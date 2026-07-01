КАМБОДЖА
КАМБОДЖА - королевство Камбоджа.
Общие сведения
Камбоджа - государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай. На западе и северо-западе граничит с Таиландом, на севере - с Лаосом, на востоке и юго-востоке - с Вьетнамом; на юге и юго-западе омывается водами Сиамского залива Южно-Китайского моря. Площадь 181,0 тыс. км2, в т. ч. площадь внутренних вод около 4,5 тыс. км2. Население 14,1 млн. человек (2008 год). Столица - Пномпень. Денежная единица - риель. Официальный язык - кхмерский. В административном отношении территория Камбоджа состоит из 20 провинций (кхает) и 4 муниципий центрального подчиненияю
Камбоджа - член ООН (1955 год), МВФ (1970 год), МБРР (1970 год), АСЕАН (1999 год), ВТО (2004 год), Форума «Европа - Азия» (АСЕМ; 2004 год).
Государственный строй
Камбоджа - унитарное государство. Конституция промульгирована 21.09.1993 года. Форма правления - конституционная монархия.
Глава государства - король, избираемый Советом короны (председатель, два заместителя председатель Национальной ассамблеи, премьер-министр, высшее духовенство). По Конституции король «царствует, но не правит» (статья 7). Он не обладает исполнительной властью, но является главнокомандующим вооруженными силами и даёт согласие на назначение высших должностных лиц.
Высший орган законодательной власти - двухпалатный парламент. Включает Национальную ассамблею и Сенат. Национальная ассамблея состоит из 122 членов, избираемых на 5 лет всеобщим прямым и тайным голосованием граждан. Число сенаторов не должно превышать половины от численности нижней палаты (2 из них назначаются королём, 2 избираются Национальной ассамблеей, остальные - путём непрямых выборов, осуществляемых профессиональными объединениями и различными группами населения). Срок полномочий членов Сената 6 лет. Председатель Сената в отсутствие короля является исполняющим обязанности главы государства.
Высший орган исполнительной власти - Кабинет министров во главе с премьер-министром. Состав кабинета официально утверждает король после одобрения Национальной ассамблеей. Премьер-министром становится представитель партии или коалиции, одержавшей победу на выборах в Национальную ассамблею. Его кандидатура определяется председателем Национальной ассамблеи и утверждается королём. Правительство несёт коллективную ответственность перед Национальной ассамблеей; министры индивидуально ответственны перед премьер-министром и Национальной ассамблеей.
В Камбодже существует многопартийная система. Ведущие партии - Народная партия Камбоджи (НПК), ФУНСИНПЕК, Сам Рэнси.
Население
Народы, говорящие на австроазиатских языках, составляют 92,3% нас. К., из них кхмеры – 87,1%, кхмеры горные (брао, кравет, краоль, крунг, куи, ламам, мнонг, тампуон, стиенг и др.) – 0,8%, вьеты – 4,3% и др. Австронезийцев насчитывается 2,5%, из них чамы – 2,2%, чамы горные – 0,2%, малайцы – 0,1%. Тайские народы составляют 0,9%, среди них лао – 0,6%, таи – 0,3%. В К. проживают также китайцы – 4,1%, мьянма, тамилы, англичане, французы и др.
К. – страна с молодым и быстрорастущим населением. Среднегодовые темпы естеств. прироста населения постепенно снижаются (2,0–2,1% в кон. 20 в.; 1,7% в 2007). Рождаемость 25,5 на 1000 жит. (2007); смертность 8,2 на 1000 жит. Младенческая смертность остаётся очень высокой – 58,5 на 1000 живорождённых (2007). Показатель фертильности 3,12 ребёнка на 1 женщину. Сальдо внешних миграций близко к нулю. В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 34%, людей трудоспособного возраста (15–64 года) 62,4%, лиц 65 лет и старше 3,6%. В ср. на 100 женщин приходится 95,3 мужчины. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 61,3 года (мужчины – 59,3, женщины – 63,4 года; 2007).
