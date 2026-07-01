КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ - город в западной части Украины.

Население 98,9 тыс. человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Смот­рич (при­ток реки Днестр). Железнодорожная стан­ция.

Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, не позд­нее XI века, то­гда же воз­ник­ли древ­ней­шие ук­ре­п­ле­ния го­ро­да (вы­яв­ле­ны на тер­ри­то­рии Ста­ро­го зам­ка и в райо­не Ниж­них Поль­ских во­рот). Они не­од­но­крат­но до­ст­раи­ва­лись и пе­ре­страи­ва­лись (начало XII века, 2-я половина XII, 1-я половина XIII века). В конце XII - середине XIV веках вхо­дил в со­став Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го княжества. По­стра­дал в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия . В середине - 2-й половине XIII века в Каменец-Подольске об­ра­зо­ва­лась круп­ней­шая в ре­гио­не ар­мян­ская ко­ло­ния. Во 2-й половине XIII-XIV веков в Каменец-Подольске на ос­но­ве до­мон­голь­ских ук­ре­п­ле­ний по­стро­ен Ста­рый за­мок. С середины XIV века и до 1393 года на­хо­дил­ся во вла­де­нии ли­товских кня­зей Корь­я­то­ви­чей - ли­нии ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей.

В 1374 году го­род по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1394 году пе­ре­шёл под власть польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва II Ягел­ло (смотрите Ягай­ло), ко­то­рый сна­ча­ла пе­ре­дал его двою­род­но­му бра­ту - ли­товскому князю Ви­тов­ту (1394-1395 годы), за­тем кра­ков­ско­му вое­во­де Спит­ко (1395-1399 годы) и ли­товского князя Свид­ри­гай­ло (1400-1404 годы). В 1411 году Ви­товт вы­ку­пил Каменец-Подольский у Вла­ди­сла­ва II Ягел­ло, по­сле че­го го­род ос­та­вал­ся в со­ста­ве Великого княжества Ли­тов­ско­го до 1434 года. В конце XIV - 1-й половине XV веков ук­ре­п­ле­ния Ста­ро­го зам­ка и го­ро­да бы­ли мо­дер­ни­зи­ро­ва­ны, в ре­зуль­та­те че­го Каменец-Подольский стал од­ной из клю­че­вых кре­по­стей в бас­сей­не Дне­ст­ра. Поя­ви­лись сис­те­мы Ниж­них Рус­ских и Ниж­них Поль­ских во­рот, пол­но­стью пе­ре­крыв­ших кань­он и рус­ло реки Смот­рич. С 1434 года го­род во­шёл в со­став Поль­ши, став административным цен­тром По­до­лья. В 1463-1793 годах центр По­доль­ско­го вое­вод­ст­ва.

Во 2-й половине XV века Каменец-Подольский стал круп­ным религиозным цен­тром, здесь ос­но­ва­ны до­ми­ни­кан­ский и фран­ци­скан­ский мо­на­сты­ри. Важ­ный центр тран­зит­ной тор­гов­ли. В начале XVI века Каменец-Подольский без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся молдавским гос­по­да­рем Бо­гда­ном III. В XVI веке на северной и южной око­неч­но­стях го­ро­да, на верх­них от­мет­ках, поя­ви­лись сис­те­мы Верх­них Рус­ских и Верх­них Поль­ских во­рот. Восточная сто­ро­на Каменец-Подольского ук­ре­п­ле­на тре­мя мно­го­ярус­ны­ми баш­ня­ми, со­еди­нён­ны­ми ме­ж­ду со­бой ка­мен­но-зем­ля­ны­ми сте­на­ми. В 1617-1621 годах пе­ред западным фа­са­дом Ста­ро­го зам­ка был по­стро­ен ка­мен­но-зем­ля­ной Но­вый за­мок бас­ти­он­но­го ти­па. В 1621 году, в хо­де вой­ны Ре­чи По­спо­ли­той и Ос­ман­ской им­пе­рии, к Каменец-Подольскому под­сту­пи­ли вой­ска турецкого сул­та­на Ос­ма­на II, од­на­ко он не ре­шил­ся оса­ж­дать го­род. В 1633 город вы­дер­жал оса­ду турецко-татарских войск под ко­мандованием Мех­мед Аба­зы-па­ши. В хо­де ос­во­бо­дительной вой­ны украинского и бе­ло­русского на­ро­дов 1648-1654 годов не­од­но­крат­но (1648, 1651, 1652, 1653 годы) вы­дер­жи­вал оса­ду ка­зачь­их от­ря­дов.

