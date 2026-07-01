КАМЕРУН
КАМЕРУН - республика Камерун.
Общие сведения
Камерун - государство в Центральной Африке. Граничит на северо-западе с Нигерией, на северо-востоке с Чадом, на востоке с Центральноафриканской Республикой, на юге с Республикой Конго, Габоном, Экваториальной Гвинеей. На западе омывается заливом Бонни (часть Гвинейского залива Атлантического океана); длина береговой линии 402 км. Площадь 465 тыс. км2. Население 19 млн. человек (2008 год). Столица - Яунде. Официальные языки - французский и английский. Денежная единица - франк КФА. Административно-территориальное деление: 10 провинций.
Камерун - член ООН (1960 год), Африканского союза (1963 год), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ВТО (1995 год), Содружества (1995 год).
Государственный строй
Камерун - унитарное государство. Конституция одобрена на референдуме 20.05.1972 года, вступила в силу 02.06.1972 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства - президент, избираемый всеобщим тайным голосованием на 7 лет (число переизбраний не ограничено). Президентом может быть избран камерунец по рождению, достигший 35 лет, обладающий всей полнотой гражданских и политических прав. Президент является верховным главнокомандующим вооруженными силами, назначает и смещает премьер-министра, членов правительства, судей, губернаторов провинций.
Высший орган законодательной власти - двухпалатный парламент. Нижняя палата - Национальное собрание (180 депутатов, избираемых всеобщим голосованием на 5 лет). Верхняя палата - Сенат (100 сенаторов, из них 30 назначаются президентом, 70 избираются косвенными выборами - по 10 сенаторов от каждой провинции). Сенат пока не сформирован (2008 год).
Исполнительная власть осуществляется президентом и правительством во главе с премьер-министром. Президент назначает премьер-министра и по его предложению др. членов правительственного кабинета. Президент устанавливает их обязанности и определяет политику кабинета. Правительство несёт ответственность перед парламентом.
В Камеруне существует многопартийная система. Ведущие политические партии - Демократическое объединение камерунского народа (ДОКН), Социал-демократический фронт (СДФ), Национальный союз за демократию и прогресс, Камерунский демократический союз.
Природа
Рельеф. Берега зал. Бонни на севере преим. плоские, песчаные или заболоченные, с широкими эстуариями; к югу от г. Криби – высокие и скалистые, без естеств. гаваней. Вдоль побережья протягивается аккумулятивная низменность шириной до 130 км, с изолированно возвышающимся вулканич. массивом Камерун (выс. 4100 м, высшая точка страны). От низменности крутыми уступами поднимаются денудационные цокольные плоскогорья, занимающие б. ч. территории К. В юж. части (Южно-Камерунское плоскогорье) они имеют слабоволнистый рельеф и ср. выс. 600–900 м. В центр. части возвышаются глыбовые горы Адамава выс. до 2460 м (гора Чабаль-Мбабо), ограниченные разломами сев.-вост. простирания и осложнённые молодыми лавовыми покровами и конусами потухших вулканов; на севере – низковысотные горы Мандара (ср. выс. 800–1000 м). Между горами Адамава и Мандара расположена возвышенная пластовая равнина, дренируемая р. Бенуэ. Крайний север страны занимают плоские озёрно-аллювиальные равнины впадины оз. Чад (выс. ок. 300 м), часто затапливаемые в дождливый сезон.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Б. ч. территории К. расположена в пределах выступа фундамента Африканской платформы, образованного архейскими гнейсами, кристаллич. сланцами, кварцитами, амфиболитами, гранитоидами и др. Породы архея в сев. части страны в венде – начале кембрия испытали тектонотермальную переработку (метаморфизм и деформации). На юго-востоке фундамент перекрыт чехлом верхнепротерозойских песчано-глинистых отложений синеклизы Конго. Меловые и кайнозойские терригенные и карбонатные отложения заполняют перикратонный прогиб, протягивающийся вдоль атлантич. побережья (где вмещают соленосные толщи мелового возраста), а также грабен Бенуэ и юж. окраину синеклизы Чад на крайнем севере. Широко развиты латеритные коры выветривания. В сев.-зап. части страны в неоген-четвертичное время произошла вспышка базальтового вулканизма; сформировались шлаковые конусы, стратовулканы (в т. ч. вулкан Камерун).
В К. имеются месторождения нефти и природного горючего газа (гл. обр. на шельфе), бокситов (Миним-Мартап, Нгаундаль в пров. Адамава; Фонго-Тонго в Зап. провинции, близ г. Джанг), золота (россыпные, элювиальные и жильные на западе и севере), латеритных кобальт-никель-марганцевых руд (Нкамоуна на юго-востоке), руд железа (в Юж. провинции), урана (Лолодорф, там же), олова (Майо-Дарле в пров. Адамава), титана (в центр. районах), а также цементных известняков, глин, мергелей, гипса, кварцевых песков, песчано-гравийных смесей, гранитов.
Климат. Территория расположена в пределах экваториального и субэкваториального климатич. поясов. На юге климат экваториальный, постоянно влажный. Ср. темп-ры самого тёплого месяца (февраля или марта) 24–28 °C, самого холодного (июля или августа) 22–24 °C. Количество осадков во внутр. районах 1500–2000 мм в год, на побережье св. 3000 мм; на зап. и юго-зап. склонах массива Камерун до 9655 мм (Дебунджа), самое влажное место в Африке. На побережье (г. Дуала) наименьшее количество осадков выпадает в декабре – феврале, максимальное (до 800 мм в месяц) в августе. Во внутр. районах юж. части (г. Яунде) характерно наличие двух максимумов осадков (март – июнь и сентябрь – ноябрь). В сев. и центр. частях страны климат субэкваториальный, с чётко выраженными дождливым летним и сухим зимним сезонами. Продолжительность сухого сезона возрастает с юга на север от 4 до 7 мес. Среднемесячные темп-ры в центр. части (г. Нгаундере) от 20–21 °C (декабрь – январь) до 22–24 °C (апрель – май); на равнинах сев. части соответственно от 26 °C до 32–33 °C. Количество осадков в районах, прилегающих к оз. Чад, менее 500 мм; нередки засухи.
