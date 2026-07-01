КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ

КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ - центральное государственное финансовое учреждение в Российской империи.

Об­ра­зо­ва­на ука­за­ми ца­ря Пет­ра I от 11(22).12.1717 года и 15(26).12.1717 года. Рег­ла­мен­та­ми от 11(22).12.1719 года и от 23.06(04.07). 1731 года оп­ре­де­ля­лись и из­ме­ня­лись её функ­ции, струк­ту­ра и штат. Фак­ти­че­ски на­ча­ла свою дея­тель­ность в 1721 году. В 1721-1728 годах и 1797-1801 годах на­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге, а в 1728-1784 годах - в Мо­ск­ве. Под­чи­ня­лась Се­на­ту.

Ру­ко­во­ди­ла сбо­ром всех государственных до­хо­дов и кон­тро­ли­ро­ва­ла государственные рас­хо­ды, вы­да­ва­ла под­ря­ды на по­став­ку в каз­ну про­ви­ан­та. Кро­ме то­го, с 1719 года по раз­ре­ше­нию Се­на­та вво­ди­ла но­вые на­ло­ги, с 1731 года ве­да­ла дея­тель­но­стью ка­зён­ных ви­но­ку­рен­ных за­во­дов и рыб­ны­ми про­мыс­ла­ми, с 1761 года бо­ро­лась с не­за­кон­ным про­из­вод­ст­вом и про­да­жей вод­ки (кор­чем­ст­вом), с 1732 года ру­ко­во­ди­ла по­строй­кой до­рог из Санкт-Пе­тер­бур­га в Шлис­сель­бург и Мо­ск­ву. В 1764-1780 годах при Камер-коллегии су­ще­ст­во­вал де­пар­та­мент для ре­ше­ния дел про­шлых лет и со­став­ле­ния ге­не­раль­ных ве­до­мо­стей для са­мой кол­ле­гии. В ка­че­ст­ве от­де­ле­ния име­ла Ка­мер-кон­то­ру в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1728-1784 годы).

В хо­де осу­ще­ст­в­ле­ния гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года функ­ции Камер-коллегии по­сте­пен­но пе­ре­да­ва­лись Экс­пе­ди­ции о го­су­дар­ст­вен­ных до­хо­дах и ме­ст­ным ка­зён­ным па­ла­там. Впер­вые Камер-коллегия ли­к­ви­ди­ро­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 08(19).10.1782 года, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым кол­ле­гия долж­на бы­ла пре­кра­тить свою дея­тель­ность 01(12).01.1785 года. Вос­ста­нов­ле­на ука­зом императора Пав­ла I от 10(21).02.1797 года (кон­тро­ли­ро­ва­ла вин­ные от­ку­па, от­ку­па пи­тей­ных за­ве­де­ний и управ­ля­ла ка­зён­ны­ми ви­но­ку­рен­ны­ми за­во­да­ми). Окон­ча­тель­но уп­разд­не­на ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 05(17).12.1801 года.

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