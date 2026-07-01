КАМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на юге РСФСР.
Образована 06.01.1954 года указом Президиума ВС СССР из 32 районов Ростовской области, 5 районов Воронежской области и 4 районов Сталинградской области. Административный центр - город Каменск-Шахтинский, с 27.08.1955 года Шахты. Делилась на 41 район.
02.11.1956 года Радченский и Писаревский районы были упразднены, их территория передана Кантемировскому и Богучарскому районам соответственно. 19.11.1957 года указом Президиума ВС РСФСР Каменская область упразднена, её территория возвращена Ростовской, Воронежской (Богучарский, Кантемировский и Михайловский районы) и Сталинградской (Нижнечирский и Чернышовский районы) областям.