КАМИЛЛ МАРК ФУРИЙ

Камилл, Марк Фурий (лат. Marcus Furius Camillus) (сер. V в. до н. э. — 365 до н. э.) — римский государственный и военный деятель.

Происходил из патрицианского рода. Уже в юности, в 432 до н. э., прославился мужеством в битве с эквами и вольсками. В 403 до н. э. был избран цензором, 6 раз был военным трибуном с консульской властью, 5 раз назначался диктатором, четырежды добивался триумфа. В 398 до н. э. одержал победу над Капенами, а в 396 до н. э., назначенный диктатором, завершил 10-летнюю осаду г. Вейи полной победой. В 394 до н. э. завоевал город фалисков Фалерии. Собирая обещанную им богу Аполлону десятину от военной добычи в Вейях, в 391 до н. э. вызвал недовольство римлян, был обвинен в утайке части добычи и отправился в изгнание. В 390 до н. э., после разгрома римлян на реке Аллии и захвата Рима галлами, К. сначала возглавил войско г. Ардеи, в котором жил в изгнании, и разбил один из отрядов галлов. Собравшееся в Вейях римское войско требовало возвращения К. из изгнания. Осажденный на Капитолии римский сенат назначил К. диктатором, и тот, собрав разбитых римлян, в двух сражениях полностью разгромил войско галлов, получив за это почетное звание «отца отечества и второго основателя Рима». Воспрепятствовав плебеям покинуть разрушенную столицу и переселиться в Вейи, К. вновь отстроил Рим. В 384 до н. э. в должности военного трибуна участвовал в суде над Манлием Капитолийским , осужденным на смерть и забвение памяти о нем. В течение многих лет неоднократно одерживал победы над галлами, последний раз в 367 до н. э. в Альбанской области. В том же году К. без успеха противодействовал принятию законов Лициния-Секстия. Умер в глубокой старости во время чумы 365 до н. э.

Ист.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1. М., 1961. С. 168—195.

Лит.: Дементьева В. В. Марк Фурий Камилл: древний портрет полководца в современной реставрации // Antiquitas Aeterna. Поволжский антиковедческий журнал. Вып. 2: Война, армия и военное дело в античном мире. Саратов, 2007. С. 119—127; Токмаков В. Н. Марк Фурий Камилл: превратности судьбы и образа «второго Ромула» // История через личность. Историческая биография сегодня / Репина Л. П. (ред.). М., 2010. С. 582—606. Walter U. Marcus Furius Camillus — die schattenhafte Lichtgestalt // Von Romulus zu Augustus. Große Gestalten der römischen Republik / Hrsg. v. K.-J. Hölkeskamp und E. Stein. München, 2000. S. 58—68.