КАМЕННЫЙ ПРИКАЗ
КАМЕННЫЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в Русском государстве и России, ведавшее каменным строительством.
1) центральное государственное учреждение в Русском государстве и России, ведавшее каменным строительством. Образован в начале 1580-х годов в Москве; возможно, выделился из Городового приказа (его последнее известное упоминание относится к 1593 году), производившего различные фортификационные работы. Первое упоминание Каменного приказа в документах в 1583/1584 году предположительно связано с подготовкой крупномасштабных работ по строительству Белого города в Москве. После Смутного времени вновь упоминается с 1617 года. В 1656-1676 годах часть функций Каменного приказа в дворцовых вотчинах исполнялась Тайных дел приказом. В 1681 году Каменный приказ упразднён, его функции переданы Большого дворца приказу, весной 1682 года восстановлен.
Глава Казенного приказа назначался, как правило, из числа стольников, реже - из окольничих или бояр; непосредственный помощник главы приказа - дьяк (примерно с середины XVII века их было два), младшие служащие - подьячие и приставы, а также сторожа при складах. Каменный приказ финансировался из Галицкой, Устюжской и др. четвертей и имел ряд оброчных угодий по стране, кирпичные заводы. Вёл учёт каменщиков и кирпичников на посадах, вызывал их и распределял по казённым работам, заведовал производством и доставкой стройматериалов (кирпич, известь, камень), организовывал крупное каменное строительство (фортификационные сооружения, храмы и пр.; среди построек - Смоленский кремль, Теремной дворец в Московском Кремле; Казанский собор на Красной площади в Москве, 1630-1640-е годы), осуществлял экспертизу построек частных подрядчиков.
Каменному приказу подчинялись подмастерья каменных дел (архитекторы и производители работ), подвязники (строители лесов и др. деревянных конструкций), обжигальщики (мастера и организаторы работ по изготовлению кирпича), «московские каменщики» (высококвалифицированные московские мастера-инструкторы). Эти категории были повёрстаны в денежный и хлебный оклады «по статьям» и имели податные льготы. Каменный приказ подчинялись также «записные» каменщики и кирпичники в различных городах, имевшие податные льготы («беломестцы») и обязанные являться на казённые работы, «каменные ломщики» дворцовой Мячковской слободы, поставлявшие камень и известь в счёт оброка. В 1670-1680-х годах Каменный приказ постепенно перешёл от принудительных «записей» к вольному найму рабочих и сдаче работ в подряды («записная» повинность для записных каменщиков и кирпичников заменялась денежным оброком). Окончательно упразднён 18(28).02.1700 года, его функции переданы столу в Приказе Большого дворца, куда были переведены чиновники и строительные мастера; обжигальщики, а также кирпичные заводы перешли в ведение Ратуши.
2) Местное учреждение, задачей которого являлось распространение каменного строительства в Москве. Каменный приказ образован по подготовленному Комиссией о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы и утверждённому императрицей Екатериной II положению от 07(18).07.1775 года. Состоял в ведении Сената, непосредственно подчинялся московскому главнокомандующему. Структура Каменного приказа включала: присутствие (директор - Н. П. Кожин; советник, начальник Инспекторской экспедиции по управлению заводами, московский обер-полицмейстер), канцелярию, внеканцелярских служителей и архитекторскую команду (1-3 архитектора, 2-3 «за архитектора», 6-14 учеников архитектуры, офицер в должности механика). При Каменном приказе состояли также несколько обер-офицеров в качестве смотрителей работ, 8 солдат во главе с унтер-офицером для охраны складов и помощи в съёмке планов и пр. Действовал архитектурный класс из 33-39 казённокоштных и своекоштных учеников и чертёжная (обязанности по ней исполняли чины и ученики архитектуры и старшие школьники).
Каменный приказ регулировал вопросы основания и деятельности частных кирпичных заводов в городе и его окрестностях, включая наём рабочих, рассылку «образцовых» станков, осуществлял контроль за выделкой кирпичей стандартного размера, их качеством и увеличением их производства. В 1778-1780 годах Каменный приказ построил казённый Усть-Сетуньский кирпичный и черепичный завод близ села Троицкое-Голенищево (ныне территория села в черте Москвы), который обеспечил строительство и ремонт Екатерининского дворца в селе Царицыно, Китайгородской стены, колокольни Чудова монастыря в Кремле, Сухаревой башни и др. крупных объектов; провёл пробы глин и широкомасштабную разведку залежей алебастра, белого и серого камня в Московской и прилегающих к ней губерниях (полученные данные использовались в конце XVIII-XIX веках). Каменный приказ собирал также сведения о московском землевладении, реках и мостах, занимался составлением специальных планов отдельных улиц и районов Москвы, исполнял указы различных центральных ведомств о присылке архитекторов для работ по ремонту (реже - строительству) крупных казённых и дворцовых сооружений. С 1780 года выдавал разрешительные «билеты» на строительство «обывательских» домов, эскизы их планов и фасадов, наблюдал за возведением торговых бань и т. п. Упразднён именным указом императрицы Екатерины II от 02(13).10.1782 года, закрыт в феврале 1783 года, его функции переданы московской Казённой палате и Управе благочиния. Канцелярский и технический персонал Каменного приказа был зачислен в штат Московской губернии и в число служащих Отделённого департамента Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы и Экспедиции для строения Кремлёвского дворца.