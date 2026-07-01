КАМЕРУН

КАМЕРУН - республика Камерун.

Об­щие све­де­ния

Камерун - го­су­дар­ст­во в Центральной Аф­ри­ке. Гра­ни­чит на се­ве­ро-за­па­де с Ни­ге­ри­ей, на се­ве­ро-вос­то­ке с Ча­дом, на вос­то­ке с Цен­траль­но­аф­ри­кан­ской Рес­пуб­ли­кой, на юге с Рес­пуб­ли­кой Кон­го, Га­бо­ном, Эк­ва­то­ри­аль­ной Гви­не­ей. На за­па­де омы­ва­ет­ся заливом Бон­ни (часть Гви­ней­ско­го залива Ат­лан­ти­че­ско­го океана); дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 402 км. Площадь 465 тыс. км2. Население 19 млн. человек (2008 год). Сто­ли­ца - Яун­де. Официальные язы­ки - фран­цуз­ский и анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - франк КФА. Административно-территориальное де­ле­ние: 10 про­вин­ций.

Камерун - член ООН (1960 год), Африканского сою­за (1963 год), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ВТО (1995 год), Со­дру­же­ст­ва (1995 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Камерун - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция одоб­ре­на на ре­фе­рен­ду­ме 20.05.1972 года, всту­пи­ла в си­лу 02.06.1972 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства - пре­зи­дент, из­би­рае­мый все­об­щим тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем на 7 лет (чис­ло пе­ре­из­бра­ний не ог­ра­ни­че­но). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран ка­ме­ру­нец по ро­ж­де­нию, дос­тиг­ший 35 лет, об­ла­даю­щий всей пол­но­той гражданских и по­ли­тических прав. Пре­зи­дент яв­ля­ет­ся вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим воо­руженными си­ла­ми, на­зна­ча­ет и сме­ща­ет пре­мьер-ми­ни­ст­ра, чле­нов пра­ви­тель­ст­ва, су­дей, гу­бер­на­то­ров про­вин­ций.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - двух­па­лат­ный пар­ла­мент. Ниж­няя па­ла­та - Национальное со­бра­ние (180 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем на 5 лет). Верх­няя па­ла­та - Се­нат (100 се­на­то­ров, из них 30 наз­на­ча­ют­ся пре­зи­ден­том, 70 из­би­ра­ют­ся ко­свен­ны­ми вы­бо­ра­ми - по 10 се­на­то­ров от ка­ж­дой про­вин­ции). Се­нат по­ка не сфор­ми­ро­ван (2008 год).

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пре­зи­ден­том и пра­ви­тель­ст­вом во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром. Пре­зи­дент на­зна­ча­ет пре­мьер-ми­ни­ст­ра и по его пред­ло­же­нию др. чле­нов пра­ви­тель­ст­вен­но­го ка­би­не­та. Пре­зи­дент ус­та­нав­ли­ва­ет их обя­зан­но­сти и определяет политику кабинета. Пра­ви­тель­ст­во не­сёт от­вет­ст­вен­ность пе­ред пар­ла­мен­том.

В Камеруне су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии - Де­мо­кра­тическое объ­е­ди­не­ние ка­ме­рун­ско­го на­ро­да (ДОКН), Со­ци­ал-де­мо­кра­тический фронт (СДФ), Национальный со­юз за де­мо­кра­тию и про­гресс, Ка­ме­рун­ский де­мо­кра­тический со­юз.

При­ро­да

Рель­еф. Бе­ре­га зал. Бон­ни на се­ве­ре пре­им. пло­ские, пес­ча­ные или за­бо­ло­чен­ные, с ши­ро­ки­ми эс­туа­рия­ми; к югу от г. Кри­би – вы­со­кие и ска­ли­стые, без ес­теств. га­ва­ней. Вдоль по­бе­ре­жья про­тя­ги­ва­ет­ся ак­ку­му­ля­тив­ная низ­мен­ность ши­ри­ной до 130 км, с изо­ли­ро­ван­но воз­вы­шаю­щим­ся вул­ка­нич. мас­си­вом Ка­ме­рун (выс. 4100 м, выс­шая точ­ка стра­ны). От низ­мен­но­сти кру­ты­ми ус­ту­па­ми под­ни­ма­ют­ся де­ну­да­ци­он­ные цо­коль­ные плос­ко­го­рья, за­ни­маю­щие б. ч. тер­ри­то­рии К. В юж. час­ти (Юж­но-Ка­ме­рун­ское плос­ко­го­рье) они име­ют сла­бо­вол­ни­стый рель­еф и ср. выс. 600–900 м. В центр. час­ти воз­вы­ша­ют­ся глы­бо­вые го­ры Ада­ма­ва выс. до 2460 м (го­ра Ча­баль-Мба­бо), ог­ра­ни­чен­ные раз­ло­ма­ми сев.-вост. про­сти­ра­ния и ос­лож­нён­ные мо­ло­ды­ми ла­во­вы­ми по­кро­ва­ми и ко­ну­са­ми по­тух­ших вул­ка­нов; на се­ве­ре – низ­ко­вы­сот­ные го­ры Ман­да­ра (ср. выс. 800–1000 м). Ме­ж­ду го­ра­ми Ада­ма­ва и Ман­да­ра рас­по­ло­же­на воз­вы­шен­ная пла­сто­вая рав­ни­на, дре­ни­руе­мая р. Бе­нуэ. Край­ний се­вер стра­ны за­ни­ма­ют пло­ские озёр­но-ал­лю­ви­аль­ные рав­ни­ны впа­ди­ны оз. Чад (выс. ок. 300 м), час­то за­та­п­ли­вае­мые в дожд­ли­вый се­зон.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Б. ч. тер­ри­то­рии К. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах вы­сту­па фун­да­мен­та Аф­ри­кан­ской плат­фор­мы, об­ра­зо­ван­но­го ар­хей­ски­ми гней­са­ми, кри­стал­лич. слан­ца­ми, квар­ци­та­ми, ам­фи­бо­ли­та­ми, гра­ни­тои­да­ми и др. По­ро­ды ар­хея в сев. час­ти стра­ны в вен­де – на­ча­ле кем­брия ис­пы­та­ли тек­то­но­тер­маль­ную пе­ре­ра­бот­ку (ме­та­мор­физм и де­фор­ма­ции). На юго-вос­то­ке фун­да­мент пе­ре­крыт чех­лом верх­не­про­те­ро­зой­ских пес­ча­но-гли­ни­стых от­ло­же­ний си­нек­ли­зы Кон­го. Ме­ло­вые и кай­но­зой­ские тер­ри­ген­ные и кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния за­пол­ня­ют пе­ри­кра­тон­ный про­гиб, про­тя­ги­ваю­щий­ся вдоль ат­лан­тич. по­бе­ре­жья (где вме­ща­ют со­ле­нос­ные тол­щи ме­ло­во­го воз­рас­та), а так­же гра­бен Бе­нуэ и юж. ок­раи­ну си­не­кли­зы Чад на край­нем се­ве­ре. Ши­ро­ко раз­ви­ты ла­те­рит­ные ко­ры вы­вет­ри­ва­ния. В сев.-зап. час­ти стра­ны в нео­ген-чет­вер­тич­ное вре­мя про­изош­ла вспыш­ка ба­заль­то­во­го вул­ка­низ­ма; сфор­ми­ро­ва­лись шла­ко­вые ко­ну­сы, стра­то­вул­ка­ны (в т. ч. вул­кан Ка­ме­рун).

В К. име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за (гл. обр. на шель­фе), бок­си­тов (Ми­ним-Мар­тап, Нга­ун­даль в пров. Ада­ма­ва; Фон­го-Тон­го в Зап. про­вин­ции, близ г. Джанг), зо­ло­та (рос­сып­ные, элю­ви­аль­ные и жиль­ные на за­па­де и се­ве­ре), ла­те­рит­ных ко­бальт-ни­кель-мар­ган­це­вых руд (Нка­мо­уна на юго-вос­то­ке), руд же­ле­за (в Юж. про­вин­ции), ура­на (Ло­ло­дорф, там же), оло­ва (Майо-Дар­ле в пров. Ада­ма­ва), ти­та­на (в центр. рай­онах), а так­же це­мент­ных из­вест­ня­ков, глин, мер­ге­лей, гип­са, квар­це­вых пес­ков, пес­ча­но-гра­вий­ных сме­сей, гра­ни­тов.

Кли­мат. Тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на в пре­де­лах эк­ва­то­ри­аль­но­го и су­бэ­к­ва­то­ри­аль­но­го кли­ма­тич. поя­сов. На юге кли­мат эк­ва­то­ри­аль­ный, по­сто­ян­но влаж­ный. Ср. темп-ры са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (фев­ра­ля или мар­та) 24–28 °C, са­мо­го хо­лод­но­го (ию­ля или ав­гу­ста) 22–24 °C. Ко­ли­че­ст­во осад­ков во внутр. рай­онах 1500–2000 мм в год, на по­бе­ре­жье св. 3000 мм; на зап. и юго-зап. скло­нах мас­си­ва Ка­ме­рун до 9655 мм (Де­бунд­жа), са­мое влаж­ное ме­сто в Аф­ри­ке. На по­бе­ре­жье (г. Дуа­ла) наи­мень­шее ко­ли­че­ст­во осад­ков вы­па­да­ет в де­каб­ре – фев­ра­ле, мак­си­маль­ное (до 800 мм в ме­сяц) в ав­гу­сте. Во внутр. рай­онах юж. час­ти (г. Яун­де) ха­рак­тер­но на­ли­чие двух мак­си­му­мов осад­ков (март – июнь и сен­тябрь – но­ябрь). В сев. и центр. час­тях стра­ны кли­мат су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный, с чёт­ко вы­ра­жен­ны­ми дожд­ли­вым лет­ним и су­хим зим­ним се­зо­на­ми. Про­дол­жи­тель­ность су­хо­го се­зо­на воз­рас­та­ет с юга на се­вер от 4 до 7 мес. Сред­не­ме­сяч­ные темп-ры в центр. час­ти (г. Нга­ун­де­ре) от 20–21 °C (де­кабрь – ян­варь) до 22–24 °C (ап­рель – май); на рав­ни­нах сев. час­ти со­от­вет­ст­вен­но от 26 °C до 32–33 °C. Ко­ли­че­ст­во осад­ков в рай­онах, при­ле­гаю­щих к оз. Чад, ме­нее 500 мм; не­ред­ки за­су­хи.