Внутренние воды. Речная сеть густая и многоводная. Ежегодно возобновляемый объём водных ресурсов 286 км3 (из них 268 км3 – ресурсы речного стока), удельная водообеспеченность 17,5 тыс. м3/чел. в год. Б. ч. страны принадлежит бассейну Атлантического ок., крайний север и северо-восток – бассейну внутр. стока. В зал. Бонни впадают реки, дренирующие юго-зап. и центр. части К.: Санага, Ньонг, Нтем, Вури и др. Реки юго-вост. части (Кадеи, Бумба, Джа) принадлежат системе р. Санга (бассейн Конго). На сев. склонах гор Адамава берёт начало р. Бенуэ, осн. приток Нигера. Реки Логон, Шари, Дорма, протекающие вдоль сев. границ К., впадают в оз. Чад (частично расположено в пределах Камеруна).
Ежегодно из водных источников изымается 985 млн. м3 воды. Из них 35% расходуется на нужды с. х-ва, 46% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 19% потребляют пром. предприятия. Реки порожисты, богаты гидроэнергией. Суммарный гидроэнергетич. потенциал рек 115 тыс. МВт, используется незначительно (менее 1%). Для нужд гидроэнергетики создан ряд водохранилищ, в т. ч. крупнейшие Мбакау на р. Джерем (объём 2,6 км3), Баменджинг на р. Нун (1,8 км3).
Почвы, растительный и животный мир. Для почвенного покрова в юж. части характерны красно-жёлтые ферраллитные почвы, в центр. части – красные ферраллитные и феррозёмы; на севере местами развиты темноцветные слитозёмы. В котловине оз. Чад преобладают гидроморфные и засолённые почвы.
Около 1/2 территории занимают леса и редколесья. На Южно-Камерунском плоскогорье распространены влажные вечнозелёные экваториальные леса с ценными породами деревьев (акажу, азобе – железное дерево, эбеновое дерево и др.), на склонах массива Камерун – горные вечнозелёные леса, выше 3000 м сменяющиеся горными лугами. В центр. части страны развиты листопадно-вечнозелёные леса, редколесья и саванны. На равнине Бенуэ господствуют типичные саванны, в котловине оз. Чад – опустыненные. Вдоль побережья – мангровые заросли, наиболее густые в устье р. Вури. Одна из осн. экологич. проблем страны – высокая скорость обезлесения (0,9% в год) вследствие значит. объёмов коммерч. лесозаготовок (в т. ч. нелегальных), а также сведе́ния лесов под плантации с.-х. культур (какао, масличная пальма, бананы и др.).
По уровню биологич. разнообразия К. занимает одно из ведущих мест в Африке. В составе флоры св. 9000 видов сосудистых растений; наибольшим разнообразием и высокой степенью эндемизма отличается флора горных вечнозелё- ных лесов вулканич. массива Камерун и влажных вечнозелёных экваториальных лесов юж. части страны. Известно св. 300 видов млекопитающих (в т. ч. 42 вида под угрозой исчезновения), ок. 1000 видов птиц (18 видов под угрозой исчезновения), ок. 200 видов пресмыкающихся. В лесах особенно разнообразны приматы (потто, галаго, мартышковые, а также находящиеся под угрозой исчезновения колобус Преусса и чёрный колобус, дрил, западная горилла, шимпанзе и др.), характерны африканский слон, бегемот, лесные антилопы (бонго, ситатунга) и др. В саваннах многочисленны копытные (африканский буйвол, чёрный носорог, жираф, разл. виды антилоп), из хищных встречаются лев, леопард; для орнитофауны характерны крупные птицы (африканский страус, марабу, дрофиные).
Охраняемые природные территории занимают св. 15% пл. страны, но, несмотря на офиц. статус, растительный и животный мир в их пределах часто находятся под угрозой уничтожения. Крупнейшие охраняемые территории: нац. парки Бенуэ, Буба-Нджида, Ваза, Кампо, Фаро, Коруп и резерваты Бафиа, Джа, Дуала-Эдеа. В список Всемирного наследия включён фаунистич. резерват Джа – один из крупнейших в Африке массивов ненарушенных экваториальных лесов. Широко известные в Африке нац. парки Бенуэ и Ваза имеют статус биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Население
Большинство населения К. составляют народы, говорящие на нигеро-конголезских языках, – 74,7%: на бантоидных языках – 63,2% (на банту языках – 50,4%; живут в осн. на юге К.), в т. ч. бамилеке 11%, яунде 7,7%, булу 5,1%, баса 2,5%, бамум 2,3%, видекум 1%, фанг 0,9%, дуала 0,9%, тикар 0,2%, мамбила 0,2%, самба 0,1%; на адамава-убангийских языках – 4,1%, в т. ч. группа адамава – на севере (мбум 2,2%, мумуйе, чамба, лонгуда, фали, тупури, мунданг и др.) и к югу от них – бангийская группа (нгбака 0,2%, гбайя 1,6% и др.); фульбе насчитывают 7,4% (в осн. на севере). На севере живут также народы, говорящие на чадских языках, – 10,9% (котоко 1,4%, будума 1,1%, музгу 0,7%, мандара 0,3% и др.), нило-сахарских языках – 0,7% (крупнейший – канури, 0,6%) и арабы шоа (0,8%). Креолы К. составляют 11,5%, есть также французы (0,2%) и др.
