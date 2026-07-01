КАМЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КАМЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский писатель, художник, авиатор.
Родился в семье смотрителя золотых приисков. В 4 года лишился родителей. Работал конторщиком в бухгалтерии Пермской железной дороги (1900-1902 годы), актёром в провинциальных театральных труппах (1902-1904 годы). С 1906 года в Санкт-Петербурге; с 1908 года печатался в журнале «Весна», с того же года учился живописи у Н. И. Кульбина и Д. Д. Бурлюка. Участвовал в футуристической группе «Гилея» и в её сборнике «Садок судей» (1910 год); с 1909 года представлял свои живописные работы на выставках (в т. ч. общества «Бубновый валет», Москва, 1917 год).
Первая книга - лирическая повесть «Землянка» (1911 год). В 1911 году увлёкся авиацией, стал одним из первых профессиональных русских лётчиков. В 1913-1914 годах совершил вместе с В. В. Маяковским и Д. Д. Бурлюком турне по югу России, пропагандирующее футуристическое искуссво. Октябрьскую революцию 1917 года принял восторженно, в 1918 году стал депутатом Моссовета и первым председателем Всероссийского союза поэтов. В 1919 году культработник Красной Армии. Впоследствии жил в Москве, на хуторе Каменка под Пермью, в Сухуми и др.; много путешествовал.
Поэтический сборники Каменского «Танго с коровами» (1914 год), «Девушки босиком» (1916 год), «Звучаль веснеянки» (1918 год) и др. выдержаны в духе футуризма (вычурный, местами переходящий в заумь язык, обилие окказионализмов, отсутствие знаков препинания и т. п.). Эксперименты Каменского по синтезу изобразительного образа и текста нашли выражение в «железобетонных поэмах» и «стихокартинах».
В своих лучших произведениях Каменский воспевает крестьянские восстания былых времён (смотрите Крестьянство), видя в них стихийное проявление творческой силы русского народа: роман «Стенька Разин» (1916 год), поэмы «Сердце народное - Стенька Разин» (1918 год), «Емельян Пугачёв» (1931 год), «Иван Болотников» (1934 год). Автор пьес «Здесь славят разум» (1921 год), «Скандальный мертвец» (1927 год); исторического романа «Пушкин и Дантес» (1928 год); мемуаров «Путь энтузиаста» (1931 год), «Жизнь с Маяковским» (1940 год) и др.
Иллюстрация:
В. В. Каменский. «Железобетонная поэма» «Картиния-дворец Е. И. Щукина». Из книги стихотворений «Танго с коровами». 1914. Архив БРЭ.
Сочинения:
Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. и прим. Н. Л. Степанова. М.; Л., 1966;
Степан Разин; Пушкин и Дантес: художественная проза и мемуары. М., 1991.