Внут­рен­ние во­ды. Реч­ная сеть гус­тая и мно­го­вод­ная. Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мый объ­ём вод­ных ре­сур­сов 286 км3 (из них 268 км3 – ре­сур­сы реч­но­го сто­ка), удель­ная во­до­обес­пе­чен­ность 17,5 тыс. м3/чел. в год. Б. ч. стра­ны при­над­ле­жит бас­сей­ну Ат­лан­ти­че­ско­го ок., край­ний се­вер и се­ве­ро-вос­ток – бас­сей­ну внутр. сто­ка. В зал. Бон­ни впа­да­ют ре­ки, дре­ни­рую­щие юго-зап. и центр. час­ти К.: Са­на­га, Ньонг, Нтем, Ву­ри и др. Ре­ки юго-вост. час­ти (Ка­деи, Бум­ба, Джа) при­над­ле­жат сис­те­ме р. Сан­га (бас­сейн Кон­го). На сев. скло­нах гор Ада­ма­ва бе­рёт на­ча­ло р. Бе­нуэ, осн. при­ток Ни­ге­ра. Ре­ки Ло­гон, Ша­ри, Дор­ма, про­те­каю­щие вдоль сев. гра­ниц К., впа­да­ют в оз. Чад (час­тич­но рас­по­ло­же­но в пре­де­лах Ка­ме­ру­на).

Еже­год­но из вод­ных ис­точ­ни­ков изы­ма­ет­ся 985 млн. м3 во­ды. Из них 35% рас­хо­ду­ет­ся на ну­ж­ды с. х-ва, 46% – на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 19% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия. Ре­ки по­ро­жи­сты, бо­га­ты гид­ро­энер­ги­ей. Сум­мар­ный гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­ци­ал рек 115 тыс. МВт, ис­поль­зу­ет­ся не­зна­чи­тель­но (ме­нее 1%). Для нужд гид­ро­энер­ге­ти­ки соз­дан ряд во­до­хра­ни­лищ, в т. ч. круп­ней­шие Мба­кау на р. Дже­рем (объ­ём 2,6 км3), Ба­менд­жинг на р. Нун (1,8 км3).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Для поч­вен­но­го по­кро­ва в юж. час­ти ха­рак­тер­ны крас­но-жёл­тые фер­рал­лит­ные поч­вы, в центр. час­ти – крас­ные фер­рал­лит­ные и фер­ро­зё­мы; на се­ве­ре мес­та­ми раз­ви­ты тем­но­цвет­ные сли­то­зё­мы. В кот­ло­ви­не оз. Чад пре­об­ла­да­ют гид­ро­морф­ные и за­со­лён­ные поч­вы.

Око­ло 1/2 тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют ле­са и ред­ко­ле­сья. На Юж­но-Ка­ме­рун­ском плос­ко­го­рье рас­про­стра­не­ны влаж­ные веч­но­зе­лё­ные эк­ва­то­ри­аль­ные ле­са с цен­ны­ми по­ро­да­ми де­ревь­ев (ака­жу, азо­бе – же­лез­ное де­ре­во, эбе­но­вое де­ре­во и др.), на скло­нах мас­си­ва Ка­ме­рун – гор­ные веч­но­зе­лё­ные ле­са, вы­ше 3000 м сме­няю­щие­ся гор­ны­ми лу­га­ми. В центр. час­ти стра­ны раз­ви­ты лис­то­пад­но-веч­но­зе­лё­ные ле­са, ред­ко­ле­сья и са­ван­ны. На рав­ни­не Бе­нуэ гос­под­ству­ют ти­пич­ные са­ван­ны, в кот­ло­ви­не оз. Чад – опус­тынен­ные. Вдоль по­бе­ре­жья – ман­гро­вые за­рос­ли, наи­бо­лее гус­тые в устье р. Ву­ри. Од­на из осн. эко­ло­гич. про­блем стра­ны – вы­со­кая ско­рость обез­ле­се­ния (0,9% в год) вслед­ст­вие зна­чит. объ­ё­мов ком­мерч. ле­со­за­го­то­вок (в т. ч. не­ле­галь­ных), а так­же све­де́­ния ле­сов под план­та­ции с.-х. куль­тур (ка­као, мас­лич­ная паль­ма, ба­на­ны и др.).

По уров­ню био­ло­гич. раз­но­об­ра­зия К. за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в Аф­ри­ке. В со­ста­ве фло­ры св. 9000 ви­дов со­су­ди­стых рас­те­ний; наи­боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем и вы­со­кой сте­пе­нью эн­де­миз­ма от­ли­ча­ет­ся фло­ра гор­ных веч­но­зе­лё- ных ле­сов вул­ка­нич. мас­си­ва Ка­ме­рун и влаж­ных веч­но­зе­лё­ных эк­ва­то­ри­аль­ных ле­сов юж. час­ти стра­ны. Из­вест­но св. 300 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (в т. ч. 42 ви­да под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), ок. 1000 ви­дов птиц (18 ви­дов под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), ок. 200 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся. В ле­сах осо­бен­но раз­но­об­раз­ны при­ма­ты (пот­то, га­ла­го, мар­тыш­ко­вые, а так­же на­хо­дя­щие­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния ко­ло­бус Пре­ус­са и чёр­ный ко­ло­бус, дрил, за­пад­ная го­рил­ла, шим­пан­зе и др.), ха­рак­тер­ны аф­ри­кан­ский слон, бе­ге­мот, лес­ные ан­ти­ло­пы (бон­го, си­та­тун­га) и др. В са­ван­нах мно­го­чис­лен­ны ко­пыт­ные (аф­ри­кан­ский буй­вол, чёр­ный но­со­рог, жи­раф, разл. ви­ды ан­ти­лоп), из хищ­ных встре­ча­ют­ся лев, ле­о­пард; для ор­ни­то­фау­ны ха­рак­тер­ны круп­ные пти­цы (аф­ри­кан­ский стра­ус, ма­ра­бу, дро­фи­ные).

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют св. 15% пл. стра­ны, но, не­смот­ря на офиц. ста­тус, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир в их пре­де­лах час­то на­хо­дят­ся под уг­ро­зой унич­то­же­ния. Круп­ней­шие ох­ра­няе­мые тер­ри­то­рии: нац. пар­ки Бе­нуэ, Бу­ба-Нджи­да, Ва­за, Кам­по, Фа­ро, Ко­руп и ре­зер­ва­ты Ба­фиа, Джа, Дуа­ла-Эдеа. В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­чён фау­ни­стич. ре­зер­ват Джа – один из круп­ней­ших в Аф­ри­ке мас­си­вов не­на­ру­шен­ных эк­ва­то­ри­аль­ных ле­сов. Ши­ро­ко из­вест­ные в Аф­ри­ке нац. пар­ки Бе­нуэ и Ва­за име­ют ста­тус био­сфер­ных ре­зер­ва­тов ЮНЕСКО.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния К. со­став­ля­ют на­ро­ды, го­во­ря­щие на ни­ге­ро-кон­го­лез­ских язы­ках, – 74,7%: на бан­то­ид­ных язы­ках – 63,2% (на бан­ту язы­ках – 50,4%; жи­вут в осн. на юге К.), в т. ч. бами­ле­ке­ 11%, яун­де 7,7%, бу­лу 5,1%, ба­са 2,5%, ба­мум 2,3%, ви­де­кум 1%, фанг 0,9%, дуа­ла 0,9%, ти­кар 0,2%, мам­би­ла 0,2%, сам­ба 0,1%; на ада­ма­ва-убан­гий­ских язы­ках – 4,1%, в т. ч. груп­па ада­ма­ва – на се­ве­ре (мбум 2,2%, му­муйе, чам­ба, лон­гу­да, фа­ли, ту­пу­ри, мун­данг и др.) и к югу от них – бан­гий­ская груп­па (нгба­ка 0,2%, гбайя 1,6% и др.); фуль­бе на­счи­ты­ва­ют 7,4% (в осн. на се­ве­ре). На се­ве­ре жи­вут так­же на­ро­ды, го­во­ря­щие на чад­ских язы­ках, – 10,9% (ко­то­ко 1,4%, бу­ду­ма 1,1%, муз­гу 0,7%, ман­да­ра 0,3% и др.), ни­ло-са­хар­ских язы­ках – 0,7% (круп­ней­ший – ка­ну­ри, 0,6%) и ара­бы шоа (0,8%). Кре­о­лы К. со­став­ля­ют 11,5%, есть так­же фран­цу­зы (0,2%) и др.

