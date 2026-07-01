КАМЕАМЕА III

КАМЕАМЕА III КАМЕХАМЕХА - король Гавайских островов.

Уна­сле­до­вал трон в 10-лет­нем воз­рас­те по­сле смер­ти сво­его от­ца Ка­меа­меа II (1797-1824 годы). Ре­ген­том при не­со­вер­шен­но­лет­нем на­след­ни­ке ста­ла его мать Каа­ху­ману (1772-1832 годы), а по­сле её кон­чи­ны дочь Ка­меа­меа II - Ки­нау. По дос­ти­же­нии со­вер­шен­но­ле­тия в 1833 году Камеамеа III стал пра­вить еди­но­лич­но.

Боль­шое влия­ние на Камеамеа III ока­зал его вос­пи­та­тель и учи­тель американский свя­щен­ник У. Ри­чардс. 07.06.1839 года Камеамеа III про­воз­гла­сил «Дек­ла­ра­цию прав», а 17.06.1839 года из­дал за­кон о то­ле­рант­но­сти. В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей Га­вай­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, всту­пив­шей в си­лу 08.10.1840 года, бы­ли соз­да­ны пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ны государственной вла­сти, из­би­рае­мые на­се­ле­ни­ем, уч­ре­ж­дён Вер­хов­ный суд. В 1852 году в стра­не бы­ла вве­де­на но­вая Кон­сти­ту­ция , дей­ст­во­вав­шая до 1864 года. В 1845 году Камеамеа III пе­ре­нёс сто­ли­цу Га­вай­ско­го ко­ро­лев­ст­ва из Ла­хай­ны в Го­но­лу­лу.

От­стаи­вая не­за­ви­си­мость сво­его го­судар­ст­ва, Камеамеа III за­клю­чил до­го­во­ры с США (1842 год), Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (1843 год) и Фран­ци­ей (1843 год) о при­зна­нии су­ве­ре­ни­те­та Га­вай­ев.