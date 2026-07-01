КАМЕНЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Каменев Сергей Сергеевич (3/4.4.1880-25.8.1936) – главнокомандующий РККА, один из создателей Красной армии и ее руководителей периода Гражданской войны.

Молодые годы

Родился в Киеве в дворянской семье инженер-механика киевского завода «Арсенал», полковника артиллерии. Сергей Каменев, мечтавший в детстве стать хирургом, избрал военную стезю. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1898), Александровское военное училище (1900, закончил третьим в своем выпуске) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1907). На военную службу он поступил в 1900 г., отправившись в родной Киев, в 165-й пехотный Луцкий полк, служил в армейской пехоте и только по окончании академии после отбытия строевого ценза пошел по службе Генерального штаба. До Первой мировой войны занимал должности помощника старшего адъютанта штаба Иркутского военного округа, старшего адъютанта штаба 2-й кавалерийской дивизии и помощника старшего адъютанта штаба Виленского военного округа. Помимо этого Каменев преподавал тактику и топографию в военном училище. В предвоенный период Каменев участвовал в многочисленных маневрах и полевых поездках, что существенно расширяло его кругозор и подготовку как офицера-генштабиста и командира. В ходе этих поездок Каменев посетил крепости Ковно и Гродно. Изучал Каменев и неудачный опыт участия русской армии в войне с Японией.

Каменев и Первая мировая война

На фронт Первой мировой Каменев пошел в чине капитана. В Первую мировую Каменев служил старшим адъютантом оперативного отделения штаба 1-й армии, командовал 30-м пехотным Полтавским полком. По аттестации в связи со службой в штабе 1-й армии Каменев оценивался начальством как «по всем отношениям выдающийся офицер Генерального штаба и отличный боевой строевой начальник». Офицер считался достойным выдвижения на генеральские должности.

На посту полкового командира Каменев проявил себя как твердый начальник, обладающий мужеством, распорядительностью и хладнокровием, любящий военное дело, знающий быт офицера и солдата и заботящийся о них. Забота о солдатах, видимо, сыграла роль в том, что Каменев в 1917 г. был избран командиром полка.

Затем Каменев занимал пост начальника штаба XV армейского корпуса (на этой должности он встретил события октября 1917 г.), начальника штаба 3-й армии. В этот период Каменеву приходилось, в основном, заниматься вопросами демобилизации войск. Штаб армии находился в Полоцке, однако в связи с наступлением немцев был эвакуирован в Нижний Новгород, где и завершилась служба Каменева в старой армии.

Каменев и Гражданская война

Обладая опытом работы с комитетами, Каменев довольно рано примкнул к красным в качестве военного специалиста, добровольно поступив на службу в Красную армию. По всей видимости, он считал необходимым продолжение борьбы с внешним врагом, но первоначально не стремился к вовлечению в Гражданскую войну. С апреля 1918 г. Каменев служил в войсках завесы, прикрывавших территорию Советской России от возможного возобновления войны с Германией, был помощником военного руководителя и военным руководителем Невельского отряда завесы. С самого начала новой службы Каменев столкнулся с издержками первого периода существования Красной армии – партизанщиной, неподчинением приказам, присутствием в подчиненных отрядах уголовных элементов, дезертирством.

В августе 1918 г. Каменев был назначен помощником военного руководителя Западной завесы В.Н. Егорьева и военруком Смоленского района с подчинением ему районов – Невельского, Витебского и Рославльского. Задачей Каменева в это время являлись прием уездов Витебской губернии от оставлявших их немцев, а также формирование дивизий для РККА. В сжатые сроки под его руководством были сформированы и отправлены на Восточный фронт Витебская дивизия и Рославльский отряд.

Заметили Каменева и стали выдвигать на крупные посты осенью 1918 г. Именно тогда, в сентябре 1918 г., ему был доверен ключевой в тот период пост командующего Восточным фронтом. Фронт тогда еще продолжал создаваться. Приходилось создавать и штаб фронта, т.к. прежний штаб забрал с собой бывший командующий И.И. Вацетис, ставший главкомом. Борьба с белыми разворачивалась в Поволжье, причем уже в октябре 1918 г. войска фронта отбросили противника от Волги на Восток. В конце 1918 – начале 1919 г. красные овладели Уфой и Оренбургом. Однако в связи с весенним наступлением колчаковских армий эти города пришлось оставить, а фронт вновь откатился в Поволжье.

