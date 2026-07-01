КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ - основан в 1956 году как Московский камерный оркестр.

С 1983 года Государственный ка­мер­ный ор­кестр СССР, с 1991 года современное название, с 1994 года ака­де­ми­че­ский. Ор­га­ни­за­тор, пер­вый художественный руководитель и ди­ри­жёр - Р. Б. Бар­шай (до 1976 года). Московский ка­мер­ный ор­кестр по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность в СССР и за ру­бе­жом, с ним вы­сту­па­ли Д. Ф. Ой­ст­рах , М. Л. Рос­тро­по­вич, Л. Б. Ко­ган, С. Т. Рих­тер и др. круп­ней­шие му­зы­кан­ты; в ре­пер­туа­ре ор­ке­ст­ра бы­ли со­чи­не­ния итальянских ком­по­зи­то­ров эпо­хи ба­рок­ко, И. С. Ба­ха, В. А. Мо­цар­та , ком­по­зи­то­ров XX века..

Для это­го ор­ке­ст­ра соз­да­ны и впер­вые им ис­пол­не­ны Кон­церт для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра Я. Ря­эт­са (1961 год), Му­зы­ка для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра Г. В. Сви­ри­до­ва (1964 год), Сим­фо­ния № 3 К. Ка­рае­ва (1965 год), Ка­мер­ная сим­фо­ния Б. А. Чай­ков­ско­го (1967 год), про­из­ве­де­ния М. С. Вайн­бер­га, А. Л. Лок­ши­на и др. В 1969 году со­стоя­лась пре­мье­ра по­свя­щён­ной кол­лек­ти­ву Сим­фо­нии № 14 Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча . В 1977-1981 годах ор­кестр воз­глав­лял И. С. Без­род­ный, в 1983-1991 годах - В. В. Треть­я­ков. С 1991 года ор­ке­ст­ром ру­ко­во­дит ди­ри­жёр и пиа­нист К. Ор­бе­лян. Вы­сту­па­ет в луч­ших за­лах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки, в 1988 году про­вёл тур­не по го­ро­дам США. С 1993 года еже­год­но про­во­дит меж­ду­народный музыкальный фе­сти­валь «Двор­цы Санкт-Пе­тер­бур­га».

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