КАМЕШКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Камешковский историко-краеведческий музей. Первая экспозиция музея была открыта 27 апреля 1977 года.

Её создателем стал историк- краевед М.В. Воронцов. Она была посвящена истории фабрики им. Я.М. Свердлова. В 2002 году музей получил статус муниципального учреждения культуры.

Первая экспозиция, посвященная основанию города, открылась в июне 2003 года после реконструкции. В настоящее время в музее работают 5 экспозиций: «Основание города», «Его присутствие на земле», «Русская изба», «Фронт. Тыл. Плен», «Владимирские рожечники».

Филиалом музея является музей А.П. Бородина в селе Давыдово Камешковского района. Единственный в мире музей А.П. Бородина был открыт в октябре 1980 года. Он посвящен Александру Порфирьевичу Бородину -композитору, музыканту, ученому-химику, который стоял у истоков высшего женского образования в России, автору, создавшему грандиозное произведение - оперу « Князь Игорь », прославившую русскую музыку на весь мир. Музей А.П. Бородина расположен в доме сельского священника Павла Афанасьевича Дианина. А.П. Бородина с Дианиными связывала многолетняя дружба. В течение 3-х лет он приезжал на лето к своему любимому ученику Александру Дианину в село Давыдово. Здесь были созданы лучшие арии из оперы «Князь Игорь». К А.П. Дианину перешел архив Бородина после его смерти.

Сын Александра Сергей Дианин издал несколько книг об А.П. Бородине и мечтал о создании музея. В настоящее время в музее работают 2 экспозиции: «А.П. Бородин в селе Давыдово» и «Семья Дианиных» (открыта в апреле 2011 года), посвященная 4 поколениям семьи Дианиных, внесших значительный вклад в развитие русской науки и культуры.

Иллюстрации:

Камешковский историко-краеведческий музей.