Ес­те­ст­вен­ный при­рост нас. 2% (2008). Ро­ж­дае­мость (35 на 1000 жит.) поч­ти втрое пре­вы­ша­ет смерт­ность (12,4 на 1000 жит.); мла­ден­че­ская смерт­ность вы­со­кая – 65 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 4,4 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Воз­рас­тная струк­ту­ра на­се­ле­ния: до 15 лет – 41,1%, 15–64 го­да – 55,7%, стар­ше 65 лет – 3,2%. На­се­ле­ние К. мо­ло­дое: ср. воз­раст 19 лет. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 53 го­да (муж­чи­ны – 52, жен­щи­ны – 54 го­да). Со­от­но­ше­ние муж­ско­го и жен­ско­го на­се­ле­ния при­мер­но рав­ное. Ср. плот­ность нас. 41 чел./км2 (2008). Наи­бо­лее плот­но за­се­лён за­пад стра­ны: ср. плот­ность на­се­ле­ния в Зап. про­вин­ции 172 чел./км2, При­бреж­ной – 136 чел./км2, Се­ве­ро-За­пад­ной – 125 чел./км2. Наи­мень­шая плот­ность на­се­ле­ния в Вост. про­вин­ции (8 чел./км2). До­ля гор. на­се­ле­ния св. 40%. Круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2008): Дуа­ла 1978,7, Яун­де 1676,6, Га­руа 519, Ба­мен­да 485,8, Ма­руа 394,6, Ба­фу­сам 347,5, Нга­ун­де­ре 282,5, Бер­туа 265,3. Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. 6680 тыс. чел. (2007). В струк­ту­ре за­ня­то­сти на с. х-во при­хо­дит­ся 70% ра­бо­таю­щих, сфе­ру ус­луг – 17%, пром-сть – 13%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы ок. 30%

Ре­ли­гия

По разл. оцен­кам (2007), 40–63% нас. К. – хри­стиа­не , в т. ч. 23–35% – ка­то­ли­ки, 17–28% – при­вер­жен­цы разл. про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (анг­ли­ка­не, бап­ти­сты, пре­сви­те­риа­не и др.), 0,2–0,5% – пра­во­слав­ные; 20–35% – му­суль­ма­не-сун­ни­ты; 22–40% – при­вер­жен­цы ме­ст­ных тра­диц. ве­ро­ва­ний. Ис­то­ри­че­ски ис­лам был рас­про­стра­нён на се­ве­ре К. сре­ди на­ро­дов фуль­бе и час­ти кир­ди, а так­же сре­ди час­ти на­ро­да ба­мум, про­тес­тан­тизм ис­по­ве­до­ва­ли жи­те­ли зап. про­вин­ций, на ос­таль­ной тер­ри­то­рии пре­об­ла­дал ка­то­ли­цизм. Од­на­ко в нач. 21 в. из-за рос­та ур­ба­ни­за­ции и мо­биль­но­сти на­се­ле­ния при­вер­жен­цы как хри­сти­ан­ст­ва, так и ис­ла­ма про­жи­ва­ют в го­ро­дах по всей тер­ри­то­рии стра­ны, ме­ст­ные тра­диц. ве­ро­ва­ния рас­про­стра­не­ны гл. обр. сре­ди сель­ско­го на­се­ле­ния.

Все­го офи­ци­аль­но за­реги­ст­ри­ро­ва­но 38 ре­лиг. на­прав­ле­ний (2002). Дей­ст­ву­ют Ка­ме­рун­ская ми­тро­по­лия Алек­сан­д­рий­ской пра­во­слав­ной церк­ви (ка­фед­ра в Яун­де; вклю­ча­ет так­же Чад, ЦАР, Га­бон, Эк­ва­то­ри­аль­ную Гви­нею, Сан-То­ме и Прин­си­пи), 23 епар­хии Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви. Со­вет про­тес­тант­ских церк­вей К. объ­е­ди­ня­ет 11 осн. про­тес­тант­ских ре­лиг. ор­га­ни­за­ций.

Ис­то­ри­че­ский очерк

До­ко­ло­ни­аль­ный и ко­ло­ни­аль­ный пе­рио­ды. Па­мят­ни­ки ка­мен­но­го ве­ка об­на­ру­же­ны в рай­онах го­ро­дов Мар­уа (здесь най­де­на так­же сто­ян­ка с ос­тат­ками зем­ля­ных по­стро­ек и ка­ме­но­лом­ни), Яун­де и Око­ла; близ се­ле­ния Ягуа со­хра­ни­лись на­скаль­ные изо­бра­же­ния. С сер. 1-го тыс. до н. э. тер­ри­то­рия Сев. К. (ме­ж­ду­ре­чье Ло­го­на и Ша­ри) вхо­ди­ла в об­ласть рас­про­стра­не­ния куль­ту­ры сао. В 16 в. здесь воз­ник­ли го­ро­да-кня­же­ства Ма­ка­ри, Афа­де, Гуль­фей, Куа­фе, Ло­гон-Бир­ни; в 17 в. – гос. об­ра­зо­ва­ние Ман­да­ра, по­пав­шее в за­ви­си­мость от Бор­ну. В 18 в. на­ча­лось рас­про­стра­не­ние ис­ла­ма, ох­ва­тив­шее пре­им. сев. рай­оны К. В кон. 18 – нач. 19 вв. в Сев. и Центр. К. вторг­лись ко­чев­ни­ки фуль­бе, ос­но­вав­шие кня­же­ст­ва (ла­ми­да­ты) и об­ло­жив­шие да­нью ме­ст­ное на­се­ле­ние. Про­дви­же­ние фуль­бе в юж. рай­оны К. бы­ло ос­та­нов­ле­но сою­зом вож­деств Ба­нум (Ба­мум), воз­ник­шим в нач. 18 в. в Центр. К. К юго-за­па­ду от Ба­ну­ма в 18 в. сло­жи­лось гос. об­ра­зо­ва­ние Ба­ми­ле­ке, не имев­шее кон­так­тов с фуль­бе. Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния К. за­ни­ма­лось мо­тыж­ным под­сеч­но-ог­не­вым, пе­ре­лож­ным зем­ле­де­ли­ем, охо­той, ры­бо­лов­ст­вом и со­би­ра­тель­ст­вом. По­лу­чи­ли раз­ви­тие куз­неч­ное, ткац­кое, гон­чар­ное и др. ре­мёс­ла, тор­гов­ля – у хау­са (на се­ве­ре и в центр. рай­онах К.) и дуа­ла (на юге стра­ны).

В 1472 пор­туг. мо­ря­ки под пред­во­ди­тель­ст­вом Руя ди Си­кей­ры вы­са­ди­лись на бе­рег зал. Би­аф­ра (Бон­ни). В кон. 16 в. в К. (от пор­туг. camar ̃ao – кре­вет­ка) ста­ли про­ни­кать ни­дерл., в нач. 18 в. брит., франц., герм. тор­гов­цы и мис­сио­не­ры. Осн. тор­го­вым по­сред­ни­ком ев­ро­пей­цев ста­ли дуа­ла, при­шед­шие на ат­лан­тич. по­бе­ре­жье в нач. 17 в. На Аме­ри­кан­ский кон­ти­нент по­став­ля­лись ра­бы, в Ев­ро­пу – сло­но­вая кость, паль­мо­вое мас­ло в об­мен на вод­ку, та­бак, тек­стиль, ог­не­стрель­ное ору­жие. В 1884 эмис­сар герм. пра­ви­тель­ст­ва Г. На­хти­галь под­пи­сал до­го­во­ры с во­ж­дя­ми пле­ме­ни дуа­ла о пе­ре­хо­де по­бе­ре­жья К. на 30 лет под про­тек­то­рат Гер­ма­нии. Гра­ни­цы герм. про­тек­то­ра­та бы­ли окон­ча­тель­но оп­ре­де­ле­ны ря­дом анг­ло-герм. (см. Анг­ло-гер­ман­ские до­го­во­ры) и фран­ко-герм. со­гла­ше­ний. Ко­ло­ни­аль­ная экс­пан­сия осу­ще­ст­в­ля­лась во­ен. ме­то­да­ми, герм. ко­ло­ни­сты ор­га­ни­зо­ва­ли про­тив ме­ст­но­го на­се­ле­ния ок. 100 ка­ра­тель­ных экс­пе­ди­ций. С утверж­де­ни­ем герм. гос­под­ства в К. по­лу­чи­ло раз­ви­тие план­тац. хо­зяй­ст­во (куль­ти­ви­ро­ва­лись ка­као, ко­фе, кау­чу­ко­но­сы), на­ча­лась раз­ра­бот­ка при­род­ных ре­сур­сов.

В февр. 1916 в пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны К. был ок­ку­пи­ро­ван анг­ло-франц. вой­ска­ми. По ус­ло­ви­ям Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 Гер­ма­ния ли­ши­лась сво­их вла­де­ний в К. В ию­ле 1922 Ли­га На­ций пе­ре­да­ла Вос­точ­ный Ка­ме­рун (б. ч. стра­ны) под ман­дат­ное управ­ле­ние Фран­ции, Зап. К. – Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1924 Зап. К. ад­ми­ни­ст­ра­тив­но во­шёл в со­став брит. ко­ло­нии Ни­ге­рия. В 1946 обе час­ти К. по­лу­чи­ли ста­тус по­до­печ­ных тер­ри­то­рий ООН.

Во 2-й пол. 1940-х гг. в Вост. и Зап. К. раз­вер­ну­лось дви­же­ние за вос­со­еди­не­ние и не­за­ви­си­мость. В 1948 в Вост. К. был соз­дан Со­юз на­ро­дов Ка­ме­ру­на, на­чав­ший по­сле его за­пре­ще­ния в 1955 пар­ти­зан­скую борь­бу про­тив ко­ло­ни­аль­ных вла­стей. В 1957 франц. пра­ви­тель­ст­во пре­дос­та­ви­ло Вост. К. ста­тус «ав­то­ном­ной по­до­печ­ной тер­ри­то­рии». Пер­вое пра­ви­тель­ст­во ав­то­но­мии бы­ло сфор­ми­ро­ва­но из пред­ста­ви­те­лей уме­рен­но­го Де­мо­кра­тич. бло­ка К. (ос­но­ван в 1951). В февр. 1958 пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил А. Б. Ахид­жо (1924–89), ли­дер соз­дан­ной им в 1958 пар­тии Ка­ме­рун­ский со­юз (КС).

В Зап. К. борь­бу за не­за­ви­си­мость ве­ли Нац. фе­де­ра­ция Ка­ме­ру­на (ос­но­ва­на в 1949) и Объ­е­ди­нён­ный нац. кон­гресс Ка­ме­ру­на (соз­дан в 1951), объ­е­ди­нив­шие­ся в 1953 в пар­тию Ка­ме­рун­ский нац. кон­гресс. В 1954 брит. вла­сти при­зна­ли Юж. К. (до 1953 часть вост. рай­она Ни­ге­рии) ав­то­ном­ным рай­оном в со­ста­ве брит. Ни­ге­рии.

Ка­ме­рун по­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти. В 1959 Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН при­ня­ла ре­ше­ние о пре­дос­тав­ле­нии не­за­ви­си­мо­сти Вост. К. 1.1.1960 бы­ла об­ра­зо­ва­на не­за­ви­си­мая Рес­пуб­ли­ка Ка­ме­рун, ко­то­рая в том же го­ду бы­ла при­ня­та в ООН. По ре­зуль­та­там про­ве­дён­но­го в Зап. К. в февр. 1961 пле­бис­ци­та на­се­ле­ние сев. про­вин­ций вы­ска­за­лось за при­сое­ди­не­ние к не­за­ви­си­мой Ни­ге­рии, Юж. К. – за вос­со­еди­не­ние с Рес­пуб­ли­кой Ка­ме­рун.

