КАМЕРНАЯ МУЗЫКА

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА - вокальная или инструментальная музыка , предназначенная для исполнения в небольшом помещении небольшим составом исполнителей.

Тер­мин «камерная музыка» впер­вые встре­ча­ет­ся в 1555 году у Н. Ви­чен­ти­но. В XVI-XVII веках «ка­мер­ной» на­зы­ва­ли свет­скую му­зы­ку (во­каль­ную, с XVII века так­же ин­ст­ру­мен­таль­ную), зву­чав­шую в до­маш­них ус­ло­ви­ях и при дво­ре; в XVII-XVIII веках в боль­шин­ст­ве стран Ев­ро­пы при­двор­ные му­зы­кан­ты но­си­ли зва­ние «ка­мер-му­зы­кан­тов» (в Рос­сии это зва­ние су­ще­ст­во­ва­ло в XVIII - начале XIX веков; в Ав­ст­рии и Гер­ма­нии в ка­че­ст­ве почетного зва­ния для ин­стру­мен­та­ли­стов со­хра­ни­лось по­ны­не). В XVIII веке камерная музыка зву­ча­ла в ве­ли­косвет­ских са­ло­нах в уз­ком кру­гу зна­то­ков и лю­би­те­лей, с начала XIX века уст­раи­ва­лись пуб­лич­ные ка­мер­ные кон­цер­ты, к середине XIX века они ста­ли не­отъ­ем­ле­мой ча­стью ев­ропейской музыкальной жиз­ни. С рас­про­ст­ра­не­ни­ем пуб­лич­ных кон­цер­тов ка­мер­ны­ми ис­пол­ни­те­ля­ми ста­ли на­зы­вать профессиональных му­зы­кан­тов, вы­сту­паю­щих в кон­цер­тах с ис­пол­не­ни­ем камерной музыки. Ус­той­чи­вые ти­пы ка­мер­но­го ан­самб­ля: ду­эт, трио, квар­тет, квин­тет, сек­стет, сеп­тет, ок­тет, но­нет, де­ци­мет . Во­каль­ный ан­самбль, в со­став ко­то­ро­го вхо­дит при­бли­зи­тель­но от 10 до 20 ис­пол­ни­те­лей, как пра­ви­ло, на­зы­ва­ет­ся ка­мер­ным хо­ром; ин­ст­ру­мен­таль­ный ан­самбль, объ­е­ди­няю­щий бо­лее 12 ис­пол­ни­те­лей, - ка­мер­ным ор­ке­ст­ром (гра­ни­цы ме­ж­ду ка­мер­ным и ма­лым сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром не­оп­ре­де­лён­ны).

Наи­бо­лее раз­ви­тая ин­ст­ру­мен­таль­ная фор­ма камерной музыки - цик­лическая со­на­та (в XVII-XVIII веках - трио-со­на­та, соль­ная со­на­та без со­про­во­ж­де­ния или с со­про­во­ж­де­ни­ем бас­со кон­ти­нуо; клас­сические об­раз­цы - у А. Ко­рел­ли , И. С. Ба­ха). Во 2-й половине XVIII века у Й. Гайд­на, К. Дит­терс­дор­фа, Л. Бок­ке­ри­ни, В. А. Мо­цар­та сфор­ми­ро­ва­лись жан­ры клас­сической со­на­ты (соль­ной и ан­самб­ле­вой), трио, квар­те­та, квин­те­та (од­но­вре­мен­но с ти­пи­за­ци­ей ис­пол­ни­тель­ских со­ста­вов), ус­та­но­ви­лась оп­ре­де­лён­ная связь ме­ж­ду ха­рак­те­ром из­ло­же­ния ка­ж­дой пар­тии и воз­мож­но­стя­ми ин­ст­ру­мен­та, для ко­то­ро­го она пред­на­зна­че­на (ра­нее до­пус­ка­лось ис­пол­не­ние од­но­го и то­го же со­чи­не­ния раз­ны­ми со­ста­ва­ми ин­ст­ру­мен­тов). Для ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля (смыч­ко­во­го квар­те­та) в 1-й половине XIX века со­чи­ня­ли Л. ван Бет­хо­вен , Ф. Шу­берт, Ф. Мен­дель­сон, Р. Шу­ман и многие др. ком­по­зи­то­ры. Во 2-й половине XIX века вы­да­ю­щие­ся об­раз­цы камерной музыки соз­да­ли И. Брамс, Э. Григ, С. Франк, Б. Сме­та­на, А. Двор­жак, в XX веке - К. Де­бюс­си, М. Ра­вель, П. Хин­де­мит, Л. Яначек­, Б. Бар­ток и др.

