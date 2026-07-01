КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ - город в западной части Украины.
Население 98,9 тыс. человек (2007 год). Расположен на реке Смотрич (приток реки Днестр). Железнодорожная станция.
Основан, вероятно, не позднее XI века, тогда же возникли древнейшие укрепления города (выявлены на территории Старого замка и в районе Нижних Польских ворот). Они неоднократно достраивались и перестраивались (начало XII века, 2-я половина XII, 1-я половина XIII века). В конце XII - середине XIV веках входил в состав Галицко-Волынского княжества. Пострадал в ходе монголо-татарского нашествия. В середине - 2-й половине XIII века в Каменец-Подольске образовалась крупнейшая в регионе армянская колония. Во 2-й половине XIII-XIV веков в Каменец-Подольске на основе домонгольских укреплений построен Старый замок. С середины XIV века и до 1393 года находился во владении литовских князей Корьятовичей - линии династии Гедиминовичей.
В 1374 году город получил магдебургское право. В 1394 году перешёл под власть польского короля Владислава II Ягелло (смотрите Ягайло), который сначала передал его двоюродному брату - литовскому князю Витовту (1394-1395 годы), затем краковскому воеводе Спитко (1395-1399 годы) и литовского князя Свидригайло (1400-1404 годы). В 1411 году Витовт выкупил Каменец-Подольский у Владислава II Ягелло, после чего город оставался в составе Великого княжества Литовского до 1434 года. В конце XIV - 1-й половине XV веков укрепления Старого замка и города были модернизированы, в результате чего Каменец-Подольский стал одной из ключевых крепостей в бассейне Днестра. Появились системы Нижних Русских и Нижних Польских ворот, полностью перекрывших каньон и русло реки Смотрич. С 1434 года город вошёл в состав Польши, став административным центром Подолья. В 1463-1793 годах центр Подольского воеводства.
Во 2-й половине XV века Каменец-Подольский стал крупным религиозным центром, здесь основаны доминиканский и францисканский монастыри. Важный центр транзитной торговли. В начале XVI века Каменец-Подольский безуспешно осаждался молдавским господарем Богданом III. В XVI веке на северной и южной оконечностях города, на верхних отметках, появились системы Верхних Русских и Верхних Польских ворот. Восточная сторона Каменец-Подольского укреплена тремя многоярусными башнями, соединёнными между собой каменно-земляными стенами. В 1617-1621 годах перед западным фасадом Старого замка был построен каменно-земляной Новый замок бастионного типа. В 1621 году, в ходе войны Речи Посполитой и Османской империи, к Каменец-Подольскому подступили войска турецкого султана Османа II, однако он не решился осаждать город. В 1633 город выдержал осаду турецко-татарских войск под командованием Мехмед Абазы-паши. В ходе освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов неоднократно (1648, 1651, 1652, 1653 годы) выдерживал осаду казачьих отрядов.
В русско-польскую войну 1654-1667 годах выдержал 9 штурмов в 1655 году. В ходе польско-турецкой войны в 1672 году Каменец-Подольский был осаждён армией турецкого султана Мехмеда IV и капитулировал. В 1672-1699 годах находился в составе Османской империи, после Карловицкого конгресса 1698-1699 годов возвращён Речи Посполитой. В 1793 году по второму из разделов Речи Посполитой вошёл в состав Российской империи. В 1793-1795 годах центр Каменецкой области, в 1795-1925 годах - Подольской губернии (в 1795-1796 годах - Подольское наместничество). В 1890 году в городе создано Древлехранилище, преобразованное в 1903 году в Музей Подольского церковного историко-археологического общества (с 1921 года Культурно-исторический музей, с 1937 года - в составе музея-заповедника). После начала 1-й мировой войны Каменец-Подольский являлся ближайшим тылом российских войск. В 1915 году открыто движение по линии Шепетовка - Каменец-Подольский Подольской железной дороги. Осенью 1917 года в Каменец-Подольске установлена советская власть.