Естественный прирост нас. 2% (2008). Рождаемость (35 на 1000 жит.) почти втрое превышает смертность (12,4 на 1000 жит.); младенческая смертность высокая – 65 на 1000 живорождённых. Показатель фертильности 4,4 ребёнка на 1 женщину. Возрастная структура населения: до 15 лет – 41,1%, 15–64 года – 55,7%, старше 65 лет – 3,2%. Население К. молодое: ср. возраст 19 лет. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 53 года (мужчины – 52, женщины – 54 года). Соотношение мужского и женского населения примерно равное. Ср. плотность нас. 41 чел./км2 (2008). Наиболее плотно заселён запад страны: ср. плотность населения в Зап. провинции 172 чел./км2, Прибрежной – 136 чел./км2, Северо-Западной – 125 чел./км2. Наименьшая плотность населения в Вост. провинции (8 чел./км2). Доля гор. населения св. 40%. Крупные города (тыс. чел., 2008): Дуала 1978,7, Яунде 1676,6, Гаруа 519, Баменда 485,8, Маруа 394,6, Бафусам 347,5, Нгаундере 282,5, Бертуа 265,3. Экономически активное нас. 6680 тыс. чел. (2007). В структуре занятости на с. х-во приходится 70% работающих, сферу услуг – 17%, пром-сть – 13%. Уровень безработицы ок. 30%
Религия
По разл. оценкам (2007), 40–63% нас. К. – христиане, в т. ч. 23–35% – католики, 17–28% – приверженцы разл. протестантских деноминаций (англикане, баптисты, пресвитериане и др.), 0,2–0,5% – православные; 20–35% – мусульмане-сунниты; 22–40% – приверженцы местных традиц. верований. Исторически ислам был распространён на севере К. среди народов фульбе и части кирди, а также среди части народа бамум, протестантизм исповедовали жители зап. провинций, на остальной территории преобладал католицизм. Однако в нач. 21 в. из-за роста урбанизации и мобильности населения приверженцы как христианства, так и ислама проживают в городах по всей территории страны, местные традиц. верования распространены гл. обр. среди сельского населения.
Всего официально зарегистрировано 38 религ. направлений (2002). Действуют Камерунская митрополия Александрийской православной церкви (кафедра в Яунде; включает также Чад, ЦАР, Габон, Экваториальную Гвинею, Сан-Томе и Принсипи), 23 епархии Римско-католич. церкви. Совет протестантских церквей К. объединяет 11 осн. протестантских религ. организаций.
Исторический очерк
Доколониальный и колониальный периоды. Памятники каменного века обнаружены в районах городов Маруа (здесь найдена также стоянка с остатками земляных построек и каменоломни), Яунде и Окола; близ селения Ягуа сохранились наскальные изображения. С сер. 1-го тыс. до н. э. территория Сев. К. (междуречье Логона и Шари) входила в область распространения культуры сао. В 16 в. здесь возникли города-княжества Макари, Афаде, Гульфей, Куафе, Логон-Бирни; в 17 в. – гос. образование Мандара, попавшее в зависимость от Борну. В 18 в. началось распространение ислама, охватившее преим. сев. районы К. В кон. 18 – нач. 19 вв. в Сев. и Центр. К. вторглись кочевники фульбе, основавшие княжества (ламидаты) и обложившие данью местное население. Продвижение фульбе в юж. районы К. было остановлено союзом вождеств Банум (Бамум), возникшим в нач. 18 в. в Центр. К. К юго-западу от Банума в 18 в. сложилось гос. образование Бамилеке, не имевшее контактов с фульбе. Большинство населения К. занималось мотыжным подсечно-огневым, переложным земледелием, охотой, рыболовством и собирательством. Получили развитие кузнечное, ткацкое, гончарное и др. ремёсла, торговля – у хауса (на севере и в центр. районах К.) и дуала (на юге страны).
В 1472 португ. моряки под предводительством Руя ди Сикейры высадились на берег зал. Биафра (Бонни). В кон. 16 в. в К. (от португ. camar ̃ao – креветка) стали проникать нидерл., в нач. 18 в. брит., франц., герм. торговцы и миссионеры. Осн. торговым посредником европейцев стали дуала, пришедшие на атлантич. побережье в нач. 17 в. На Американский континент поставлялись рабы, в Европу – слоновая кость, пальмовое масло в обмен на водку, табак, текстиль, огнестрельное оружие. В 1884 эмиссар герм. правительства Г. Нахтигаль подписал договоры с вождями племени дуала о переходе побережья К. на 30 лет под протекторат Германии. Границы герм. протектората были окончательно определены рядом англо-герм. (см. Англо-германские договоры) и франко-герм. соглашений. Колониальная экспансия осуществлялась воен. методами, герм. колонисты организовали против местного населения ок. 100 карательных экспедиций. С утверждением герм. господства в К. получило развитие плантац. хозяйство (культивировались какао, кофе, каучуконосы), началась разработка природных ресурсов.
В февр. 1916 в период 1-й мировой войны К. был оккупирован англо-франц. войсками. По условиям Версальского мирного договора 1919 Германия лишилась своих владений в К. В июле 1922 Лига Наций передала Восточный Камерун (б. ч. страны) под мандатное управление Франции, Зап. К. – Великобритании. В 1924 Зап. К. административно вошёл в состав брит. колонии Нигерия. В 1946 обе части К. получили статус подопечных территорий ООН.
Во 2-й пол. 1940-х гг. в Вост. и Зап. К. развернулось движение за воссоединение и независимость. В 1948 в Вост. К. был создан Союз народов Камеруна, начавший после его запрещения в 1955 партизанскую борьбу против колониальных властей. В 1957 франц. правительство предоставило Вост. К. статус «автономной подопечной территории». Первое правительство автономии было сформировано из представителей умеренного Демократич. блока К. (основан в 1951). В февр. 1958 правительство возглавил А. Б. Ахиджо (1924–89), лидер созданной им в 1958 партии Камерунский союз (КС).
В Зап. К. борьбу за независимость вели Нац. федерация Камеруна (основана в 1949) и Объединённый нац. конгресс Камеруна (создан в 1951), объединившиеся в 1953 в партию Камерунский нац. конгресс. В 1954 брит. власти признали Юж. К. (до 1953 часть вост. района Нигерии) автономным районом в составе брит. Нигерии.
Камерун после провозглашения независимости. В 1959 Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о предоставлении независимости Вост. К. 1.1.1960 была образована независимая Республика Камерун, которая в том же году была принята в ООН. По результатам проведённого в Зап. К. в февр. 1961 плебисцита население сев. провинций высказалось за присоединение к независимой Нигерии, Юж. К. – за воссоединение с Республикой Камерун.
