КАМБУДЖАДЕША

КАМБУДЖАДЕША - государство в Юго-Восточной Азии в IX-XIV веках.

В ис­сле­до­ва­тель­ской литературе име­ну­ет­ся так­же Ан­гкор­ской им­пе­ри­ей или Анг­кор­ской Кам­бод­жей. Воз­ник­но­ве­ние Камбуджадеша за­вер­ши­ло про­цесс объ­е­ди­не­ния на­се­лён­ных кхме­ра­ми и род­ст­вен­ны­ми им мо­на­ми зе­мель, на ко­то­рых в I-VI веках су­ще­ст­во­ва­ла древ­не­кхмер­ская импе­рия Бапном (Фу­нань), а в VII-VIII веках кхмер­ские го­су­дар­ст­ва Чен­ла Зем­ли и Чен­ла Во­ды (впо­след­ст­вии Анин­ди­та­пу­ра) (смотрите Чен­ла).

Ран­ний пе­ри­од ис­то­рии Камбуджадеша свя­зан с дея­тель­но­стью ос­но­ва­те­ля ди­на­стии ан­гкор­ских ца­рей Джай­а­вар­ма­на II, уч­ре­див­ше­го культ дэ­ва-рад­жи (бо­га-ца­ря). Главным бо­же­ст­вом стал Ши­ва, а сим­волом мо­щи - лин­га. Культ дэ­ва-рад­жи спо­соб­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию мощ­но­го цен­тра­ли­зо­ван­но­го феодального государства во гла­ве с мо­нар­хом, на­де­лён­ным не­ог­ра­ниченной вла­стью. Обо­же­ст­в­ле­ние мо­нар­ха про­па­ган­ди­ро­ва­лось сред­ст­ва­ми ар­хи­тек­ту­ры и изо­бра­зительного искусства, в ча­ст­но­сти строи­тель­ст­вом хра­мов ко­ро­лев­ской лин­ги в Ан­гко­ре. Скла­ды­ва­ние круп­ных зе­мель­ных вла­де­ний в Камбуджадеше шло за счёт ос­вое­ния но­вых зе­мель и их пе­ре­да­чи хра­мам и свет­ской зна­ти.

Пе­ри­од наи­выс­ше­го рас­цве­та Камбуджадеша свя­зан с име­на­ми Сурь­я­вар­ма­на I, Сурь­я­вар­мана II­ и Джай­а­вар­ма­на VII, прав­ле­ние ко­то­рых бы­ло от­ме­че­но ус­пеш­ны­ми за­вое­ва­тель­ны­ми по­хо­да­ми и мас­штаб­ным хра­мо­вым строи­тель­ст­вом. Опи­ра­ясь на при­род­ные и люд­ские ре­сур­сы гус­то­на­се­лён­но­го рай­она, пра­ви­те­ли Камбуджадеша соз­да­ли мощ­ное мно­го­на­цио­наль­ное государство, ох­ва­ты­вав­шее тер­ри­то­рию современной Кам­бод­жи, а так­же не­ко­то­рые об­лас­ти со­вре­мен­ных Мьян­мы, Лао­са, Таи­лан­да, Вьет­на­ма и Ма­лай­зии. При Сурь­я­вар­ма­не I в Яшод­хара­пу­ре и её ок­ру­ге бы­ла по­строе­на слож­ная ир­ри­гационная сис­те­ма, а так­же круп­ный ис­кусственный во­до­ём - Западный Ба­рай, что спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию эко­но­ми­ки центральной сто­лич­ной об­лас­ти. При Сурь­я­вар­ма­не II был воз­ве­дён хра­мо­вый ком­плекс Ан­г­кор-Ват .

В прав­ле­ние Джай­а­вар­ма­на VII в Камбуджадеше на­чал­ся пе­ре­ход к буд­диз­му (сна­ча­ла ма­хая­не, за­тем тхе­ра­ва­де), что на­шло от­ра­же­ние в ут­вер­жде­нии куль­та буд­ды-рад­жи. Был от­стро­ен Ан­гкор-Тхом, от­кры­та сеть ле­чеб­ниц, при­ютов и при­до­рож­ных гос­ти­ниц для пут­ни­ков. Главным хра­мом стал Бай­он, в ко­то­ром сим­вол мо­щи мо­нар­ха оли­це­тво­ря­ла не лин­га, а ста­туя бод­хи­сат­твы Ава­ло­ки­теш­ва­ры, имев­шая порт­рет­ное сход­ст­во с Джай­а­вар­ма­ном VII.

В конце XII века поя­ви­лись пер­вые при­зна­ки внутреннего кри­зи­са Камбуджадеша, ко­то­рый вы­ра­зил­ся, в ча­ст­но­сти, в по­сте­пен­ном ис­чез­нове­нии слоя мел­ких сво­бод­ных зем­ле­вла­дель­цев. Упа­док им­пе­рии в середине XIII века был вы­зван как внутренними при­чи­на­ми (ис­то­ще­ние почв и вод­ных ре­сур­сов сто­лич­ной об­лас­ти, уход кре­сть­ян в бо­лее пло­до­род­ные восточные рай­оны, тру­до­ём­кое и до­ро­го­стоя­щее хра­мо­вое строи­тель­ст­во), так и ос­лож­не­ни­ем внеш­не­по­ли­тической си­туа­ции (про­ти­во­бор­ст­во с тай­ски­ми кня­же­ст­ва­ми, государством Чам­па, от­де­ле­ние княжества Ла­во и др.). Рас­пад Камбуджадеша за­вер­шил­ся с при­хо­дом к вла­сти в ней «че­ло­ве­ка из ни­зов» - не­кое­го Чая, ос­но­вав­ше­го в 1336 году но­вую буд­дий­скую ди­на­стию и пе­ре­нёс­ше­го по­ли­тический центр государства на вос­ток, в рай­он тре­уголь­ни­ка Ло­век-Удонг-Пном­пень.

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