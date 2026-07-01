КАМЕННАЯ МОГИЛА
КАМЕННАЯ МОГИЛА - каменный холм с гротами и пещерами, памятник первобытного искусства.
Степное Приазовье (Мелитопольский район Запорожской области, Украина). Холм, сложенный из каменных плит, песчаника третичного периода, позднее раскололся, в нём образовались пещеры и гроты. Первое упоминание относится к 1778 году, когда А. В. Суворов определил у холма Каменной могилы место для почтовой станции. Исследования Н. И. Веселовского с 1889 года; позднее памятник изучали В. Н. Даниленко, О. Н. Бадер, М. Я. Рудинский, В. Н. Гладилин, с 1980-х годов - Б. Д. Михайлов, открывший 13 новых гротов (всего гротов и пещер 65).
На потолках гротов и на скалах сохранились тысячи изображений, протёртых или вырезанных в камне, иногда окрашенных охрой, изредка - чёрной краской: схематичные фигуры животных, реже - людей, быков, везущих повозку, всадников, линейные начертания, знаки в виде следов человеческих ног (выполнены по контуру), солярные символы (точки и окружности с расходящимися линиями-лучами или со вписанным в окружность крестом), чашечные углубления и др.
Хронология и интерпретация ряда сюжетов являются предметом дискуссии. Так, одну из фигур некоторые учёные считают изображением мамонта (что было бы аргументом в пользу датировки древнейших изображений палеолитом), другие - быка. Изучались существовавшие с неолита мастерские по обработке камня, в т. ч. шлифовальни; среди находок - орудия из местного песчаника и материалов из различных районов Северного Приазовья, плитки-«чуринги» с линейными начертаниями. По мнению большинства специалистов, Каменная могила - святилище, функционировавшее от каменного до бронзового века. В 1954 году здесь создана заповедная территория, с 1986 года - Историко-археологический музей-заповедник «Каменная Могила».
Иллюстрация:
Каменная Могила (плита № 25). «Всадник и лошадь с колесницей». Прорисовка (по Б. Д. Михайлову). Архив БРЭ.