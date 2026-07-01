КАМИНАЛЬХУЮ

КАМИНАЛЬХУЮ - древний город майя в Гватемале.

Руи­ны го­ро­да рас­по­ло­же­ны на западной ок­раи­не города Гва­те­ма­ла, на высоте около 1500 м. Ос­но­ван около III-го тысячелетия до н. э. Круп­ней­ший куль­тур­ный центр древ­них оби­та­те­лей гор­ной Гва­те­ма­лы в IV веке до н. э. - III веке н. э. За­бро­шен к XII веку. Впер­вые опи­сан в конце XIX века английским ар­хео­ло­гом А. П. Модс­ли. Рас­коп­ки про­во­ди­лись: с 1925 года (мексиканский учё­ным М. Га­мио); в 1935-1953 годы, ко­гда гва­темальский ар­хео­лог Х. А. Виль­я­кор­та дал название го­роду (на языке ки­че - «хол­мы мёрт­вых»); в 1970-х годах - учё­ны­ми университета шта­та Пен­силь­ва­ния (США). Часть го­ро­да за­строе­на в свя­зи с рос­том сто­ли­цы в XX веке. Со­хра­ни­лось около 200 плат­форм и кур­га­нов (I-тысячелетие до н. э.- III век н. э.), ос­тат­ки пи­ра­мид майя (V-IX века), сте­лы с над­пи­ся­ми и рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, гроб­ни­цы , скле­пы. При рас­коп­ках об­на­ру­же­ны фи­гур­ная и рас­пис­ная ке­ра­ми­ка, из­де­лия из кам­ня, кос­ти, ра­ко­вин и т. п. Основные на­ход­ки хра­нят­ся в му­зее «Ми­ра­фло­рес» и в Национальном му­зее ар­хео­ло­гии и этно­ло­гии (город Гва­те­ма­ла).

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