КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
КАМЕРНАЯ МУЗЫКА - вокальная или инструментальная музыка, предназначенная для исполнения в небольшом помещении небольшим составом исполнителей.
Термин «камерная музыка» впервые встречается в 1555 году у Н. Вичентино. В XVI-XVII веках «камерной» называли светскую музыку (вокальную, с XVII века также инструментальную), звучавшую в домашних условиях и при дворе; в XVII-XVIII веках в большинстве стран Европы придворные музыканты носили звание «камер-музыкантов» (в России это звание существовало в XVIII - начале XIX веков; в Австрии и Германии в качестве почетного звания для инструменталистов сохранилось поныне). В XVIII веке камерная музыка звучала в великосветских салонах в узком кругу знатоков и любителей, с начала XIX века устраивались публичные камерные концерты, к середине XIX века они стали неотъемлемой частью европейской музыкальной жизни. С распространением публичных концертов камерными исполнителями стали называть профессиональных музыкантов, выступающих в концертах с исполнением камерной музыки. Устойчивые типы камерного ансамбля: дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, септет, октет, нонет, децимет. Вокальный ансамбль, в состав которого входит приблизительно от 10 до 20 исполнителей, как правило, называется камерным хором; инструментальный ансамбль, объединяющий более 12 исполнителей, - камерным оркестром (границы между камерным и малым симфоническим оркестром неопределённы).
Наиболее развитая инструментальная форма камерной музыки - циклическая соната (в XVII-XVIII веках - трио-соната, сольная соната без сопровождения или с сопровождением бассо континуо; классические образцы - у А. Корелли, И. С. Баха). Во 2-й половине XVIII века у Й. Гайдна, К. Диттерсдорфа, Л. Боккерини, В. А. Моцарта сформировались жанры классической сонаты (сольной и ансамблевой), трио, квартета, квинтета (одновременно с типизацией исполнительских составов), установилась определённая связь между характером изложения каждой партии и возможностями инструмента, для которого она предназначена (ранее допускалось исполнение одного и того же сочинения разными составами инструментов). Для инструментального ансамбля (смычкового квартета) в 1-й половине XIX века сочиняли Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман и многие др. композиторы. Во 2-й половине XIX века выдающиеся образцы камерной музыки создали И. Брамс, Э. Григ, С. Франк, Б. Сметана, А. Дворжак, в XX веке - К. Дебюсси, М. Равель, П. Хиндемит, Л. Яначек, Б. Барток и др.
В России камерное музицирование распространилось с 1770-х годов; первые инструментальные ансамбли написал Д. С. Бортнянский. Дальнейшее развитие камерная музыка получила у А. А. Алябьева, М. И. Глинки и достигла высочайшего художественного уровня в творчестве П. И. Чайковского и А. П. Бородина. Большое внимание уделяли камерному ансамблю С. И. Танеев, А. К. Глазунов, С. В. Рахманинов, Н. Я. Мясковский, Д. Д. Шостакович, С. С. Прокофьев. В процессе исторического развития стиль камерной музыки значительно менялся, сближаясь с симфоническим либо виртуозно-концертным (симфонизация квартетов у Бетховена, Чайковского, квартетов и квинтетов - у Шумана и Брамса, черты концертности в сонатах для скрипки и фортепиано: № 9 «Крейцеровой» Бетховена, сонате Франка, № 3 Брамса, № 3 Грига).
С др. стороны, в XX веке широкое распространение получили симфонии и концерты для небольшого количества инструментов, ставшие разновидностями камерных жанров: камерная симфония (например, 14-я симфония Шостаковича), «музыка для...» (Музыка для струнных, ударных и челесты Бартока), концертино и др. Особый жанр камерной музыки - инструментальные миниатюры (в XIX-XX веках они нередко объединяются в циклы). В их числе: фортепианные «песни без слов» Мендельсона, пьесы Шумана, вальсы, ноктюрны, прелюдии и этюды Ф. Шопена, камерные фортепианные сочинения малой формы А. Н. Скрябина, Рахманинова, Н. К. Метнера, фортепианные пьесы Чайковского, Прокофьева, многие пьесы для различных инструментов отечественных и зарубежных композиторов.
С конца XVIII века и особенно в XIX веке видное место заняла и вокальная камерная музыка (жанры песни и романса). Композиторы-романтики ввели жанр вокальной миниатюры, а также песенные циклы («Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» Ф. Шуберта, «Любовь поэта» Р. Шумана, и др.). Во 2-й половине XIX века много внимания вокальной камерной музыке уделял И. Брамс, в творчестве X. Вольфа камерные вокальные жанры заняли ведущее положение. Широкое развитие жанры песни и романса получили в России, художественных высот достигли в них М. И. Глинка, П. И. Чайковский, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов.