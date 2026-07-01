КАМБУДЖАДЕША
КАМБУДЖАДЕША - государство в Юго-Восточной Азии в IX-XIV веках.
В исследовательской литературе именуется также Ангкорской империей или Ангкорской Камбоджей. Возникновение Камбуджадеша завершило процесс объединения населённых кхмерами и родственными им монами земель, на которых в I-VI веках существовала древнекхмерская империя Бапном (Фунань), а в VII-VIII веках кхмерские государства Ченла Земли и Ченла Воды (впоследствии Аниндитапура) (смотрите Ченла).
Ранний период истории Камбуджадеша связан с деятельностью основателя династии ангкорских царей Джайавармана II, учредившего культ дэва-раджи (бога-царя). Главным божеством стал Шива, а символом мощи - линга. Культ дэва-раджи способствовал формированию мощного централизованного феодального государства во главе с монархом, наделённым неограниченной властью. Обожествление монарха пропагандировалось средствами архитектуры и изобразительного искусства, в частности строительством храмов королевской линги в Ангкоре. Складывание крупных земельных владений в Камбуджадеше шло за счёт освоения новых земель и их передачи храмам и светской знати.
Период наивысшего расцвета Камбуджадеша связан с именами Сурьявармана I, Сурьявармана II и Джайавармана VII, правление которых было отмечено успешными завоевательными походами и масштабным храмовым строительством. Опираясь на природные и людские ресурсы густонаселённого района, правители Камбуджадеша создали мощное многонациональное государство, охватывавшее территорию современной Камбоджи, а также некоторые области современных Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Вьетнама и Малайзии. При Сурьявармане I в Яшодхарапуре и её округе была построена сложная ирригационная система, а также крупный искусственный водоём - Западный Барай, что способствовало развитию экономики центральной столичной области. При Сурьявармане II был возведён храмовый комплекс Ангкор-Ват.
В правление Джайавармана VII в Камбуджадеше начался переход к буддизму (сначала махаяне, затем тхераваде), что нашло отражение в утверждении культа будды-раджи. Был отстроен Ангкор-Тхом, открыта сеть лечебниц, приютов и придорожных гостиниц для путников. Главным храмом стал Байон, в котором символ мощи монарха олицетворяла не линга, а статуя бодхисаттвы Авалокитешвары, имевшая портретное сходство с Джайаварманом VII.
В конце XII века появились первые признаки внутреннего кризиса Камбуджадеша, который выразился, в частности, в постепенном исчезновении слоя мелких свободных землевладельцев. Упадок империи в середине XIII века был вызван как внутренними причинами (истощение почв и водных ресурсов столичной области, уход крестьян в более плодородные восточные районы, трудоёмкое и дорогостоящее храмовое строительство), так и осложнением внешнеполитической ситуации (противоборство с тайскими княжествами, государством Чампа, отделение княжества Лаво и др.). Распад Камбуджадеша завершился с приходом к власти в ней «человека из низов» - некоего Чая, основавшего в 1336 году новую буддийскую династию и перенёсшего политический центр государства на восток, в район треугольника Ловек-Удонг-Пномпень.