1.10.1961 была образована Федеративная Республика Камерун (ФРК) в составе Республики Камерун (Вост. К.) и Зап. К. (бывший Юж. К.). Президентом и главой федерального правительства стал А. Б. Ахиджо. 20.2.1964 установлены дипломатич. отношения К. с СССР. В 1965 Ахиджо был переизбран на новый срок, в 1966 произошло слияние всех действовавших в ФРК политич. партий в Камерунский нац. союз (КНС; пред. – Ахиджо). В стране установился однопартийный режим. Экономич. политика независимого К. строилась на принципах «планируемого либерализма», сочетавшего гос. регулирование с частным нац. предпринимательством и широким привлечением иностр. капитала на основе пятилетнего гос. планирования, начавшего действовать с момента провозглашения независимости страны.
20.5.1972 ФРК была преобразована (по результатам референдума) в унитарное гос-во – Объединённую Республику Камерун (ОРК). В 1982 А. Б. Ахиджо подал в отставку; президентом, согласно Конституции, стал премьер-мин. П. Бийя (р. 1933). В 1983 Ахиджо уступил ему также пост председателя КНС. 25.1.1984 страна получила назв. Республика Камерун. В февр. 1984 Ахиджо, находившийся во Франции, был заочно обвинён в организации антиправительств. заговора. После пресечения в апр. 1984 попытки переворота Бийя провёл серию чисток в высших звеньях гос. и парт. аппарата. В 1985 он упразднил КНС, основав партию Демократич. объединение камерунского народа (ДОКН). В 1988 правительство отказалось от директив шестого 5-летнего плана, объявив о переходе к выполнению рекомендованной междунар. институтами программы структурной перестройки экономики, предусматривавшей также либерализацию политич. жизни. В 1990 под давлением оппозиции в стране была введена многопартийная система. В 1992 прошли досрочные президентские выборы, на которых с незначит. перевесом победу одержал П. Бийя. В 1995 Нац. собрание одобрило конституц. поправки, ограничивавшие властные полномочия президента, а также возможность пребывания на этом посту двумя 7-летними сроками. В 1997 и 2004 Бийя переизбирался на пост главы гос-ва. На выборах в Нац. собрание (переизбирается каждые 5 лет) 2007 ДОКН получила 152 места, крупнейшая из оппозиц. партий СДФ – 14.
Хозяйство
К. относится к группе афр. стран с относительно стабильно развивающейся экономикой. С нач. 1990-х гг. при поддержке МВФ и Всемирного банка реализуются программы по привлечению иностр. инвестиций, повышению эффективности с. х-ва, развитию торговли. С 2000-х гг. осуществляются меры по структурной перестройке экономики, приватизации предприятий гос. сектора, снижению уровня бедности; одним из перспективных направлений развития является иностр. туризм.
Объём ВВП 40 млрд. долл. (по паритету покупательной способности), в пересчёте на душу населения 2,3 тыс. долл. (2007). Прирост реального ВВП 3,2% (2007). Индекс человеческого развития 0,532 (2005; 144-е место среди 177 стран мира). В структуре ВВП на долю сельского, лесного хозяйства и рыболовства приходится 44,3%, сферы услуг – 39,8%, пром-сти – 15,9% (2007).
Промышленность. Несмотря на значит. запасы полезных ископаемых, разработка месторождений практически не ведётся. Наибольшее значение имеет добыча нефти (ок. 8% ВВП и 30% стоимости товарного экспорта). Разработка месторождений началась в 1976, пик добычи пришёлся на 1986 (173 тыс. барр./сут), к сер. 2000-х гг. объёмы снизились (90 тыс. барр./сут). Осн. район добычи – шельф Атлантического ок. Эксплуатация месторождений ведётся частными компаниями «Total» (68% добычи), «Pecten/Shell Cameroon» (23%) и «Perenco» (9%) под контролем гос. компании «Société Nationale des Hydrocarbures». Единственный нефтеперерабатывающий завод – в Лимбе (мощность ок. 45 тыс. барр./сут; компания «Société Nationale de Raffinage»). В 2004 вступил в строй нефтепровод Камерун – Чад (длина ок. 1000 км). Ведущая отрасль цветной металлургии – алюминиевая пром-сть (базируется в осн. на импортном сырье). Разрабатывается месторождение бокситов Фонго-Тонго (с 1990) в Сев.-Зап. пров. Заводы по выплавке алюминия – в Эдеа и Мартапе (переработка гл. обр. бокситов из Гвинеи; 87 тыс. т алюминия в слитках в 2006; компания «Camerounaise de l’Aluminium»). В незначит. количествах ведётся добыча золота и алмазов.
Произ-во электроэнергии 4,09 млрд. кВт· ч, потребление 3,4 млрд. кВт· ч (2005). Общая мощность действующих электростанций 933 МВт, из них 77% приходится на ГЭС, 23% – на ТЭС (2006). Крупнейшие ГЭС созданы на р. Санага («Сонг-Лулу», 384 МВт; «Эдеа», 263 МВт); имеются ГЭС на реках Джерем, Нун, Бенуэ и др. Крупнейшая ТЭС в районе Гаруа.
Гл. индустриальные зоны сложились в Прибрежной (район Дуалы) и Центральной (район Яунде) провинциях. Одна из ведущих отраслей – пищевая. В структуре отрасли выделяется переработка с.-х. сырья (в т. ч. очистка какао-бобов и кофе), а также произ-во прохладительных напитков и пива (компании «Société Anonyme des Brasseries du Cameroun», «Guinness Cameroun SA»); растит. масел – хлопкового, пальмового, кунжутного, арахисового, масла какао («Soci ́et ́e Camerounaise de Palmeraies» и др.); сахара («Cameroon Sugar Co.»); муки; чая; а также переработка рыбы и морепродуктов (Дуала). Традиционно развита текстильная пром-сть (использует импортное синтетич. сырьё и местный хлопок). Переработка хлопка ведётся в Маруа, Гаруа, Каэле, Море, Гидере, Туборо. Прядильно-ткацкий комбинат «Cotonnière Industrielle du Cameroun» действует в Гаруа, крупнейшее в стране предприятие по произ-ву синтетич. и натуральных тканей – в Дуале; предприятия кожевенной и кожевенно-обувной пром-сти (в т. ч. канад. концерна «Bata») – в Нгаундере. Заводы по произ-ву табачных изделий (Яунде), химич. продукции (Дуала; минер. удобрения, мыло, стиральный порошок), первичной обработке каучука (Тико, Дизанге). Металлообработка; предприятия по сборке автомобилей «Land Rover», велосипедов, мопедов, бытовой электроники, радиоаппаратуры и т. д. (гл. обр. в Дуале и Яунде).
