КАМЕРОН ВЕРНИ ЛОВЕТТ
КАМЕРОН ВЕРНИ ЛОВЕТТ - британский исследователь Центральной Африки.
С 1857 года военный моряк. Участвовал в англо-эфиопской войне 1867-1868 годов, затем в кампании британских колониальных войск по пресечению работорговли в Восточной Африке. В 1872 году возглавил экспедицию, снаряжённую Королевским географическим обществом для оказания помощи Д. Ливингстону. В марте 1873 года отправился на запад от побережья Индийского океана (у 6°30' ю. ш.), в августе того же года, убедившись в гибели Ливингстона, принял решение о продолжении экспедиции и в 1874 году достиг озера Танганьика. Обследовал берега озера, открыл его сток - реку Лукуга. Дошёл до реки Луалаба, которую правильно отнёс к системе реки Конго. Продвинувшись на юг приблизительно до 8° ю. ш., открыл реку Ломами (левый приток Конго), проследил более чем на 600 км водораздел между бассейнами Конго и Замбези. В ноябре 1875 года вышел к Атлантическому океану (у 12°30' ю. ш.). Произвёл около 4 тыс. определений высот, положив начало точному изучению рельефа Центральной Африки. В 1878 году исследовал территорию Малой Азии, изучая возможность строительства железной дороги от Средиземного моря до Индии. В 1883 году вместе с английским исследователем Р. Ф. Бёртоном предпринял экспедицию в район Золотого берега (ныне Гана).
Сочинение:
Пересекая Африку. М., 1981