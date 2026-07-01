КАМЕНСКИЕ
КАМЕНСКИЕ - русский дворянский, графский род.
1) русский дворянский род, ветвь Ратшичей, происходит от Романа Ивановича Каменского (конец XIV - начало XV веков), получившего прозвище по вотчине Каменка Бежецкого уезда, боярина великого князя московского Василия I Дмитриевича. От него же происходит ветвь Курицыных, давшая крупных русских государственных деятелей и дипломатов -И. В. Курицына (Волка), Ф. В. Курицына, А. Ф. Курицына. Род Каменских сильно пострадал во время опричнины и угас в начале XVII века.
2) Русский дворянский и графский род. Родоначальник - Сергей Иванович Каменский (? - после 1660 года), записан в боярских книгах 1647 года и 1658 года как «иностранец, служащий с московскими дворянами», участник походов на Конотоп (1659 год) и Черкассы (1660 год) в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов. Его сын - Михаил Сергеевич (1660-1700 годы), стряпчий при дворе Петра I, участвовал в Северной войне 1700-1721 годов, погиб в Нарвском сражении 1700 года. Сын М. С. Каменского - Федот Михайлович [1696 год - 30.12.1755 года (10.01.1756 года)], генерал-майор (1753 год), камер-юнкер при дворе царевны Натальи Алексеевны (1716 год), придворный мундшенк (заведующий напитками) (с 1720 года), участник русско-турецкой войны 1735-1739 годах. Его сын - М. Ф. Каменский, возведённый с потомством указом императора Павла I от 23.04(04.05). 1797 года в графское достоинство.
Сыновья М. Ф. Каменского: Сергей Михайлович [05(16).11, по др. данным, 03(14).06.1771 года - 08(20).12.1834 года], генерал от инфантерии (1810 год), участник русско-турецкой (1787-1791 годы), русско-шведской (1788-1790 годы) войн, а также подавления Польского восстания 1794 года во главе с Т. Костюшко (за штурм Праги - предместья Варшавы - награждён орденом Святого Георгия 4-й степени; 1795 год); командир Рязанского мушкетёрского полка (до 1798 года), шеф Полоцкого мушкетёрского полка (1798 года), Фанагорийского гренадерского полка (1801-1814 годы), отличился в Аустерлицком сражении 1805 года в ходе русско-австро-французской войны 1805 года; участник русско-турецкой войны 1806-1812 годов: с 1806 года командовал корпусом в Молдавской армии, в 1807 году разбил турецкие войска под Браиловом, занял города Исакча, Тульча и Кюстенджи, в 1810 году отличился в боях при Базарджике, Шумле (награждён орденом Святого Георгия 2-й степени), Батине и Никополе; в Отечественную войну 1812 года командовал 1-м корпусом в 3-й Обсервационной армии, выбил французские войска из города Кобрин (июль 1812 года), осенью 1812 года вышел в отпуск из-за конфликта с А. П. Тормасовым, основал в Орле публичный частный театр (1815 год), с 1822 года в отставке;
Николай Михайлович [27.12.1776 года (07.01.1777 года) - 04(16).05.1811 года], генерал от инфантерии (1809 год), шеф полка своего имени [с 1801 года - Архангелогородский мушкетёрский (с 1811 года - пехотный) полк] (1799-1811 годы), отличился в Швейцарском походе 1799 года, участник штурма Чёртова моста, арьергардных боёв близ перевала Паникс, участник русско-австро-французской войны 1805 года, после Аустерлицкого сражения 1805 года прикрывал отход правого фланга российской армии, командир 14-й дивизии (с 1806 года), в ходе русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов отличился в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года (награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), в ходе русско-шведской войны 1808-1809 годах командовал бывшим корпусом Н. Н. Раевского, одержал победы в Куортанском сражении 1808 года, в сражениях при Сальми и Оровайсе (награждён орденом Святого Георгия 2-й степени), командир Улеаборгского корпуса (с начала 1809 года), в 1809 году одержал победы при Севаре и Ратане, главнокомандующий Дунайской армией (февраль 1810 года - март 1811 года) в русско-турецкой войне 1806-1812 годах, руководил взятием Силистрии, Рущука и др. крепостей, за взятие крепости Батин (1810 год) награждён орденом Святого Андрея Первозванного.