Ср. плотность населения ок. 80чел./км2 (2008). Население размещено неравномерно. Ср. плотность населения столичного региона (территория муниципии Пномпень и примыкающей к ней пров. Кандаль) 685 чел./км2, районов Камбоджийской низменности на юге страны от 150 до 300 чел./км2, в саваннах на севере К. от 10 до 15 чел./км2, в горных районах на юго-востоке менее 10 чел./км2. К. остаётся преим. аграрной страной, доля гор. нас. ок. 20% (сер. 2000-х гг.). Крупнейшие города (тыс. чел., 2008): Пномпень (с пригородами 1398,4), Баттамбанг (176,2), Сиануквиль (142,9), Сиемреап (128,6).
Экономически активное население св. 7 млн. чел. (2004). Св. 3/4 самодеятельного населения занято в с. х-ве. Уровень безработицы ок. 2,5% (нач. 21 в.). Доходы ок. 40% нас. ниже уровня прожиточного минимума.
Религия
Бо́льшая часть населения К. (ок. 95%) – буддисты (2007, оценка), ок. 2% – мусульмане-сунниты, представители др. конфессиональных групп малочисленны. Согласно Конституции 1993, гос. религией является буддизм (школа тхеравада), однако гарантируется свобода вероисповедания. Среди китайцев и части вьетов распространён буддизм махаяны (у китайцев – в сочетании с даосизмом и конфуцианством). Ислам исповедуют гл. обр. чамы и малайцы, св. 88% камбоджийских мусульман – шафииты. Во внутр. районах страны среди значит. части населения распространены традиц. верования. В К. действуют ок. 100 христианских организаций, однако христиане составляют менее 1% населения (гл. обр. вьеты и лица европ. происхождения). Среди вьетов имеются также приверженцы религ. течения Као-Дай (см. в ст. Вьетнамские синкретические культы).
Исторический очерк
Камбоджа до сер. 19 в. Первые сведения о заселении территории К. относятся к эпохе палеолита, который, по данным раскопок в Млу-Прей, Лонгпрао и Самроунг-Сен, датируется 14-м тыс. до н. э. В период позднего неолита (6–5-е тыс.) в долинах рек появились крупные постоянные земледельч. поселения. Помимо земледелия (в долинах орошаемого), население занималось рыболовством и собирательством, в меньшей степени – охотой. Гл. земледельч. культурой был рис, разводились также бобовые и бахчевые культуры. Материальная культура позднего неолита представлена шлифованными каменными плечиковыми, трапециевидными мотыгами и топорами, долотами, серпами, наконечниками стрел, а также костяными рыболовными крючками. Керамика отличается обилием форм и геометрич. орнаментом. Обществ. строй характеризовался племенной организацией на основе семейно-родовых общин. Формирование культуры эпохи бронзы относится к 3–2-му тыс. до н. э. В последние века до н. э. древние кхмеры перешли к использованию железных орудий, что ускорило развитие материального произ-ва, привело к формированию к началу н. э. раннеклассового общества и возникновению зачатков государственности.
Первым крупным гос-вом на территории К. был Бапном (Фунань) с центром в нижнем течении р. Меконг и со столицей Вьядхапур. Ранняя история Бапнома сохранилась в виде династийного мифа. Основателем гос-ва считается Каундинья, принадлежавший к Лунной династии (Сомавамса). В результате успешных войн Бапном во 2–3 вв. значительно расширил свою территорию. Он поддерживал торговые связи с государствами Индии, Китая, а также с Ираном и Рим. империей. В духовной культуре имело место сочетание мон-кхмерских традиций с элементами культуры народов Юж. Индии (прежде всего индуизмом и буддизмом). Был распространён культ богов горы и духов предков.
