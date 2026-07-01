КАМЕРОН ДЖУЛИЯ МАРГАРЕТ

КАМЕРОН ДЖУЛИЯ МАРГАРЕТ - английский фотограф и писательница.

По­лу­чи­ла об­ра­зо­ва­ние во Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии, за­тем вер­ну­лась в Ин­дию, где в 1838 году вы­шла за­муж за юри­ста Ч. Х. Ка­ме­ро­на. В 1848 году се­мья Камерон пе­ре­еха­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нию и с 1860 года жи­ла на острове Уайт. Камерон на­ча­ла за­ни­мать­ся фо­то­гра­фи­ей как лю­би­тель в 1863 году, от­да­ва­ла пред­поч­те­ние слож­но­му мок­ро­кол­ло­ди­он­но­му про­цес­су и жан­ру порт­ре­та . В вы­пол­нен­ных мяг­ко­ри­сую­щей оп­ти­кой порт­ре­тах дру­зей (сре­ди них - Ч. Дар­вин, А. Тен­ни­сон, Р. Брау­нинг и Дж. Ф. У. Гер­шель, час­то кон­суль­ти­ро­вав­ший её по во­про­сам фо­то­тех­ни­ки) Камерон ста­ра­лась ис­поль­зо­вать ком­по­зи­ци­он­ные приё­мы ста­рых мас­те­ров жи­во­пи­си, сим­во­лическое и эмо­цио­наль­ное зна­че­ние све­та.

Счи­та­ла, что тех­ническая ре­тушь де­фек­тов изо­бра­же­ния на­ру­ша­ет под­лин­ность фо­то­гра­фии. Соз­да­ла цикл по­ве­ст­во­вательных ил­лю­ст­ра­ций-фо­то­по­ста­но­вок (в ду­хе мод­ных то­гда «жи­вых кар­тин») к 2-том­но­му из­да­нию «"Ко­ро­лев­ские идил­лии" и дру­гие по­эмы» А. Тен­ни­со­на (1874-1875 годы) - «Про­ща­ние сэ­ра Лан­се­ло­та и ко­ро­ле­вы Ги­нев­ры» (смотрите Рыцарский кодекс чести ) и др.; в этих ра­бо­тах ощу­ти­мо так­же влия­ние жи­во­пи­си английских пре­ра­фа­эли­тов. Про­да­ва­ла свои сним­ки че­рез тор­гов­цев пе­чат­ной гра­фи­кой. Член фо­то­гра­фического об­ществ в Лон­до­не и Шот­лан­дии. Ав­тор вос­по­ми­на­ний (1874 год); с 1875 года жи­ла на острове Цей­лон. Пер­вый по­смерт­ный аль­бом фо­то­порт­ре­тов Камерон опуб­ли­ко­ва­ла её вну­ча­тая пле­мян­ни­ца В. Вулф (1926 год).

Иллюстрация:

Дж. М. Ка­ме­рон. Порт­рет по­эта Ген­ри Уод­су­ор­та Лонг­фел­ло (сни­мок сде­лан на о. Уайт). 1868. Архив БРЭ.