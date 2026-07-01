КАМЕНЕВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ
КАМЕНЕВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ - русский поэт, прозаик.
Сын купца 1-й гильдии. Учился в частном немецком пансионе, входил в казанский литературный кружок масона С. А. Москотильникова. В 1799-1802 годах трижды выезжал в Москву и Санкт-Петербург, где сблизился с известными масонами (И. В. Лопухин, И. П. Тургенев) и литераторами (Н. М. Карамзин и др.). В 1802 году, посетив Санкт-Петербург, стал членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Печатался в журналах «Муза» (1796 год), «Иппокрена» (1799-1801 годы), «Новости русской литературы» (1802 год). В 1800-1802 годах издал 4 книги со своими переводами повестей А. Коцебу и К. Г. Шписа.
Оригинальные повести Каменева - «Софья» (1796 год) и «Инна» (опубликована в 1804 году) - характерные образцы сентиментальной прозы, отмеченные сильным влиянием повестей Карамзина «Бедная Лиза» и «Остров Борнгольм». В поэзии Каменева преобладают сентиментально-моралистические и скорбные «кладбищенские» мотивы («Кладбище», «Вечер 14 июня 1801 года», «Сон» и др.); в ней заметна склонность к экспериментам в области метрики. Самое значительное его произведение - небольшая поэма «Громвал» (опубликована в 1804 году) на сказочный сюжет о похищении красавицы волшебником и освобождении её рыцарем, отличающаяся мрачным «готическим» колоритом, в чём Каменев отчасти предвосхитил поэтику романтических баллад В. А. Жуковского.
Сочинения:
Поэты-радищевцы. Л., 1979. С. 434–491;
Русская сентиментальная повесть. М., 1979. С. 176–190.