В 6 в. начались упадок Бапнома и возвышение ранее зависимого от него гос-ва Ченла, центр которого находился в ср. течении рек Меконг и Мун. В сер. 6 в. правитель Ченлы Бхававарман I (ок. 550 – ок. 600) объединил под своей властью Бапном и Ченлу, положив начало гос-ву кхмеров. Легендарная история Ченлы связывает её основание с аскетом Камбу Сваямбхувой, представителем Солнечной династии (Сурьявамса), имя которого запечатлелось в назв. страны. При правителе Ишановармане I (ок. 612–628) была построена новая столица – Ишанапура. Основой хозяйства стало земледелие на базе искусств. орошения (прежде всего ирригац. рисоводство). Социально-экономич. структура характеризовалась сочетанием элементов рабовладельч. и раннефеодального укладов. Эпиграфика 7 в. отразила патерналистскую концепцию гос. власти. Тенденция к сакрализации власти царя сказалась в добавлении к его имени в санскр. надписях термина «дэв». В духовной сфере наблюдалось усиление шиваизма. Политич. единство Ченлы было непрочным. Непрерывные войны и междоусобицы привели к её распаду в нач. 8 в. на два самостоятельных гос-ва – Ченлу Земли и Ченлу Воды, занимавших юж. часть п-ова Индокитай.
В 9 в. на территории быв. Ченлы Воды возникло могуществ. гос-во – империя Камбуджадеша с центром в Ангкоре. Ранний период её истории связан с деятельностью основателя династии ангкорских царей Джайавармана II, учредившего культ дэва-раджи (бога-царя), который способствовал формированию мощного централизованного феод. гос-ва во главе с монархом, наделённым неогранич. властью. Период наивысшего расцвета Камбуджадеши связан с именами Сурьявармана I, Сурьявармана II и Джайавармана VII, правление которых было отмечено успешными завоеват. походами и масштабным храмовым строительством, в т. ч. созданием шедевров мировой архитектуры, таких как Ангкор-Ват, Ангкор-Тхом, Байон. В сер. 13 в. начался упадок империи, вызванный как внутр. причинами, так и осложнением внешнеполитич. ситуации (противоборство с тайскими княжествами, гос-вом Чампа, отделение кн-ва Лаво и др.). Распад Камбуджадеши завершился после прихода к власти в 1336 новой буддийской династии во главе с простолюдином Чаем.
С этого времени буддийские монархи приняли титул «сдать» (король). Усилилось влияние нар. кхмерской культуры, кхмерский яз. стал языком культа. Во 2-й пол. 14 – нач. 15 вв. территория К. страдала от набегов тьямов и сиамцев. После возникновения в 14 в. тайского гос-ва Аютия (Сиам) столица К. подвергалась постоянной угрозе и в итоге была захвачена тайскими войсками. Окончательно тайцев смог изгнать только король Понья Ят (1405–67). Экономич. центр страны постепенно смещался к востоку от оз. Тонлесап. Завершил этот процесс перенос в 1434 столицы кхмерского гос-ва из Ангкора в Пномпень.
В 16–18 вв. К. вела частые войны с соседними государствами – Сиамом и Дайвьетом. Их вторжения, сопровождавшиеся угоном земледельч. населения и разрушением городов, привели к заметному упадку экономики К. и политич. дестабилизации. Столица была перенесена в Удонг. В 17 в. началось проникновение в К. европейцев. В 1640 появилась нидерл. фактория, которая с перерывом действовала до 1652. Соперничество за преобладающее влияние в К. обострило междоусобные распри кхмерских феодалов и привело к расколу королевской семьи, в результате чего страна попала в зависимость как от Сиама, так и от Дайвьета: в центр. и зап. районах правил король Чей Четта IV (1675–1706), а в восточных – закрепился дайвьетский ставленник Анг Нон. В 1807, в период правления Анг Тяна II (1806–34), над К. был оформлен двойной сюзеренитет Сиама и Вьетнама (до 1804 Дайвьет). В 1830-х гг. усилилось влияние Вьетнама. К. была разделена на провинции, которым были даны вьетн. названия. В Центр. и Вост. К. были размещены вьетн. войска, проведена дорога к Сайгону. В годы правления королевы Анг Мей (1834–41) офиц. языком в К. стал вьетнамский. Но вскоре, в 1845, при воен. помощи Сиама к власти пришёл король Анг Дуонг (1841–60). Кхмерская армия в союзе с сиамцами вытеснила вьетн. войска из центр. районов страны, был подписан мирный договор и восстановлен двойной сюзеренитет над К. Для укрепления гос-ва Анг Дуонг приступил к проведению широких социально-экономич. реформ. Во внешней политике он ориентировался на Францию, наладив через прибывших в К. католич. миссионеров контакт с франц. консулом в Сингапуре.