Внук С. М. Каменского - Сергей Николаевич [13(25).03.1868 года - 01.02.1951 года], генерал-майор (1916 год), окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1900 год), командовал ротой 115-го Вяземского пехотного полка (1902-1903 годы), обер-офицер для поручений при штабе 10-го армейского корпуса (1903-1904 годы), в русско-японскую войну 1904-1905 годов штаб-офицер для особых поручений при штабе 10-го армейского корпуса (1904-1905 годы), участвовал в боях у Нандалина, Ляугалина, под Ляояном, на реке Шахэ, под Сандепу, Мукденом (награждён золотым оружием; 1905 год), старший адъютант управления генервл-квартирмейстера 2-й Маньчжурской армии (1905 год), штаб-офицер для особых поручений при штабе 10-го армейского корпуса (1905-1909 годы), командовал батальоном 178-го Венденского полка (1908 год), заведующий передвижением войск Финляндского района (1909-1912 годы), вице-директор канцелярии финляндского генерал-губернатора (1912-1913 годы), исполняющий должность генерала для поручений при финляндском генерал-губернаторе Ф. А. Зейне (1913-1914 годы), начальник штаба 4-й Финляндской стрелковой бригады (1914 год), командир Финляндского стрелкового полка, начальник штаба 18-го армейского корпуса (1915-1917 годы), начальник штаба 17-го армейского корпуса (1917 год), командовал 47-й пехотной дивизией (1917 год), начальник штаба 7-й армии [с 25.08(07.09).1917 года], обер-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба (1918 год).
После Октябрьской революции 1917 года добровольно поступил в РККА (1918 год), председатель ликвидационной комиссии Главного управления Генерального штаба, начальник военно-исторического отдела Всероссийского главного штаба (1918-1819 годы), заместитель инспектора военных сообщений Высшей военной инспекции, преподавал в Академии Генерального штаба (1919-1923 годы), хранитель Музея армии и флота в Москве (1923 год). Неоднократно арестовывался по подозрениям в антисоветской деятельности (1924, 1927 годы), в ссылке в Твери (1929-1933 годы), с 1935 года в Геленджике, в 1941 году в числе неблагонадёжных лиц депортирован из прифронтовой территории в Караганду. С 1945 года жил в Москве.
Сын С. Н. Каменского - Николай Сергеевич [28.09(10.10).1898 года - 13.06.1951 года], подполковник Главного разведывательного управления (ГРУ; 1945 год), окончил Лазаревский институт восточных языков (не ранее 1918 год), в составе отряда юнкеров в ночь с 25.10 (07.11) на 26.10(08.11).1917 года участвовал в защите Зимнего дворца от большевиков. После Октябрьской революции 1917 года переехал в Грузию, сотрудник Наркомата торговли Грузинской ССР (1938 год), старший научный сотрудник Музея искусств Грузинской ССР (1939 год). Внештатный сотрудник ГРУ (с 1939 года), как специалист по восточным языкам работал переводчиком в штабе Закавказского Военного округа, преподавателем в Военном институте иностранных языков Красной Армии в Москве (1943-1951 годы). Автор ряда учебных пособий по лингвистике и страноведению («Краткий вводный курс фонетики арабского литературного языка», 1946 год; «Правила военной переписки в иранской армии и правила обращения к официальным лицам в Иране», 1944 год). Покончил с собой.
Род графов Каменских внесён в родословные книги Московской, Нижегородской, Орловской и Смоленской губерний.
Иллюстрации:
Герб графского рода Каменских. Архив БРЭ.
Н. М. Каменский. Портретная миниатюра работы неизвестного художника. Эрмитаж (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.
С. Н. Каменский. Фото. Начало XX века. Архив БРЭ.