К. традиционно один из крупных поставщиков ценных пород тропич. древесины (сапеле, азобе, акажу, сипо, дусье, обече, иломба и др.). Серьёзную проблему представляет незаконная вырубка леса (по оценкам Всемирного банка, ежегодно незаконные рубки леса наносят К. ущерб в 5,4 млн. долл.). Заготовки древесины (ок. 11 млн. м3 в 2004) ведутся в осн. иностр. компаниями (гл. обр. французскими, бельгийскими и нидерландскими) в Центр., Юж. и Прибрежной провинциях. Ок. 60% заготавливаемой древесины экспортируется, в осн. в страны ЕС (доход от экспорта древесины составляет св. 60 млн. долл.). Деревообрабатывающие предприятия (произ-во пиломатериалов 658 тыс. м3 в 2004) в Яунде, Дуале, Эсеке, Мбальмайо. Заметную роль в экономике играет произ-во строит. материалов (развивается на базе местных месторождений природного строит. сырья: известняка, глины, мергеля, гипса, кварцевого песка). Широко развиты ремёсла и кустарные промыслы (резьба по дереву и слоновой кости, гончарное произ-во, вышивка).
Сельское хозяйство. Преобладают мелкие крестьянские хозяйства. Пахотные земли составляют ок. 13% территории страны. Осн. экспортная культура – какао (180 тыс. т какао-бобов, 2005; одно из ведущих мест в мире). Б. ч. урожая собирают в мелких хозяйствах в Центр., Юж. и Юго-Зап. провинциях. Всего посадками какао занято ок. 400 тыс. га. Экспортное значение имеют также (сбор, тыс. т; 2005): сахарный тростник 1450, бананы 790, хлопчатник 100, кофе 60, масличная пальма. Гл. продовольственные культуры (сбор, тыс. т; 2005): плантейн 1300, кассава 1200, таро 1100, кукуруза 950, сорго 600, ямс 280. Выращивают также овощи, фрукты, гевею, чай, арахис, кунжут, табак и др.
Животноводство развито слабо из-за широкого (почти на 70% территории страны) распространения трипаносомозов, передающихся через укусы мухи цеце, и др. тропич. заболеваний. Быстрыми темпами развивается пригородное свиноводство и птицеводство. Поголовье (тыс. голов; 2004): крупный рогатый скот 5600, козы 4400, овцы 3800, свиньи 1350, лошади 17; птица 31 млн. Улов рыбы ок. 108 тыс. т в год.
Транспорт. Транспортная сеть развита слабо. Длина автодорог 50 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 5 тыс. км (2004). Протяжённость железных дорог ок. 1 тыс. км (2006). Осн. магистраль – Транскамерунская ж. д. (885 км), связывающая Дуалу и Нгаундере. Крупные мор. порты: Дуала-Бонабери (грузооборот ок. 5 млн. т в год), Лимбе (ок. 2 млн. т), Криби. Мор. транспортом осуществляется св. 95% внешнеторговых грузоперевозок. Гл. внутр. водный путь – р. Бенуэ (судоходство ограничено в период дождей). В стране 45 аэропортов, 11 имеют взлётно-посадочную полосу с твёрдым покрытием. Междунар. аэропорты в Яунде, Гаруа, Дуале. Б. ч. авиаперевозок осуществляется нац. компанией «CamAir». Длина нефтепроводов 1107 км, газопроводов 70 км.
Внешнеэкономические связи. Стоимость товарного экспорта 3,71 млрд. долл., импорта 3,63 млрд. долл. (2007). Экспортируются (2006): нефть и нефтепродукты, алюминий, древесина, какао-бобы, кофе, хлопок. Осн. покупатели: Испания (21,3% стоимости), Италия (15,4%), Франция (11,6%), Юж. Корея (7,3%), Нидерланды (7,2%), США (5,7%), Бельгия (4,2%). Ввозятся транспортные средства, машины и оборудование, продовольствие, топливо, химич. удобрения, потребительские товары из Франции (23,6%), Нигерии (13,2%), Китая (7,3%), Бельгии (6,1%), США (4,6%).
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) К. состоят из нац. армии (14,1 тыс. чел.; 2007), включающей в себя Сухопутные войска (СВ), ВВС и ВМС, и нац. жандармерии (9 тыс. чел.). Воен. бюджет 262 млн. долл. (2006).
Верховным главнокомандующим ВС является президент (с 1985 одновременно выполняет функции мин. обороны), который осуществляет руководство нац. армией через Мин-во обороны и ГШ, а нац. жандармерией – через Инспекцию нац. жандармерии. В воен.-адм. отношении территория страны разделена на 3 воен. округа (района), со штабами в городах Яунде, Дуале, Маруа.
СВ (12,5 тыс. чел.) состоят из 3 пех. батальонов (по одному в воен. округе), 8 отд. батальонов (6 пех., в т. ч. 1 учебный; парашютно-десантный и инж.), арт. дивизиона, зенитного арт. дивизиона, батальона президентской гвардии и бронекавалерийского батальона. На вооружении СВ находится 14 боевых машин с тяжёлым вооружением, 55 БТР, 65 БРМ, 20 РСЗО, 58 арт. орудий, 18 миномётов, ок. 50 ПУ ПТУР, ок. 110 зенитных средств.
ВВС (300 чел.) имеют в боевом составе 1 истребит.-бомбардировочную эскадрилью и 5 эскадрилий вспомогат. авиации (1 учебно-тренировочная, 2 транспортные и 2 вертолётные); на вооружении – 15 боевых самолётов, ок. 30 лёгких и транспортных самолётов и вертолётов.