1.10.1961 бы­ла об­ра­зо­ва­на Фе­де­ра­тив­ная Рес­пуб­ли­ка Ка­ме­рун (ФРК) в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Ка­ме­рун (Вост. К.) и Зап. К. (быв­ший Юж. К.). Пре­зи­ден­том и гла­вой фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва стал А. Б. Ахид­жо. 20.2.1964 ус­та­нов­ле­ны ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния К. с СССР. В 1965 Ахид­жо был пе­ре­из­бран на но­вый срок, в 1966 про­изош­ло слия­ние всех дей­ст­во­вав­ших в ФРК по­ли­тич. пар­тий в Ка­ме­рун­ский нац. со­юз (КНС; пред. – Ахид­жо). В стра­не ус­та­но­вил­ся од­но­пар­тий­ный ре­жим. Эко­но­мич. по­ли­ти­ка не­за­ви­си­мо­го К. строи­лась на прин­ци­пах «пла­ни­руе­мо­го ли­бе­ра­лиз­ма», со­че­тав­ше­го гос. ре­гу­ли­ро­ва­ние с ча­ст­ным нац. пред­при­ни­ма­тель­ст­вом и ши­ро­ким при­вле­че­ни­ем иностр. ка­пи­та­ла на ос­но­ве пя­ти­лет­не­го гос. пла­ни­ро­ва­ния, на­чав­ше­го дей­ст­во­вать с мо­мен­та про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти стра­ны.

20.5.1972 ФРК бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на (по ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма) в уни­тар­ное гос-во – Объ­е­ди­нён­ную Рес­пуб­ли­ку Ка­ме­рун (ОРК). В 1982 А. Б. Ахид­жо по­дал в от­став­ку; пре­зи­ден­том, со­глас­но Кон­сти­ту­ции, стал пре­мьер-мин. П. Бийя (р. 1933). В 1983 Ахид­жо ус­ту­пил ему так­же пост предсе­дателя КНС. 25.1.1984 стра­на по­лу­чи­ла назв. Рес­пуб­ли­ка Ка­ме­рун. В февр. 1984 Ахид­жо, на­хо­див­ший­ся во Фран­ции, был за­оч­но об­ви­нён в ор­га­ни­за­ции ан­ти­пра­ви­тельств. за­го­во­ра. По­сле пре­се­че­ния в апр. 1984 по­пыт­ки пе­ре­во­ро­та Бийя про­вёл се­рию чис­ток в выс­ших звень­ях гос. и парт. ап­па­ра­та. В 1985 он уп­разд­нил КНС, ос­но­вав пар­тию Де­мо­кра­тич. объ­еди­не­ние ка­ме­рун­ско­го на­ро­да (ДОКН). В 1988 пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось от ди­рек­тив шес­то­го 5-лет­не­го пла­на, объ­я­вив о пе­ре­хо­де к вы­пол­не­нию ре­ко­мен­до­ван­ной ме­ж­ду­нар. ин­сти­ту­та­ми про­грам­мы струк­тур­ной пе­ре­строй­ки эко­но­ми­ки, пре­ду­смат­ри­вав­шей так­же ли­бе­ра­ли­за­цию по­ли­тич. жиз­ни. В 1990 под дав­ле­ни­ем оп­по­зи­ции в стра­не бы­ла вве­де­на мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. В 1992 про­шли дос­роч­ные пре­зи­дент­ские вы­бо­ры, на ко­то­рых с не­зна­чит. пе­ре­ве­сом по­бе­ду одер­жал П. Бийя. В 1995 Нац. со­б­ра­ние одоб­ри­ло кон­сти­туц. по­прав­ки, ог­ра­ни­чи­вав­шие вла­ст­ные пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та, а так­же воз­мож­ность пре­бы­ва­ния на этом по­сту дву­мя 7-лет­ни­ми сро­ка­ми. В 1997 и 2004 Бийя пе­ре­из­би­рал­ся на пост гла­вы гос-ва. На вы­бо­рах в Нац. со­б­ра­ние (пе­ре­из­би­ра­ет­ся ка­ж­дые 5 лет) 2007 ДОКН по­лу­чи­ла 152 ме­ста, круп­ней­шая из оп­по­зиц. пар­тий СДФ – 14.

Хо­зяй­ст­во

К. от­но­сит­ся к груп­пе афр. стран с от­но­си­тель­но ста­биль­но раз­ви­ваю­щей­ся эко­но­ми­кой. С нач. 1990-х гг. при под­держ­ке МВФ и Все­мир­но­го бан­ка реа­ли­зу­ют­ся про­грам­мы по при­вле­че­нию иностр. ин­ве­сти­ций, по­вы­ше­нию эф­фек­тив­но­сти с. х-ва, раз­ви­тию тор­гов­ли. С 2000-х гг. осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ме­ры по струк­тур­ной пе­ре­строй­ке эко­но­ми­ки, при­ва­ти­за­ции пред­при­ятий гос. сек­то­ра, сни­же­нию уров­ня бед­но­сти; од­ним из пер­спек­тив­ных на­прав­ле­ний раз­ви­тия яв­ля­ет­ся иностр. ту­ризм.

Объ­ём ВВП 40 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти), в пе­ре­счё­те на ду­шу на­се­ле­ния 2,3 тыс. долл. (2007). При­рост ре­аль­но­го ВВП 3,2% (2007). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,532 (2005; 144-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра). В струк­ту­ре ВВП на до­лю сель­ско­го, лес­но­го хо­зяй­ст­ва и ры­бо­лов­ст­ва при­хо­дит­ся 44,3%, сфе­ры ус­луг – 39,8%, пром-сти – 15,9% (2007).

Про­мыш­лен­ность. Не­смот­ря на зна­чит. за­па­сы по­лез­ных ис­ко­пае­мых, раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ний прак­ти­че­ски не ве­дёт­ся. Наи­боль­шее зна­че­ние име­ет до­бы­ча неф­ти (ок. 8% ВВП и 30% стои­мо­сти то­вар­но­го экс­пор­та). Раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ний на­ча­лась в 1976, пик до­бы­чи при­шёл­ся на 1986 (173 тыс. барр./сут), к сер. 2000-х гг. объ­ё­мы сни­зи­лись (90 тыс. барр./сут). Осн. рай­он до­бы­чи – шельф Ат­лан­ти­че­ско­го ок. Экс­плуа­та­ция ме­сто­ро­ж­де­ний ве­дёт­ся ча­ст­ны­ми ком­па­ния­ми «Total» (68% до­бы­чи), «Pec­ten/Shell Cameroon» (23%) и «Perenco» (9%) под кон­тро­лем гос. ком­па­нии «Société Nationale des Hydrocarbures». Един­ст­вен­ный неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод – в Лим­бе (мощ­ность ок. 45 тыс. барр./сут; ком­па­ния «Société Nationale de Raf­fi­na­ge»). В 2004 всту­пил в строй неф­те­про­вод Ка­ме­рун – Чад (дли­на ок. 1000 км). Ве­ду­щая от­расль цвет­ной ме­тал­лур­гии – алю­ми­ние­вая пром-сть (ба­зи­ру­ет­ся в осн. на им­порт­ном сы­рье). Раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ме­сто­ро­ж­де­ние бок­си­тов Фон­го-Тон­го (с 1990) в Сев.-Зап. пров. За­во­ды по вы­плав­ке алю­ми­ния – в Эдеа и Мар­та­пе (пе­ре­ра­бот­ка гл. обр. бок­си­тов из Гви­неи; 87 тыс. т алю­ми­ния в слит­ках в 2006; ком­па­ния «Camerounaise de l’Alumi­ni­um»). В не­зна­чит. ко­ли­че­ст­вах ве­дёт­ся до­бы­ча зо­ло­та и ал­ма­зов.

Про­из-во элек­тро­энер­гии 4,09 млрд. кВт· ч, по­треб­ле­ние 3,4 млрд. кВт· ч (2005). Об­щая мощ­ность дей­ст­вую­щих элек­тро­стан­ций 933 МВт, из них 77% при­хо­дит­ся на ГЭС, 23% – на ТЭС (2006). Круп­ней­шие ГЭС соз­да­ны на р. Са­на­га («Сонг-Лу­лу», 384 МВт; «Эдеа», 263 МВт); име­ют­ся ГЭС на ре­ках Дже­рем, Нун, Бе­нуэ и др. Круп­ней­шая ТЭС в рай­оне Га­руа.

Гл. ин­ду­ст­ри­аль­ные зо­ны сло­жи­лись в При­бреж­ной (рай­он Дуа­лы) и Цен­траль­ной (рай­он Яун­де) про­вин­ци­ях. Од­на из ве­ду­щих от­рас­лей – пи­ще­вая. В струк­ту­ре от­рас­ли вы­де­ля­ет­ся пе­ре­ра­бот­ка с.-х. сы­рья (в т. ч. очи­ст­ка ка­као-бо­бов и ко­фе), а так­же про­из-во про­хла­ди­тель­ных на­пит­ков и пи­ва (ком­па­нии «Société Anonyme des Brasseries du Cameroun», «Guinness Cameroun SA»); рас­тит. ма­сел – хлоп­ко­во­го, паль­мо­во­го, кун­жут­но­го, ара­хи­со­во­го, мас­ла ка­као («Soci ́et ́e Camerounaise de Palmeraies» и др.); са­ха­ра («Cameroon Sugar Co.»); му­ки; чая; а так­же пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и мо­ре­про­дук­тов (Дуа­ла). Тра­ди­ци­он­но раз­ви­та тек­стиль­ная пром-сть (ис­поль­зу­ет им­порт­ное син­те­тич. сы­рьё и ме­ст­ный хло­пок). Пе­ре­ра­бот­ка хлоп­ка ве­дёт­ся в Ма­руа, Га­руа, Ка­эле, Мо­ре, Ги­де­ре, Ту­бо­ро. Пря­диль­но-ткац­кий ком­би­нат «Cotonnière In­dustrielle du Cameroun» дей­ст­ву­ет в Га­руа, круп­ней­шее в стра­не пред­при­ятие по про­из-ву син­те­тич. и на­ту­раль­ных тка­ней – в Дуа­ле; пред­при­ятия ко­же­вен­ной и ко­же­вен­но-обув­ной пром-сти (в т. ч. ка­над. кон­цер­на «Bata») – в Нга­ун­де­ре. За­во­ды по про­из-ву та­бач­ных из­де­лий (Яун­де), хи­мич. про­дук­ции (Дуа­ла; ми­нер. удоб­ре­ния, мы­ло, сти­раль­ный по­ро­шок), пер­вич­ной об­ра­бот­ке кау­чу­ка (Ти­ко, Ди­зан­ге). Ме­тал­ло­об­ра­бот­ка; пред­при­ятия по сбор­ке ав­то­мо­би­лей «Land Rover», ве­ло­си­пе­дов, мо­пе­дов, бы­то­вой элек­тро­ни­ки, ра­дио­ап­па­ра­ту­ры и т. д. (гл. обр. в Дуа­ле и Яун­де).

