КАМЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КАМЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский писатель, художник, авиатор.

Ро­дил­ся в се­мье смот­ри­те­ля зо­ло­тых при­ис­ков. В 4 го­да ли­шил­ся ро­ди­те­лей. Ра­бо­тал кон­тор­щи­ком в бух­гал­те­рии Перм­ской железной дороги (1900-1902 годы), ак­тё­ром в про­винциальных те­ат­раль­ных труп­пах (1902-1904 годы). С 1906 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге; с 1908 года пе­ча­тал­ся в журнале «Вес­на», с то­го же го­да учил­ся жи­во­пи­си у Н. И. Куль­би­на и Д. Д. Бур­лю­ка. Уча­ст­во­вал в фу­ту­ри­стической груп­пе «Ги­лея» и в её сборнике «Са­док су­дей» (1910 год); с 1909 года пред­став­лял свои жи­во­пис­ные ра­бо­ты на вы­став­ках (в т. ч. общества «Буб­но­вый ва­лет», Мо­ск­ва, 1917 год).

Пер­вая кни­га - ли­рическая по­весть «Зем­лян­ка» (1911 год). В 1911 году ув­лёк­ся авиа­ци­ей, стал од­ним из пер­вых профессиональных русских лёт­чи­ков. В 1913-1914 годах со­вер­шил вме­сте с В. В. Мая­ков­ским и Д. Д. Бур­лю­ком тур­не по югу Рос­сии, про­па­ган­ди­рую­щее фу­ту­ри­стическое искуссво. Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года при­нял вос­тор­жен­но, в 1918 году стал де­пу­та­том Мос­со­ве­та и пер­вым пред­се­да­те­лем Все­рос­сий­ско­го сою­за по­этов. В 1919 году культ­ра­бот­ник Крас­ной Ар­мии. Впо­след­ст­вии жил в Мо­ск­ве, на ху­то­ре Ка­мен­ка под Пер­мью, в Су­хуми и др.; мно­го пу­те­шест­во­вал.

По­этический сбор­ни­ки Каменского «Тан­го с ко­ро­ва­ми» (1914 год), «Де­вуш­ки бо­си­ком» (1916 год), «Зву­чаль вес­не­ян­ки» (1918 год) и др. вы­дер­жа­ны в ду­хе фу­ту­риз­ма (вы­чур­ный, мес­та­ми пе­ре­хо­дя­щий в за­умь язык, оби­лие ок­ка­зио­на­лиз­мов, от­сут­ст­вие зна­ков пре­пи­на­ния и т. п.). Экс­пе­ри­мен­ты Каменского по син­те­зу изо­бра­зительного об­раза и тек­ста на­шли вы­ра­же­ние в «же­ле­зо­бе­тон­ных по­эмах» и «сти­хо­кар­ти­нах».

В сво­их луч­ших про­из­ве­де­ни­ях Каменский вос­пе­ва­ет кре­сть­ян­ские вос­ста­ния бы­лых вре­мён (смотрите Крестьянство ), ви­дя в них сти­хий­ное про­яв­ле­ние творческой си­лы русского на­ро­да: ро­ман «Стень­ка Ра­зин» (1916 год), по­эмы «Серд­це на­род­ное - Стень­ка Ра­зин» (1918 год), «Емель­ян Пу­га­чёв» (1931 год), «Иван Бо­лот­ни­ков» (1934 год). Ав­тор пьес «Здесь сла­вят ра­зум» (1921 год), «Скан­даль­ный мерт­вец» (1927 год); ис­то­рического ро­ма­на «Пуш­кин и Дан­тес» (1928 год); ме­муа­ров «Путь эн­ту­зиа­ста» (1931 год), «Жизнь с Мая­ков­ским» (1940 год) и др.

Иллюстрация:

В. В. Ка­мен­ский. «Же­ле­зо­бе­тон­ная по­эма» «Кар­ти­ния-дво­рец Е. И. Щу­ки­на». Из кни­ги сти­хо­тво­ре­ний «Тан­го с ко­ро­ва­ми». 1914. Архив БРЭ.

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы / Вступ. ст. и прим. Н. Л. Сте­па­но­ва. М.; Л., 1966;

Сте­пан Ра­зин; Пуш­кин и Дан­тес: ху­до­же­ст­вен­ная про­за и ме­муа­ры. М., 1991.