ВМС (1,3 тыс. чел.) имеют на вооружении 3 больших и 2 малых патрульных катера, 2 десантных корабля.
Комплектование ВС – по найму, в возрасте 19–24 лет. Офицерские кадры для нац. армии готовят в общевойсковой школе (с участием франц. воен. специалистов), для нац. жандармерии – в школе нац. жандармерии (обе – в г. Яунде), а также в воен.-учебных заведениях Франции, США, Великобритании. Боевая подготовка в ВС ведётся с помощью франц. инструкторов. Мобилизац. ресурсы 3,9 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 2 млн. чел.
Здравоохранение
В К. на 100 тыс. жит. приходится 19 врачей, 160 лиц ср. мед. персонала, 1 стоматолог, 4 фармацевта (2004). Общие расходы на здравоохранение составляют 5,2% ВВП (2004) (бюджетное финансирование – 28%, частный сектор – 72%). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией (1972). Наиболее распространённые инфекции: бактериальная диарея, гепатит А, малярия, жёлтая лихорадка, шистосоматоз, менингококковый менингит. Осн. причины смерти взрослого населения: сердечно-сосудистые заболевания, СПИД, инфекции дыхательных путей, злокачеств. новообразования, травмы (2004). Приморские климатич. курорты – Криби, Лимбе; горноклиматический – Джанг.
Спорт
Вопросами развития нац. спорта занимается Мин-во по делам молодёжи и спорта. В 1960-е гг. спортсмены К. участвовали в состязаниях на Кубок Тропиков (с 1976 Центр.-афр. игры). Среди наиболее развитых видов спорта – игровые: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, а также лёгкая атлетика, бокс, дзюдо, велосипедный. Олимпийский к-т К. создан и признан МОК в 1963. С 1964 (Токио) спортсмены К. принимают участие в Олимпийских играх; всего завоё- вано 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Первая олимпийская медаль (серебряная) была завоёвана для К. боксёром, чемпионом Африки (1966) Ж. Бесалой на Олимпийских играх в Мехико (1968). В 1984 (Лос-Анджелес) бронзовую олимпийскую медаль по боксу выиграл М. Ндонго-Эбанга. В 2000 в Сиднее успеха добилась сборная команда К. по футболу, выиграв золотые медали. Через 4 года в Афинах золотую медаль выиграла Ф. Мбанго Этоне, победившая в соревнованиях по тройному прыжку и повторившая этот успех в Пекине (2008). В активе камерунских футболистов успешное выступление на чемпионате мира в Италии (1990), где сборная команда К. (под рук. рос. тренера В. К. Непомнящего), победив сборные Аргентины, Румынии, Колумбии, вышла в 1/4 финала и проиграла сборной Великобритании (2:3).
Среди наиболее известных футболистов: С. Это’о – нападающий команды «Барселона» (с 2004), в составе которой стал чемпионом Испании (2005) и победителем Лиги чемпионов (2006); А. Р. М. Миллер (известен как Р. Милла), участник трёх чемпионатов мира (1982, 1990, 1994), провёл 79 матчей за сборную и забил 30 голов; Т. Нконо, вратарь, участник чемпионатов мира (1982, 1990 и 1994; в последнем как запасной), лучший афр. футболист года (1979 и 1982) по версии ж. «France Football». Мн. футболисты К. выступают в разл. европейских нац. чемпионатах, в т. ч. в Великобритании, Франции, России.
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление учебными заведениями находится в ведении Мин-ва нац. образования, Гос. секретариата технич. обучения молодёжи, Мин-ва высшего образования. В К. исторически сложились 2 системы образования. В зап. части К. система образования сходна с британской: обязательная 7-летняя начальная школа (обучение с 5 лет), 5-летняя неполная ср. школа, 2-летняя полная ср. школа. Язык обучения – английский. Функционирует примерно одинаковое количество гос. и конфессиональных школ. В вост. части страны система образования сходна с французской: обязательная 6-летняя начальная школа (с 6 лет), неполная ср. школа – общеобразоват. колледж (срок обучения 4 года), полная ср. школа – лицей (срок обучения 3 года). Действуют гос. (бесплатные), конфессиональные и частные школы. Всего в К. начальным образованием охвачено 95% уч-ся, средним – 31%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 59,2% (2005). Проф.-технич. образование на базе начальной школы дают технич. лицеи (7 лет обучения). В системе высшего образования св. 30 вузов (ун-ты, ин-ты, высшие школы), в т. ч. 2 ун-та в Яунде (1962; 1993), ун-ты – в Дуале (1977), Буэа (1977, открыт в 1986; совр. назв. и статус с 1992), Нгаундере (1977, открыт в 1982; совр. назв. с 1993), Джанге (1993). Среди негосударств. вузов – Ун-т науки и технологии в Баменде, Католич. ун-т в Яунде. Функционирует ряд межафриканских институтов. Действуют Нац. архив (1952) и Нац. б-ка (1966) – в Яунде, библиотеки вузов. Музеи камерунского иск-ва – в Яунде, Фумбане, Джанге; Междунар. музей и б-ка – Акум (1948) в Баменде; Музей искусств и ремёсел (Галерея наследия Муса, 1996) в Кумбе, Городской и Морской музеи в Дуале, и др. Осн. науч. учреждения находятся в Яунде. Действуют также Нац. метеорологич. служба (1934), НИИ масличных культур (1949), Исследовательский центр текстильных волокон (все – в Дуале).
Средства массовой информации
В К. издаются правительств. вестник «Journal officiel de la République du Cameroun» (Яунде, с 1973, на франц. и англ. языках, раз в 2 недели), правительств. газ. «Cameroon Tribune» (Яунде, с 1974, на франц. и англ. языках, ежедневно), газеты «Cameroon Outlook» (Лимбе, с 1971, на англ. яз., 2 раза в неделю), «Cameroon Times» (Лимбе, с 1960, на англ. яз., 3 раза в неделю), «La Gazette» (Дуала, с 1974, на франц. яз., еженедельно), «Cameroun magazine» (Дуала, с 1984, на франц. яз., еженедельно) и др. Правительств. информационное агентство – CamNews (1978). Радиовещание с 1955, телевидение с 1986. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляет гос. компания «Cameroon Radio Television» (CRTV) на англ., франц., араб. и местных языках.