Колониальный период. В 1863 новый король Нородом (1860–1904) подписал с Францией договор о протекторате; в К. назначался франц. консул. С этого времени представители др. иностр. государств не могли находиться в К. без предварит. согласования с франц. губернатором Юж. Вьетнама и правительством К. В 1865 столица вновь была перенесена в Пномпень. В 1867 Франция и Сиам официально договорились о разделе К.: Сиам признавал франц. протекторат, а взамен получал провинции Баттамбанг и Ангкор. Подчинение страны вызвало мощные антифранцузские восстания (под предводительством религ. деятеля Атя Сва в 1864–65, По Камбау в 1865–67, Си Ватхи в 1876–77 и 1886–1891). В 1877 король Нородом под давлением Франции подписал декрет, ограничивавший власть короля и его семьи. С 1882 европейцы, проживавшие в стране, могли быть судимы только спец. судом в Сайгоне. Франко-камбоджийский договор 1884 фактически превратил К. во франц. колонию. В стране учреждалась должность франц. верховного резидента, контролировавшего деятельность кхмерского короля, устанавливалась франц. колониальная администрация, в ведение которой переходила экономич. политика страны, в т. ч. контроль над налогами и таможенными сборами, вводился цивильный лист для содержания короля и его семьи. Движение протеста (1884–86), начавшееся сразу после подписания договора и получившее название «движение в защиту короля», переросло в восстание против франц. присутствия, которое, однако, привело лишь к отсрочке претворения в жизнь соглашений.
В 1887 К. вместе с Аннамом, Тонкином и Кохинхиной была включена в состав Индокитая Французского. По указу 1887 кхмерский король лишался права участвовать в делах гос. управления. Он оставался патроном буддийского духовенства и номинальным главой кхмерского адм. аппарата. Фактически страной правил Совет министров под председательством резидента. Колониальное правление французов сопровождалось проникновением в страну капиталистич. отношений. Однако процесс разрушения феод. отношений и экономич. модернизации протекал крайне медленно, т. к. экономич. интересы колониальных властей в К. рассматривались ими как периферийные по сравнению с Вьетнамом. Ввоз франц. капитала в К. был меньшим по объёму, чем во Вьетнам, из-за узости рынка рабочей силы и отсутствия крупных источников минер. сырья. В результате экономич. центром К. стал Сайгон. В 1904–07 Сиам вернул К. её зап. и сев. провинции, включая Баттамбанг и Ангкор. В 1914–45 осн. направлениями франц. инвестиций в К. были транспорт и плантац. хозяйство. Администрация протектората вкладывала средства в формирование в стране развитой инфраструктуры, что способствовало притоку в К. частных франц. капиталовложений.
В 1920-х гг. в К. зародилось националистич. движение, которое выступало под лозунгами политич. модернизации и нац. освобождения. Движение объединяло сформировавшуюся при французах малочисл. светскую интеллигенцию и представителей буддийского духовенства. В 1930 была создана Коммунистич. партия Индокитая, в состав которой вошли и камбоджийцы.
В годы 2-й мировой войны власти Таиланда начали воен. действия с целью захвата зап. и сев. провинций К. (нояб. 1940). В 1941 франц. правительство «Виши» признало за Японией право ввести свои войска на территорию Индокитая. Это позволило Японии вмешаться в конфликт; в мае 1941 был подписан договор, по которому Таиланд получил б ́ольшую часть Сев. К. Кхмерские националисты, добивавшиеся независимости от Франции, стали ориентироваться на Японию, которая, однако, не оказала поддержки антифранцузским выступлениям в Пномпене в июле 1942. В марте 1945 япон. войска распустили франц. администрацию. Страна была объявлена независимой, все соглашения с Францией отменены. Однако после поражения Японии во 2-й мировой войне в Пномпень были переброшены по воздуху франц. подразделения, прояпонское правительство во главе с Сон Нгок Тханем свергнуто. В янв. 1946 правительства Франции и К. подписали соглашение, по которому последняя получила автономию в рамках Франц. Союза. В том же году были созданы первые политич. партии – Демократическая и Либеральная. В 1947 обнародована Конституция, в соответствии с которой К. провозглашалась конституц. монархией. В кон. 1940-х гг. в К. началась вооруж. нац.-освободит. борьба против франц. господства. Ведущую роль в ней играли левые силы, тесно связанные с Нар.-революц. партией Камбоджи (НРПК). Под их руководством действовали отряды «Кхмер Иссарак». Вооруж. борьба и дипломатич. усилия короля Нородома Сианука способствовали обретению К. в 1953 формальной независимости.
