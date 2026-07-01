КАМЕЯ
КАМЕЯ - изделие из резного полудрагоценного камня с выпуклым рельефным изображением.
Техника создания появилась в античной Греции в эпоху эллинизма (IV век до н. э.), их вырезали из многослойного сардоникса, разноцветные слои которого усиливали контраст между изображением и фоном (смотрите Декоративно-прикладное искусство). Крупнейшим центром производства камем была Александрия Египетская. На камеи изображались как одиночные фигуры, так и сложные повествовательные и аллегорические композиции («Камея Гонзага» с изображением Птолемея II Филадельфа и его жены Арсинои из Александрии, сардоникс, III век до н. э., Эрмитаж, Санкт-Петербург). Камеи также служили украшениями, вставлялись в различные предметы («Чаша Фарнезе», сардоникс, I век до н. э., Национальный археологический музей, Неаполь). В Древнем Риме наиболее значительные декоративные камеи были созданы в период ранней империи («Камея Августа», после 10 год н. э., Художественно-исторический музей, Вена; «Суд Париса», 1-я половина I века н. э., Старый музей, Берлин; «Большая камея Франции», 20-е годы н. э., Национальная библиотека, Париж; все - сардоникс). В это же время возникла техника вырезания камеи в двухслойном стекле («Портландская ваза», начало I века н. э., Британский музей, Лондон).
В Византии в античной технике создавались камеи с изображениями на христианские сюжеты (камея с бюстом святого Георгия, гелиотроп, X век, Художественный музей Кливленда), получившие наиболее широкое распространение в период т. н. Македонского возрождения (середина IX - середина XI веков). В средневековой Европе античные камеи стали предметом коллекционирования и подражания (камея с Посейдоном, оникс, 1-я половина XIII века, Художественно-исторический музей, Вена). В эпоху Возрождения античные камеи служили объектом копирования; в XV-XVII веках по их образцам также создавались новые произведения - портреты правителей (Алессандро Медичи, халцедон, середина XVI века, Палаццо Питти, Флоренция), мифологические и христианские композиции («Святой Георгий, убивающий дракона», сардоникс, XVII век, Эрмитаж, Санкт-Петербург). В разное время центрами создания камеи были Неаполь, Флоренция, Париж, Нюрнберг, Прага и др. города. Камеи иногда вырезали также из дерева, кости, перламутра, кораллов и др. материалов. Особую популярность камеи приобрели в эпоху классицизма (конец XVIII - начало XIX веков). В это время Дж. Уэджвуд стал воспроизводить камеи в керамике.
Иллюстрация:
«Камея Гонзага». Сардоникс. III век до н. э. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.