КАМЕНКА БОРИС АБРАМОВИЧ
КАМЕНКА БОРИС АБРАМОВИЧ - российский банкир.
Из семьи богатых коммерсантов. Получил домашнее образование. В 1882 году приглашён управляющим Азовско-Донского банка в Ростове-на-Дону (смотрите Банки); был также гласным Ростовской городской думы и директором Ростовского отделения Русского музыкального общества. С 1894 года член правления Азовско-Донского банка (тогда находилось в Таганроге). В 1903 году, когда банк перенёс правление в Санкт-Петербург, Каменка назначен его директором-распорядителем.
В 1910-1917 годах Каменка - председатель правления банка, расцвет которого был связан с его деятельностью. Одновременно являлся членом правлений акционерных обществ, финансировавшихся Азовско-Донским банком: страхового общества «Россия» (в 1916-1917 годах председатель правления), Русского общества для вывозной торговли, общества Токмаковской железной дороги, Таганрогского металлургического общества и др.
В связи с покупкой Азовско-Донским банком крупного пакета акций парижского Банка северных стран Каменка избран в совет директоров этого банка. Он неоднократно избирался членом совета Съездов представителей промышленности и торговли - крупнейшей представительной организации российской буржуазии. Кадет. Был также членом хозяйственного правления Санкт-Петербургской синагоги и ЦК Еврейского колонизационного общества. В 1916 году член совета Русско-английской торговой палаты в Петрограде. По предложению Р. Пуанкаре приглашён в Париж в качестве эксперта по российским финансам. После Октябрьской революции 1917 года остался во Франции.
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Взято из архива БРЭ.