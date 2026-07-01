КАМЕНСКИЙ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

КАМЕНСКИЙ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - российский скульптор и график.

Сын ди­рек­то­ра Лес­но­го и ме­же­во­го института; брат жи­во­пис­ца Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча Ка­мен­ско­го (1852-1922 годы). Обу­чал­ся в пе­тербургской Академии художеств (1852-1860 годы) у И. П. Ви­та­ли и Н. С. Пи­ме­но­ва . Сре­ди ран­них ра­бот - порт­рет­ные бюс­ты Ф. А. Бру­ни (гипс, ГТГ; брон­за, ГРМ; оба 1862 год) и Т. Г. Шев­чен­ко (гипс; брон­за, 1862 год, ГТГ и др. му­зеи).

Пен­сио­нер Академии художеств в Ита­лии (1863-1869 годы); ра­бо­тал пре­имущественно в Кар­ра­ре и Фло­рен­ции (по­се­тил так­же Гер­ма­нию и Фран­цию). В эти го­ды ис­пол­нил ряд жан­ро­вых ком­по­зи­ций, в т. ч. ста­тую «Мо­ло­дой скульп­тор» (гипс, 1863 год, ГТГ; мра­мор, 1866 год, ГРМ) и груп­пу «Вдо­ва с ре­бён­ком» (гипс, 1867 год, ГРМ; за неё по­лу­чил зва­ние академика пе­тербургской Академии художеств, 1868 год).

Его луч­шее про­из­ве­де­ние - груп­па «Пер­вый шаг» (мра­мор, 1872 год, ГРМ) - со­че­та­ет реа­ли­с­тичную сю­жет­ность с на­зи­да­тель­но­стью ал­ле­го­рии. Ав­тор мно­го­чис­лен­ных ри­сун­ков ( порт­ре­ты , пей­за­жи и др.). По­с­ле крат­ко­го пре­быва­ния на ро­ди­не вновь уе­хал в Ита­лию (1870 год), с 1873 года жил в США, где ув­лёк­ся со­ци­аль­ны­ми идея­ми, за­ни­мал­ся фер­мер­ст­вом в шта­те Кан­зас.

Пе­ре­се­лив­шись во Фло­ри­ду (1881 год), вер­нул­ся к творческой дея­тель­но­сти, ра­бо­тая в об­лас­ти стан­ко­вой и мо­ну­мен­таль­ной пла­сти­ки (ста­туя Це­ре­ры для зда­ния Ка­пито­лия в городе То­пи­ка, штат Кан­зас, около 1890 года, и др.). В 1893 году был ко­мис­са­ром рус­ского ху­дожественного от­де­ла Все­мир­ной вы­став­ки в Чи­ка­го, вы­пол­нил скульп­тур­ные ук­ра­ше­ния для зда­ния. Пре­по­да­вал в Американской ху­дожественной шко­ле в Нью-Йор­ке (1890-1913 годы).

Иллюстрации:

Скульптура. Архив БРЭ.