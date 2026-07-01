КАМЕНЕВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ

КАМЕНЕВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ - русский поэт, прозаик .

Сын куп­ца 1-й гиль­дии. Учил­ся в ча­ст­ном немецком пан­сио­не, вхо­дил в ка­зан­ский литературный кру­жок ма­со­на С. А. Мос­ко­тиль­ни­ко­ва. В 1799-1802 годах три­ж­ды вы­ез­жал в Мо­ск­ву и Санкт-Пе­тер­бург, где сбли­зил­ся с из­вест­ны­ми ма­со­нами (И. В. Ло­пу­хин, И. П. Тур­ге­нев) и ли­те­ра­то­ра­ми ( Н. М. Ка­рам­зин и др.). В 1802 году, по­се­тив Санкт-Пе­тер­бург, стал чле­ном Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств. Пе­ча­тал­ся в жур­на­лах «Му­за» (1796 год), «Ип­пок­ре­на» (1799-1801 годы), «Но­во­сти рус­ской ли­те­ра­ту­ры» (1802 год). В 1800-1802 годах из­дал 4 кни­ги со свои­ми пе­ре­во­да­ми по­вес­тей А. Ко­це­бу и К. Г. Шпи­са.

Ори­ги­наль­ные по­вес­ти Каменева - «Со­фья» (1796 год) и «Ин­на» (опубликована в 1804 году) - ха­рак­тер­ные об­раз­цы сен­ти­мен­таль­ной про­зы, от­ме­чен­ные силь­ным влия­ни­ем по­вес­тей Ка­рам­зи­на «Бед­ная Ли­за» и «Ост­ров Борн­гольм». В по­эзии Каменева пре­об­ла­да­ют сен­ти­мен­таль­но-мо­ра­ли­стические и скорб­ные «клад­би­щен­ские» мо­ти­вы («Клад­би­ще», «Ве­чер 14 ию­ня 1801 го­да», «Сон» и др.); в ней за­мет­на склон­ность к экс­пе­ри­мен­там в об­лас­ти мет­ри­ки. Са­мое зна­чи­тель­ное его про­из­ве­де­ние - не­боль­шая по­эма «Гром­вал» (опубликована в 1804 году) на ска­зоч­ный сю­жет о по­хи­ще­нии кра­са­ви­цы вол­шеб­ни­ком и ос­во­бо­ж­де­нии её ры­ца­рем , от­ли­чаю­щая­ся мрач­ным «го­ти­че­ским» ко­ло­ри­том, в чём Каменев от­час­ти пред­вос­хи­тил по­эти­ку ро­ман­тических бал­лад В. А. Жу­ков­ско­го.

Сочинения:

По­эты-ра­ди­щев­цы. Л., 1979. С. 434–491;

Рус­ская сен­ти­мен­таль­ная по­весть. М., 1979. С. 176–190.