К. тра­ди­ци­он­но один из круп­ных по­став­щи­ков цен­ных по­род тро­пич. дре­ве­си­ны (са­пе­ле, азо­бе, ака­жу, си­по, ду­сье, обе­че, илом­ба и др.). Серь­ёз­ную про­бле­му пред­став­ля­ет не­за­кон­ная вы­руб­ка ле­са (по оцен­кам Все­мир­но­го бан­ка, еже­год­но не­за­кон­ные руб­ки ле­са на­но­сят К. ущерб в 5,4 млн. долл.). За­го­тов­ки дре­ве­си­ны (ок. 11 млн. м3 в 2004) ве­дут­ся в осн. иностр. ком­па­ния­ми (гл. обр. фран­цуз­ски­ми, бель­гий­ски­ми и ни­дер­ланд­ски­ми) в Центр., Юж. и При­бреж­ной про­вин­ци­ях. Ок. 60% за­го­тав­ли­вае­мой дре­ве­си­ны экс­пор­ти­ру­ет­ся, в осн. в стра­ны ЕС (до­ход от экс­пор­та дре­ве­си­ны со­став­ля­ет св. 60 млн. долл.). Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия (про­из-во пи­ло­ма­те­риа­лов 658 тыс. м3 в 2004) в Яун­де, Дуа­ле, Эсе­ке, Мбаль­майо. За­мет­ную роль в эко­но­ми­ке иг­ра­ет про­из-во стро­ит. ма­те­риа­лов (раз­ви­ва­ет­ся на ба­зе ме­ст­ных ме­сто­ро­ж­де­ний при­род­но­го стро­ит. сы­рья: из­вест­ня­ка, гли­ны, мер­ге­ля, гип­са, квар­це­во­го пес­ка). Ши­ро­ко раз­ви­ты ре­мёс­ла и кус­тар­ные про­мыс­лы (резь­ба по де­ре­ву и сло­но­вой кос­ти, гон­чар­ное про­из-во, вы­шив­ка).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Пре­об­ла­да­ют мел­кие кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва. Па­хот­ные зем­ли со­став­ля­ют ок. 13% тер­ри­то­рии стра­ны. Осн. экс­порт­ная куль­ту­ра – ка­као (180 тыс. т ка­као-бо­бов, 2005; одно из ве­ду­щих мест в ми­ре). Б. ч. уро­жая со­би­ра­ют в мел­ких хо­зяй­ст­вах в Центр., Юж. и Юго-Зап. про­вин­ци­ях. Все­го по­сад­ка­ми ка­као за­ня­то ок. 400 тыс. га. Экс­порт­ное зна­че­ние име­ют так­же (сбор, тыс. т; 2005): са­хар­ный тро­ст­ник 1450, ба­на­ны 790, хлоп­чат­ник 100, ко­фе 60, мас­лич­ная паль­ма. Гл. про­до­воль­ст­вен­ные куль­ту­ры (сбор, тыс. т; 2005): план­тейн 1300, кас­са­ва 1200, та­ро 1100, ку­ку­ру­за 950, сор­го 600, ямс 280. Вы­ра­щи­ва­ют так­же ово­щи, фрук­ты, ге­вею, чай, ара­хис, кун­жут, та­бак и др.

Жи­вот­но­вод­ст­во раз­ви­то сла­бо из-за ши­ро­ко­го (поч­ти на 70% тер­ри­то­рии стра­ны) рас­про­стра­не­ния три­па­но­со­мо­зов, пе­ре­даю­щих­ся че­рез уку­сы му­хи це­це, и др. тро­пич. за­бо­ле­ва­ний. Бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся при­го­род­ное сви­но­вод­ст­во и пти­це­вод­ст­во. По­го­ло­вье (тыс. го­лов; 2004): круп­ный ро­га­тый скот 5600, ко­зы 4400, ов­цы 3800, сви­ньи 1350, ло­ша­ди 17; пти­ца 31 млн. Улов ры­бы ок. 108 тыс. т в год.

Транс­порт. Транс­порт­ная сеть раз­ви­та сла­бо. Дли­на ав­то­до­рог 50 тыс. км, в т. ч. с твёр­дым по­кры­ти­ем 5 тыс. км (2004). Про­тя­жён­ность же­лез­ных до­рог ок. 1 тыс. км (2006). Осн. ма­ги­ст­раль – Транс­ка­ме­рун­ская ж. д. (885 км), свя­зы­ваю­щая Дуа­лу и Нга­ун­де­ре. Круп­ные мор. пор­ты: Дуа­ла-Бо­на­бе­ри (гру­зо­обо­рот ок. 5 млн. т в год), Лим­бе (ок. 2 млн. т), Кри­би. Мор. транс­пор­том осу­ще­ст­в­ля­ет­ся св. 95% внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­во­зок. Гл. внутр. вод­ный путь – р. Бе­нуэ (су­до­ход­ст­во ог­ра­ни­че­но в пе­ри­од до­ж­дей). В стране 45 аэ­ро­пор­тов, 11 име­ют взлёт­но-по­са­доч­ную по­ло­су с твёр­дым по­кры­ти­ем. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты в Яун­де, Га­руа, Дуа­ле. Б. ч. авиа­пе­ре­во­зок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся нац. ком­па­ни­ей «CamAir». Дли­на неф­те­про­во­дов 1107 км, га­зо­про­во­дов 70 км.

Внеш­не­эко­но­ми­че­ские свя­зи. Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 3,71 млрд. долл., им­пор­та 3,63 млрд. долл. (2007). Экс­пор­ти­ру­ют­ся (2006): нефть и неф­тепро­дук­ты, алю­ми­ний, дре­ве­си­на, ка­као-бо­бы, ко­фе, хло­пок. Осн. по­ку­па­те­ли: Ис­па­ния (21,3% стои­мо­сти), Ита­лия (15,4%), Фран­ция (11,6%), Юж. Ко­рея (7,3%), Ни­дер­лан­ды (7,2%), США (5,7%), Бель­гия (4,2%). Вво­зят­ся транс­порт­ные сред­ст­ва, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, про­до­воль­ст­вие, то­п­ли­во, хи­мич. удоб­ре­ния, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры из Фран­ции (23,6%), Ни­ге­рии (13,2%), Ки­тая (7,3%), Бель­гии (6,1%), США (4,6%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС) К. со­сто­ят из нац. ар­мии (14,1 тыс. чел.; 2007), вклю­чаю­щей в се­бя Су­хо­пут­ные вой­ска (СВ), ВВС и ВМС, и нац. жан­дар­ме­рии (9 тыс. чел.). Во­ен. бюд­жет 262 млн. долл. (2006).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся пре­зи­дент (с 1985 од­но­вре­мен­но вы­пол­ня­ет функ­ции мин. обо­ро­ны), ко­то­рый осу­ще­ст­в­ля­ет ру­ко­во­дство нац. ар­ми­ей че­рез Мин-во обо­ро­ны и ГШ, а нац. жан­дар­ме­ри­ей – че­рез Ин­спек­цию нац. жан­дар­ме­рии. В во­ен.-адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия стра­ны раз­де­ле­на на 3 во­ен. ок­ру­га (рай­она), со шта­ба­ми в го­ро­дах Яун­де, Дуа­ле, Ма­руа.

СВ (12,5 тыс. чел.) со­сто­ят из 3 пех. ба­таль­о­нов (по од­но­му в во­ен. ок­ру­ге), 8 отд. ба­таль­о­нов (6 пех., в т. ч. 1 учеб­ный; па­ра­шют­но-де­сант­ный и инж.), арт. ди­ви­зио­на, зе­нит­но­го арт. ди­ви­зио­на, ба­таль­о­на пре­зи­дент­ской гвар­дии и бро­не­ка­ва­ле­рий­ско­го ба­таль­о­на. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дит­ся 14 бое­вых ма­шин с тя­жё­лым воо­ру­же­ни­ем, 55 БТР, 65 БРМ, 20 РСЗО, 58 арт. ору­дий, 18 ми­но­мё­тов, ок. 50 ПУ ПТУР, ок. 110 зе­нит­ных средств.

ВВС (300 чел.) име­ют в бое­вом со­ста­ве 1 ис­тре­бит.-бом­бар­ди­ро­воч­ную эс­кад­ри­лью и 5 эс­кад­ри­лий вспо­мо­гат. авиа­ции (1 учеб­но-тре­ни­ро­воч­ная, 2 транс­порт­ные и 2 вер­то­лёт­ные); на воо­ру­же­нии – 15 бое­вых са­мо­лё­тов, ок. 30 лёг­ких и транс­порт­ных са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов.

ВМС (1,3 тыс. чел.) име­ют на воо­ру­же­нии 3 боль­ших и 2 ма­лых пат­руль­ных ка­те­ра, 2 де­сант­ных ко­раб­ля.

