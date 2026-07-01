КАМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на юге РСФСР .

Об­ра­зо­ва­на 06.01.1954 года ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР из 32 рай­онов Рос­тов­ской области, 5 рай­онов Во­ро­неж­ской области и 4 рай­онов Ста­лин­град­ской области. Административный центр - город Ка­менск-Шах­тин­ский, с 27.08.1955 года Шах­ты. Де­ли­лась на 41 рай­он.

02.11.1956 года Рад­чен­ский и Пи­са­рев­ский рай­оны бы­ли уп­разд­не­ны, их тер­ри­то­рия пе­ре­да­на Кан­те­ми­ров­ско­му и Бо­гу­чар­ско­му рай­онам со­от­вет­ст­вен­но. 19.11.1957 года ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РСФСР Каменская область уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия воз­вра­ще­на Рос­тов­ской, Во­ро­неж­ской (Бо­гу­чар­ский, Кан­те­ми­ров­ский и Ми­хай­лов­ский рай­оны) и Ста­лин­град­ской (Ниж­не­чир­ский и Чер­ны­шов­ский рай­оны) об­лас­тям.

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