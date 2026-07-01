КАМЕНСКИЕ

КАМЕНСКИЕ - русский дворянский, графский род.

1) русский дво­рян­ский род, ветвь Рат­ши­чей, про­ис­хо­дит от Ро­ма­на Ива­но­ви­ча Ка­мен­ско­го (конец XIV - начало XV веков), по­лу­чив­ше­го про­зви­ще по вот­чи­не Ка­мен­ка Бе­жец­ко­го уезда, боя­ри­на великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча. От не­го же про­ис­хо­дит ветвь Ку­ри­цы­ных, дав­шая круп­ных русских государственных дея­те­лей и ди­пло­ма­тов -И. В. Ку­ри­цы­на (Вол­ка), Ф. В. Ку­ри­цы­на, А. Ф. Ку­ри­цы­на. Род Каменских силь­но по­стра­дал во вре­мя оп­рич­ни­ны и угас в начале XVII века.

2) Русский дво­рян­ский и граф­ский род. Ро­до­на­чаль­ник - Сер­гей Ива­но­вич Ка­мен­ский (? - по­сле 1660 года), за­пи­сан в бо­яр­ских кни­гах 1647 года и 1658 года как «ино­стра­нец, слу­жа­щий с мо­с­ков­ски­ми дво­ря­на­ми», уча­ст­ник по­хо­дов на Ко­но­топ (1659 год) и Чер­кас­сы (1660 год) в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов. Его сын - Ми­ха­ил Сер­гее­вич (1660-1700 годы), стряп­чий при дво­ре Пет­ра I , уча­ст­во­вал в Север­ной вой­не 1700-1721 годов, по­гиб в Нарв­ском сра­же­нии 1700 года. Сын М. С. Ка­мен­ско­го - Фе­дот Ми­хай­ло­вич [1696 год - 30.12.1755 года (10.01.1756 года)], генерал-майор (1753 год), ка­мер-юн­кер при дво­ре ца­рев­ны На­та­льи Алек­се­ев­ны (1716 год), при­двор­ный мунд­шенк (заведующий на­пит­ка­ми) (с 1720 года), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годах. Его сын - М. Ф. Ка­мен­ский, воз­ве­дён­ный с по­том­ст­вом ука­зом императора Пав­ла I от 23.04(04.05). 1797 года в граф­ское дос­то­ин­ст­во.

Сы­но­вья М. Ф. Ка­мен­ско­го: Сер­гей Ми­хай­ло­вич [05(16).11, по др. дан­ным, 03(14).06.1771 года - 08(20).12.1834 года], генерал от инфантерии (1810 год), уча­ст­ник русско-турецкой (1787-1791 годы), русско-шведской (1788-1790 годы) войн, а так­же по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года во гла­ве с Т. Кос­тюш­ко (за штурм Пра­ги - пред­ме­стья Вар­ша­вы - на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни; 1795 год); командир Ря­зан­ско­го муш­ке­тёр­ско­го пол­ка (до 1798 года), шеф По­лоц­ко­го муш­ке­тёр­ско­го пол­ка (1798 года), Фа­на­го­рий­ско­го гре­на­дер­ско­го пол­ка (1801-1814 годы), от­ли­чил­ся в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года в хо­де русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года; уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов: с 1806 года ко­ман­до­вал кор­пу­сом в Молдавской ар­мии, в 1807 году раз­бил турецкие вой­ска под Браи­ло­вом, за­нял го­ро­да Исак­ча, Туль­ча и Кюс­тенд­жи, в 1810 году от­ли­чил­ся в бо­ях при Ба­зард­жи­ке, Шум­ле (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни), Ба­ти­не и Ни­ко­по­ле; в Отечественную вой­ну 1812 года ко­ман­до­вал 1-м кор­пу­сом в 3-й Об­сер­ва­ци­он­ной ар­мии, вы­бил французские вой­ска из города Коб­рин (июль 1812 года), осе­нью 1812 года вы­шел в от­пуск из-за кон­флик­та с А. П. Тор­ма­со­вым, ос­но­вал в Ор­ле пуб­лич­ный ча­ст­ный те­атр (1815 год), с 1822 года в от­став­ке;

Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич [27.12.1776 года (07.01.1777 года) - 04(16).05.1811 года], генерал от инфантерии (1809 год), шеф пол­ка свое­го име­ни [с 1801 года - Ар­хан­ге­ло­го­род­ский муш­ке­тёр­ский (с 1811 года - пе­хот­ный) полк] (1799-1811 годы), от­ли­чил­ся в Швей­цар­ском по­хо­де 1799 года, уча­ст­ник штур­ма Чёр­то­ва мос­та, арь­ер­гард­ных бо­ёв близ пе­ре­ва­ла Па­никс, уча­ст­ник русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года, по­сле Ау­стер­лиц­ко­го сра­же­ния 1805 года при­кры­вал от­ход пра­во­го флан­га российской ар­мии, командир 14-й ди­ви­зии (с 1806 года), в хо­де русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов от­ли­чил­ся в Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), в хо­де русско-шведской вой­ны 1808-1809 годах ко­ман­до­вал бывшим кор­пу­сом Н. Н. Ра­ев­ско­го, одер­жал по­бе­ды в Ку­ор­тан­ском сра­же­нии 1808 года, в сра­же­ни­ях при Саль­ми и Оро­вай­се (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни), командир Улеа­борг­ско­го кор­пу­са (с начала 1809 года), в 1809 году одер­жал по­бе­ды при Се­ва­ре и Ра­та­не, глав­но­ко­мандующий Ду­най­ской ар­ми­ей (февраль 1810 года - март 1811 года) в русско-турецкой вой­не 1806-1812 годах, ру­ко­во­дил взя­ти­ем Си­ли­ст­рии, Ру­щу­ка и др. кре­по­стей, за взя­тие кре­по­сти Ба­тин (1810 год) на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го.

