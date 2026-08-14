КАМЕАМЕА I
КАМЕАМЕА I КАМЕХАМЕХА - объединитель племён и первый король Гавайских островов.
Принадлежал к племенной аристократии. При рождении получил имя Паиеа («краб с твёрдым панцирем»), позднее - Камеамеа («очень одинокий»). Возвышение Камеамеа I началось в 1782 году, когда после смерти верховного вождя острова Гавайи Каланиопуу власть была поделена между его сыном Кивалао и племянником Камеамеа I. Летом 1782 года Камеамеа I разгромил войско Кивалао в битве у Молуохаи и стал верховным правителем. Успешные завоевательные походы позволили ему подчинить к 1795 году практически все Гавайские острова, за исключением островов Кауаи и Ниихау, где правил верховный вождь Каумуалии. Формирование единого государства завершилось в 1810 году. После мирных переговоров между Камеамеа I и Каумуалии острова были присоединены к Гавайскому королевству.
Будучи твёрдым приверженцем традиционной религии и обычаев, Камеамеа I в то же время понимал необходимость проведения реформ в условиях расширявшейся европейской и американской экспансии. Для укрепления центральной власти он назначал на каждый остров в качестве управителей лично преданных ему вождей. Были приняты законы, направленные на ограничение власти племенной аристократии, при помощи иностранных инструкторов создана боеспособная армия, вооружённая огнестрельным оружием, в которой командные посты занимали гавайцы, а также флот, укомплектованный по европейскому образцу. Для обеспечения экономического развития государства Камеамеа I ввёл монополию на продажу европейцам сандаловой древесины и свинины, установил портовые сборы с приходящих кораблей, создал лоцманскую службу, пытался наладить торговлю сандалом с Китаем.
Созданное Камеамеа I государство просуществовало до 1898 года. Королевская династия, основанная им, пресеклась со смертью в 1872 году холостого и бездетного Камеамеа V.
Иллюстрация:
«Камеамеа I». Неизвестный художник нач. 19 в. Музей Бишопа (Гонолулу). Камбуджадеша. Архив БРЭ.