КАМЕРОН ДЖУЛИЯ МАРГАРЕТ
КАМЕРОН ДЖУЛИЯ МАРГАРЕТ - английский фотограф и писательница.
Получила образование во Франции и Великобритании, затем вернулась в Индию, где в 1838 году вышла замуж за юриста Ч. Х. Камерона. В 1848 году семья Камерон переехала в Великобританию и с 1860 года жила на острове Уайт. Камерон начала заниматься фотографией как любитель в 1863 году, отдавала предпочтение сложному мокроколлодионному процессу и жанру портрета. В выполненных мягкорисующей оптикой портретах друзей (среди них - Ч. Дарвин, А. Теннисон, Р. Браунинг и Дж. Ф. У. Гершель, часто консультировавший её по вопросам фототехники) Камерон старалась использовать композиционные приёмы старых мастеров живописи, символическое и эмоциональное значение света.
Считала, что техническая ретушь дефектов изображения нарушает подлинность фотографии. Создала цикл повествовательных иллюстраций-фотопостановок (в духе модных тогда «живых картин») к 2-томному изданию «"Королевские идиллии" и другие поэмы» А. Теннисона (1874-1875 годы) - «Прощание сэра Ланселота и королевы Гиневры» (смотрите Рыцарский кодекс чести) и др.; в этих работах ощутимо также влияние живописи английских прерафаэлитов. Продавала свои снимки через торговцев печатной графикой. Член фотографического обществ в Лондоне и Шотландии. Автор воспоминаний (1874 год); с 1875 года жила на острове Цейлон. Первый посмертный альбом фотопортретов Камерон опубликовала её внучатая племянница В. Вулф (1926 год).
Иллюстрация:
Дж. М. Камерон. Портрет поэта Генри Уодсуорта Лонгфелло (снимок сделан на о. Уайт). 1868. Архив БРЭ.