Внук С. М. Ка­мен­ско­го - Сер­гей Ни­ко­лае­вич [13(25).03.1868 года - 01.02.1951 года], генерал-майор (1916 год), окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Генерального штаба (1900 год), ко­ман­до­вал ро­той 115-го Вя­зем­ско­го пехотного пол­ка (1902-1903 годы), обер-офи­цер для по­ру­че­ний при шта­бе 10-го армейского кор­пу­са (1903-1904 годы), в русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов штаб-офи­цер для осо­бых по­ру­че­ний при шта­бе 10-го армейского кор­пу­са (1904-1905 годы), уча­ст­во­вал в бо­ях у Нан­да­ли­на, Ляу­га­ли­на, под Ляо­я­ном, на реке Ша­хэ, под Сан­де­пу, Мук­де­ном (на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем; 1905 год), стар­ший адъ­ю­тант управ­ле­ния генервл-квар­тир­мей­сте­ра 2-й Мань­чжур­ской ар­мии (1905 год), штаб-офи­цер для осо­бых по­ру­че­ний при шта­бе 10-го армейского кор­пу­са (1905-1909 годы), ко­ман­до­вал ба­таль­о­ном 178-го Вен­ден­ско­го пол­ка (1908 год), заведующий пе­ре­дви­же­ни­ем войск Фин­лянд­ско­го района (1909-1912 годы), ви­це-ди­рек­тор кан­це­ля­рии финляндского генерал-гу­бер­на­то­ра (1912-1913 годы), исполняющий должность генерала для по­ру­че­ний при финляндском генерал-гу­бер­на­то­ре Ф. А. Зей­не (1913-1914 годы), начальник шта­ба 4-й Финляндской стрелковой бри­га­ды (1914 год), ко­ман­дир Финляндского стрелкового пол­ка, начальник шта­ба 18-го армейского кор­пу­са (1915-1917 годы), начальник шта­ба 17-го армейского кор­пу­са (1917 год), ко­ман­до­вал 47-й пехотной ди­ви­зи­ей (1917 год), начальник шта­ба 7-й ар­мии [с 25.08(07.09).1917 года], обер-квар­тир­мей­стер Главного управ­ле­ния Генерального штаба (1918 год).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года доб­ро­воль­но по­сту­пил в РККА (1918 год), председатель ли­к­ви­дационной ко­мис­сии Главного управ­ле­ния Генерального штаба, начальник во­енно-ис­то­рического от­де­ла Все­российского главного шта­ба (1918-1819 годы), заместитель ин­спек­то­ра во­енных со­об­ще­ний Выс­шей во­енной ин­спек­ции, пре­по­да­вал в Ака­де­мии Генерального штаба (1919-1923 годы), хра­ни­тель Му­зея ар­мии и фло­та в Мо­ск­ве (1923 год). Не­од­но­крат­но аре­сто­вы­вал­ся по по­доз­ре­ни­ям в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти (1924, 1927 годы), в ссыл­ке в Тве­ри (1929-1933 годы), с 1935 года в Ге­ленд­жи­ке, в 1941 году в чис­ле не­бла­го­на­дёж­ных лиц де­пор­ти­ро­ван из приф­рон­то­вой тер­ри­то­рии в Ка­ра­ган­ду. С 1945 года жил в Мо­ск­ве.

Сын С. Н. Ка­мен­ско­го - Ни­ко­лай Сер­гее­вич [28.09(10.10).1898 года - 13.06.1951 года], под­пол­ков­ник Главного раз­ве­ды­ва­тель­но­го управ­ле­ния (ГРУ; 1945 год), окон­чил Ла­за­рев­ский институт восточных язы­ков (не ра­нее 1918 год), в со­ста­ве от­ря­да юн­ке­ров в ночь с 25.10 (07.11) на 26.10(08.11).1917 года уча­ст­во­вал в за­щи­те Зим­не­го двор­ца от боль­ше­ви­ков. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пе­ре­ехал в Гру­зию, со­труд­ник Нар­ко­ма­та тор­гов­ли Грузинской ССР (1938 год), стар­ший на­учный со­труд­ник Му­зея ис­кусств Грузинской ССР (1939 год). Вне­штат­ный со­труд­ник ГРУ (с 1939 года), как спе­циа­лист по восточным язы­кам ра­бо­тал пе­ре­во­дчи­ком в шта­бе За­кав­каз­ско­го Военного округа, пре­по­да­ва­те­лем в Во­енном институте иностранных язы­ков Крас­ной Ар­мии в Мо­ск­ве (1943-1951 годы). Ав­тор ря­да учеб­ных по­со­бий по лин­гвис­ти­ке и стра­но­ве­де­нию («Крат­кий ввод­ный курс фо­не­ти­ки араб­ско­го ли­те­ра­тур­но­го язы­ка», 1946 год; «Пра­ви­ла во­ен­ной пе­ре­пис­ки в иран­ской ар­мии и пра­ви­ла об­ра­ще­ния к офи­ци­аль­ным ли­цам в Ира­не», 1944 год). По­кон­чил с со­бой.

Род гра­фов Ка­мен­ских вне­сён в ро­дослов­ные кни­ги Мо­с­ков­ской, Ни­же­го­род­ской, Ор­лов­ской и Смо­лен­ской гу­бер­ний.

Иллюстрации:

Герб граф­ско­го ро­да Ка­мен­ских. Архив БРЭ.

Н. М. Ка­мен­ский. Порт­рет­ная ми­ниа­тю­ра ра­бо­ты не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. Эр­ми­таж (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

С. Н. Ка­мен­ский. Фо­то. Начало XX века. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)