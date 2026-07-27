КАМЕРТОН

КАМЕРТОН - инструмент для фиксации и воспроизведения эталонной высоты звука.

Тер­мин воз­ник от названия фик­си­ро­ван­ной по вы­со­те на­строй­ки, до XVIII века при­ме­няв­шей­ся в ка­мер­ной ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке [в от­ли­чие от «хор­то­на» (немецкий Chorton) - бо­лее вы­со­кой на­строй­ки для хо­ра и ор­га­на]. Камертон при­ме­ня­ет­ся при на­строй­ке лю­бых музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, хо­ра и др. Про­стей­ший и са­мый рас­про­стра­нён­ный камертон - идио­фон­ный (са­мо­зву­ча­щий) виб­ра­тор в ви­де U-об­раз­но­го ме­тал­лического стерж­ня с нож­кой; ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ста­биль­ной час­то­той ко­ле­ба­ний. Су­ще­ст­ву­ют так­же языч­ко­вые и элек­трон­ные камертоны. Обыч­но ис­поль­зу­ет­ся камертон в то­не «ля» 1-й ок­та­вы (пев­цы и ди­ри­жё­ры хо­ра ис­поль­зу­ют так­же камертон в «до» 2-й ок­та­вы).

Камертон изо­бре­тён в 1711 году английским при­двор­ным тру­ба­чом Дж. Шо­ром, имел час­то­ту зву­ка «ля» 1-й ок­та­вы - 419,9 Гц. В даль­ней­шем стан­дарт­ная час­то­та по­вы­ша­лась, к середине XIX века до­хо­ди­ла в отдельных стра­нах до 453-456 Гц. В Рос­сии с конца XVIII века до 1885 года при­ме­нял­ся «пе­тер­бург­ский» камертон с час­то­той 436 Гц, при­ня­тый по ини­циа­ти­ве ра­бо­тав­ше­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге итальянского ком­по­зи­то­ра и ди­ри­жё­ра Дж. Сар­ти. В 1885 году на Ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции в Ве­не в ка­че­ст­ве эта­ло­на был при­знан «нор­маль­ный» камертон (немецкий Normalton) - 435 Гц (в 1859 году вве­дён во Фран­ции). С 1936 года в Рос­сии дей­ст­ву­ет стан­дарт час­то­ты зву­ка «ля» 1-й ок­та­вы - 440 Гц, позд­нее ут­вер­ждён­ный Ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ци­ей по стан­дар­ти­за­ции (ISO).

Иллюстрация:

Фото В. А. Косарева. Камертон. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)