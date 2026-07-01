КАМЧАТСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КАМЧАТСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в северо-восточной части РСФСР и СССР.

Об­ра­зо­ва­на на тер­ри­то­рии уп­разд­нён­ной Кам­чат­ской об­лас­ти 10.11.1922 года. Административный центр - город Пе­тро­пав­лов­ский Порт (с 1924 года Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский). Де­ли­лась на 6 уез­дов: Ана­дыр­ский, Ги­жи­гин­ский, Ко­ман­дор­ский, Охот­ский, Пе­тро­пав­лов­ский и Чу­кот­ский. Основные за­ня­тия на­се­ления - рыб­ный про­мы­сел, в конце 1923 года в Камчатской губернии дей­ст­во­ва­ли 10 ры­бо­кон­серв­ных за­во­дов.

Власть в Камчатской губернии при­над­ле­жа­ла гу­берн­ско­му ре­во­люционному комитету, рас­про­стра­ня­лась пер­во­на­чаль­но на тер­ри­то­рию главным образом Пе­тро­пав­лов­ско­го Пор­та и его ок­ре­ст­но­стей. С це­лью бло­ки­ро­вать воз­мож­ность от­сту­п­ле­ния час­тей бе­лых войск за гра­ни­цу че­рез тер­ри­то­рию гу­бер­нии 19.12.1922 года Камчатская губерния бы­ла объ­яв­ле­на на во­енном по­ло­же­нии. Для бло­ки­ро­ва­ния воз­мож­но­сти бег­ст­ва про­тив­ни­ка за гра­ни­цу че­рез Ана­дыр­ский и Чу­кот­ский уез­ды про­во­ди­лась мо­би­ли­за­ция и ор­га­ни­за­ция за­гра­ди­тель­ных от­ря­дов из ме­ст­но­го на­се­ле­ния.

В Пе­тро­пав­лов­ский Порт 21.12.1922 года из Вла­ди­во­сто­ка при­был экс­пе­диционный от­ряд Войск Охот­ско-Кам­чат­ско­го края (300 человек; ру­ко­во­ди­тель - М. П. Воль­ский, начальник шта­ба Б. К. Руб­цов, во­енный ко­мис­сар В. М. Кру­чи­на) для борь­бы с ос­та­вав­ши­ми­ся на по­бе­ре­жье (Аян, Охотск, Ги­жи­га и др.) от­ря­да­ми войск генерал-лейтенанта А. Н. Пе­пе­ляе­ва и др. Из со­ста­ва от­ря­да в январе 1923 года бы­ло от­прав­ле­но несколько пар­тий для ли­к­ви­да­ции ос­тат­ков бе­лых войск в северной час­ти гу­бер­нии. В апреле 1923 года ос­во­бо­ж­дён по­селок Ги­жи­га и ли­к­ви­ди­ро­ван от­ряд бе­лых войск в На­яха­не. В ию­не 1923 года от­ря­да­ми РККА взя­ты Охотск и Аян. В ре­зуль­та­те к кон­цу ию­ня 1923 года советская власть бы­ла ус­та­нов­ле­на на всей тер­ри­то­рии гу­бер­нии.

По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 04.01.1926 года Камчатская губерния бы­ла уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став об­ра­зо­ван­но­го тог­да же Даль­не­во­сточ­но­го края, со­ста­вив его Кам­чат­ский ок­руг.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)