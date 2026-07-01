КАМБРЕЙСКАЯ ЛИГА

Cоюз Франции, Испании, Священной Римской империи и Папства , направленный против Венеции, существовавший в 1508–1510 гг.

Война Камбрейской лиги (1509–1510 гг.) против Венеции — часть Итальянских войн (1494–1559 гг.). Хотя Людовик XII в союзе с Венецией смог захватить Милан (1499 г.), а затем и Неаполь (1501 г.), последний он удержать не удалось (в 1504 г. он был выбит из города испанцами), поэтому он сосредоточился на расширении своих владений в Северной Италии, для чего планировал отторгнуть часть земель, контролируемых Венецией.

В декабре 1508 г. Франция и Священная Римская империя заключили в Камбре антивенецианский союз, к которому примкнули Папа Юлий II (1503–1513 гг.) и король Испании Фердинанд. Союзники условились о разделе владений Венеции. Папе должны были достаться Фаэнца, Равенна и Римини, Людовик XII должен был получить Кремону, Брешию и Бергамо, император Максимилиан I (1508–1519 г.) — Верону, Виченцу и Падую, Фердинанд — владения Венеции в Апулии.

Война, начавшаяся в 1509 г. поначалу развивалась для союзников удачно (французы разбили венецианцев при Аньяделло). Однако Папа Юлий II и Фердинанд, достигнув своих целей, отступили от союза и заключили с Венецией сепаратные соглашения.

Победы Франции над Венецией сплотили противников усиления Франции в Италии (Испанию, Папство, Империю, Швейцарию) против Франции в Священную лигу (1511–1513 гг.), которой удалось вытеснить Францию из Северной Италии в 1512–1513 гг.

Иллюстрации:

Папа Юлий II;

Людовик XII.

Исторические источники:

Guicciardini, F. The History of Italy. Princeton, 1984.

Автор статьи: Г.А. Шмидт