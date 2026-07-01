КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ - город в России, Ростовская область.

Население 94,9 тыс. человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Се­вер­ский До­нец. Железнодорожная станция Ка­мен­ская. Че­рез Каменск-Шахтинский про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Дон» (Мо­ск­ва - Во­ро­неж - Рос­тов-на-До­ну).

Воз­ник в 1671 году как ка­за­чье по­се­ле­ние на ле­вом бе­ре­гу Се­вер­ско­го Дон­ца, при впа­де­нии в не­го реки Ка­мен­ка. С XVIII века ста­ни­ца Ка­мен­ская Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска; несколько раз ме­ня­ла ме­сто­по­ло­же­ние (в хо­де по­дав­ле­ния Бу­ла­ви­на вос­ста­ния 1707-1709 годов бы­ла ра­зо­ре­на, не­од­но­крат­но го­ре­ла). В 1817 году пе­ре­не­се­на на пра­вый бе­рег. В 1870-1920 годах в со­ста­ве Дон­ско­го вой­ска об­лас­ти; в 1871 году че­рез ста­ни­цу от­кры­то дви­же­ние по Во­ро­неж­ско-Рос­тов­ской железной дороги. В со­ста­ве До­нец­кой губернии УССР (1920-1924 годы), Северо-Кавказского края (1924-1934 годы), Азо­во-Чер­но­мор­ско­го края (1934-1937 годы), Рос­тов­ской области (1937-1954 годы). С 1927 года го­род Ка­менск, в 1929 году пе­ре­име­но­ван в Каменск-Шахтинский. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в 1942-1943 годах ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. В 1954-1955 годах центр Ка­мен­ской области (27.08.1955 года центр об­ла­сти пе­ре­не­сён в город Шах­ты), с но­ября 1957 года рай­он­ный центр Рос­тов­ской области.

В Каменск-Шахтинском функ­цио­ни­ру­ют фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов Мо­ск­вы и Рос­то­ва-на-До­ну, в т. ч. Московского государственного со­ци­аль­но­го университета, Рос­тов­ско­го государственного пе­да­го­гического университета. Центральная го­род­ская библиотека имени М. Горь­ко­го (1920 год). Крае­ведческий му­зей (1969 год), Ка­за­чий во­енно-ис­то­рический му­зей.

Круп­ный промышленный центр об­лас­ти; наи­бо­лее раз­ви­ты хи­мическая промышленность и ма­ши­но­строе­ние. Ве­ду­щие пред­при­я­тия: «Ка­мен­ск­во­лок­но» (син­те­тические во­лок­на), ком­би­нат «Ка­мен­ский» (твёр­дое ра­кет­ное то­п­ли­во), «Ка­мен­ск­хим­ком­би­нат» (би­тум­ный лак, мас­ти­ка и др.), ма­ши­но­стро­ительный за­вод (ме­ха­ни­зированные кре­пи для уголь­ных шахт), за­вод га­зо­ис­поль­зую­ще­го обо­ру­до­ва­ния (до­чер­нее пред­при­я­тие ком­па­нии «Про­мгаз»; обо­ру­до­ва­ние для сис­тем ав­то­ном­но­го те­п­ло­снаб­же­ния промышленных пред­при­ятий и жи­лищ­но-ком­му­наль­ных объ­ек­тов), «КОМЗ-Экс­порт» (ав­то­бе­то­но­во­зы под брен­дом «Ti­gar­bo»), стек­ло­тар­ный за­вод. ТЭЦ.

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