Независимая Камбоджа. В соответствии с решением Женевской конференции 1954 боевые отряды «Кхмер Иссарак» были распущены. В марте 1955 Нородом Сианук отрёкся от престола в пользу своего отца – Нородома Сурамарита и занял пост премьер-министра. Им было образовано Нар.-социалистич. сообщество (Сангкум), которое объединило все существовавшие в стране партии и превратилось в массовую орг-цию общенационального масштаба, доминировавшую на политич. сцене К. вплоть до 1970. Идеологич. основой Сангкума стала концепция «кхмерского буддийского социализма», в которой важное место отводилось традиц. институтам – буддийской сангхе и монархии. В области внешней политики К. официально придерживалась курса нейтралитета, что было подтверждено на Бандунгской конференции 1955. В том же году К. стала членом ООН. 23.4–13.5.1956 были установлены дипломатич. отношения между К. и СССР.
После смерти короля Нородома Сурамарита (1960) трон оставался незанятым. 12.6.1960 был учреждён пост главы гос-ва, который, согласно конституции, наделялся большими полномочиями. Этот пост занял Нородом Сианук. В 1960-х гг. происходило усиление режима его личной власти, сопровождавшееся, однако, непродуманными действиями в области экономики (отказ от иностр. помощи, национализация банковской системы и внешней торговли, форсированное развитие госсектора), которые привели к резкому ухудшению экономич. положения страны. После начала агрессии США против ДРВ в 1965 приграничные районы К., через которые проходили коммуникации вьетн. партизан, подверглись бомбардировкам амер. ВВС, что ещё больше обострило ситуацию в стране. Среди кхмеров росло недовольство политикой правительства, началось организационное оформление оппозиции левого и правого толка. В рядах левых сил (в нач. 1960-х гг. НРПК была переименована в Коммунистич. партию Камбоджи, КПК), которые возглавлял Пол Пот, усилились левоэкстремистские настроения.
В 1970 в стране произошёл гос. переворот, в результате которого к власти пришли военные во главе с ген. Лон Нолом. Была упразднена монархия и провозглашена Кхмерская Республика. Новый режим санкционировал ввод на территорию К. в мае 1970 амер. и юж.-вьетн. войск. Тогда же в Пекине был образован Нац. единый фронт Камбоджи (НЕФК), объединивший представителей левых сил в лице компартии К. и сторонников Нородома Сианука. Под его руководством НЕФК развернул борьбу против проамериканского режима Лон Нола. С согласия руководства НЕФК регулярные части армии ДРВ вошли в К., чтобы воевать на стороне фронта. В стране началась гражд. война, которая завершилась в 1975 победой НЕФК.
В 1975 к власти в К. пришли «красные кхмеры», страна стала именоваться Демократич. Кампучия. Должность премьер-министра занял Пол Пот, президентом Гос. президиума стал Кхиеу Самфан. Началось внедрение бестоварной модели экономич. развития: выселение жителей городов в сельскую местность, закрытие рынков, уничтожение денег, полное обобществление в деревне, вплоть до создания коллективных столовых. Гл. средством реализации политич. и экономич. установок были массовые репрессии – как среди рядовых граждан, так и внутри руководящего звена самих «красных кхмеров». В период существования Демократич. Кампучии было уничтожено ок. 1,5 млн. камбоджийцев, разрушены все традиц. основы камбоджийского общества – семья, буддийская сангха, деревенские связи. Во внешней политике проводился курс самоизоляции. Дипломатич. отношения поддерживались с огранич. кругом стран, гл. союзниками были КНР и КНДР. Со 2-й пол. 1970-х гг. внешнеполитич. курс Демократич. Кампучии приобрёл ярко выраженный антивьетнамский характер и сопровождался постоянными вооруж. провокациями на камбоджийско-вьетн. границе.