В русско-польскую вой­ну 1654-1667 годах вы­дер­жал 9 штур­мов в 1655 году. В хо­де поль­ско-турецкой вой­ны в 1672 году Каменец-Подольский был оса­ж­дён ар­ми­ей турецкого сул­та­на Мех­ме­да IV и ка­пи­ту­ли­ро­вал. В 1672-1699 годах на­хо­дил­ся в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии, по­сле Кар­ло­виц­ко­го кон­грес­са 1698-1699 годов воз­вра­щён Ре­чи По­спо­ли­той. В 1793 году по вто­ро­му из раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той во­шёл в со­став Российской им­пе­рии. В 1793-1795 годах центр Ка­ме­нец­кой об­лас­ти, в 1795-1925 годах - По­доль­ской гу­бер­нии (в 1795-1796 годах - По­доль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1890 году в городе соз­да­но Древ­ле­хра­ни­ли­ще, пре­об­ра­зо­ван­ное в 1903 году в Му­зей По­доль­ско­го цер­ков­но­го ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гического общества (с 1921 года Куль­тур­но-ис­то­рический му­зей, с 1937 года - в со­ста­ве му­зея-за­по­вед­ни­ка). После на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны Каменец-Подольский яв­лял­ся бли­жай­шим ты­лом российских войск. В 1915 году от­кры­то дви­же­ние по ли­нии Ше­пе­тов­ка - Ка­ме­нец-По­доль­ский По­доль­ской железной дороги. Осе­нью 1917 года в Каменец-Подольске ус­та­нов­ле­на советская власть.

В феврале - но­ябре 1918 года го­род за­нят австрийскими вой­ска­ми. В 1918-1921 годах в Каменец-Подольском дей­ст­во­вал Ка­ме­нец-По­доль­ский Все­ук­ра­ин­ский университет. В но­ябре 1918 года - апреле 1919 года и ию­не - декабре 1919 года го­род был за­нят си­ла­ми Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии, в апреле - ию­не 1919 года - РККА, в ию­не - декабре 1919 года - вновь вой­ска­ми Украинской ди­рек­то­рии, сто­ли­ца Ук­ра­ин­ской на­род­ной рес­пуб­ли­ки. В декабре 1919 года - ию­ле 1920 года на­хо­дил­ся под кон­тро­лем польских войск. В хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки. Со­глас­но Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года, Каменец-Подольский ос­тал­ся в со­ста­ве УССР. В 1921-1944 годах офи­ци­аль­но на­зы­вал­ся Ка­ме­нец-По­дольск. В 1925-1930 годах центр Ка­ме­нец-По­доль­ско­го округа УССР, в 1928-1934 годах рай­он­ный центр. Ок­руж­ной центр Вин­ниц­кой области (1935-1937 годы), центр (1937-1941 годы), рай­он­ный центр (с 1944 года) Ка­ме­нец-По­доль­ской (с 1954 года - Хмель­ниц­кой) области УССР. В Великую Отечественную вой­ну 10.07.1941 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён 26.03.1944 года в хо­де Про­ску­ров­ско-Чер­но­виц­кой опе­ра­ции 1944 года. В 1940-х годах от­кры­то ре­гу­ляр­ное дви­же­ние по ли­нии Ка­ме­нец-По­доль­ский - Лар­га Юго-Западной же­лез­ной до­ро­ги.

Ис­то­рический центр Каменец-Подольского прак­ти­че­ски не за­тро­нут современным строи­тель­ст­вом. Ком­плек­сы Ста­ро­го зам­ка с мос­том (2-я половина XIII-XV веков; XVII-XVIII веков), со­еди­няю­щим его со Ста­рым го­ро­дом, и Но­во­го зам­ка. Со­хра­ни­лись так­же: Ни­ко­ла­ев­ская церковь (XIII века; раз­ру­ше­на в 1672 году, вос­ста­нов­ле­на в начале XVIII века), трёх­кон­хо­вая церковь Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (1580 год, фраг­мен­ты фре­сок XVI века; ко­ло­коль­ня в сти­ле клас­си­циз­ма, 1834 год), де­ревянная Кре­сто­воз­дви­жен­ская церковь на Кар­ва­са­рах (1799-1801 годы; ко­ло­коль­ня - 1863 год), Свя­то-Ге­ор­ги­ев­ский ка­фед­раль­ный со­бор (1851-1861 годы); Пе­тро­пав­лов­ский ка­фед­раль­ный кос­тёл (XVI-XIX века, вклю­ча­ет эле­мен­ты позд­не­го­ти­че­ской, ре­нес­санс­ной, ба­роч­ной и нео­го­ти­че­ской ар­хи­тек­ту­ры; в по­след­ней четверти XVII века, в пе­ри­од на­хо­ж­де­ния го­ро­да в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии, к кос­тё­лу при­стро­ен ми­на­рет, на ко­то­ром в 1756 году ус­та­нов­ле­на ста­туя Бо­го­ма­те­ри) с три­ум­фаль­ны­ми во­ро­та­ми (1781 год), кос­тё­лы мо­на­сты­рей - фран­ци­скан­цев (1617-1672 годы, XIX век), до­ми­ни­ка­нок (1750-е годы, ав­тор про­ек­та Я. де Вит­те), три­ни­та­ри­ев (1750-1765 годы, ав­тор про­ек­та Я. де Вит­те).

