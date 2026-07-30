КАМЕНСКИЙ ФЁДОР КУЗЬМИЧ

Купец 1 гильдии, потомственный почетный гражданин, меценат, общественный деятель. Активно занимался поддержкой учебных заведений в Перми, а также организовывал товарные перевозки (вместе с братом Григорием).

Родился он в крестьянской семье, принадлежавшей княгине Шаховской, но в конце 1850-х годов благодаря накопленному капиталу ему вместе с братом удалось освободиться от крепостной зависимости. О них писали: «обладая здравым умом, своим неутомимым денно-ночным трудом и строго-христианскою жизнью успели приобрести средства к тому, чтобы незадолго до Всемилостивейшего дарования свободы крепостным, внести своей владелице значительный денежный выкуп за себя и за все семейство».

Жена Федора Козмича Маремьяна Ивановна также происходила из крестьянской семьи. В браке родились дети: Михаил, Иван (ум. 1883), Василий, Ирина.

Первый буксирный пароход братьев Каменских под названием «Работник» был построен в 1858 году. В 1862 году у них было уже два буксирных парохода, и они пожертвовали 8000 рублей на строительство Воскресенской церкви в память освобождения крестьян от крепостной зависимости. С 1865 года открылось пассажирское пароходство от Перми до Нижнего Новгорода. Торговый дом «Товарищество пароходства и транспортировки грузов Ф. и Г. братья Каменские» был учрежден и зарегистрирован в 1871 году. Речные суда строились и ремонтировались на литейно-механическом заводе, построенном на берегу реки Камы в 1874 году. Там же производилось железо.

Доходы, которые Каменские получали со своего предприятия, они вкладывали как в его дальнейшее развитие (постройка новых пароходов и т. д.), так и в другие сферы, занимаясь благотворительностью. Так, еще в 1859 году полученную прибыль братья вложили в покупку здания в городе и его перепланировку, после чего передали его первому женскому училищу (впоследствии Мариинскую женскую гимназию). Училище располагалось в этом здании 27 лет. Таким же образом они купили дом для городской общественной богадельни и здание для убежища детей бедняков. Кроме того, братья оплатили строительство Свято-Николаевской каменной церкви в исправительном арестантском заведении и каменной же Успенской церкви в женском монастыре.

Федор Козьмич Каменский проявил себя и на поприще общественной деятельности, занимая должность городского головы Перми, гласного городской думы. С декабря 1868 года был членом «Комитета по вопросу об уральской железной дороге».