КАМЕННЫЙ ВЕК

КАМЕННЫЙ ВЕК - выделяемая на основе данных археологии древнейшая эпоха человеческой истории.

В каменном веке ис­поль­зо­ва­ли так­же из­де­лия из де­ре­ва, кос­ти, ро­га и др. ор­га­нических ма­те­риа­лов; ра­ко­ви­ны, клы­ки и зу­бы жи­вот­ных по­сле не­боль­шой об­ра­бот­ки ча­ще упот­реб­ля­ли как ук­ра­ше­ния; из­де­лия из обож­жён­ной гли­ны спо­ра­ди­че­ски из­вест­ны с верх­не­го па­лео­ли­та (например, Доль­ни-Вес­то­ни­це), но мас­со­вое рас­про­стра­не­ние по­лу­ча­ют в не­оли­те (смотрите в статье Ке­ра­ми­ка ).

Про­бле­ма­ти­ка изу­че­ния каменного века вклю­ча­ет те­мы, свя­зан­ные с по­яв­ле­ни­ем и пер­во­на­чаль­ным раз­ви­ти­ем че­ло­ве­че­ской куль­ту­ры и об­ще­ст­ва, в т. ч. ан­тро­по­ге­нез, пер­во­на­чаль­ное рас­се­ле­ние лю­дей по зем­но­му ша­ру, про­ис­хо­ж­де­ние и ран­ние фор­мы искусства и ре­ли­гии, осо­бен­но­сти древ­ней куль­ту­ры (жи­ли­ще, по­гре­бе­ние и др.), про­ис­хо­ж­де­ние зем­ле­де­лия и живот­но­вод­ст­ва­.

Для Ев­ро­пы и Северной Азии при­ня­то де­ле­ние каменного века на па­лео­лит, ме­зо­лит , не­о­лит; на ос­таль­ной тер­ри­то­рии Ев­ра­зии ме­зо­лит, как пра­ви­ло, не вы­деля­ет­ся. Каменный век Аф­ри­ки тра­ди­ци­он­но де­лит­ся на ран­ний, сред­ний и позд­ний пе­рио­ды, ко­то­рые час­тич­но сов­па­да­ют с па­лео­ли­том и не­оли­том. Каменный век Аме­ри­ки не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли раз­де­ля­ют на эпо­хи кам­ня, ар­хаи­че­скую и фор­ма­тив­ную, ко­то­рые с точ­ки зре­ния ста­ди­аль­но­го раз­ви­тия мо­гут быть со­от­не­се­ны с кон­цом верх­не­го па­лео­ли­та, ме­зо­ли­том и не­о­ли­том (о др. пе­рио­ди­за­ци­ях смотрите в статье Ин­дей­цы ).

На б. ч. Ев­ра­зии, Северной Аф­ри­ки и час­ти Аме­ри­ки каменный век сме­нил­ся энео­ли­том и брон­зо­вым ве­ком. В Аф­ри­ке юж­нее Са­ха­ры каменный век, как пра­ви­ло, ме­нял­ся же­лез­ным ве­ком. Ряд об­ществ на этих тер­ри­то­ри­ях, а так­же або­ри­ге­ны Ав­ст­ра­лии и Океа­нии про­дол­жа­ли жить в каменном веке до по­яв­ления ев­ро­пей­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)