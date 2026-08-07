КАМЕННОБАЛКОВСКАЯ КУЛЬТУРА

КАМЕННОБАЛКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего и позднего этапов верхнего палеолита , Нижний Дон.

На­зва­на по па­мят­ни­кам в уро­чи­ще Ка­мен­ная Бал­ка у ху­то­ра Не­дви­гов­ка (Мяс­ни­ков­ский район Рос­тов­ской области, Рос­сия), ко­то­рые в 1957 году от­кры­ла М. Д. Гвоз­до­вер, вы­де­лив­шая Каменнобалковскую культуру в 1960-х годах. Сис­те­ма­тические ис­сле­до­ва­ния её же в 1957-1972 годах, Н. Б. Ле­о­но­вой с 1968 года (од­на из ба­зо­вых экс­пе­ди­ций МГУ ; ар­хео­ло­гические и ес­тественно-на­учные ис­сле­до­ва­ния для ре­кон­ст­рук­ции сис­тем жиз­не­обес­пе­че­ния и при­ро­до­поль­зо­ва­ния в ме­няю­щих­ся ус­ло­ви­ях позд­не­го плей­сто­це­на).

Дол­го­вре­мен­ные («ба­зо­вые») мно­го­слой­ные и од­но­слой­ные от­кры­тые сто­ян­ки с на­сы­щен­ным куль­тур­ным сло­ем, слож­ной пла­ни­ров­кой, вклю­чаю­щей «жи­лые пло­щад­ки» (сле­ды лёг­ко­го на­зем­но­го жи­ли­ща и при­мы­каю­щий уча­сток) и про­из­вод­ст­вен­ные зо­ны; крат­ко­вре­мен­ные сто­ян­ки. Ха­рак­тер­на раз­ви­тая приз­ма­тическая тех­ни­ка рас­ка­лы­ва­ния; спе­ци­фи­ку на­бо­ра ору­дий оп­ре­де­ля­ет боль­шое чис­ло (до 33%) из­де­лий на мик­ропла­стин­ках (различные ост­рия, вкла­ды­ши), так­же по­ка­за­тель­ны раз­но­об­раз­ные скреб­ки, ре­туш­ные и нук­ле­вид­ные рез­цы, до­воль­но круп­ные ост­рия и пла­стин­ки с при­туп­лен­ным кра­ем (рисунок).

Из­вест­ны ук­ра­ше­ния из про­свер­лен­ных ра­ко­вин. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва: охо­та на круп­ных и мел­ких ко­пыт­ных (най­де­ны так­же кос­ти мед­ве­дя, зай­ца); со­би­ра­тель­ст­во съе­доб­ных мол­лю­сков и др. Про­ис­хо­ж­де­ние Каменнобалковской культуры не­яс­но, ана­ло­гии ка­мен­но­го ин­вен­та­ря ука­зы­ва­ют на пря­мые свя­зи с за­кав­каз­ски­ми и пе­ред­неа­зи­ат­ски­ми куль­ту­ра­ми (воз­мож­но, бы­ла ми­гра­ция из этих рай­онов). Тра­ди­ции Каменнобалковской культуры в позд­ней­ших куль­ту­рах не про­сле­жи­ва­ют­ся.

Иллюстрация:

Ка­мен­ные ору­дия ка­мен­но­бал­ков­ской куль­ту­ры: 1 – скре­бок-про­кол­ка; 2 – скре­бок; 3 – скре­бок ка­мен­но­бал­ков­ско­го ти­па; 4–6 – рез­цы; 7 – ост­рие (по Н. Б. Лео­но­вой). Архив БРЭ.

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