КАМЕННЫЙ ВЕК
КАМЕННЫЙ ВЕК - выделяемая на основе данных археологии древнейшая эпоха человеческой истории.
В каменном веке использовали также изделия из дерева, кости, рога и др. органических материалов; раковины, клыки и зубы животных после небольшой обработки чаще употребляли как украшения; изделия из обожжённой глины спорадически известны с верхнего палеолита (например, Дольни-Вестонице), но массовое распространение получают в неолите (смотрите в статье Керамика).
Проблематика изучения каменного века включает темы, связанные с появлением и первоначальным развитием человеческой культуры и общества, в т. ч. антропогенез, первоначальное расселение людей по земному шару, происхождение и ранние формы искусства и религии, особенности древней культуры (жилище, погребение и др.), происхождение земледелия и животноводства.
Для Европы и Северной Азии принято деление каменного века на палеолит, мезолит, неолит; на остальной территории Евразии мезолит, как правило, не выделяется. Каменный век Африки традиционно делится на ранний, средний и поздний периоды, которые частично совпадают с палеолитом и неолитом. Каменный век Америки некоторые исследователи разделяют на эпохи камня, архаическую и формативную, которые с точки зрения стадиального развития могут быть соотнесены с концом верхнего палеолита, мезолитом и неолитом (о др. периодизациях смотрите в статье Индейцы).
На б. ч. Евразии, Северной Африки и части Америки каменный век сменился энеолитом и бронзовым веком. В Африке южнее Сахары каменный век, как правило, менялся железным веком. Ряд обществ на этих территориях, а также аборигены Австралии и Океании продолжали жить в каменном веке до появления европейцев.