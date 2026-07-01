КАМЕННЫЙ ПРИКАЗ

КАМЕННЫЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в Русском государстве и России, ведавшее каменным строительством.

1) центральное государственное учреждение в Русском государстве и России, ве­дав­шее ка­мен­ным строи­тель­ст­вом. Об­ра­зо­ван в начале 1580-х годов в Мо­ск­ве; воз­мож­но, вы­де­лил­ся из Го­ро­до­во­го при­ка­за (его по­след­нее из­вестное упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к 1593 году), про­из­во­див­ше­го различные фор­ти­фи­кационные ра­бо­ты. Пер­вое упо­ми­на­ние Каменного приказа в до­ку­мен­тах в 1583/1584 году пред­по­ло­жи­тель­но свя­зано с под­го­тов­кой круп­но­мас­штаб­ных ра­бот по строи­тель­ст­ву Бе­ло­го го­ро­да в Мо­ск­ве. По­сле Смут­но­го вре­ме­ни вновь упо­ми­на­ет­ся с 1617 года. В 1656-1676 годах часть функ­ций Каменного приказа в двор­цо­вых вот­чи­нах ис­пол­ня­лась Тай­ных дел при­ка­зом. В 1681 году Каменный приказ уп­разд­нён, его функ­ции пе­ре­да­ны Боль­шо­го двор­ца при­ка­зу, вес­ной 1682 года вос­ста­нов­лен.

Гла­ва Казенного приказа на­зна­чал­ся, как пра­ви­ло, из чис­ла столь­ни­ков, ре­же - из околь­ни­чих или бо­яр; не­по­средственный по­мощ­ник гла­вы при­ка­за - дьяк (при­мер­но с середины XVII века их бы­ло два), млад­шие слу­жа­щие - по­дья­чие и при­ста­вы, а так­же сто­ро­жа при скла­дах. Каменный приказ фи­нан­си­ро­вал­ся из Га­лиц­кой, Ус­тюж­ской и др. чет­вер­тей и имел ряд об­роч­ных уго­дий по стра­не, кир­пич­ные за­во­ды. Вёл учёт ка­мен­щи­ков и кир­пич­ни­ков на по­са­дах, вы­зы­вал их и рас­пре­де­лял по ка­зён­ным ра­бо­там, за­ве­до­вал про­из­вод­ст­вом и дос­тав­кой строй­ма­те­риа­лов (кир­пич, из­весть, ка­мень), ор­га­ни­зо­вы­вал круп­ное ка­менное строи­тель­ст­во (фор­ти­фи­кационные со­оруже­ния, хра­мы и пр.; сре­ди по­стро­ек - Смо­лен­ский кремль, Те­рем­ной дво­рец в Московском Крем­ле; Ка­зан­ский со­бор на Крас­ной площади в Мо­ск­ве, 1630-1640-е годы), осу­ще­ст­в­лял экс­пер­ти­зу по­стро­ек ча­ст­ных под­ряд­чи­ков.

Каменному приказу под­чи­ня­лись под­мас­те­рья ка­мен­ных дел (ар­хи­тек­то­ры и про­из­во­ди­те­ли ра­бот), под­вяз­ни­ки (строи­те­ли ле­сов и др. де­ревянных кон­ст­рук­ций), об­жи­галь­щи­ки (мас­те­ра и ор­га­ни­за­то­ры ра­бот по из­го­тов­ле­нию кир­пи­ча), «мо­с­ков­ские ка­мен­щи­ки» (вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­рованные московские мас­те­ра-ин­ст­рук­то­ры). Эти ка­те­го­рии бы­ли по­вёр­ста­ны в де­неж­ный и хлеб­ный ок­ла­ды «по стать­ям» и име­ли по­дат­ные льго­ты. Каменный приказ под­чи­ня­лись так­же «за­пис­ные» ка­мен­щи­ки и кир­пич­ни­ки в различных го­ро­дах, имев­шие по­дат­ные льго­ты («бе­ло­ме­ст­цы») и обя­зан­ные яв­лять­ся на ка­зён­ные ра­бо­ты, «ка­мен­ные лом­щи­ки» двор­цо­вой Мяч­ков­ской сло­бо­ды, по­став­ляв­шие ка­мень и из­весть в счёт об­ро­ка. В 1670-1680-х годах Каменный приказ по­сте­пен­но пе­ре­шёл от при­ну­ди­тель­ных «за­пи­сей» к воль­но­му най­му ра­бо­чих и сда­че ра­бот в под­ря­ды («за­пис­ная» по­вин­ность для за­пис­ных ка­мен­щи­ков и кир­пич­ников за­ме­ня­лась де­неж­ным об­ро­ком). Окон­ча­тель­но уп­разд­нён 18(28).02.1700 года, его функ­ции пе­ре­да­ны сто­лу в При­ка­зе Боль­шо­го двор­ца, ку­да бы­ли пе­ре­ве­де­ны чи­нов­ни­ки и стро­ительные мас­те­ра; об­жи­галь­щи­ки, а так­же кир­пич­ные за­во­ды пе­ре­шли в ве­де­ние Ра­ту­ши.

