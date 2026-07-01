КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ
КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ - центральное государственное финансовое учреждение в Российской империи.
Образована указами царя Петра I от 11(22).12.1717 года и 15(26).12.1717 года. Регламентами от 11(22).12.1719 года и от 23.06(04.07). 1731 года определялись и изменялись её функции, структура и штат. Фактически начала свою деятельность в 1721 году. В 1721-1728 годах и 1797-1801 годах находилась в Санкт-Петербурге, а в 1728-1784 годах - в Москве. Подчинялась Сенату.
Руководила сбором всех государственных доходов и контролировала государственные расходы, выдавала подряды на поставку в казну провианта. Кроме того, с 1719 года по разрешению Сената вводила новые налоги, с 1731 года ведала деятельностью казённых винокуренных заводов и рыбными промыслами, с 1761 года боролась с незаконным производством и продажей водки (корчемством), с 1732 года руководила постройкой дорог из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург и Москву. В 1764-1780 годах при Камер-коллегии существовал департамент для решения дел прошлых лет и составления генеральных ведомостей для самой коллегии. В качестве отделения имела Камер-контору в Санкт-Петербурге (1728-1784 годы).
В ходе осуществления губернской реформы 1775 года функции Камер-коллегии постепенно передавались Экспедиции о государственных доходах и местным казённым палатам. Впервые Камер-коллегия ликвидирована указом императрицы Екатерины II от 08(19).10.1782 года, в соответствии с которым коллегия должна была прекратить свою деятельность 01(12).01.1785 года. Восстановлена указом императора Павла I от 10(21).02.1797 года (контролировала винные откупа, откупа питейных заведений и управляла казёнными винокуренными заводами). Окончательно упразднена указом императора Александра I от 05(17).12.1801 года.