КАМЕАМЕА III
КАМЕАМЕА III КАМЕХАМЕХА - король Гавайских островов.
Унаследовал трон в 10-летнем возрасте после смерти своего отца Камеамеа II (1797-1824 годы). Регентом при несовершеннолетнем наследнике стала его мать Каахуману (1772-1832 годы), а после её кончины дочь Камеамеа II - Кинау. По достижении совершеннолетия в 1833 году Камеамеа III стал править единолично.
Большое влияние на Камеамеа III оказал его воспитатель и учитель американский священник У. Ричардс. 07.06.1839 года Камеамеа III провозгласил «Декларацию прав», а 17.06.1839 года издал закон о толерантности. В соответствии с Конституцией Гавайского королевства, вступившей в силу 08.10.1840 года, были созданы представительные органы государственной власти, избираемые населением, учреждён Верховный суд. В 1852 году в стране была введена новая Конституция, действовавшая до 1864 года. В 1845 году Камеамеа III перенёс столицу Гавайского королевства из Лахайны в Гонолулу.
Отстаивая независимость своего государства, Камеамеа III заключил договоры с США (1842 год), Великобританией (1843 год) и Францией (1843 год) о признании суверенитета Гавайев.