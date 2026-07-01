КАМЕЯ

КАМЕЯ - изделие из резного полудрагоценного камня с выпуклым рельефным изображением.

Тех­ни­ка соз­да­ния по­яви­лась в ан­тичной Гре­ции в эпо­ху эл­линиз­ма (IV век до н. э.), их вы­ре­за­ли из мно­го­слой­но­го сар­до­ник­са, раз­но­цвет­ные слои ко­то­ро­го уси­ли­ва­ли кон­траст ме­ж­ду изо­бра­же­ни­ем и фо­ном (смотрите Декоративно-прикладное искусство ). Круп­ней­шим цен­тром про­из­вод­ст­ва камем бы­ла Алек­сан­д­рия Еги­пет­ская. На камеи изо­бра­жа­лись как оди­ноч­ные фи­гу­ры, так и слож­ные по­ве­ст­во­ва­тель­ные и ал­ле­го­рические ком­по­зи­ции («Ка­мея Гон­за­га» с изо­бра­же­ни­ем Пто­ле­мея II Фи­ла­дель­фа и его же­ны Ар­си­нои из Алек­сан­д­рии, сар­до­никс, III век до н. э., Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Камеи так­же слу­жи­ли ук­ра­ше­ния­ми, встав­ля­лись в различные пред­ме­ты («Ча­ша Фар­не­зе», сар­до­никс, I век до н. э., Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Не­аполь). В Древ­нем Ри­ме наи­бо­лее зна­чительные де­ко­ра­тив­ные камеи бы­ли соз­да­ны в пе­ри­од ран­ней им­пе­рии («Ка­мея Ав­гу­ста», пос­ле 10 год н. э., Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; «Суд Па­ри­са», 1-я половина I века н. э., Ста­рый му­зей, Бер­лин; «Боль­шая ка­мея Фран­ции», 20-е годы н. э., Национальная библиотека, Па­риж; все - сар­до­никс). В это же вре­мя воз­ник­ла тех­ни­ка вы­ре­за­ния камеи в двух­слой­ном стек­ле («Порт­ланд­ская ва­за», начало I века н. э., Бри­тан­ский му­зей, Лон­дон).

В Ви­зан­тии в ан­тич­ной тех­ни­ке соз­да­ва­лись камеи с изо­бра­же­ния­ми на хри­сти­ан­ские сю­же­ты (ка­мея с бюс­том святого Ге­ор­гия, ге­лио­троп, X век, Ху­дожественный му­зей Клив­лен­да), по­лу­чив­шие наи­бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в пе­ри­од т. н. Ма­ке­дон­ско­го воз­ро­ж­де­ния (середина IX - середина XI веков). В средневековой Ев­ро­пе ан­тич­ные камеи ста­ли пред­ме­том кол­лек­цио­ни­ро­ва­ния и под­ра­жа­ния (ка­мея с По­сей­до­ном, оникс, 1-я половина XIII века, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на). В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния ан­тич­ные камеи слу­жи­ли объ­ек­том ко­пи­ро­ва­ния; в XV-XVII веках по их об­раз­цам так­же соз­дава­лись но­вые про­из­ве­де­ния - порт­реты пра­ви­те­лей (Алес­сан­д­ро Ме­ди­чи, хал­це­дон, середина XVI века, Па­лац­цо Пит­ти, Фло­рен­ция), ми­фо­ло­гические и хри­сти­ан­ские ком­по­зи­ции («Святой Ге­ор­гий, уби­ваю­щий дра­ко­на», сар­до­никс, XVII век, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). В раз­ное вре­мя цен­тра­ми соз­да­ния камеи бы­ли Не­аполь, Фло­рен­ция, Па­риж, Нюрн­берг, Пра­га и др. го­ро­да. Камеи ино­гда вы­ре­за­ли так­же из де­ре­ва, кос­ти, пер­ла­мут­ра, ко­рал­лов и др. ма­те­риа­лов. Осо­бую по­пу­ляр­ность камеи при­об­ре­ли в эпо­ху клас­си­циз­ма (конец XVIII - начало XIX веков). В это вре­мя Дж. Уэд­жвуд стал вос­про­из­во­дить камеи в ке­ра­ми­ке.

Иллюстрация:

«Ка­мея Гон­за­га». Сар­до­никс. III век до н. э. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)