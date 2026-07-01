КАМЕРОН ЧАРЛЗ

КАМЕРОН ЧАРЛЗ - российский архитектор, рисовальщик.

Сын строи­тель­но­го под­ряд­чи­ка Уол­те­ра Ка­ме­ро­на, при­над­ле­жав­ше­го к млад­шей вет­ви знат­но­го шотландского ро­да. До 1764 года учил­ся в це­хе плот­ни­ков в Лон­до­не под руководством от­ца, в 1765-1766 годах по при­гла­ше­нию архитектора И. Уэра ра­бо­тал над ри­сун­ка­ми для пе­ре­из­да­ния кни­ги об­ме­ров римских терм А. Пал­ла­дио. В 1768 году от­пра­вил­ся в Рим для про­ве­де­ния но­вых об­ме­ров и ар­хео­ло­гических рас­ко­пок терм. Воз­мож­но, по­зна­ко­мил­ся здесь с Ш. Л. Кле­рис­со и встре­тил­ся со сво­им даль­ним род­ст­вен­ни­ком, Чарл­зом Ка­ме­ро­ном оф Ло­хил. Позд­нее, уже в Рос­сии, Камерон мис­ти­фи­ци­ро­вал свою био­гра­фию, при­пи­сав се­бе не­ко­то­рые фак­ты жиз­ни это­го ари­сто­кра­та (из­гнан­ник-яко­бит, «вос­пи­тан­ный в Ри­ме», как пи­са­ла о Камероне Ека­те­ри­на II в пись­мах Воль­те­ру); мно­гие фак­ты био­гра­фии Камерона уточ­не­ны лишь в но­вей­ших ис­сле­до­ва­ни­ях (И. Рей, Д. О. Швид­ков­ский). По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну (1769 год) Камерон под­го­то­вил к из­да­нию ув­раж «Тер­мы рим­лян» («The baths of the Romans…», издан в 1772 год; пе­ре­из­дан в 1774 году, 1775 год) со свои­ми тек­ста­ми и офор­та­ми - труд, во мно­гом оп­ре­де­ляю­щий ар­хитектурную кон­цеп­цию клас­си­циз­ма; уча­ст­во­вал в вы­став­ках Общества ху­до­жеств в Лон­до­не (1767, 1772 годы). Ис­пы­тал влия­ние твор­че­ст­ва Дж. Ада­ма, Р. Ада­ма, У. Кен­та, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют уже со­хра­нив­шие­ся эс­ки­зы уб­ран­ст­ва ин­терь­е­ров до­ма Дж. Клар­ка в Лон­до­не (1770-1775 годы).

В августе 1779 года при­гла­шён в Санкт-Пе­тер­бург в ка­че­ст­ве «зна­то­ка ан­тич­но­сти» в свя­зи с на­ме­ре­ни­ем Ека­те­ри­ны II «вы­стро­ить гре­ко-рим­скую рап­со­дию» в Цар­ско­сель­ском пар­ке; в 1780 году на­зна­чен ар­хи­тек­то­ром «над все­ми строе­ния­ми в се­ле Цар­ском» и ос­тал­ся в Рос­сии до кон­ца жиз­ни (в 1784 году же­нил­ся на до­че­ри цар­ско­сель­ско­го са­дов­ни­ка Джо­на Бу­ша). Один из вы­даю­щих­ся мас­те­ров русского клас­си­циз­ма, Камерон стал соз­да­те­лем це­ло­ст­ных са­до­во-пар­ко­вых ан­самб­лей за­го­род­ных императорских ре­зи­ден­ций в Цар­ском Се­ле и Пав­лов­ске ; в его твор­че­ст­ве от­ра­зи­лось ув­ле­че­ние тра­ди­ция­ми английской пал­ла­ди­ан­ской усадь­бы. В двор­цо­вом зод­че­ст­ве Камерон уде­лял боль­шое вни­ма­ние ар­хитектурному ре­ше­нию ин­терь­е­ров; все его ра­бо­ты от­ме­че­ны изы­скан­но­стью, стро­гим вку­сом, утон­чён­ным ли­риз­мом и сти­ли­стическим един­ст­вом. В де­ко­ра­тив­ном уб­ран­ст­ве он ис­поль­зо­вал раз­но­об­раз­ные тех­ни­ки и ма­те­риа­лы (скульп­ту­ра, шёл­ко­вые пан­но, по­лу­дра­го­цен­ные кам­ни, стек­ло, хру­сталь, фа­янс, май­о­ли­ка, брон­за, стук­ко, лак, цен­ные по­ро­ды де­ре­ва и др.).