2) Ме­ст­ное уч­ре­ж­де­ние, за­да­чей ко­то­ро­го яв­ля­лось рас­про­стра­не­ние ка­мен­но­го строи­тель­ст­ва в Мо­ск­ве. Каменный приказ об­ра­зо­ван по под­го­тов­лен­но­му Ко­мис­си­ей о ка­мен­ном строе­нии Санкт-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы и ут­вер­ждён­но­му императрицей Ека­те­ри­ной II по­ло­же­нию от 07(18).07.1775 года. Со­сто­ял в ве­де­нии Се­на­та, не­по­сред­ствен­но под­чи­нял­ся московскому глав­но­ко­ман­дую­ще­му. Струк­ту­ра Каменного приказа вклю­ча­ла: при­сут­ст­вие (ди­рек­тор - Н. П. Ко­жин; со­вет­ник, начальник Ин­спек­тор­ской экс­пе­ди­ции по управ­ле­нию за­во­да­ми, московский обер-по­лиц­мей­с­тер), кан­це­ля­рию, вне­кан­це­ляр­ских слу­жи­те­лей и ар­хи­тек­тор­скую ко­ман­ду (1-3 ар­хи­тек­то­ра, 2-3 «за ар­хи­тек­то­ра», 6-14 уче­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, офи­цер в долж­но­сти ме­ха­ни­ка). При Каменном приказе со­стоя­ли так­же несколько обер-офи­це­ров в ка­че­ст­ве смот­ри­те­лей ра­бот, 8 сол­дат во гла­ве с ун­тер-офи­це­ром для ох­ра­ны скла­дов и по­мо­щи в съём­ке пла­нов и пр. Дей­ст­во­вал ар­хитектурный класс из 33-39 ка­зён­но­кошт­ных и свое­кошт­ных уче­ни­ков и чер­тёж­ная (обя­зан­но­сти по ней ис­пол­ня­ли чи­ны и уче­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры и стар­шие школь­ни­ки).

Каменный приказ ре­гу­ли­ро­вал во­про­сы ос­но­ва­ния и дея­тель­но­сти ча­ст­ных кир­пич­ных за­во­дов в го­ро­де и его ок­ре­ст­но­стях, вклю­чая на­ём ра­бо­чих, рас­сыл­ку «об­раз­цо­вых» стан­ков, осу­ще­ст­в­лял кон­троль за вы­дел­кой кир­пи­чей стан­дарт­но­го раз­ме­ра, их ка­че­ст­вом и уве­ли­че­ни­ем их про­из­вод­ст­ва. В 1778-1780 годах Каменный приказ по­стро­ил ка­зён­ный Усть-Се­тунь­ский кир­пич­ный и че­ре­пич­ный за­вод близ села Тро­иц­кое-Го­ле­ни­ще­во (ны­не тер­ри­то­рия се­ла в чер­те Мо­ск­вы), ко­то­рый обес­пе­чил строи­тель­ст­во и ре­монт Ека­те­ри­нин­ско­го двор­ца в селе Ца­ри­цы­но, Ки­тай­го­род­ской сте­ны, ко­ло­коль­ни Чу­до­ва монастыря в Крем­ле, Су­ха­ре­вой баш­ни и др. круп­ных объ­ек­тов; про­вёл про­бы глин и ши­ро­ко­мас­штаб­ную раз­вед­ку за­ле­жей але­ба­ст­ра, бе­ло­го и се­ро­го кам­ня в Мо­с­ков­ской и при­ле­гаю­щих к ней гу­бер­ни­ях (по­лу­чен­ные дан­ные ис­поль­зо­ва­лись в конце XVIII-XIX веках). Каменный приказ со­би­рал так­же све­де­ния о московском зем­ле­вла­де­нии, ре­ках и мос­тах, за­ни­мал­ся со­став­ле­ни­ем специальных пла­нов отдельных улиц и рай­онов Мо­ск­вы, ис­пол­нял ука­зы различных центральных ве­домств о при­сыл­ке ар­хи­тек­то­ров для ра­бот по ре­мон­ту (ре­же - строи­тель­ст­ву) круп­ных ка­зён­ных и двор­цо­вых со­ору­же­ний. С 1780 года вы­да­вал раз­ре­ши­тель­ные «би­ле­ты» на строи­тель­ст­во «обы­ва­тель­ских» до­мов, эс­ки­зы их пла­нов и фа­са­дов, на­блю­дал за воз­ве­де­ни­ем тор­го­вых бань и т. п. Уп­разд­нён имен­ным ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 02(13).10.1782 года, за­крыт в феврале 1783 года, его функ­ции пе­ре­да­ны московской Ка­зён­ной па­ла­те и Упра­ве бла­го­чи­ния. Кан­це­ляр­ский и тех­нический пер­со­нал Каменного приказа был за­чис­лен в штат Московской гу­бер­нии и в чис­ло слу­жа­щих От­де­лён­но­го департамента Ко­мис­сии о ка­мен­ном строе­нии Санкт-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы и Экс­пе­ди­ции для строе­ния Крем­лёв­ско­го двор­ца.

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