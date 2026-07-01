КАМЕННАЯ МОГИЛА

КАМЕННАЯ МОГИЛА - каменный холм с гротами и пещерами, памятник первобытного искусства .

Степ­ное При­азо­вье (Ме­ли­то­поль­ский район За­по­рож­ской области, Ук­раи­на). Холм, сло­жен­ный из ка­мен­ных плит, пес­ча­ни­ка тре­тич­но­го пе­рио­да, позд­нее рас­ко­лол­ся, в нём об­ра­зо­ва­лись пе­ще­ры и гро­ты. Пер­вое упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к 1778 году, ко­гда А. В. Су­во­ров оп­ре­де­лил у хол­ма Каменной могилы ме­сто для поч­то­вой стан­ции. Ис­сле­до­ва­ния Н. И. Ве­се­лов­ско­го с 1889 года; позд­нее па­мят­ник изу­ча­ли В. Н. Да­ни­лен­ко, О. Н. Ба­дер, М. Я. Ру­дин­ский, В. Н. Гла­ди­лин, с 1980-х годов - Б. Д. Ми­хай­лов, от­крыв­ший 13 но­вых гро­тов (все­го гро­тов и пе­щер 65).

На по­тол­ках гро­тов и на ска­лах со­хра­ни­лись ты­ся­чи изо­бра­же­ний, про­тёр­тых или вы­ре­зан­ных в кам­не, ино­гда ок­ра­шен­ных ох­рой, из­ред­ка - чёр­ной крас­кой: схе­ма­тич­ные фи­гу­ры жи­вот­ных, ре­же - лю­дей, бы­ков, ве­зу­щих по­воз­ку, всад­ни­ков, ли­ней­ные на­чер­та­ния, зна­ки в ви­де сле­дов че­ло­ве­че­ских ног (вы­пол­не­ны по кон­ту­ру), со­ляр­ные сим­во­лы (точ­ки и ок­руж­но­сти с рас­хо­дя­щи­ми­ся ли­ния­ми-лу­ча­ми или со впи­сан­ным в ок­руж­ность кре­стом), ча­шеч­ные уг­луб­ле­ния и др.

Хро­но­ло­гия и ин­тер­пре­та­ция ря­да сю­же­тов яв­ля­ют­ся пред­ме­том дис­кус­сии. Так, од­ну из фи­гур не­ко­то­рые учё­ные счи­та­ют изо­бра­же­ни­ем ма­мон­та (что бы­ло бы ар­гу­мен­том в поль­зу да­ти­ров­ки древ­ней­ших изо­бра­же­ний па­лео­ли­том), дру­гие - бы­ка. Изу­ча­лись су­ще­ст­во­вав­шие с не­о­ли­та мас­тер­ские по об­ра­бот­ке кам­ня, в т. ч. шли­фо­валь­ни; сре­ди на­хо­док - ору­дия из ме­ст­но­го пес­ча­ни­ка и ма­те­риа­лов из различных рай­онов Северного При­азо­вья, плит­ки-«чу­рин­ги» с ли­ней­ны­ми на­чер­та­ния­ми. По мне­нию боль­шин­ст­ва спе­циа­ли­стов, Каменная могила - свя­ти­ли­ще, функ­цио­ни­ро­вав­шее от ка­мен­но­го до брон­зо­во­го ве­ка. В 1954 году здесь соз­да­на за­по­вед­ная тер­ри­тория, с 1986 года - Ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический му­зей-за­по­вед­ник «Ка­мен­ная Мо­ги­ла».

Иллюстрация:

Ка­мен­ная Мо­ги­ла (пли­та № 25). «Всад­ник и ло­шадь с ко­лес­ни­цей». Про­ри­сов­ка (по Б. Д. Ми­хай­ло­ву). Архив БРЭ.

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