КАМЕРА-ОБСКУРА
КАМЕРА-ОБСКУРА - оптическое приспособление, позволяющее получать на экране изображения предметов.
Камера-обскура представляет собой тёмный ящик с небольшим отверстием в одной из стенок, перед которым помещают рассматриваемый предмет. Лучи света, исходящие от различных точек предмета, проходят через это отверстие и создают на противоположной стенке ящика (экране) действительное перевёрнутое изображение предмета (рисунок). Оптимально резкое изображение получается, когда радиус r отверстия составляет 0,95 радиуса первой Френеля зоны: r=0,95λd−−√, где λ - длина волны света, d - расстояние от отверстия до экрана.
Первые упоминания о Камере-обскура встречаются в работах Аристотеля (IV век до н. э.); принцип действия описан Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи». С XVII века Камера-обскура применялась для наблюдения солнечных затмений и для получения перспективных рисунков. Позднее стали использовать т. н. стеноп-камеру - Камера-обскура, в отверстие которой вставлена линза. Это позволило многократно увеличить яркость получаемого изображения. Стеноп-камера стала прототипом фотоаппарата. Камера-обскура иногда применяется и в настоящее время благодаря тому, что даёт изображение, свободное от дисторсии, и позволяет фотографировать объекты в таких лучах, для которых нельзя подобрать линзы (например, используется при диагностике плазмы, при фотографировании в рентгеновских лучах).
Модификациями Камеры-обскура, используемыми в изобразительном искусстве как вспомогательное средство при переносе к.-л. вида на бумагу, являются камера-клара (латинский clara - светлая) и камера-люцида (латинский lucida - блестящая). Внутри камеры-клары напротив отверстия находится зеркало, расположенное под углом и отражающее попавшие в камеру лучи на матовое стекло, служащее верхней стенкой камеры. Рисунок исполняется на бумаге, положенной на это стекло. Камера-люцида содержит призму, под которой на некотором расстоянии расположен лист бумаги. Через окуляр художник наблюдает отражённое в призме изображение объекта, совмещённое в поле зрения художника с листом бумаги, и наносит контур на бумагу.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.