КАМЕАМЕА I

КАМЕАМЕА I КАМЕХАМЕХА - объединитель племён и первый король Гавайских островов.

При­над­ле­жал к пле­мен­ной ари­сто­кра­тии. При ро­ж­де­нии по­лу­чил имя Паи­еа («краб с твёр­дым пан­ци­рем»), позд­нее - Ка­меа­меа («очень оди­но­кий»). Воз­вы­ше­ние Камеамеа I на­ча­лось в 1782 году, ко­гда по­сле смер­ти вер­хов­но­го во­ж­дя острова Га­вайи Ка­ла­нио­пуу власть бы­ла по­де­ле­на ме­ж­ду его сы­ном Ки­ва­лао и пле­мян­ни­ком Камеамеа I. Ле­том 1782 года Камеамеа I раз­гро­мил вой­ско Ки­ва­лао в бит­ве у Мо­луо­хаи и стал вер­хов­ным пра­ви­те­лем. Ус­пеш­ные за­вое­вательные по­хо­ды по­зво­ли­ли ему под­чи­нить к 1795 году прак­ти­че­ски все Га­вай­ские ост­ро­ва, за ис­клю­че­ни­ем ост­ро­вов Кау­аи и Нии­хау, где пра­вил вер­хов­ный вождь Кау­муа­лии. Фор­ми­ро­ва­ние еди­но­го го­су­дар­ст­ва за­вер­ши­лось в 1810 году. По­сле мир­ных пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду Камеамеа I и Кау­муа­лии ост­ро­ва бы­ли при­со­еди­не­ны к Га­вай­ско­му ко­ро­лев­ст­ву.

Бу­ду­чи твёр­дым при­вер­жен­цем тра­диционной ре­ли­гии и обы­ча­ев, Камеамеа I в то же вре­мя по­ни­мал не­об­хо­ди­мость про­ве­де­ния ре­форм в ус­ло­ви­ях рас­ши­ряв­шей­ся ев­ропейской и американской экс­пан­сии. Для ук­ре­п­ле­ния центральной вла­сти он на­зна­чал на ка­ж­дый ост­ров в ка­че­ст­ве упра­ви­те­лей лич­но пре­дан­ных ему во­ж­дей. Бы­ли при­ня­ты за­ко­ны, на­прав­лен­ные на ог­ра­ни­че­ние вла­сти пле­мен­ной ари­сто­кра­тии, при по­мо­щи иностранных ин­ст­рук­то­ров соз­да­на бое­спо­соб­ная ар­мия, воо­ру­жён­ная ог­не­стрель­ным ору­жи­ем, в ко­то­рой ко­манд­ные по­сты за­ни­ма­ли га­вай­цы, а так­же флот, уком­плек­то­ван­ный по ев­ропейскому об­раз­цу. Для обес­пе­че­ния эко­но­мического раз­ви­тия го­су­дар­ст­ва Камеамеа I ввёл мо­но­по­лию на про­да­жу ев­ро­пей­цам сан­да­ло­вой дре­ве­си­ны и сви­ни­ны, ус­та­но­вил пор­то­вые сбо­ры с при­хо­дя­щих ко­раб­лей, соз­дал лоц­ман­скую служ­бу, пы­тал­ся на­ла­дить тор­гов­лю сан­да­лом с Ки­та­ем.

Соз­дан­ное Камеамеа I го­су­дар­ст­во про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1898 года. Ко­ро­лев­ская ди­на­стия, ос­но­ван­ная им, пре­сек­лась со смер­тью в 1872 году хо­ло­сто­го и без­дет­но­го Ка­меа­меа V.

Иллюстрация:

«Ка­меа­меа I». Не­из­вест­ный ху­дож­ник нач. 19 в. Му­зей Би­шо­па (Го­но­лу­лу). Камбуджадеша. Архив БРЭ.