Ком­плек­то­ва­ние ВС – по най­му, в воз­рас­те 19–24 лет. Офи­цер­ские кад­ры для нац. ар­мии го­то­вят в об­ще­вой­ско­вой шко­ле (с уча­сти­ем франц. во­ен. спе­циа­ли­с­тов), для нац. жан­дар­ме­рии – в шко­ле нац. жан­дар­ме­рии (обе – в г. Яун­де), а так­же в во­ен.-учеб­ных за­ве­де­ни­ях Фран­ции, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии. Бое­вая под­го­тов­ка в ВС ве­дёт­ся с по­мощью франц. ин­ст­рук­то­ров. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 3,9 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 2 млн. чел.

Здра­во­охра­не­ние

В К. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 19 вра­чей, 160 лиц ср. мед. пер­со­на­ла, 1 сто­ма­то­лог, 4 фар­ма­цев­та (2004). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 5,2% ВВП (2004) (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 28%, ча­ст­ный сек­тор – 72%). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей (1972). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции: бак­те­ри­аль­ная диа­рея, ге­па­тит А, ма­ля­рия, жёл­тая ли­хо­рад­ка, шис­то­со­ма­тоз, ме­нин­го­кок­ко­вый ме­нин­гит. Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, СПИД, ин­фек­ции ды­ха­тель­ных пу­тей, зло­ка­честв. но­во­об­ра­зо­ва­ния, трав­мы (2004). При­мор­ские кли­ма­тич. ку­рор­ты – Кри­би, Лим­бе; гор­но­кли­ма­ти­че­ский – Джанг.

Спорт

Во­про­са­ми раз­ви­тия нац. спор­та за­ни­ма­ет­ся Мин-во по де­лам мо­ло­дё­жи и спор­та. В 1960-е гг. спорт­сме­ны К. уча­ст­во­ва­ли в со­стя­за­ни­ях на Ку­бок Тро­пи­ков (с 1976 Центр.-афр. иг­ры). Сре­ди наи­бо­лее раз­ви­тых ви­дов спор­та – иг­ро­вые: фут­бол, бас­кет­бол, ганд­бол, во­лей­бол, а так­же лёг­кая ат­ле­ти­ка, бокс, дзю­до, ве­ло­си­пед­ный. Олим­пий­ский к-т К. соз­дан и при­знан МОК в 1963. С 1964 (То­кио) спорт­сме­ны К. при­ни­ма­ют уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах; все­го за­воё­- ва­но 3 зо­ло­тые, 1 се­реб­ря­ная и 1 брон­зо­вая ме­да­ли. Пер­вая олим­пий­ская ме­даль (се­реб­ря­ная) бы­ла за­воё­ва­на для К. бок­сё­ром, чем­пио­ном Аф­ри­ки (1966) Ж. Бе­са­лой на Олим­пий­ских иг­рах в Ме­хи­ко (1968). В 1984 (Лос-Анд­же­лес) брон­зо­вую олим­пий­скую ме­даль по бок­су вы­иг­рал М. Ндон­го-Эбан­га. В 2000 в Сид­нее ус­пе­ха до­би­лась сбор­ная ко­ман­да К. по фут­бо­лу, вы­иг­рав зо­ло­тые ме­да­ли. Че­рез 4 го­да в Афи­нах зо­ло­тую ме­даль вы­иг­ра­ла Ф. Мбан­го Это­не, по­бе­див­шая в со­рев­но­ва­ни­ях по трой­но­му прыж­ку и повто­рившая этот успех в Пекине (2008). В ак­ти­ве ка­ме­рун­ских фут­бо­ли­стов ус­пеш­ное вы­сту­п­ле­ние на чем­пио­на­те ми­ра в Ита­лии (1990), где сбор­ная ко­ман­да К. (под рук. рос. тре­не­ра В. К. Не­пом­ня­ще­го), по­бе­див сбор­ные Ар­ген­ти­ны, Ру­мы­нии, Ко­лум­бии, вы­шла в 1/4 фи­на­ла и про­иг­ра­ла сбор­ной Ве­ли­ко­бри­та­нии (2:3).

Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных фут­бо­ли­стов: С. Это’о – на­па­даю­щий ко­ман­ды «Бар­се­ло­на» (с 2004), в со­ста­ве ко­то­рой стал чем­пио­ном Ис­па­нии (2005) и по­бе­ди­те­лем Ли­ги чем­пио­нов (2006); А. Р. М. Мил­лер (из­вес­тен как Р. Мил­ла), уча­ст­ник трёх чем­пио­на­тов ми­ра (1982, 1990, 1994), про­вёл 79 мат­чей за сбор­ную и за­бил 30 го­лов; Т. Нко­но, вра­тарь, уча­стник чем­пио­на­тов ми­ра (1982, 1990 и 1994; в по­след­нем как за­пас­ной), луч­ший афр. фут­бо­лист го­да (1979 и 1982) по вер­сии ж. «France Football». Мн. фут­бо­ли­сты К. вы­сту­па­ют в разл. ев­ро­пей­ских нац. чем­пио­на­тах, в т. ч. в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Рос­сии.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми на­хо­дит­ся в ве­де­нии Мин-ва нац. об­ра­зо­ва­ния, Гос. сек­ре­та­риа­та тех­нич. обу­че­ния мо­ло­дё­жи, Мин-ва выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния. В К. ис­то­ри­че­ски сло­жи­лись 2 сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния. В зап. час­ти К. сис­тема об­ра­зо­ва­ния сход­на с бри­тан­ской: обя­за­тель­ная 7-лет­няя на­чаль­ная шко­ла (обу­че­ние с 5 лет), 5-лет­няя не­пол­ная ср. шко­ла, 2-лет­няя пол­ная ср. шко­ла. Язык обу­че­ния – анг­лий­ский. Функ­цио­ни­ру­ет при­мер­но оди­на­ко­вое ко­ли­че­ст­во гос. и кон­фес­сио­наль­ных школ. В вост. час­ти стра­ны сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния сход­на с фран­цуз­ской: обя­за­тель­ная 6-лет­няя на­чаль­ная шко­ла (с 6 лет), не­пол­ная ср. шко­ла – об­ще­об­ра­зо­ват. кол­ледж (срок обу­че­ния 4 го­да), пол­ная ср. шко­ла – ли­цей (срок обу­че­ния 3 го­да). Дей­ст­ву­ют гос. (бес­плат­ные), кон­фес­сио­наль­ные и ча­ст­ные шко­лы. Все­го в К. на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем ох­ва­че­но 95% уч-ся, сред­ним – 31%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 59,2% (2005). Проф.-тех­нич. об­ра­зо­ва­ние на ба­зе на­чаль­ной шко­лы да­ют тех­нич. ли­цеи (7 лет обу­че­ния). В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния св. 30 ву­зов (ун-ты, ин-ты, выс­шие шко­лы), в т. ч. 2 ун-та в Яун­де (1962; 1993), ун-ты – в Дуа­ле (1977), Бу­эа (1977, от­крыт в 1986; совр. назв. и ста­тус с 1992), Нга­ун­де­ре (1977, от­крыт в 1982; совр. назв. с 1993), Джан­ге (1993). Сре­ди не­го­су­дарств. ву­зов – Ун-т нау­ки и тех­но­ло­гии в Ба­мен­де, Ка­то­лич. ун-т в Яун­де. Функ­цио­ни­ру­ет ряд ме­жаф­ри­кан­ских ин­сти­ту­тов. Дей­ст­ву­ют Нац. ар­хив (1952) и Нац. б-ка (1966) – в Яун­де, биб­лио­те­ки ву­зов. Му­зеи ка­ме­рун­ско­го иск-ва – в Яун­де, Фум­ба­не, Джан­ге; Ме­ж­ду­нар. му­зей и б-ка – Акум (1948) в Ба­мен­де; Му­зей ис­кусств и ре­мё­сел (Га­ле­рея на­сле­дия Му­са, 1996) в Кум­бе, Го­род­ской и Мор­ской му­зеи в Дуа­ле, и др. Осн. науч. уч­реж­де­ния на­хо­дят­ся в Яун­де. Дей­ст­ву­ют так­же Нац. ме­тео­ро­ло­гич. служ­ба (1934), НИИ мас­лич­ных куль­тур (1949), Ис­сле­до­ва­тель­ский центр тек­стиль­ных во­ло­кон (все – в Дуа­ле).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В К. из­да­ют­ся пра­ви­тельств. вест­ник «Journal officiel de la République du Cameroun» (Яун­де, с 1973, на франц. и англ. язы­ках, раз в 2 не­де­ли), пра­ви­тельств. газ. «Cameroon Tribune» (Яун­де, с 1974, на франц. и англ. язы­ках, еже­днев­но), га­зе­ты «Cameroon Out­look» (Лим­бе, с 1971, на англ. яз., 2 раза в не­де­лю), «Cameroon Times» (Лим­бе, с 1960, на англ. яз., 3 раза в не­де­лю), «La Gazette» (Дуа­ла, с 1974, на франц. яз., еже­не­дель­но), «Cameroun magazine» (Дуа­ла, с 1984, на франц. яз., еже­не­дель­но) и др. Пра­ви­тельств. ин­фор­ма­ци­он­ное агент­ст­во – CamNews (1978). Ра­дио­ве­ща­ние с 1955, те­ле­ви­де­ние с 1986. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ет гос. ком­па­ния «Cameroon Ra­dio Television» (CRTV) на англ., франц., араб. и ме­ст­ных язы­ках.

