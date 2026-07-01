КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ - город в России, Ростовская область.
Население 94,9 тыс. человек (2007 год). Расположен на реке Северский Донец. Железнодорожная станция Каменская. Через Каменск-Шахтинский проходит федеральная автотрасса «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону).
Возник в 1671 году как казачье поселение на левом берегу Северского Донца, при впадении в него реки Каменка. С XVIII века станица Каменская Донского казачьего войска; несколько раз меняла местоположение (в ходе подавления Булавина восстания 1707-1709 годов была разорена, неоднократно горела). В 1817 году перенесена на правый берег. В 1870-1920 годах в составе Донского войска области; в 1871 году через станицу открыто движение по Воронежско-Ростовской железной дороги. В составе Донецкой губернии УССР (1920-1924 годы), Северо-Кавказского края (1924-1934 годы), Азово-Черноморского края (1934-1937 годы), Ростовской области (1937-1954 годы). С 1927 года город Каменск, в 1929 году переименован в Каменск-Шахтинский. Во время Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах оккупирован германскими войсками. В 1954-1955 годах центр Каменской области (27.08.1955 года центр области перенесён в город Шахты), с ноября 1957 года районный центр Ростовской области.
В Каменск-Шахтинском функционируют филиалы и представительства вузов Москвы и Ростова-на-Дону, в т. ч. Московского государственного социального университета, Ростовского государственного педагогического университета. Центральная городская библиотека имени М. Горького (1920 год). Краеведческий музей (1969 год), Казачий военно-исторический музей.
Крупный промышленный центр области; наиболее развиты химическая промышленность и машиностроение. Ведущие предприятия: «Каменскволокно» (синтетические волокна), комбинат «Каменский» (твёрдое ракетное топливо), «Каменскхимкомбинат» (битумный лак, мастика и др.), машиностроительный завод (механизированные крепи для угольных шахт), завод газоиспользующего оборудования (дочернее предприятие компании «Промгаз»; оборудование для систем автономного теплоснабжения промышленных предприятий и жилищно-коммунальных объектов), «КОМЗ-Экспорт» (автобетоновозы под брендом «Tigarbo»), стеклотарный завод. ТЭЦ.