По легенде В.И. Чапаев, узнав о назначении на пост командующего фронтом полковника Генштаба старой армии, направил к Каменеву своего представителя Якова Пугача, чтобы выяснить, что за человек возглавил фронт и, вероятно, нет ли угрозы контрреволюции. Посланец, возвратившись, отчитался (существуют разные варианты этого «отчета»): «Перво-наперво – усищи во-о-о! Глазищи как у разбойника Чуркина. Собой детина што надо. Ручищи… во! Одно слово, старик правильный (Каменеву в действительности было 38 лет. – А.Г.). Как мигнет глазами, ажно мурашки по загривку пойдут. Не балуется. Денщиков и вообще бездельников около себя не держит. Сапоги сам чистит, как наш Василий Иваныч. Твердый и смелый в речах. Подручных держит в руках. Над планами они сидят до петухов. Баб в штабу не приметил. Старик «свой» и не зазнается: единым махом к нему в избу проскочил. Говорит, скажи привет доблестным красным войскам Пугачевской округи и Чапаеву. Сам, говорит, скоро приеду знакомиться, как только, мол, здесь вздохну. На прощеванье за руку взял».

В кампанию 1919 г. Каменев сыграл важную роль в победе над армиями адмирала А.В. Колчака на Восточном фронте. Однако в самый разгар операций Каменев в результате конфликта с главкомом И.И. Вацетисом был неожиданно снят с должности и вынужденно бездействовал несколько недель, хотя и пытался влиять на события на фронте. Вместо него фронт возглавил А.А. Самойло, присланный с севера России. Но из-за конфликта с РВС фронта и подчиненными Самойло на этом посту долго не продержался, а должность командующего вновь занял Каменев, заручившийся поддержкой В.И. Ленина.

По его собственному признанию, Каменев плохо ориентировался в политической обстановке, видевшейся ему «как в тумане». Важную роль в политическом становлении Каменева сыграл член РВС Восточного фронта С.И. Гусев. В июле 1919 г. в результате скандального «дела» Полевого штаба Реввоенсовета республики, ставшего проявлением политической борьбы группировок в большевистской верхушке, главком И.И. Вацетис был смещен и арестован вместе со своим ближайшим окружением, новым главнокомандующим всеми вооруженными силами стал Каменев. Именно С.И. Гусев способствовал тому, что на Каменева обратил внимание большевистский лидер В.И. Ленин. В итоге Каменев оказался на посту главнокомандующего – высшей должности в Советской России, на которую мог рассчитывать беспартийный военспец. Ближайшим соратником Каменева в Гражданскую войну как на Восточном фронте, так и на посту главкома стал Павел Павлович Лебедев – бывший генерал и талантливый генштабист.

Каменеву выпало руководить борьбой с войсками генерала А.И. Деникина, наступавшими тогда на Москву. Еще на Восточном фронте им был составлен план борьбы с Деникиным, предусматривавший действия по недопущению его соединения с армиями Колчака. Однако к моменту назначения Каменева главкомом такой план уже устарел, так как Колчак был разгромлен, и соединение его с белыми армиями Юга России уже представлялось маловероятным. Тем не менее, Каменев проявил большое упорство в отстаивании своего плана, предусматривавшего наступление через Донскую область, где красных ждало наиболее ожесточенное сопротивление антибольшевистски настроенного казачества. План Каменева поддерживал большевистский лидер В.И. Ленин, слабо разбиравшийся в стратегических вопросах. В результате красные провалили августовское наступление Южного фронта, а белые вышли на дальние подступы к Москве (дошли до Орла и Мценска, что несло угрозу главному советскому арсеналу – Туле), поставив под угрозу существование Советской России.

Планы пришлось срочно менять и экстренно спасать положение посредством скоординированных действий фронтов, в результате чего был достигнут перелом на фронте. Как главком Каменев руководил борьбой и на других фронтах – против генерала Юденича под Петроградом, против поляков в период советско-польской войны (Каменев был разработчиком планов наступления на Польшу), против генерала Врангеля на Юге (в последнем случае Каменев лично участвовал в разработке плана Перекопско-Чонгарской операции). После завершения широкомасштабной Гражданской войны в ноябре 1920 г. Каменеву приходилось руководить операциями по ликвидации бандитизма, повстанческого движения, по подавлению восстания в Карелии (Каменев даже выезжал на театр военных действий), руководил борьбой с басмачеством, непосредственно находясь в Туркестане. В ходе этой борьбы был ликвидирован Энвер-паша, пытавшийся противостоять большевикам под лозунгами панисламизма.