Литература
Лит-ра К. развивается гл. обр. на франц., а также на англ. языках. В сер. 19 в. христианскими миссионерами была составлена письменность для яз. дуала, в нач. 20 в. султан Нджойя (ок. 1888–1922) разработал алфавит яз. бамум, однако лит. традиция на этих языках развития не получила. Становление франкоязычной лит-ры К. началось в 1950-х гг.: творчество Монго Бети (повести «Бедный Христос из Бомба», 1956; «Завершённая миссия», 1957; романы «Исцелённый король», 1958; «Помни Рубена», 1974) и Ф. Ойоно (повесть «Старый негр и медаль», 1956; роман «Жизнь боя», 1956), проникнутое антиколониальным протестом, критикой патриархального уклада афр. общества и одновременно опасением перед разрушит. последствиями радикальных социальных изменений. Поэзия К., возникшая в период борьбы за независимость, берёт начало в нар. песенной традиции (поэма «Чтобы все жили свободными» Хадж аль-Мукрана, 1958; сб. «Камерун! Камерун!» Э. Эпанья-Йондо, 1960). На рубеже 1950–60-х гг. в К. стало развиваться издательское дело, в 1966 создана Ассоциация поэтов и писателей К. В прозе 1960–70-х гг. центр. место занимает просветительное направление, критикующее пережитки общинной жизни, изображающее динамичную жизнь города (повести Р. Филомбе, Р. Ж. Меду Мвомо, П. Ндеди-Пенда; драматургия Г. Ойоно-Мбиа). Др. направление – консервативное, призывающее хранить верность отеч. культурным традициям: романы Ф. Бебея («Сын Агаты Мудио», 1968, «Ашантийская куколка», 1973, и др.), произведения Ж. М. Нзуанке, О. Г. Аханды Эссомбы. Критикой диктаторских режимов и правящей верхушки общества пронизаны памфлет Д. Эванде «Да здравствует президент!» (1968), роман Б. Нанги «Летучие мыши» (1980). В последние десятилетия 20 в. критич. направление ослабевает, на смену приходят сентиментальные романы о любви («Открытое письмо сестре Мари-Пьер» П. Э. М’Балла, 1978). На рубеже 20–21 вв. известность получили романы П. Монго («Наши предки баобабы», 1994), Монго Бети («Суматоха в чёрных и белых тонах», 2000). В поэзии преобладает описание традиц. жизни народов К., обрядов, культов, магии (О. Алене); мн. поэты испытывают влияние европ. модернизма (Ж. П. Ньюнаи). Особое развитие получил «женский» роман: «Тираническая любовь» Б. Цобни (2006), «Силуэты грядущего дня» Л. Миано (2006), «Я желаю вам дождя» Э. Чунгуи (2006). Первые произведения на англ. яз. начали создаваться в К. в 1970-х гг.; они составляют преим. т. н. массовую литературу.
Изобразительное искусство и архитектура
Следы древнего искусства народов К. обнаружены на севере страны – в долине рек Шари и Логон и к югу от оз. Чад: выбитые на поверхности скал геометрич. узоры и стилизов. фигуры животных каменного века (район Ягуа), остатки поселения, глиняная скульптура и утварь (близ г. Маруа), предметы культуры сао. На севере распространены укреплённые усадьбы (саре), в которых жилые и хозяйств. постройки окружены общей глиняной стеной или травяной плетёной изгородью с одним входом, по сторонам которого располагаются глиняные амбары, служащие сторожевыми башнями. У некоторых народов деревни окружены несколькими рядами стен (до 7). Хижины круглые в плане, сложены из глины или камня, с конич. тростниковой или соломенной крышей. На юге К., в лесной зоне, жилища строят из дерева, бамбука, листьев пальмы рафии; внутр. перегородки делаются из плетёных циновок. Наиболее выразительны формы жилищ музгу и бамилеке. Музгу лепят ульевидные дома из глины, снабжая их внешнюю поверхность рубцами во избежание размыва дождями. В постройках бамилеке четверик стен сочетается с округлой кровлей, своим силуэтом напоминающей сахарную голову; стены и кровля плетёные. Широкий вынос кровли опирается на столбы. Столбы, дверные полотнища и наличник покрываются резными фигурками людей и зверей.
В кон. 19 в. возникли города (Яунде и др.) без определённой планировки. Они застраивались домами местного типа и зданиями в духе европ. архитектуры (здания миссий). В кон. 19 в. камерунскими архитекторами Нгунсо и Нкебеком Нгдобо был построен дворец Нджойи в Фумбане в духе местных традиций (состоит из отд. строений типа хижин, обшитых резными дерев. досками). С 1950–1960-х гг. центр. районы застраиваются зданиями европ. типа по проектам местных (Нгоде, Н. Коллинса) и европ. (фирма А. Шомета, арх. Дж. Ф. Геди и др.) архитекторов. После обретения независимости большое внимание уделяется строительству начальных школ и одноэтажных зданий. Создан Союз архитекторов (в Дуале).
У всех народов К. распространена резьба по дереву. Многочисл. бытовые и церемониальные (троны и др.) предметы представляют собой сложные композиции из фигурок людей, животных и птиц. Из дерева вырезают культовые столбообразные статуэтки. Для большей живописности их раскрашивают, украшают раковинами каури, бусами, браслетами, в прорези глаз вставляют кусочки металла и стекла. Широко распространены маски, вырезанные из цельного куска дерева, обтянутые кожей антилопы и ярко раскрашенные. Сильно искажённые, утрированные черты, энергичная и сочная резьба придают им особую экспрессию. У фанг в Юж. К. маски окрашены в белый цвет, имеют монголоидный тип лица с острым подбородком и раскосыми полузакрытыми глазами. В районе Нанга-Эбоко развито гончарство: тёмно-красные и коричневые неглазурованные сосуды с геометрич. орнаментом, антропоморфные керамич. сосуды, глиняные трубки в виде человеческих голов, пепельницы. Широко распространены вышивка, изготовление ритуальных предметов из бисера, нанизанного на проволочный каркас. Складывается нац. худож. школа, в формирование которой большой вклад внесли живописцы Абоссоло, Кенфак, Мпандо. Среди совр. резчиков по дереву наиболее известны Момбе Массанга, его сын Г. Муафо, а также Исам Канко.