Сре­ди др. ар­хитектурных па­мят­ни­ков - тор­го­вые и жи­лые зда­ния армянского квар­та­ла (XIV-XIX века), ре­нес­санс­ный дво­рец кня­зей Чар­то­рый­ских (XVI век; пе­ре­страи­вал­ся до XIX века), Ра­ту­ша (XVI-XVIII веков; раз­ру­ше­на во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, вос­соз­да­на в 1945-1965 годах). Со 2-й половины XIX века го­род рас­ши­рял­ся на вос­ток, где воз­ник рай­он ре­гу­ляр­ной за­строй­ки - т. н. Но­вый план, со­еди­нён­ный с ис­торической ча­стью Но­во­пла­нов­ским мос­том (1874 год). В Но­вом пла­не рас­по­ложен со­бор Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в нео­ви­зан­тий­ском сти­ле (1891-1897 годы, раз­ру­шен в 1935 году, вос­ста­нов­лен в 1999 - середине 2000-х годов). В 1960-1980-е годы на ок­раи­нах поя­ви­лись по­сёл­ки и жи­лые мас­си­вы (в т. ч. Че­рё­муш­ки, Юж­ный, Ок­тябрь­ский).

Национальный университет (1921 год; современное название и ста­тус с 2008 года), По­доль­ский государственный аг­рар­но-тех­нический университет (1921 год; современное название и ста­тус с 2004 года), фи­ли­ал Ев­ропейского университета (2001 год). Национальный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный за­по­вед­ник «Ка­ме­нец» (1928 год; современное название и ста­тус с 1998 года). Кар­тин­ная га­ле­рея (1982 год). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь «Семь куль­тур» (2001 год). Ад­ми­ни­ст­ра­ция Национального при­род­но­го пар­ка «По­доль­ские Тол­тры» (с 1996 года).

Круп­ный центр ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки. За­во­ды: при­бо­ро­строи­тель­ный (при­бо­ры кон­тро­ля и ре­гу­ли­ро­ва­ния тех­но­ло­гических про­цес­сов), элек­тро­ме­ха­ни­ческий (медицинская ап­па­ра­ту­ра, элек­тро­тех­нические из­де­лия, в т. ч. бы­то­вые элек­тро­при­бо­ры), «Элек­трон» (обо­ру­до­ва­ние для пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственной про­дук­ции, медицинская тех­ни­ка, из­ме­рительные при­бо­ры для во­до­снаб­же­ния и др.); про­изводство ин­ст­ру­мен­та для де­ре­во­об­ра­бот­ки (пи­лы и др.), за­пас­ных час­тей для сельскохозяйственных ма­шин, то­п­лив­ных ав­то­мо­биль­ных аг­ре­га­тов. Пред­при­ятия пи­ще­вой (пло­до­кон­серв­ной, са­хар­ной), швей­ной ппромышленности, по про­изводству строй­ма­те­риа­лов (це­мент, гипс, але­бастр и др.); вы­пуск ме­бе­ли (в т. ч. с эле­мен­та­ми ху­дожественной руч­ной резь­бы).

Близ Каменец-Подольского - ос­тат­ки Ба­кот­ско­го Свя­то-Ми­хай­лов­ско­го скаль­но­го монастыря (конец XII - середина XIV веков), руи­ны зам­ков в сё­лах Жва­нец (XV-XVII века), Па­нов­цы (середина XV-XVI веков), Рых­та (XVI-XVIII века), Чер­но­ко­зин­цы (2-я половина XIV - начало XVIII века).

Иллюстрации:

Ка­ме­нец-По­доль­ский. Ста­рый за­мок. Взято из архива БРЭ.

Ка­ме­нец-По­доль­ский. Пе­тро­пав­лов­ский ка­фед­раль­ный кос­тёл. 16–19 вв. Взято из архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)