В Рос­сии ка­мерное му­зи­ци­ро­ва­ние рас­про­стра­ни­лось с 1770-х годов; пер­вые ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли на­пи­сал Д. С. Борт­нян­ский. Даль­ней­шее раз­ви­тие камерная музыка по­лу­чи­ла у А. А. Алябь­е­ва, М. И. Глин­ки и дос­тиг­ла вы­со­чай­ше­го ху­дожественного уров­ня в твор­че­ст­ве П. И. Чай­ков­ско­го и А. П. Бо­ро­ди­на. Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ли ка­мер­но­му ан­самб­лю С. И. Та­не­ев, А. К. Гла­зу­нов, С. В. Рах­ма­ни­нов, Н. Я. Мяс­ков­ский, Д. Д. Шос­та­ко­вич, С. С. Про­кофь­ев. В про­цес­се ис­то­рического раз­ви­тия стиль камерной музыки зна­чи­тель­но ме­нял­ся, сбли­жа­ясь с сим­фо­ни­че­ским ли­бо вир­ту­оз­но-кон­церт­ным (сим­фо­ни­за­ция квар­те­тов у Бет­хо­ве­на, Чай­ков­ско­го, квар­те­тов и квин­те­тов - у Шу­ма­на и Брам­са, чер­ты кон­церт­но­сти в со­на­тах для скрип­ки и фортепиано: № 9 «Крей­це­ро­вой» Бет­хо­ве­на, со­на­те Фран­ка, № 3 Брам­са, № 3 Гри­га).

С др. сто­ро­ны, в XX веке ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли сим­фо­нии и кон­цер­ты для не­боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва ин­ст­ру­мен­тов, став­шие раз­но­вид­но­стя­ми ка­мер­ных жан­ров: ка­мер­ная сим­фо­ния (например, 14-я сим­фо­ния Шос­та­ко­ви­ча), «му­зы­ка для...» (Му­зы­ка для струн­ных, удар­ных и че­ле­сты Бар­то­ка), кон­цер­ти­но и др. Осо­бый жанр камерной музыки - ин­ст­ру­мен­таль­ные ми­ниа­тю­ры (в XIX-XX веках они не­ред­ко объ­е­ди­ня­ют­ся в цик­лы). В их чис­ле: фортепианные «пес­ни без слов» Мен­дель­со­на, пье­сы Шу­ма­на, валь­сы, нок­тюр­ны, пре­лю­дии и этю­ды Ф. Шо­пе­на, ка­мер­ные фортепианные со­чи­не­ния ма­лой фор­мы А. Н. Скря­би­на , Рах­ма­ни­но­ва, Н. К. Мет­не­ра, фортепианные пье­сы Чай­ков­ско­го, Про­кофь­е­ва, многие пье­сы для различных ин­ст­ру­мен­тов отечественных и за­ру­беж­ных ком­по­зи­то­ров.

С конца XVIII века и осо­бен­но в XIX веке вид­ное ме­сто за­ня­ла и во­каль­ная камерная музыка (жан­ры пес­ни и ро­ман­са). Ком­по­зи­то­ры-ро­ман­ти­ки вве­ли жанр во­каль­ной ми­ниа­тю­ры, а так­же пе­сен­ные цик­лы («Пре­крас­ная мель­ни­чи­ха» и «Зим­ний путь» Ф. Шу­бер­та, «Лю­бовь по­эта» Р. Шу­ма­на, и др.). Во 2-й половине XIX века мно­го вни­ма­ния во­каль­ной камерной музыке уде­лял И. Брамс, в твор­че­ст­ве X. Воль­фа ка­мер­ные во­каль­ные жан­ры за­ня­ли ве­ду­щее по­ло­же­ние. Ши­ро­кое раз­ви­тие жан­ры пес­ни и ро­ман­са по­лу­чи­ли в Рос­сии, ху­дожественных вы­сот дос­тиг­ли в них М. И. Глин­ка, П. И. Чай­ков­ский, А. П. Бо­ро­дин, М. П. Му­сорг­ский, Н. А. Рим­ский-Кор­са­ков, С. В. Рах­ма­ни­нов, С. С. Про­кофь­ев, Д. Д. Шос­та­ко­вич, Г. В. Сви­ри­дов.

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