КАМЧАТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КАМЧАТСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в северо-восточной части РСФСР и СССР.
Образована на территории упразднённой Камчатской области 10.11.1922 года. Административный центр - город Петропавловский Порт (с 1924 года Петропавловск-Камчатский). Делилась на 6 уездов: Анадырский, Гижигинский, Командорский, Охотский, Петропавловский и Чукотский. Основные занятия населения - рыбный промысел, в конце 1923 года в Камчатской губернии действовали 10 рыбоконсервных заводов.
Власть в Камчатской губернии принадлежала губернскому революционному комитету, распространялась первоначально на территорию главным образом Петропавловского Порта и его окрестностей. С целью блокировать возможность отступления частей белых войск за границу через территорию губернии 19.12.1922 года Камчатская губерния была объявлена на военном положении. Для блокирования возможности бегства противника за границу через Анадырский и Чукотский уезды проводилась мобилизация и организация заградительных отрядов из местного населения.
В Петропавловский Порт 21.12.1922 года из Владивостока прибыл экспедиционный отряд Войск Охотско-Камчатского края (300 человек; руководитель - М. П. Вольский, начальник штаба Б. К. Рубцов, военный комиссар В. М. Кручина) для борьбы с остававшимися на побережье (Аян, Охотск, Гижига и др.) отрядами войск генерал-лейтенанта А. Н. Пепеляева и др. Из состава отряда в январе 1923 года было отправлено несколько партий для ликвидации остатков белых войск в северной части губернии. В апреле 1923 года освобождён поселок Гижига и ликвидирован отряд белых войск в Наяхане. В июне 1923 года отрядами РККА взяты Охотск и Аян. В результате к концу июня 1923 года советская власть была установлена на всей территории губернии.
Постановлением Президиума ВЦИК от 04.01.1926 года Камчатская губерния была упразднена, её территория вошла в состав образованного тогда же Дальневосточного края, составив его Камчатский округ.