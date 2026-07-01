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КАМИЛЬ МУСТАФА
КАМИЛЬ МУСТАФА - деятель национально-освободительного движения Египта, публицист и оратор.
Из семьи офицера египетской армии. Oкончил юридический факультет Тулузского университета во Франции. В 1900 году основал газету «аль-Лива» («Знамя»). Выступал за освобождение Египта от британской оккупации, требовал внутренней автономии Египта в рамках Османской империи и рассчитывал на помощь турецкого правительства в борьбе против Великобритании. В 1907 году создал партию Ватан и был первым её председателем.
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