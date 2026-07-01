КАМЕННЫЕ БАБЫ
КАМЕННЫЕ БАБЫ - древние антропоморфные каменные изваяния в степях Евразии.
Первоначально русское народное название половецких изваяний (возникло в ходе освоения южнорусских степей), из-за их массивности и силуэта, подобного дородной женской фигуре; возведение слова к тюркскому «бабá» (дед, предок) ошибочно.
Антропоморфные стелы и изваяния известны на юге Европы и Сибири с позднего неолита и энеолита (конец IV-го - середина III-го тысячелетия до н. э.). Вероятно, они связаны с космогоническими культами. Для более позднего времени большинством специалистов признаётся их поминальный характер, при том, что оленные камни позднего бронзового и раннего железного веков Центральной Азии обычно лишены облика человека. Каменные бабы скифской археологической культуры и сако-массагетского круга культур реалистичны по стилю. Черты обряда, с которым они связаны, не всегда ясны. Известны случаи, когда большое число Каменных баб входило в состав сложных культовых комплексов (Байте и др.).
У тюркоязычных народов Каменные бабы всегда портретны, т. к. изображали умершего, участвующего в своём поминальном пиру. Каменных баб не ставили на могиле, поминки совершались вдалеке от кладбищ. В Тюркском каганате VI-VIII веков н. э. умерший изображён с чашей в правой руке, левая рука лежала на мече, висящем на поясе. Изваяния ставили к востоку от квадратной каменной оградки, лицом на восток, перед ним тянутся балбалы, означавшие побеждённых героем врагов. В мемориалах аристократов II Восточного Тюркского каганата (Кюль-тегина, Бильге-кагана и др.) есть изваяния их супруг (катун) и (под влиянием Китая) чиновников, а также животных. Женские Каменные бабы ставились и на землях Западного Тюркского каганата. Каменные бабы уйгур VIII-IX веков одиночны, без всяких сооружений, имеют пояса, но лишены оружия, сосуд держат перед грудью двумя руками. Каменные бабы кипчаков тоже держат сосуд двумя руками, лишены оружия, поясов, элементов одежды; лица, в отличие от др. Каменные бабы, не портретны, а условны и однотипны; стоят в середине круглых или квадратных каменных выкладок группой от 2 до 6, среди них есть изображения женщин. К этому же канону восходят памятные комплексы половцев XI-XIII веков. Их Каменные бабы нередко ставились парами и группами внутри каменных сооружений или закапывались в ямы на всю высоту; сосуды держат двумя руками на животе, лица портретны, объёмно высечены тело, одежда, оружие; фигуры сидят на сиденьях, свесив ноги. Эта поза перенята в Каменных бабах Восточной Монголии XIII-XIV веков.
Истоки портретности Каменных баб не ясны. Древнейшие поминальные памятники у тюркских народов (II век до н. э. - V век н. э.) имели вид каменного столба, перед восточной стороной которого, в яме, помещались поминальные приношения. Форму столба сохранили все средневековые Каменные бабы, нередко изображение на них ограничивалось одним лишь лицом или Каменную бабу заменял стоячий камень. Древние хакасы на Енисее и чики в Тувинской котловине также не создавали скульптур; на вертикальной стеле они высекали тамгу и руническими письменами - имя умершего, слова его плача по закончившейся жизни.
Иллюстрации:
Тюркская (6–8 вв.) и кипчакская (11 в.) каменные бабы. Архив БРЭ.
Каменные бабы: 1 – поздний неолит (Южная Сибирь); 2 – энеолит (Северное Причерноморье); 3 – скифская (Северное Причерноморье); 4 – тюркская (Тува); 5 – уйгурская (Тува); 6 – кипчакская (Казахстан); 7 – половецкая (Подонье) (составил И. Л. Кызласов). Архив БРЭ.