Ли­те­ра­ту­ра

Лит-ра К. раз­ви­ва­ет­ся гл. обр. на франц., а так­же на англ. язы­ках. В сер. 19 в. хри­сти­ан­ски­ми мис­сио­не­ра­ми бы­ла со­став­ле­на пись­мен­ность для яз. дуа­ла, в нач. 20 в. сул­тан Нджойя (ок. 1888–1922) раз­ра­бо­тал ал­фа­вит яз. ба­мум, од­на­ко лит. тра­ди­ция на этих язы­ках раз­ви­тия не по­лу­чи­ла. Ста­нов­ле­ние фран­ко­я­зыч­ной лит-ры К. на­ча­лось в 1950-х гг.: твор­че­ст­во Мон­го Бе­ти (по­вес­ти «Бед­ный Хри­стос из Бом­ба», 1956; «За­вер­шён­ная мис­сия», 1957; ро­ма­ны «Ис­це­лён­ный ко­роль», 1958; «Пом­ни Ру­бе­на», 1974) и Ф. Ой­о­но (по­весть «Ста­рый негр и ме­даль», 1956; ро­ман «Жизнь боя», 1956), про­ник­ну­тое ан­ти­ко­ло­ни­аль­ным про­тес­том, кри­ти­кой пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да афр. об­ще­ст­ва и од­но­вре­мен­но опа­се­ни­ем пе­ред раз­ру­шит. по­след­ст­вия­ми ра­ди­каль­ных со­ци­аль­ных из­ме­не­ний. По­эзия К., воз­ник­шая в пе­ри­од борь­бы за не­за­ви­си­мость, бе­рёт на­ча­ло в нар. пе­сен­ной тра­ди­ции (по­эма «Что­бы все жи­ли сво­бод­ны­ми» Хадж аль-Му­кра­на, 1958; сб. «Ка­ме­рун! Ка­ме­рун!» Э. Эпа­нья-Йон­до, 1960). На ру­бе­же 1950–60-х гг. в К. ста­ло раз­ви­вать­ся из­да­тель­ское де­ло, в 1966 соз­да­на Ас­со­циа­ция по­этов и пи­са­те­лей К. В про­зе 1960–70-х гг. центр. ме­сто за­ни­ма­ет про­све­ти­тель­ное на­прав­ле­ние, кри­ти­кую­щее пе­ре­жит­ки об­щин­ной жиз­ни, изо­бра­жаю­щее ди­на­мич­ную жизнь го­ро­да (по­вес­ти Р. Фи­лом­бе, Р. Ж. Меду Мво­мо, П. Нде­ди-Пен­да; дра­ма­тур­гия Г. Ой­о­но-Мбиа). Др. на­прав­ле­ние – кон­сер­ва­тив­ное, при­зы­ваю­щее хра­нить вер­ность отеч. куль­тур­ным тра­ди­ци­ям: ро­ма­ны Ф. Бе­бея («Сын Ага­ты Му­дио», 1968, «Ашан­тий­ская ку­кол­ка», 1973, и др.), про­из­ве­де­ния Ж. М. Нзу­ан­ке, О. Г. Ахан­ды Эс­сом­бы. Кри­ти­кой дик­та­тор­ских ре­жи­мов и пра­вя­щей вер­хуш­ки об­ще­ст­ва про­ни­за­ны пам­флет Д. Эван­де «Да здрав­ст­ву­ет пре­зи­дент!» (1968), ро­ман Б. Нан­ги «Ле­ту­чие мы­ши» (1980). В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия 20 в. кри­тич. на­прав­ле­ние ос­ла­бе­ва­ет, на сме­ну при­хо­дят сен­ти­мен­таль­ные ро­ма­ны о люб­ви («От­кры­тое пись­мо се­ст­ре Ма­ри-Пьер» П. Э. М’Бал­ла, 1978). На ру­бе­же 20–21 вв. из­вест­ность по­лу­чи­ли ро­ма­ны П. Мон­го («На­ши пред­ки бао­ба­бы», 1994), Мон­го Бе­ти («Су­ма­то­ха в чёр­ных и бе­лых то­нах», 2000). В по­эзии пре­об­ла­да­ет опи­са­ние тра­диц. жиз­ни на­ро­дов К., об­ря­дов, куль­тов, ма­гии (О. Але­не); мн. по­эты ис­пыты­ва­ют влия­ние ев­роп. мо­дер­низ­ма (Ж. П. Нью­наи). Осо­бое раз­ви­тие по­лу­чил «жен­ский» ро­ман: «Ти­ра­ни­че­ская лю­бовь» Б. Цоб­ни (2006), «Си­лу­эты гря­ду­ще­го дня» Л. Миа­но (2006), «Я же­лаю вам до­ж­дя» Э. Чун­гуи (2006). Пер­вые про­из­ве­де­ния на англ. яз. на­ча­ли соз­да­вать­ся в К. в 1970-х гг.; они со­став­ля­ют пре­им. т. н. мас­со­вую ли­те­ра­ту­ру.

Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во и ар­хи­тек­ту­ра

Сле­ды древ­него искусства на­ро­дов К. об­на­ру­же­ны на се­ве­ре стра­ны – в до­ли­не рек Ша­ри и Ло­гон и к югу от оз. Чад: вы­би­тые на по­верх­но­сти скал гео­мет­рич. узо­ры и сти­ли­зов. фи­гу­ры жи­вот­ных каменного века (рай­он Ягуа), ос­тат­ки по­се­ле­ния, гли­ня­ная скульп­ту­ра и ут­варь (близ г. Ма­руа), пред­ме­ты куль­ту­ры сао. На се­ве­ре рас­про­стра­не­ны ук­ре­п­лён­ные усадь­бы (са­ре), в ко­то­рых жи­лые и хо­зяйств. по­строй­ки ок­ру­же­ны об­щей гли­ня­ной сте­ной или тра­вя­ной пле­тё­ной из­го­ро­дью с од­ним вхо­дом, по сто­ро­нам ко­то­ро­го рас­по­ла­га­ют­ся гли­ня­ные ам­ба­ры, слу­жа­щие сто­ро­же­вы­ми баш­ня­ми. У не­ко­то­рых на­ро­дов де­рев­ни ок­ру­же­ны не­сколь­ки­ми ря­да­ми стен (до 7). Хи­жи­ны круг­лые в пла­не, сло­же­ны из гли­ны или кам­ня, с ко­нич. тро­ст­ни­ко­вой или со­ло­мен­ной кры­шей. На юге К., в лес­ной зо­не, жи­ли­ща стро­ят из де­ре­ва, бам­бу­ка, ли­сть­ев паль­мы ра­фии; внутр. пе­ре­го­род­ки де­ла­ют­ся из пле­тё­ных ци­но­вок. Наи­бо­лее вы­ра­зи­тель­ны фор­мы жи­лищ муз­гу и ба­ми­ле­ке. Муз­гу ле­пят уль­е­вид­ные до­ма из гли­ны, снаб­жая их внеш­нюю по­верх­ность руб­ца­ми во из­бе­жа­ние раз­мы­ва до­ж­дя­ми. В по­строй­ках ба­ми­ле­ке чет­ве­рик стен со­че­та­ет­ся с ок­руг­лой кров­лей, сво­им си­лу­этом на­по­ми­наю­щей са­хар­ную го­ло­ву; сте­ны и кров­ля пле­тё­ные. Ши­ро­кий вы­нос кров­ли опи­ра­ет­ся на стол­бы. Стол­бы, двер­ные по­лот­ни­ща и на­лич­ник по­кры­ва­ют­ся рез­ны­ми фи­гур­ка­ми лю­дей и зве­рей.

В кон. 19 в. воз­ник­ли го­ро­да (Яун­де и др.) без оп­ре­де­лён­ной пла­ни­ров­ки. Они за­страи­ва­лись до­ма­ми ме­ст­но­го ти­па и зда­ния­ми в ду­хе ев­роп. ар­хи­тек­ту­ры (зда­ния мис­сий). В кон. 19 в. ка­ме­рун­ски­ми ар­хи­тек­то­ра­ми Нгун­со и Нке­бе­ком Нгдо­бо был по­стро­ен дво­рец Нджойи в Фум­ба­не в ду­хе ме­ст­ных тра­ди­ций (со­сто­ит из отд. строе­ний ти­па хи­жин, об­ши­тых рез­ны­ми де­рев. дос­ка­ми). С 1950–1960-х гг. центр. рай­оны за­страи­ва­ют­ся зда­ния­ми ев­роп. ти­па по про­ек­там ме­стных (Нго­де, Н. Кол­лин­са) и ев­роп. (фир­ма А. Шо­ме­та, арх. Дж. Ф. Ге­ди и др.) ар­хи­тек­то­ров. По­сле об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся строи­тель­ст­ву на­чаль­ных школ и од­но­этаж­ных зда­ний. Соз­дан Со­юз ар­хи­тек­то­ров (в Дуа­ле).

У всех на­ро­дов К. рас­про­стра­не­на резь­ба по де­ре­ву. Мно­го­числ. бы­то­вые и цере­мо­ни­аль­ные (тро­ны и др.) пред­ме­ты пред­став­ля­ют со­бой слож­ные ком­пози­ции из фи­гу­рок лю­дей, жи­вот­ных и птиц. Из де­ре­ва вы­ре­за­ют куль­то­вые стол­бо­об­раз­ные ста­ту­эт­ки. Для боль­шей жи­во­пис­но­сти их рас­кра­ши­ва­ют, ук­ра­ша­ют ра­ко­ви­на­ми кау­ри, бу­са­ми, брас­ле­та­ми, в про­ре­зи глаз встав­ля­ют ку­соч­ки ме­тал­ла и стек­ла. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны мас­ки, вы­ре­зан­ные из цель­но­го кус­ка де­ре­ва, об­тя­ну­тые ко­жей ан­ти­ло­пы и яр­ко рас­кра­шен­ные. Силь­но ис­ка­жён­ные, ут­ри­ро­ван­ные чер­ты, энер­гич­ная и соч­ная резь­ба при­да­ют им осо­бую экс­прес­сию. У фанг в Юж. К. мас­ки ок­ра­ше­ны в бе­лый цвет, име­ют мон­го­ло­ид­ный тип ли­ца с ост­рым под­бо­род­ком и рас­ко­сы­ми по­лу­за­кры­ты­ми гла­за­ми. В рай­оне Нан­га-Эбо­ко раз­ви­то гон­чар­ст­во: тём­но-крас­ные и ко­рич­не­вые не­гла­зу­ро­ван­ные со­су­ды с гео­мет­рич. ор­на­мен­том, ан­тро­по­морф­ные ке­ра­мич. со­су­ды, гли­ня­ные труб­ки в ви­де че­ло­ве­че­ских го­лов, пе­пель­ни­цы. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны вы­шив­ка, из­го­тов­ле­ние ри­ту­аль­ных пред­ме­тов из би­се­ра, на­ни­зан­но­го на про­во­лоч­ный кар­кас. Скла­ды­ва­ет­ся нац. ху­дож. шко­ла, в фор­ми­ро­ва­ние ко­то­рой боль­шой вклад вне­сли жи­во­пис­цы Абос­со­ло, Кен­фак, Мпан­до. Сре­ди совр. рез­чи­ков по де­ре­ву наи­бо­лее из­вест­ны Мом­бе Мас­сан­га, его сын Г. Муа­фо, а так­же Исам Кан­ко.

