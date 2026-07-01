КАМЧАТСКИЙ МУЗЕЙ

Камчатский краевой объединенный музей. История музея насчитывает более ста лет.

В 1911 году по инициативе губернатора Камчатской области В.В. Перфильева и местной интеллигенции было положено начало областному научно-промышленному музею. Музей разместили в здании канцелярии губернатора Камчатской области.

Первыми его экспонатами стали предметы, переданные путешественниками и учеными, исследовавшими Камчатку в начале ХХ века. В дальнейшем, после нескольких переездов, в 1980 году Камчатский областной краеведческий музей возвращается в здание бывшей канцелярии губернатора, где и располагается в настоящее время.

Музей обладает большим музейным собранием, которое насчитывает более 120 тысяч уникальных музейных предметов по истории края. В фондах музея собраны предметы по археологии, этнографии коренных народов Камчатки, уникальные книги XVII-XXI веков, живописные и графические работы камчатских художников, мемориальные коллекции и архивные фонды. КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» изучает природу, историю Камчатки и культуру народов, проживающих на ее территории.

Иллюстрации:

Камчатский краевой объединенный музей.