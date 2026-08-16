КАМЕР-ФУРЬЕРСКИЕ ЖУРНАЛЫ

Камер-фурьерские журналы — сборники официальных записей о событиях при российском императорском дворе с 1695 по 1917.

Велись придворными служителями — камер-фурьерами (отсюда название). До 1760-х записи несистематичные и краткие, с 1760-х — ежедневные и подробные. Отражали события придворной жизни с перечислением участвовавших в них лиц: повседневные (церемонии, обеды, богослужения) и экстраординарные или праздничные (коронации, рождение и крещение членов императорской семьи, свадьбы, путешествия, погребения). Позволяют реконструировать повседневную жизнь двора.

Ист.: Юрналы (1695—1726), Журналы камер-фурьерские (1726—1769), Камер-фурьерские церемониальные журналы (1770—1818). СПб., 1853—1916 (факсимильное издание: Камер-фурьерские журналы: 1795—1818: в 100 т. СПб., 2009).

Лит.: Агеева О. Г. Императорский двор России. 1700–1796. М., 2008; Бессарабова Н. В., Тычинина Л. В. Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006; Лурье Ф. М. Возвращение «поденных записок»: Жизнь императорской фамилии глазами камер-фурьеров // Родина. 2009. № 2; Соболевский С. А. Юрналы и камер-фурьерские журналы 1695—1774 // Русский архив. 1867.