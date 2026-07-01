КАМЕННЫЕ БАБЫ

КАМЕННЫЕ БАБЫ - древние антропоморфные каменные изваяния в степях Евразии.

Пер­во­на­чаль­но русское народное наз­ва­ние по­ло­вец­ких из­вая­ний (воз­ник­ло в хо­де ос­вое­ния южнорусских сте­пей), из-за их мас­сив­но­сти и силуэта, по­доб­но­го до­род­ной жен­ской фи­гу­ре; воз­ве­де­ние сло­ва к тюркскому «бабá» (дед, пре­док) оши­боч­но.

Ан­тро­по­морф­ные сте­лы и из­вая­ния из­вест­ны на юге Ев­ро­пы и Си­би­ри с позд­не­го не­оли­та и эне­о­ли­та (конец IV-го - середина III-го тысячелетия до н. э.). Ве­ро­ят­но, они свя­за­ны с кос­мо­го­ни­че­ски­ми культами. Для бо­лее позд­не­го вре­ме­ни боль­шин­ст­вом спе­циа­ли­стов при­зна­ёт­ся их по­ми­наль­ный ха­рак­тер, при том, что олен­ные кам­ни позд­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков Центральной Азии обыч­но ли­ше­ны об­ли­ка че­ло­ве­ка. Каменные бабы скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры и са­ко-мас­са­гет­ско­го кру­га куль­тур реа­ли­стич­ны по стилю. Чер­ты об­ря­да, с ко­то­рым они свя­за­ны, не все­гда яс­ны. Из­вест­ны слу­чаи, ко­гда большое число Каменных баб вхо­ди­ло в со­став слож­ных куль­то­вых ком­плек­сов (Бай­те и др.).

У тюр­коя­зыч­ных на­ро­дов Каменные бабы все­гда порт­рет­ны, т. к. изо­бра­жа­ли умер­ше­го, уча­ст­вую­ще­го в сво­ём по­ми­наль­ном пи­ру. Каменных баб не ста­ви­ли на мо­ги­ле , по­мин­ки со­вер­ша­лись вда­ле­ке от клад­бищ. В Тюрк­ском ка­га­на­те VI-VIII веков н. э. умер­ший изо­бра­жён с ча­шей в пра­вой ру­ке, ле­вая ру­ка ле­жа­ла на ме­че, ви­ся­щем на поя­се. Из­вая­ния ста­ви­ли к вос­то­ку от квадратной ка­мен­ной ог­рад­ки, лицом на во­сток, пе­ред ним тя­нут­ся бал­ба­лы, озна­чав­шие по­бе­ж­дён­ных ге­ро­ем вра­гов. В ме­мо­риа­лах ари­сто­кра­тов II Восточного Тюрк­ско­го ка­га­на­та (Кюль-те­ги­на, Биль­ге-ка­га­на и др.) есть из­вая­ния их су­пруг (ка­тун) и (под влия­ни­ем Ки­тая) чи­нов­ни­ков, а так­же жи­вот­ных. Жен­ские Каменные бабы ста­ви­лись и на зем­лях Западного Тюрк­ско­го ка­га­на­та. Каменные бабы уй­гур VIII-IX веков оди­ноч­ны, без вся­ких со­ору­же­ний, име­ют поя­са, но ли­ше­ны ору­жия, со­суд дер­жат пе­ред гру­дью дву­мя ру­ка­ми. Каменные бабы кип­ча­ков то­же дер­жат со­суд дву­мя ру­ка­ми, ли­ше­ны ору­жия, поя­сов, эле­мен­тов оде­ж­ды; ли­ца, в от­ли­чие от др. Каменные бабы, не порт­ре­тны, а ус­лов­ны и од­но­тип­ны; сто­ят в се­ре­ди­не круг­лых или квад­рат­ных ка­мен­ных вы­кла­док груп­пой от 2 до 6, сре­ди них есть изо­бра­же­ния жен­щин. К это­му же ка­но­ну вос­хо­дят па­мят­ные ком­плек­сы по­лов­цев XI-XIII веков. Их Каменные бабы не­ред­ко ста­ви­лись па­ра­ми и груп­па­ми внут­ри ка­мен­ных со­ору­же­ний или за­ка­пы­ва­лись в ямы на всю вы­со­ту; со­су­ды дер­жат дву­мя ру­ка­ми на жи­во­те, ли­ца порт­рет­ны, объ­ём­но вы­се­че­ны те­ло, оде­ж­да, ору­жие; фи­гу­ры си­дят на си­день­ях, све­сив но­ги. Эта по­за пе­ре­ня­та в Каменных бабах Восточной Мон­го­лии XIII-XIV веков.

Ис­то­ки порт­рет­но­сти Каменных баб не яс­ны. Древ­ней­шие по­ми­наль­ные па­мят­ни­ки у тюркских на­ро­дов (II век до н. э. - V век н. э.) име­ли вид ка­мен­но­го стол­ба, пе­ред восточной сто­ро­ной ко­то­рого, в яме, по­ме­ща­лись по­ми­наль­ные при­но­ше­ния. Фор­му стол­ба со­хра­ни­ли все средневек овые Каменные бабы, не­ред­ко изо­бра­же­ние на них ог­ра­ни­чи­ва­лось од­ним лишь ли­цом или Каменную бабу за­ме­нял стоя­чий ка­мень. Древ­ние ха­ка­сы на Ени­сее и чи­ки в Ту­вин­ской кот­ло­ви­не так­же не соз­да­ва­ли скульп­тур; на вер­ти­каль­ной сте­ле они вы­се­ка­ли там­гу и ру­ническими пись­ме­на­ми - имя умер­ше­го, сло­ва его пла­ча по за­кон­чив­шей­ся жиз­ни.

Иллюстрации:

Тюркская (6–8 вв.) и кипчакская (11 в.) каменные бабы. Архив БРЭ.

Ка­мен­ные ба­бы: 1 – позд­ний нео­лит (Юж­ная Си­бирь); 2 – энео­лит (Се­вер­ное При­чер­но­мо­рье); 3 – скиф­ская (Се­вер­ное При­чер­но­мо­рье); 4 – тюрк­ская (Ту­ва); 5 – уйгур­ская (Ту­ва); 6 – кип­чак­ская (Ка­зах­стан); 7 – по­ло­вец­кая (По­до­нье) (со­ста­вил И. Л. Кыз­ла­сов). Архив БРЭ.

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