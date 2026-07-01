КАМЕРОН ЧАРЛЗ
КАМЕРОН ЧАРЛЗ - российский архитектор, рисовальщик.
Сын строительного подрядчика Уолтера Камерона, принадлежавшего к младшей ветви знатного шотландского рода. До 1764 года учился в цехе плотников в Лондоне под руководством отца, в 1765-1766 годах по приглашению архитектора И. Уэра работал над рисунками для переиздания книги обмеров римских терм А. Палладио. В 1768 году отправился в Рим для проведения новых обмеров и археологических раскопок терм. Возможно, познакомился здесь с Ш. Л. Клериссо и встретился со своим дальним родственником, Чарлзом Камероном оф Лохил. Позднее, уже в России, Камерон мистифицировал свою биографию, приписав себе некоторые факты жизни этого аристократа (изгнанник-якобит, «воспитанный в Риме», как писала о Камероне Екатерина II в письмах Вольтеру); многие факты биографии Камерона уточнены лишь в новейших исследованиях (И. Рей, Д. О. Швидковский). По возвращении на родину (1769 год) Камерон подготовил к изданию увраж «Термы римлян» («The baths of the Romans…», издан в 1772 год; переиздан в 1774 году, 1775 год) со своими текстами и офортами - труд, во многом определяющий архитектурную концепцию классицизма; участвовал в выставках Общества художеств в Лондоне (1767, 1772 годы). Испытал влияние творчества Дж. Адама, Р. Адама, У. Кента, о чём свидетельствуют уже сохранившиеся эскизы убранства интерьеров дома Дж. Кларка в Лондоне (1770-1775 годы).
В августе 1779 года приглашён в Санкт-Петербург в качестве «знатока античности» в связи с намерением Екатерины II «выстроить греко-римскую рапсодию» в Царскосельском парке; в 1780 году назначен архитектором «над всеми строениями в селе Царском» и остался в России до конца жизни (в 1784 году женился на дочери царскосельского садовника Джона Буша). Один из выдающихся мастеров русского классицизма, Камерон стал создателем целостных садово-парковых ансамблей загородных императорских резиденций в Царском Селе и Павловске; в его творчестве отразилось увлечение традициями английской палладианской усадьбы. В дворцовом зодчестве Камерон уделял большое внимание архитектурному решению интерьеров; все его работы отмечены изысканностью, строгим вкусом, утончённым лиризмом и стилистическим единством. В декоративном убранстве он использовал разнообразные техники и материалы (скульптура, шёлковые панно, полудрагоценные камни, стекло, хрусталь, фаянс, майолика, бронза, стукко, лак, ценные породы дерева и др.).
В Царском Селе Камерон создал своё наиболее значительное произведение - комплекс терм, примыкающих к Екатерининскому дворцу (Холодные бани с павильоном Агатовых комнат, 1779-1785 годы; Камеронова галерея, 1784-1787 годы; Висячий сад и пандус, 1792-1794 годы). Ему принадлежит декор ряда интерьеров Большого (Екатерининского) дворца - апартаментов великого князя Павла Петровича и его жены (в т. ч. Зелёная столовая, Голубая гостиная, кабинет, все до 1783 года) и личных покоев Екатерины II в Зубовском флигеле (Арабесковая, Лионская гостиные и Китайский зал, Купольная столовая, Серебряный кабинет, Опочивальня, Голубой кабинет («Табакерка»), Пальмовая (Зеркальная) комната, все 1780-1788 годы; дворец, почти полностью разрушенный в 1941-1944 годах, восстанавливается с 1957 года). Работы Камерона создавались при участии скульпторов Л. Адана, Ф. Г. Гордеева, И. П. Мартоса, Ж. Д. Рашетта, Ж. Б. Шарлеманя-Боде, также Дж. Уэджвуда и др. мастеров. В парке по проектам Камерона созданы также 4 Китайских мостика (1781-1786 годы); он участвовал в перестройке Китайской деревни (1780-1796 годы). По проекту Камерона с 1780 года строился «образцовый» город София, живописно обрамлявший Екатерининский парк; доминантой его был Софийский собор (построен в 1782-1788 годах по проекту Камерона, переработанному И. Е. Старовым); город упразднён в 1808 году и б. ч. не сохранился (ныне - часть города Пушкин).
В Павловске Камерону принадлежит общая планировка ландшафтного (английского) парка в духе предромантизма (1779-1786 годы), с павильонами, каскадами, аллеями, искусственными руинами, обелисками и др. По проекту Камерона начал строиться Павловский дворец (1782-1787 годах; Камерону принадлежали общее решение центрального корпуса и отделка покоев нижнего этажа), позднее достраивавшийся В. Бренной (с 1787 года), затем Дж. Кваренги; после пожара 1803 года дворец был перестроен А. Н. Воронихиным (Камерон участвовал в восстановлении интерьеров); в 1941-1944 годах дворец был разрушен и восстановлен в 1950-1970-е годы. По проектам Камерона в Павловском парке воздвигнуты Храм Дружбы (1780-1782 годы), Колоннада Аполлона (1780-1783 годы; перенесена в др. место в 1799 году), обелиск в честь основания Павловска (1782 год), Вольер (1782-1785 годы), колонна «Конец света» (1783 год; перенесена в др. место в 1800 году), «Памятник родителям» (1786-1787 годы), «Холодная ванна» (1795-1799 годы) с мостом Кентавров и «Семейной рощей», Круглый зал, или Концертный павильон (1799-1800 годы; интерьеры - архитектор Бренна), павильон Трёх граций (1800-1801 годы; мраморная группа П. Трискорни), завершавший композицию Собственного садика; Краснодолинный павильон (1804 год) и др.
В 1796-1799 годах Камерон был отстранён Павлом I от работ в императорских резиденциях. Предположительно по его проекту построен дворец графа К. Г. Разумовского в Батурине (Черниговская губернии; 1799-1803 годах). В 1802-1805 годах Камерон был «Главных Адмиралтейств архитектором», исполнил проекты для Кронштадта (Андреевский собор, 1806-1817 годах; проект переработан А. Д. Захаровым; не сохранился; также госпиталь и казармы). Камерон был высоко ценим современниками - Дж. Кваренги, А. Н. Воронихиным (он повторил образ Камероновой галереи в даче Строгановых на Чёрной речке); П. ди Г. Гонзаго считал себя его последователем. Гармоничная красота созданных Камероном ансамблей неоднократно воспета в русской поэзии.
Иллюстрации:
Ч. Камерон. Камеронова галерея (со стороны Фрейлинского садика) в Царском Селе. 1784–87. Архив БРЭ.
Ч. Камерон. Зелёная столовая в Большом (Екатерининском) дворце в Царском Селе. Нач. 1780-х гг. Архив БРЭ.
Ч. Камерон. Храм Дружбы в Павловском парке. 1780–82. Архив БРЭ.