КАМЕННОБАЛКОВСКАЯ КУЛЬТУРА
КАМЕННОБАЛКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего и позднего этапов верхнего палеолита, Нижний Дон.
Названа по памятникам в урочище Каменная Балка у хутора Недвиговка (Мясниковский район Ростовской области, Россия), которые в 1957 году открыла М. Д. Гвоздовер, выделившая Каменнобалковскую культуру в 1960-х годах. Систематические исследования её же в 1957-1972 годах, Н. Б. Леоновой с 1968 года (одна из базовых экспедиций МГУ; археологические и естественно-научные исследования для реконструкции систем жизнеобеспечения и природопользования в меняющихся условиях позднего плейстоцена).
Долговременные («базовые») многослойные и однослойные открытые стоянки с насыщенным культурным слоем, сложной планировкой, включающей «жилые площадки» (следы лёгкого наземного жилища и примыкающий участок) и производственные зоны; кратковременные стоянки. Характерна развитая призматическая техника раскалывания; специфику набора орудий определяет большое число (до 33%) изделий на микропластинках (различные острия, вкладыши), также показательны разнообразные скребки, ретушные и нуклевидные резцы, довольно крупные острия и пластинки с притупленным краем (рисунок).
Известны украшения из просверленных раковин. В основе хозяйства: охота на крупных и мелких копытных (найдены также кости медведя, зайца); собирательство съедобных моллюсков и др. Происхождение Каменнобалковской культуры неясно, аналогии каменного инвентаря указывают на прямые связи с закавказскими и переднеазиатскими культурами (возможно, была миграция из этих районов). Традиции Каменнобалковской культуры в позднейших культурах не прослеживаются.
Иллюстрация:
Каменные орудия каменнобалковской культуры: 1 – скребок-проколка; 2 – скребок; 3 – скребок каменнобалковского типа; 4–6 – резцы; 7 – острие (по Н. Б. Леоновой). Архив БРЭ.