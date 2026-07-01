КАМИЛЬ МУСТАФА

КАМИЛЬ МУСТАФА - деятель национально-освободительного движения Египта, публицист и оратор.

Из се­мьи офи­це­ра египетской ар­мии. Oкон­чил юри­дический факультет Ту­луз­ско­го университета во Фран­ции. В 1900 году ос­но­вал газету «аль-Ли­ва» («Зна­мя»). Вы­сту­пал за ос­во­бо­ж­де­ние Егип­та от британской ок­ку­па­ции , тре­бо­вал внутренней ав­то­но­мии Егип­та в рам­ках Ос­ман­ской им­пе­рии и рас­счи­ты­вал на по­мощь турецкого пра­ви­тель­ст­ва в борь­бе про­тив Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1907 году соз­дал пар­тию Ва­тан и был пер­вым её пред­се­да­те­лем.