Му­зы­ка

Спе­ци­фи­ка муз. куль­ту­ры К. обу­слов­ле­на раз­но­род­но­стью его эт­нич. со­ста­ва, со­хра­ня­ет­ся свое­об­ра­зие ме­ст­ных во­каль­ных (хо­ро­вых и соль­ных) ис­пол­ни­тель­ских ма­нер, муз. ин­ст­ру­мен­та­рия. Проф. уст­ная куль­ту­ра К. пред­став­ле­на при­двор­ным му­зи­ци­ро­ва­ни­ем (дос­тиг­ло рас­цве­та в гос-ве Ба­мум в прав­ле­ние Нджойи, ок. 1888–1922), тан­ца­ми в мас­ках и об­ря­до­вой му­зы­кой тай­ных муж­ских и жен­ских сою­зов (ис­поль­зо­ва­лись флей­ты, ба­ра­ба­ны, тре­щот­ки и др. шу­мо­вые ин­ст­ру­мен­ты), твор­че­ст­вом стран­ст­вую­щих му­зы­кан­тов (пе­ние в со­про­вож­де­нии лют­ни го­ге у хау­са), му­зы­кой су­деб­ных про­цес­сов (иг­ра на го­бо­ях, тру­бах, флей­тах у фуль­бе). Наи­бо­лее ар­ха­ич. пла­сты тра­диц. му­зы­ки со­хра­ни­лись в юго-вост. рай­онах стра­ны (во­каль­ная прак­ти­ка пиг­ме­ев). С кон. 19 в. фор­ми­ру­ет­ся гор. куль­ту­ра (в Дуа­ла, Яун­де и др.), в рам­ках ко­то­рой су­ще­ст­ву­ет му­зы­ка зап. ти­па; в тан­це­валь­ные ор­ке­ст­ры вклю­ча­лись ак­кор­де­он, ги­та­ра, банд­жо, сак­со­фон, кон­тра­бас, в во­ен. ор­ке­ст­ры – ду­хо­вые. В сер. 20 в. закре­п­ля­ет­ся тра­ди­ция гор. ан­самб­лей по­пуляр­ной му­зы­ки, в ко­то­рых на­ря­ду с зап. ин­ст­ру­мен­та­ми при­ме­ня­ют­ся ме­ст­ные. Зна­чит. влия­ние на по­пу­ляр­ную му­зы­ку и тан­цы К. ока­за­ла куль­ту­ра Лат. Аме­ри­ки. Мно­го­числ. хо­ро­вые кол­лек­ти­вы ис­пол­ня­ют куль­то­вую му­зы­ку ка­то­лич. церк­ви, в 1950-х гг. под рук. свящ. П. К. Нгу­му ор­га­ни­зо­ван ан­самбль «Шко­ла пев­чих Чёр­но­го кре­ста», ис­пол­няв­ший ду­хов­ную му­зы­ку в со­про­во­ж­де­нии тра­диц. ме­ст­ных ин­ст­ру­мен­тов (идио­фо­ны, ба­ра­бан, цит­ра). Из­вест­но­стью за пре­де­ла­ми стра­ны в 1960–70-х гг. поль­зо­вал­ся ан­самбль кси­ло­фо­нов под упр. Р. Нзе, по­слу­жив­ший об­раз­цом для др. кол­лек­ти­вов. Сре­ди ве­ду­щих му­зы­кан­тов К. – ком­по­зи­тор и ги­та­рист Ф. Бе­бей, ав­тор пу­те­во­ди­те­ля «Му­зы­ка Аф­ри­ки» (1969). Изу­че­ние тра­диц. му­зы­ки К. ве­дёт­ся с кон. 19 в. (пер­вы­ми бы­ли нем., в даль­ней­шем так­же франц. му­зыко­ве­ды, ка­ме­ру­нец Э. Мо­хам­ма­ду), зна­чит. вклад внёс австр. учё­ный Г. Ку­бик. В 1972 был ос­но­ван Со­юз му­зы­кан­тов и ком­по­зи­то­ров К. Про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли тра­диц. му­зы­ки.

Те­атр

В кон. 19 – нач. 20 вв. под влия­ни­ем франц. мис­сио­не­ров на­ча­лось раз­ви­тие дра­ма­тур­гии: пье­сы Ф. Тон­го Ди­бун­ду, К. Кве­ди, А. Ндум­бе Му­син­ги и др. ста­ви­ли в се­ми­на­ри­ях или во вре­мя ре­лиг. празд­ни­ков. В Яун­де в 1955 бы­ла соз­да­на Ас­со­циа­ция мо­ло­дых ар­ти­стов К.; ру­ко­во­ди­тель труп­пы С. Аво­на по­ста­вил свою пье­су «Же­нить­ба Эбу­ту». Кол­лек­тив по­ка­зы­вал так­же фольк­лор­ные про­грам­мы. В 1961 Аво­на осу­ще­ст­вил по­ста­нов­ку сво­ей пье­сы «Без­ра­бот­ный», в ко­то­рой рас­ска­зы­ва­лось о по­ло­же­нии ме­ст­ной ин­тел­ли­ген­ции в мо­мент пе­ре­хо­да стра­ны к не­за­ви­си­мо­сти, кри­ти­ко­ва­лась сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния, на­са­ж­дён­ная франц. ко­ло­ни­за­то­ра­ми. В 1961 в Дуа­ле ор­га­ни­зо­ван Нар. те­атр К., от­крыв­ший­ся пье­сой ру­ко­во­ди­те­ля те­ат­ра Боэ-а-Аман­га «Дей­ст­во об Ада­ме». В 1967 дра­ма­тург Ж. П. Ди­конг-Пи­па ор­га­ни­зо­вал в Дуа­ле дра­ма­тич. труп­пу «Аван­гард Аф­ри­ки». Для неё он на­пи­сал пье­сы «Ле­ген­да о кло­уне» (1967) и «Не­из­беж­ный ком­про­мисс» (1969) о взаи­мо­дей­ст­вии ев­роп. и афр. куль­тур. Осо­бое зна­че­ние для раз­ви­тия те­ат­ра К. при­об­ре­ло твор­че­ст­во Г. Ой­о­но-Мбиа, ав­то­ра со­ци­аль­но-бы­то­вых ко­ме­дий («Три пре­тен­ден­та – один муж», 1969, и др.). В 1968 лю­би­тель­ские кол­лек­ти­вы объ­е­ди­ни­лись в Ка­ме­рун­скую фе­де­ра­цию лю­би­тель­ских те­ат­ров, ко­то­рая в 1969 про­ве­ла пер­вый фес­ти­валь дра­ма­тич. иск-ва (уча­ст­во­ва­ли 12 трупп), а в 1970–71 – смотр лю­би­тель­ских кол­лек­ти­вов в Яун­де и Дуа­ле. В 1974 в Дуа­ле ос­но­ван Нац. те­атр. На ру­бе­же 20–21 вв. цен­тра­ми те­ат­раль­ной жиз­ни ста­ли уни­вер­си­те­ты. Сре­ди дра­ма­тур­гов 1970–2000-х гг. – П. Нде­ди Пен­да, П. Ас­сенг, П. Мон­го, Ж. До­хо, В. Эпи Нго­ме. Сре­ди ре­жис­сё­ров – Э. Ке­ки Ма­ньо, А. Банг. В Дуа­ле ра­бо­та­ют «Зе­лё­ный те­атр», «Стран­ст­вую­щий те­атр» Э. Пе­на, куль­тур­ный центр «Дуал’арт».

Ки­но

До 1960-х гг. в К. ве­ли съём­ки иностр. ре­жис­сё­ры (в т. ч. франц. реж. Ж. Ж. Же­не, сни­мав­ший учеб­ные филь­мы для франц. ар­мии). Пер­вые ра­бо­ты ки­не­ма­то­гра­фи­стов К. – «Там-там в Па­ри­же» Т. Си­ти-Бел­ла (1963), «Боль­шой дом Бам­би­ли­ке» Ж. П. Нгас­са (1966) и др. – но­си­ли эт­но­гра­фич. ха­рак­тер. Раз­ви­тию нац. ки­но­ис­кус­ст­ва спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­ние при Мин-ве ин­фор­ма­ции от­де­ла по де­лам ки­но (1966) и фи­нан­со­во­го фон­да ки­но­про­из­вод­ст­ва (1973). Многие ки­не­ма­то­гра­фи­сты К. по­лу­ча­ют спец. об­ра­зо­ва­ние за ру­бе­жом, пре­им. во Фран­ции. Центр. те­ма боль­шин­ст­ва филь­мов – про­бле­мы афр. об­ще­ст­ва, столк­но­ве­ние тра­диц. ук­ла­да жиз­ни с тре­бо­ва­ния­ми но­во­го вре­ме­ни. Сре­ди ре­жис­сё­ров – Ж. П. Ди­конг-Пи­па («Вер­ни­те мне от­ца», 1965; «Чу­жой ре­бё­нок», 1975; «Це­на сво­бо­ды», 1979), Д. Кам­ва («Ко­ля­ска», 1977; «На­ша дочь», 1981; «Че­ре­па­ха», 1994; «Вла­ст­ный круг», 1997), Ж. П. Бе­ко­ло («Квар­тал Мо­царт», 1992; «Кро­во­то­ча­щие», 2005). На ру­бе­же 20–21 вв. ки­не­ма­то­гра­фи­сты К. в осн. ра­бо­та­ют на ТВ, уча­ст­ву­ют в соз­да­нии ко­про­дук­ции («Шо­ко­лад» К. Де­ни, 1988, «Фраг­мент жиз­ни» Ф. Ву­коа­ша, 1999, «Ка­ни­ку­лы в стра­не» Ж. М. Те­но, 2000, «Мбу­ту­ку» В. Вий­уо­ха, 2002, «Че­ло­век на дне» К. Бал­ди, 2007, и др.).

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