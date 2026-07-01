КАМЕНСКИЙ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
КАМЕНСКИЙ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - российский скульптор и график.
Сын директора Лесного и межевого института; брат живописца Михаила Фёдоровича Каменского (1852-1922 годы). Обучался в петербургской Академии художеств (1852-1860 годы) у И. П. Витали и Н. С. Пименова. Среди ранних работ - портретные бюсты Ф. А. Бруни (гипс, ГТГ; бронза, ГРМ; оба 1862 год) и Т. Г. Шевченко (гипс; бронза, 1862 год, ГТГ и др. музеи).
Пенсионер Академии художеств в Италии (1863-1869 годы); работал преимущественно в Карраре и Флоренции (посетил также Германию и Францию). В эти годы исполнил ряд жанровых композиций, в т. ч. статую «Молодой скульптор» (гипс, 1863 год, ГТГ; мрамор, 1866 год, ГРМ) и группу «Вдова с ребёнком» (гипс, 1867 год, ГРМ; за неё получил звание академика петербургской Академии художеств, 1868 год).
Его лучшее произведение - группа «Первый шаг» (мрамор, 1872 год, ГРМ) - сочетает реалистичную сюжетность с назидательностью аллегории. Автор многочисленных рисунков (портреты, пейзажи и др.). После краткого пребывания на родине вновь уехал в Италию (1870 год), с 1873 года жил в США, где увлёкся социальными идеями, занимался фермерством в штате Канзас.
Переселившись во Флориду (1881 год), вернулся к творческой деятельности, работая в области станковой и монументальной пластики (статуя Цереры для здания Капитолия в городе Топика, штат Канзас, около 1890 года, и др.). В 1893 году был комиссаром русского художественного отдела Всемирной выставки в Чикаго, выполнил скульптурные украшения для здания. Преподавал в Американской художественной школе в Нью-Йорке (1890-1913 годы).
Иллюстрации:
Скульптура. Архив БРЭ.