В феврале - ноябре 1918 года город занят австрийскими войсками. В 1918-1921 годах в Каменец-Подольском действовал Каменец-Подольский Всеукраинский университет. В ноябре 1918 года - апреле 1919 года и июне - декабре 1919 года город был занят силами Украинской директории, в апреле - июне 1919 года - РККА, в июне - декабре 1919 года - вновь войсками Украинской директории, столица Украинской народной республики. В декабре 1919 года - июле 1920 года находился под контролем польских войск. В ходе советско-польской войны 1920 года переходил из рук в руки. Согласно Рижскому мирному договору 1921 года, Каменец-Подольский остался в составе УССР. В 1921-1944 годах официально назывался Каменец-Подольск. В 1925-1930 годах центр Каменец-Подольского округа УССР, в 1928-1934 годах районный центр. Окружной центр Винницкой области (1935-1937 годы), центр (1937-1941 годы), районный центр (с 1944 года) Каменец-Подольской (с 1954 года - Хмельницкой) области УССР. В Великую Отечественную войну 10.07.1941 года оккупирован германскими войсками. Освобождён 26.03.1944 года в ходе Проскуровско-Черновицкой операции 1944 года. В 1940-х годах открыто регулярное движение по линии Каменец-Подольский - Ларга Юго-Западной железной дороги.
Исторический центр Каменец-Подольского практически не затронут современным строительством. Комплексы Старого замка с мостом (2-я половина XIII-XV веков; XVII-XVIII веков), соединяющим его со Старым городом, и Нового замка. Сохранились также: Николаевская церковь (XIII века; разрушена в 1672 году, восстановлена в начале XVIII века), трёхконховая церковь Святых апостолов Петра и Павла (1580 год, фрагменты фресок XVI века; колокольня в стиле классицизма, 1834 год), деревянная Крестовоздвиженская церковь на Карвасарах (1799-1801 годы; колокольня - 1863 год), Свято-Георгиевский кафедральный собор (1851-1861 годы); Петропавловский кафедральный костёл (XVI-XIX века, включает элементы позднеготической, ренессансной, барочной и неоготической архитектуры; в последней четверти XVII века, в период нахождения города в составе Османской империи, к костёлу пристроен минарет, на котором в 1756 году установлена статуя Богоматери) с триумфальными воротами (1781 год), костёлы монастырей - францисканцев (1617-1672 годы, XIX век), доминиканок (1750-е годы, автор проекта Я. де Витте), тринитариев (1750-1765 годы, автор проекта Я. де Витте).
Среди др. архитектурных памятников - торговые и жилые здания армянского квартала (XIV-XIX века), ренессансный дворец князей Чарторыйских (XVI век; перестраивался до XIX века), Ратуша (XVI-XVIII веков; разрушена во время 2-й мировой войны, воссоздана в 1945-1965 годах). Со 2-й половины XIX века город расширялся на восток, где возник район регулярной застройки - т. н. Новый план, соединённый с исторической частью Новоплановским мостом (1874 год). В Новом плане расположен собор Святого Александра Невского в неовизантийском стиле (1891-1897 годы, разрушен в 1935 году, восстановлен в 1999 - середине 2000-х годов). В 1960-1980-е годы на окраинах появились посёлки и жилые массивы (в т. ч. Черёмушки, Южный, Октябрьский).
Национальный университет (1921 год; современное название и статус с 2008 года), Подольский государственный аграрно-технический университет (1921 год; современное название и статус с 2004 года), филиал Европейского университета (2001 год). Национальный историко-архитектурный заповедник «Каменец» (1928 год; современное название и статус с 1998 года). Картинная галерея (1982 год). Международный фестиваль «Семь культур» (2001 год). Администрация Национального природного парка «Подольские Толтры» (с 1996 года).
Крупный центр машиностроения и металлообработки. Заводы: приборостроительный (приборы контроля и регулирования технологических процессов), электромеханический (медицинская аппаратура, электротехнические изделия, в т. ч. бытовые электроприборы), «Электрон» (оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции, медицинская техника, измерительные приборы для водоснабжения и др.); производство инструмента для деревообработки (пилы и др.), запасных частей для сельскохозяйственных машин, топливных автомобильных агрегатов. Предприятия пищевой (плодоконсервной, сахарной), швейной ппромышленности, по производству стройматериалов (цемент, гипс, алебастр и др.); выпуск мебели (в т. ч. с элементами художественной ручной резьбы).
Близ Каменец-Подольского - остатки Бакотского Свято-Михайловского скального монастыря (конец XII - середина XIV веков), руины замков в сёлах Жванец (XV-XVII века), Пановцы (середина XV-XVI веков), Рыхта (XVI-XVIII века), Чернокозинцы (2-я половина XIV - начало XVIII века).
Иллюстрации:
Каменец-Подольский. Старый замок. Взято из архива БРЭ.
Каменец-Подольский. Петропавловский кафедральный костёл. 16–19 вв. Взято из архива БРЭ.