925 года (мексиканский учёным М. Гамио); в 1935-1953 годы, когда гватемальский археолог Х. А. Вильякорта дал название городу (на языке киче - «холмы мёртвых»); в 1970-х годах - учёными университета штата Пенсильвания (США). Часть города застроена в связи с ростом столицы в XX веке. Сохранилось около 200 платформ и курганов (I-тысячелетие до н. э.- III век н. э.), остатки пирамид майя (V-IX века), стелы с надписями и рельефными изображениями, гробницы, склепы. При раскопках обнаружены фигурная и расписная керамика, изделия из камня, кости, раковин и т. п. Основные находки хранятся в музее «Мирафлорес» и в Национальном музее археологии и этнологии (город Гватемала).