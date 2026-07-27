КАМЕРТОН
КАМЕРТОН - инструмент для фиксации и воспроизведения эталонной высоты звука.
Термин возник от названия фиксированной по высоте настройки, до XVIII века применявшейся в камерной инструментальной музыке [в отличие от «хортона» (немецкий Chorton) - более высокой настройки для хора и органа]. Камертон применяется при настройке любых музыкальных инструментов, хора и др. Простейший и самый распространённый камертон - идиофонный (самозвучащий) вибратор в виде U-образного металлического стержня с ножкой; характеризуется стабильной частотой колебаний. Существуют также язычковые и электронные камертоны. Обычно используется камертон в тоне «ля» 1-й октавы (певцы и дирижёры хора используют также камертон в «до» 2-й октавы).
Камертон изобретён в 1711 году английским придворным трубачом Дж. Шором, имел частоту звука «ля» 1-й октавы - 419,9 Гц. В дальнейшем стандартная частота повышалась, к середине XIX века доходила в отдельных странах до 453-456 Гц. В России с конца XVIII века до 1885 года применялся «петербургский» камертон с частотой 436 Гц, принятый по инициативе работавшего в Санкт-Петербурге итальянского композитора и дирижёра Дж. Сарти. В 1885 году на Международной конференции в Вене в качестве эталона был признан «нормальный» камертон (немецкий Normalton) - 435 Гц (в 1859 году введён во Франции). С 1936 года в России действует стандарт частоты звука «ля» 1-й октавы - 440 Гц, позднее утверждённый Международной организацией по стандартизации (ISO).
Иллюстрация:
Фото В. А. Косарева. Камертон. Архив БРЭ.