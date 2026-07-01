КАМЕРА-ОБСКУРА

КАМЕРА-ОБСКУРА - оптическое приспособление, позволяющее получать на экране изображения предметов.

Камера-обскура пред­став­ля­ет со­бой тём­ный ящик с не­боль­шим от­вер­сти­ем в од­ной из сте­нок, пе­ред ко­то­рым по­ме­ща­ют рас­смат­ри­вае­мый пред­мет. Лу­чи све­та, ис­хо­дя­щие от различных то­чек пред­ме­та, про­хо­дят че­рез это от­вер­стие и соз­да­ют на про­ти­во­по­лож­ной стен­ке ящи­ка (эк­ра­не) дей­ст­ви­тель­ное пе­ре­вёр­ну­тое изо­бра­же­ние пред­ме­та (рисунок). Оп­ти­маль­но рез­кое изо­бра­же­ние по­лу­ча­ет­ся, ко­гда ра­ди­ус r отвер­стия со­став­ля­ет 0,95 ра­диу­са первой Фре­не­ля зо­ны: r=0,95λd−−√, где λ - дли­на вол­ны све­та, d - рас­стоя­ние от от­вер­стия до эк­ра­на.

Пер­вые упо­ми­на­ния о Камере-обскура встре­ча­ют­ся в ра­бо­тах Ари­сто­те­ля (IV век до н. э.); прин­цип дей­ст­вия опи­сан Ле­о­нар­до да Вин­чи в «Трак­та­те о жи­во­пи­си». С XVII века Камера-обскура при­ме­ня­лась для на­блю­де­ния сол­неч­ных за­тме­ний и для по­лу­че­ния пер­спек­тив­ных ри­сун­ков. Позд­нее ста­ли ис­поль­зо­вать т. н. сте­ноп-ка­ме­ру - Камера-обскура, в от­вер­стие ко­то­рой встав­ле­на лин­за. Это по­зво­ли­ло мно­го­крат­но уве­ли­чить яр­кость по­лу­чае­мо­го изо­бра­же­ния. Сте­ноп-ка­ме­ра ста­ла про­то­ти­пом фо­то­ап­па­ра­та. Камера-обскура ино­гда при­ме­ня­ет­ся и в на­стоя­щее вре­мя бла­го­да­ря то­му, что да­ёт изо­бра­же­ние, сво­бод­ное от дис­тор­сии, и по­зво­ля­ет фо­то­гра­фи­ро­вать объ­ек­ты в та­ких лу­чах, для ко­то­рых нель­зя по­до­брать лин­зы (например, ис­поль­зу­ет­ся при ди­аг­но­сти­ке плаз­мы, при фо­то­гра­фи­ро­ва­нии в рент­ге­нов­ских лу­чах).

Мо­ди­фи­ка­ция­ми Камеры-обскура, ис­поль­зуе­мы­ми в изо­бра­зи­тель­ном искусстве как вспо­мо­гательное сред­ст­во при пе­ре­но­се к.-л. ви­да на бу­ма­гу, яв­ля­ют­ся ка­ме­ра-кла­ра (латинский clara - свет­лая) и ка­ме­ра-лю­ци­да (латинский lucida - бле­стя­щая). Внут­ри ка­ме­ры-кла­ры на­про­тив от­вер­стия на­хо­дит­ся зер­ка­ло, рас­по­ло­жен­ное под уг­лом и от­ра­жаю­щее по­пав­шие в ка­ме­ру лу­чи на ма­то­вое стек­ло, слу­жа­щее верх­ней стен­кой ка­ме­ры. Ри­су­нок ис­пол­ня­ет­ся на бу­ма­ге, по­ло­жен­ной на это стек­ло. Ка­ме­ра-лю­ци­да со­дер­жит приз­му, под ко­то­рой на не­ко­то­ром рас­стоя­нии рас­по­ло­жен лист бу­ма­ги. Че­рез оку­ляр ху­дож­ник на­блю­да­ет от­ра­жён­ное в приз­ме изо­бра­же­ние объ­ек­та, со­вме­щён­ное в по­ле зре­ния ху­дож­ни­ка с лис­том бу­ма­ги, и на­но­сит кон­тур на бу­ма­гу.

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