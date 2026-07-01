КАМЕРОН ВЕРНИ ЛОВЕТТ

КАМЕРОН ВЕРНИ ЛОВЕТТ - британский исследователь Центральной Африки.

С 1857 года во­енный мо­ряк. Уча­ст­во­вал в анг­ло-эфи­оп­ской вой­не 1867-1868 годов, за­тем в кам­па­нии британских ко­ло­ни­аль­ных войск по пре­се­че­нию ра­бо­тор­гов­ли в Восточной Аф­ри­ке. В 1872 году воз­гла­вил экс­пе­ди­цию, сна­ря­жён­ную Ко­ро­лев­ским гео­гра­фическим обществом для ока­за­ния по­мо­щи Д. Ли­вин­г­сто­ну. В мар­те 1873 года от­пра­вил­ся на за­пад от по­бе­ре­жья Ин­дий­ско­го океана (у 6°30' ю. ш.), в ав­гу­сте то­го же го­да, убе­див­шись в гибе­ли Ли­вин­г­сто­на, при­нял ре­ше­ние о про­дол­же­нии экс­пе­ди­ции и в 1874 году дос­тиг озера Тан­гань­и­ка. Об­сле­до­вал бе­ре­га озе­ра, от­крыл его сток - реку Лу­ку­га. До­шёл до реки Луа­ла­ба, ко­то­рую пра­виль­но от­нёс к сис­те­ме реки Кон­го. Про­дви­нув­шись на юг при­бли­зи­тель­но до 8° ю. ш., от­крыл реку Ло­ма­ми (ле­вый при­ток Кон­го), про­сле­дил бо­лее чем на 600 км во­до­раз­дел ме­ж­ду бас­сей­на­ми Кон­го и Зам­бези. В но­ябре 1875 года вы­шел к Ат­лан­ти­че­ско­му океану (у 12°30' ю. ш.). Про­из­вёл около 4 тыс. оп­ре­де­ле­ний вы­сот, по­ло­жив на­ча­ло точ­но­му изу­че­нию рель­е­фа Центральной Аф­ри­ки. В 1878 году ис­сле­до­вал тер­ри­то­рию Ма­лой Азии, изу­чая воз­мож­ность строи­тель­ст­ва же­лез­ной до­ро­ги от Сре­ди­зем­но­го моря до Ин­дии. В 1883 году вме­сте с английским ис­сле­до­ва­те­лем Р. Ф. Бёр­то­ном пред­при­нял экс­пе­ди­цию в рай­он Зо­ло­то­го бе­ре­га (ны­не Га­на).

Сочинение:

Пе­ре­се­кая Аф­ри­ку. М., 1981