Каменев удостоился неоднозначной оценки современников и потомков. Недоброжелатели отзывались о нем как о «человеке с большими усами и маленькими способностями». Важную характеристику Каменева дал председатель РВСР Л.Д. Троцкий. По его мнению, Каменев «отличался оптимизмом, быстротой стратегического воображения. Но кругозор его был еще сравнительно узок, социальные факторы Южного фронта: рабочие, украинские крестьяне, казаки, не были ему ясны. Он подошел к Южному фронту под углом зрения командующего Восточным фронтом. Ближе всего было сосредоточить дивизии, снятые с Востока, на Волге и ударить на Кубань, исходную базу Деникина. Именно из этого плана он и исходил, когда обещал вовремя доставить дивизии, не приостанавливая наступления. Однако мое знакомство с Южным фронтом подсказывало мне, что план в корне ошибочен… Но моя борьба против плана казалась продолжением конфликта между Военным Советом (РВСР. – А.Г.) и Восточным фронтом. Смилга и Гусев при содействии Сталина изображали дело так, будто я против плана, потому что вообще не доверяю новому главнокомандующему. У Ленина было, видимо, то же самое опасение. Но оно было ошибочно в корне. Я не переоценивал Вацетиса, дружески встретил Каменева и стремился всячески облегчить его работу … Трудно сказать, кто из двух полковников (Вацетиса и Каменева. – А.Г.) был даровитее. Оба обладали несомненными стратегическими качествами, оба имели опыт великой войны, оба отличались оптимистическим складом характера, без чего командовать невозможно. Вацетис был упрямее, своенравнее и поддавался несомненно влиянию враждебных революции элементов. Каменев был несравненно покладистее и легко поддавался влиянию работавших с ним коммунистов… С.С. Каменев был, несомненно, способным военачальником, с воображением и способностью к риску. Ему не хватало глубины и твердости. Ленин потом сильно разочаровался в нем и не раз очень резко характеризовал его донесения: “Ответ глупый и местами неграмотный”».

Каменев пользовался расположением Ленина. Именно при Каменеве Красная армия одолела всех своих врагов и вышла победительницей из Гражданской войны. Каменев был активным сторонником наступательной стратегии как единственно возможного способа ведения боевых действий в Гражданской войне. Каменев был крупным военным администратором, но в силу тяжести условий Гражданской войны был вынужден крайне осторожно вести себя в отношении партийного руководства, заискивать перед партийной верхушкой.

За свою деятельность в годы Гражданской войны Каменев был награжден орденом Красного Знамени. Имелись у него и более редкие награды, свидетельствующие об особых заслугах перед Советской Россией. Так, в апреле 1920 года Каменев был награждён Почетным Золотым оружием (саблей) от ВЦИК за победы на Восточном фронте, а в январе 1921 года получил Почётное огнестрельное оружие – пистолет «Маузер» со знаком ордена Красного Знамени на рукоятке (кроме него такой награды был удостоен только С.М. Будённый).

Летом 1922 года Каменев получил орден Красной Звезды 1-й степени Бухарской Народной Советской республики за организацию борьбы с Энвер-пашой, а в сентябре 1922 года украсил грудь военным орденом Красного Знамени Хорезмской автономной советской республики «за помощь хорезмскому трудовому народу в его борьбе за свое освобождение и за заслуги в борьбе с врагами трудящихся всего мира».

Каменев в 1920-е годы

После Гражданской войны Каменев продолжал работать по укреплению РККА. В своих военно-научных трудах и лекциях он переосмысливал опыт Первой мировой и Гражданской войн. Каменев участвовал в разработке новых уставов для Красной армии, после ликвидации должности главкома в марте 1924 г. занимал посты инспектора РККА, начальника Штаба РККА, заместителя наркома по военным и морским делам и председателя РВС СССР, главного руководителя Военной академии РККА по тактике, начальника управления ПВО РККА. На последней должности Каменев внес существенный вклад в повышение обороноспособности страны, при нем войска ПВО были переоснащены новой техникой. Каменев был и одним из создателей знаменитого Осоавиахима (Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству – советской добровольной общественной организации, занимавшейся поддержкой армии и военной промышленности), внес вклад в организацию освоения Арктики как председатель правительственной Арктической комиссии. Состоял председателем комиссии по большим перелетам, организуемым Осоавиахимом. Последним воинским званием Каменева в старой армии был чин полковника, в РККА – командарма 1-го ранга.

Каменев вступил в партию только в 1930 г. и в целом судьба его в советское время сложилась удачно, не в пример десяткам его сослуживцев. Каменев умер в результате сердечного приступа до начала Большого террора и не прошел через клевету, унижения и предательство товарищей. Урна с прахом Каменева была захоронена в Кремлевской стене. Посмертно причислен к «врагам народа», а его имя и труды на несколько десятилетий оказались преданы забвению. Впоследствии имя Каменева было реабилитировано.