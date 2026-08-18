КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в северо-восточной части Российской империи и РСФСР.

1) административно-территориальная еди­ни­ца в северо-восточной части Российской им­пе­рии и РСФСР. Впер­вые об­ра­зо­ва­на ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 11(23).08.1803 года из час­ти тер­ри­то­рии Ир­кут­ской гу­бер­нии. Административным це­нт­ром фор­маль­но счи­тал­ся город Верх­не­кам­чатск, ре­аль­но им яв­лял­ся город Ниж­не­кам­чатск. Де­ли­лась на Верх­не­кам­чат­ский, Ги­жи­гин­ский и Охот­ский ок­ру­га. Управ­ля­лась во­енным ко­мен­дан­том. Ука­зом от 09(21).04.1812 года уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия вклю­че­на в со­став Ир­кут­ской гу­бер­нии.

Вновь об­ра­зо­ва­на ука­зом Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го Се­на­та от 02(14).12.1849 года из ча­сти тер­ри­то­рии Ир­кут­ской губернии. Административный центр - город Пе­тро­пав­лов­ский Порт (с 1924 года Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский). Де­ли­лась на Пе­тро­пав­лов­ский и Ги­жи­гин­ский ок­ру­га. Управ­ля­лась во­енным гу­бер­на­то­ром. Во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов при­бреж­ная тер­ри­то­рия Камчатской области под­вер­глась бом­бар­ди­ров­кам со сто­ро­ны анг­ло-французского фло­та 20.08(01.09) и 24.08(05.09).1854 года, но флот, а так­же вы­са­див­шие­ся на бе­рег анг­ло-французские вой­ска бы­ли раз­би­ты (смотрите Пет­ро­пав­лов­ска обо­ро­на 1854 года). 31.10(12.11).1856 года Камчатская область уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став об­ра­зо­ван­ной тог­да же При­мор­ской об­лас­ти.

Камчатская область вновь об­ра­зо­ва­на 17(30).06.1909 года в со­ста­ве При­амур­ско­го генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва. Административный центр - город Пе­тро­пав­лов­ский Порт. Де­ли­лась на 5 уез­дов (Ана­дыр­ский, Ги­жи­гин­ский, Ко­ман­дор­ский, Охот­ский и Пе­тро­пав­лов­ский). Площадь около 1,36 млн. км2 (1913 год). Население 34,5 тыс. человек (1913), в т. ч. рус­ские (24,6%); ко­рен­ное на­се­ле­ние - кам­ча­да­лы, чук­чи, ко­ря­ки.

С мар­та 1917 года Камчатская область управ­ля­лась Комитетом об­щественной безо­пас­но­сти, в мар­те - ию­ле 1918 года - Со­ве­та­ми сол­дат­ских, ра­бо­чих и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов, в середине 1918 года - но­ябре 1918 года - пред­ста­ви­те­ля­ми А. В. Кол­ча­ка , в но­ябре 1918 года - январе 1920 года на­хо­ди­лась под кон­тро­лем «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». В январе 1920 года - октябре 1921 года власть в Камчатской области осу­ще­ст­в­лял временный ВРК. 06.04.1920 года Камчатская область во­шла в со­став Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки, од­на­ко со­глас­но До­го­во­ру о гра­ни­цах, ут­вер­ждён­но­му пра­ви­тель­ст­вом ДВР 24.01.1921 года, пе­ре­да­на в со­став РСФСР. В кон­це октября 1921 года тер­ри­то­рия Камчатской области вновь пе­ре­шла под кон­троль бе­лых сил, об­ра­зо­ва­но При­амур­ское временное пра­ви­тель­ст­во (с ле­та 1922 года При­амур­ский Зем­ский край). 10.11.1922 года в ре­зуль­та­те эва­куа­ции бе­лых войск из При­мо­рья в Пе­тро­пав­лов­ском Пор­ту ус­та­нов­ле­на советская власть, в тот же день Камчатская область пре­об­ра­зо­ва­на в Кам­чат­скую гу­бер­нию.

2) Административно-территориальная еди­ни­ца в со­ста­ве РСФСР, СССР и РФ. Об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и Сов­нар­ко­ма РСФСР от 20.10.1932 года в со­ста­ве Даль­не­во­сточ­но­го края, 20.10.1938 года пе­ре­да­на в со­став Ха­ба­ров­ско­го края. Де­ли­лась на 13 рай­онов, а так­же Ко­ряк­ский и Чу­кот­ский национальные ок­ру­га. Население 245,7 тыс. человек (1944 год). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны че­рез пор­ты Камчатской области (главным образом Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский) осу­ще­ст­в­ля­лась по­став­ка то­ва­ров и стра­те­гических гру­зов по ленд-ли­зу, в го­ро­де был по­стро­ен морской тор­го­вый порт (1943-1945 годы). В 1951 году из со­ста­ва Камчатской области вы­ве­ден Чу­кот­ский национальный ок­руг.

Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 23.01.1956 года Камчатская область бы­ла вы­ве­де­на из со­ста­ва Ха­ба­ров­ско­го края и пе­ре­шла в не­по­сред­ст­вен­ное под­чи­не­ние РСФСР. Де­ли­лась на 11 рай­онов, а так­же Ко­ряк­ский национальный ок­руг.

В 1961 году в Пе­тро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском по­стро­ен и на­чал ра­бо­ту те­ле­центр. В 1962 году на ба­зе Кам­чат­ской ком­плекс­ной экс­пе­ди­ции Со­ве­та по изу­че­нию про­из­во­ди­тель­ных сил АН СССР и Кам­чат­ской гео­ло­го-гео­фи­зической об­сер­ва­то­рии СО АН СССР был ор­га­ни­зо­ван Кам­чат­ский институт вул­ка­но­ло­гии. В 1967 году об­ра­зо­ва­ны Трал­флот, Оке­ан­рыб­флот, Кам­чат­рыб­флот. В 1967 году на реке Пау­жет со­ору­же­на гео­тер­маль­ная элек­тро­стан­ция.

Со­глас­но Фе­де­ра­тив­но­му до­го­во­ру (1992 год) и Кон­сти­ту­ции РФ (1993 год) са­мо­сто­ятельным субъ­ек­том в со­ста­ве РФ стал Ко­ряк­ский ав­то­ном­ный ок­руг. По­сле про­веде­ния ре­фе­рен­ду­ма (23.10.2005 года) Камчатская область объ­е­ди­не­на с Ко­ряк­ским ав­то­ном­ным округом. Фе­де­раль­ным кон­сти­ту­ци­он­ным за­ко­ном от 12.06.2006 года с 01.07.2007 года об­ра­зо­ван но­вый субъ­ект РФ - Кам­чат­ский край.

Иллюстрация:

Герб Камчатской области. Архив БРЭ.