Музыка
Специфика муз. культуры К. обусловлена разнородностью его этнич. состава, сохраняется своеобразие местных вокальных (хоровых и сольных) исполнительских манер, муз. инструментария. Проф. устная культура К. представлена придворным музицированием (достигло расцвета в гос-ве Бамум в правление Нджойи, ок. 1888–1922), танцами в масках и обрядовой музыкой тайных мужских и женских союзов (использовались флейты, барабаны, трещотки и др. шумовые инструменты), творчеством странствующих музыкантов (пение в сопровождении лютни гоге у хауса), музыкой судебных процессов (игра на гобоях, трубах, флейтах у фульбе). Наиболее архаич. пласты традиц. музыки сохранились в юго-вост. районах страны (вокальная практика пигмеев). С кон. 19 в. формируется гор. культура (в Дуала, Яунде и др.), в рамках которой существует музыка зап. типа; в танцевальные оркестры включались аккордеон, гитара, банджо, саксофон, контрабас, в воен. оркестры – духовые. В сер. 20 в. закрепляется традиция гор. ансамблей популярной музыки, в которых наряду с зап. инструментами применяются местные. Значит. влияние на популярную музыку и танцы К. оказала культура Лат. Америки. Многочисл. хоровые коллективы исполняют культовую музыку католич. церкви, в 1950-х гг. под рук. свящ. П. К. Нгуму организован ансамбль «Школа певчих Чёрного креста», исполнявший духовную музыку в сопровождении традиц. местных инструментов (идиофоны, барабан, цитра). Известностью за пределами страны в 1960–70-х гг. пользовался ансамбль ксилофонов под упр. Р. Нзе, послуживший образцом для др. коллективов. Среди ведущих музыкантов К. – композитор и гитарист Ф. Бебей, автор путеводителя «Музыка Африки» (1969). Изучение традиц. музыки К. ведётся с кон. 19 в. (первыми были нем., в дальнейшем также франц. музыковеды, камерунец Э. Мохаммаду), значит. вклад внёс австр. учёный Г. Кубик. В 1972 был основан Союз музыкантов и композиторов К. Проводятся фестивали традиц. музыки.
Театр
В кон. 19 – нач. 20 вв. под влиянием франц. миссионеров началось развитие драматургии: пьесы Ф. Тонго Дибунду, К. Кведи, А. Ндумбе Мусинги и др. ставили в семинариях или во время религ. праздников. В Яунде в 1955 была создана Ассоциация молодых артистов К.; руководитель труппы С. Авона поставил свою пьесу «Женитьба Эбуту». Коллектив показывал также фольклорные программы. В 1961 Авона осуществил постановку своей пьесы «Безработный», в которой рассказывалось о положении местной интеллигенции в момент перехода страны к независимости, критиковалась система образования, насаждённая франц. колонизаторами. В 1961 в Дуале организован Нар. театр К., открывшийся пьесой руководителя театра Боэ-а-Аманга «Действо об Адаме». В 1967 драматург Ж. П. Диконг-Пипа организовал в Дуале драматич. труппу «Авангард Африки». Для неё он написал пьесы «Легенда о клоуне» (1967) и «Неизбежный компромисс» (1969) о взаимодействии европ. и афр. культур. Особое значение для развития театра К. приобрело творчество Г. Ойоно-Мбиа, автора социально-бытовых комедий («Три претендента – один муж», 1969, и др.). В 1968 любительские коллективы объединились в Камерунскую федерацию любительских театров, которая в 1969 провела первый фестиваль драматич. иск-ва (участвовали 12 трупп), а в 1970–71 – смотр любительских коллективов в Яунде и Дуале. В 1974 в Дуале основан Нац. театр. На рубеже 20–21 вв. центрами театральной жизни стали университеты. Среди драматургов 1970–2000-х гг. – П. Ндеди Пенда, П. Ассенг, П. Монго, Ж. Дохо, В. Эпи Нгоме. Среди режиссёров – Э. Кеки Маньо, А. Банг. В Дуале работают «Зелёный театр», «Странствующий театр» Э. Пена, культурный центр «Дуал’арт».
Кино
До 1960-х гг. в К. вели съёмки иностр. режиссёры (в т. ч. франц. реж. Ж. Ж. Жене, снимавший учебные фильмы для франц. армии). Первые работы кинематографистов К. – «Там-там в Париже» Т. Сити-Белла (1963), «Большой дом Бамбилике» Ж. П. Нгасса (1966) и др. – носили этнографич. характер. Развитию нац. киноискусства способствовало создание при Мин-ве информации отдела по делам кино (1966) и финансового фонда кинопроизводства (1973). Многие кинематографисты К. получают спец. образование за рубежом, преим. во Франции. Центр. тема большинства фильмов – проблемы афр. общества, столкновение традиц. уклада жизни с требованиями нового времени. Среди режиссёров – Ж. П. Диконг-Пипа («Верните мне отца», 1965; «Чужой ребёнок», 1975; «Цена свободы», 1979), Д. Камва («Коляска», 1977; «Наша дочь», 1981; «Черепаха», 1994; «Властный круг», 1997), Ж. П. Беколо («Квартал Моцарт», 1992; «Кровоточащие», 2005). На рубеже 20–21 вв. кинематографисты К. в осн. работают на ТВ, участвуют в создании копродукции («Шоколад» К. Дени, 1988, «Фрагмент жизни» Ф. Вукоаша, 1999, «Каникулы в стране» Ж. М. Тено, 2000, «Мбутуку» В. Вийуоха, 2002, «Человек на дне» К. Балди, 2007, и др.).
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