В Цар­ском Се­ле Камерон соз­дал своё наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние - ком­плекс терм, при­мы­каю­щих к Ека­те­ри­нин­ско­му двор­цу (Хо­лод­ные ба­ни с па­виль­о­ном Ага­то­вых ком­нат, 1779-1785 годы; Ка­ме­ро­но­ва га­ле­рея, 1784-1787 годы; Ви­ся­чий сад и пан­дус, 1792-1794 годы). Ему при­над­ле­жит де­кор ря­да ин­терь­е­ров Боль­шо­го (Ека­те­ри­нин­ско­го) двор­ца - апар­та­мен­тов великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча и его же­ны (в т. ч. Зе­лё­ная сто­ло­вая, Го­лу­бая гос­ти­ная, ка­би­нет, все до 1783 года) и лич­ных по­ко­ев Ека­те­ри­ны II в Зу­бов­ском фли­ге­ле (Ара­бе­ско­вая, Ли­он­ская гос­ти­ные и Ки­тай­ский зал, Ку­поль­ная сто­ло­вая, Се­реб­ря­ный ка­би­нет, Опо­чи­валь­ня, Го­лу­бой ка­би­нет («Та­ба­кер­ка»), Паль­мо­вая (Зер­каль­ная) ком­на­та, все 1780-1788 годы; дво­рец, поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен­ный в 1941-1944 годах, вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся с 1957 года). Ра­бо­ты Камерона соз­да­ва­лись при уча­стии скульп­то­ров Л. Ада­на, Ф. Г. Гор­дее­ва, И. П. Мар­то­са, Ж. Д. Ра­шет­та, Ж. Б. Шар­ле­ма­ня-Бо­де, так­же Дж. Уэд­жву­да и др. мас­те­ров. В пар­ке по про­ек­там Камерона соз­да­ны так­же 4 Ки­тай­ских мос­ти­ка (1781-1786 годы); он уча­ст­во­вал в пе­ре­строй­ке Ки­тай­ской де­рев­ни (1780-1796 годы). По про­ек­ту Камерона с 1780 года стро­ил­ся «об­раз­цо­вый» го­род Со­фия, жи­во­пис­но об­рам­ляв­ший Ека­те­ри­нин­ский парк; до­ми­нан­той его был Со­фий­ский со­бор (по­стро­ен в 1782-1788 годах по про­ек­ту Камерона, пе­рера­бо­тан­но­му И. Е. Ста­ро­вым); го­род уп­разд­нён в 1808 году и б. ч. не со­хра­нил­ся (ны­не - часть города Пуш­кин).

В Пав­лов­ске Камерону при­над­ле­жит об­щая пла­ни­ров­ка ланд­шафт­но­го (анг­лий­ско­го) пар­ка в ду­хе пред­ро­ман­тиз­ма (1779-1786 годы), с па­виль­о­на­ми, кас­ка­да­ми, ал­лея­ми, ис­кусственными руи­на­ми, обе­ли­ска­ми и др. По про­ек­ту Камерона на­чал стро­ить­ся Пав­лов­ский дво­рец (1782-1787 годах; Камерону при­над­ле­жа­ли об­щее ре­ше­ние центрального кор­пу­са и от­дел­ка по­ко­ев ниж­не­го эта­жа), позд­нее до­ст­раи­вав­ший­ся В. Брен­ной (с 1787 года), за­тем Дж. Ква­рен­ги; по­сле по­жа­ра 1803 года дво­рец был пе­ре­стро­ен А. Н. Во­ро­ни­хи­ным (Камерон уча­ст­во­вал в вос­ста­нов­ле­нии ин­терь­е­ров); в 1941-1944 годах дво­рец был раз­ру­шен и вос­ста­нов­лен в 1950-1970-е годы. По про­ек­там Камерона в Пав­лов­ском пар­ке воз­двиг­ну­ты Храм Друж­бы (1780-1782 годы), Ко­лон­на­да Апол­ло­на (1780-1783 годы; пе­ре­не­се­на в др. ме­сто в 1799 году), обе­лиск в честь ос­но­ва­ния Пав­лов­ска (1782 год), Воль­ер (1782-1785 годы), ко­лон­на «Ко­нец све­та» (1783 год; пе­ре­не­се­на в др. ме­сто в 1800 году), «Па­мят­ник ро­ди­те­лям» (1786-1787 годы), «Хо­лод­ная ван­на» (1795-1799 годы) с мос­том Кен­тав­ров и «Се­мей­ной ро­щей», Круг­лый зал, или Кон­церт­ный па­виль­он (1799-1800 годы; ин­терь­е­ры - архитектор Брен­на), па­виль­он Трёх гра­ций (1800-1801 годы; мра­мор­ная груп­па П. Три­скор­ни), за­вер­шав­ший ком­по­зи­цию Соб­ст­вен­но­го са­ди­ка; Крас­но­до­лин­ный па­виль­он (1804 год) и др.

В 1796-1799 годах Камерон был от­стра­нён Пав­лом I от ра­бот в императорских ре­зи­ден­ци­ях. Пред­по­ло­жи­тель­но по его про­ек­ту по­стро­ен дво­рец графа К. Г. Ра­зу­мов­ско­го в Ба­ту­ри­не (Чер­ни­гов­ская губернии; 1799-1803 годах). В 1802-1805 годах Камерон был «Глав­ных Ад­ми­рал­тейств ар­хи­тек­то­ром», ис­пол­нил про­ек­ты для Крон­штад­та (Ан­д­ре­ев­ский со­бор, 1806-1817 годах; про­ект пе­ре­ра­бо­тан А. Д. За­ха­ро­вым; не сохранился; так­же гос­пи­таль и ка­зар­мы). Камерон был вы­со­ко це­ним со­вре­мен­ни­ка­ми - Дж. Ква­рен­ги, А. Н. Во­ро­ни­хи­ным (он по­вто­рил об­раз Ка­ме­ро­но­вой га­ле­реи в да­че Стро­га­но­вых на Чёр­ной реч­ке); П. ди Г. Гон­за­го счи­тал се­бя его по­сле­до­ва­те­лем. Гар­мо­нич­ная кра­со­та соз­дан­ных Камероном ан­самб­лей не­од­но­крат­но вос­пе­та в русской по­эзии.

Иллюстрации:

Ч. Ка­ме­рон. Ка­ме­ро­но­ва га­ле­рея (со сто­ро­ны Фрей­лин­ско­го са­ди­ка) в Цар­ском Се­ле. 1784–87. Архив БРЭ.

Ч. Ка­ме­рон. Зе­лё­ная сто­ло­вая в Боль­шом (Ека­те­ри­нин­ском) двор­це в Цар­ском Се­ле. Нач. 1780-х гг. Архив БРЭ.

Ч. Ка­ме­рон. Храм Друж­бы в Пав­лов­ском пар­ке. 1780–82. Архив БРЭ.