КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ - основан в 1956 году как Московский камерный оркестр.
С 1983 года Государственный камерный оркестр СССР, с 1991 года современное название, с 1994 года академический. Организатор, первый художественный руководитель и дирижёр - Р. Б. Баршай (до 1976 года). Московский камерный оркестр получил широкую известность в СССР и за рубежом, с ним выступали Д. Ф. Ойстрах, М. Л. Ростропович, Л. Б. Коган, С. Т. Рихтер и др. крупнейшие музыканты; в репертуаре оркестра были сочинения итальянских композиторов эпохи барокко, И. С. Баха, В. А. Моцарта, композиторов XX века..
Для этого оркестра созданы и впервые им исполнены Концерт для камерного оркестра Я. Ряэтса (1961 год), Музыка для камерного оркестра Г. В. Свиридова (1964 год), Симфония № 3 К. Караева (1965 год), Камерная симфония Б. А. Чайковского (1967 год), произведения М. С. Вайнберга, А. Л. Локшина и др. В 1969 году состоялась премьера посвящённой коллективу Симфонии № 14 Д. Д. Шостаковича. В 1977-1981 годах оркестр возглавлял И. С. Безродный, в 1983-1991 годах - В. В. Третьяков. С 1991 года оркестром руководит дирижёр и пианист К. Орбелян. Выступает в лучших залах Европы и Америки, в 1988 году провёл турне по городам США. С 1993 года ежегодно проводит международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».