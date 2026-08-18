КАМЕРАРИЙ СТАРШИЙ ИОАХИМ

Камерарий Старший, Иоахим (нем. Camerarius der Ältere, Kammermeister / Каммермайстер) (12.04.1500, Бамберг — 17.04.1574, Лейпциг) — немецкий гуманист, ученый.

Происходил из семейства, первоначально относившегося к министериалам Бамберга. Возможно, оно было родом из Каринтии. В 1513 родители К. С. отправили в Лейпциг на попечение гуманиста Георга Хелта. Позже К. С. стал одним из членов эрфуртского кружка гуманистов.

В 1521 К. С. переселился в Виттенберг, где, учась в университете, подружился с Меланхтоном . В 1526 по рекомендации последнего он стал преподавать греческий и латинский языки в только что образованной гимназии (нем. Egidiengymnasium) в Нюрнберге, а позже — в университете Тюбингена. С 1541 и до конца жизни преподавал в университете Лейпцига. Является автором биографии Меланхтона. К. С. присутствовал при оглашении папского опровержения (лат. Confutatio) на Аугсбургском рейхстаге (1530) и сделал множество заметок. Поскольку Меланхтона на этом собрании не было, то именно ими он пользовался при составлении своего ответа — «Апологии Аугсбургского вероисповедания». К. С. участвовал и в рейхстаге 1555.

Наряду с Эразмом Роттердамским , был одним из наиболее крупных филологов XVI в. К. С. издал значительное количество античных авторов — Демосфена, Ксенофонта, Теофраста, Софокла, Геродота , Гомера и др., а также Цезаря и Цицерона с комментариями.

К. С. занимался также написанием исторических сочинений. Одним из наиболее крупных, хотя и не оконченных, является история Шмалькальденской войны . Не менее важными были его переводы на латинский язык работ Альбрехта Дюрера, например «Руководства к измерению циркулем и линейкой» («Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheyt…», 1535) или «Четыре книги о человеческих пропорциях» («Vier Bücher von Menschlicher Proportion»). К. С. является также автором изданного в 1590, уже после его смерти, сборника «Символы и эмблемы» («Simbolarum et emblematum»).

В число знакомых и друзей К. С. входили почти все известные представители протестантских кругов Священной Римской империи. Только из сохранившейся корреспонденции известно о ста персонах, от которых он получал письма, и около 200 адресантов, которым писал.

Ист.: Die Briefe von Joachim Camerarius d. Ä. an Christoph von Karlowitz bis zum Jahr 1553 Edition, Übersetzung und Kommentar / Hrsg. T. Woitkowitz (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte, Bd. 24). Stuttgart, 2003; Joachim Camerarius: Eclogae / Die Eklogen. Mit Übersetzung und Kommentar / Hrsg. L. Mundt. Tübingen, 2004.

Лит.: Hamm J. Joachim Camerarius d. Ä. // Frühe Neuzeit in Deutschland 1520—1620. Literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon (VL 16) / Hrsg. von W. Kühlmann u. a. Bd. 1. Berlin–Boston, 2011. S. 425—438; Werner V. Joachim Camerarius (1500—1574): Das Leben Philipp Melanchthons. Leipzig, 2011.