В 1978 при поддержке Вьетнама был образован Единый фронт нац. спасения Кампучии (ЕФНСК), в который вошли силы, оппозиционные режиму «красных кхмеров». В дек. 1978 при поддержке 150-тысячной группировки вьетн. войск они развернули вооруж. наступление и в начале янв. 1979 свергли режим Пол Пота, провозгласив Нар. Республику Кампучия (НРК). Власть перешла к Нар.-революц. совету Кампучии (НРСК), руководителем которого стал Хенг Самрин. В 1981 вступила в силу новая Конституция К. Камбоджийцы вернулись к мирной жизни, началось восстановление экономики и гуманитарной сферы. НРК пошла по пути строительства основ социализма и тесного сотрудничества со странами социалистич. лагеря, которые оказывали ей большую материальную помощь. В 1981 КПК, которой принадлежала руководящая роль в камбоджийском обществе, была вновь переименована в НРПК.
НРК не была признана большинством стран мирового сообщества, которое расценило помощь со стороны вьетн. армии как «оккупацию» К. и потребовало немедленного вывода войск. В нач. 1980-х гг. произошло офиц. оформление оппозиционных НРК сил в лице правительства Демократич. Кампучии, которое было поддержано зап. державами. В стране продолжалась вялотекущая гражд. война. Отсутствие успехов в экономич. сфере и неудачи в распространении марксистской идеологии, а также невозможность победить оппозицию воен. путём вынудили руководство страны провозгласить в 1987 политику «нац. примирения», предполагавшую постепенный вывод вьетн. войск и проведение всеобщих выборов с участием оппозиц. сил. В кон. 1980-х гг. в стране началась постепенная либерализация экономич. и политич. жизни. В 1989 НРК была переименована в Гос-во Камбоджа, а в 1991 НРПК – в Нар. партию Камбоджи (НПК); из её устава были исключены упоминания о социализме. Буддизм был объявлен гос. религией.
В 1989–93 ООН осуществила в К. широкомасштабную миротворч. миссию, в ходе которой ей удалось добиться прекращения воен. действий, примирить враждующие группировки и провести в 1993 всеобщие выборы. В том же году Конституц. собрание приняло новую Конституцию, в соответствии с которой было образовано Королевство Камбоджа (во главе с королём Нородомом Сиануком), установлены режим конституц. монархии и многопартийная система. В 1993–1997 по результатам выборов было сформировано коалиц. правительство, которое возглавили два премьер-министра с равными полномочиями – принц Нородом Ранарит от партии ФУНСИНПЕК и Хун Сен от НПК. На выборах в 1998 и 2003 победу одержала НПК, получившая большинство мест в парламенте. Её лидер ХунСен является бессменным премьер-министром. В 1999 К. вошла в состав АСЕАН. В окт. 2004 Нородом Сианук передал трон своему сыну – Нородому Сиамони. Страна достаточно успешно осуществляет экономич. реформы и добилась стабильно высоких темпов экономич. роста, хотя и сохраняется её ощутимая зависимость от иностр. помощи.
Во внешней политике приоритетное внимание К. уделяет региональным проблемам. Страна участвует в работе Междунар. к-та по Меконгу, в Форуме по сотрудничеству Иравади – Чао-Прая – Меконг, в диалоговом механизме Меконг – Ганг. Особое место во внешнеполитич. приоритетах К. занимает Китай – гл. стратегич. партнёр К. на междунар. арене. Пномпень твёрдо следует политике одного Китая, ограничивая связи с Тайванем торговлей и инвестициями. Ведущий экономич. донор К. – Япония, которая поддерживает высокий уровень своего присутствия в королевстве, оказывает масштабную помощь в создании инфраструктуры, а также в реализации разл. программ социально-экономич. развития. К. имеет тесные и доверительные отношения с Вьетнамом. Между двумя странами осуществляются регулярные контакты по вопросам обороны и безопасности. Традиционно прочные позиции в К. занимает Франция. ЕС делает осн. акцент на оказании королевству помощи в борьбе с бедностью, развитии образования, здравоохранения и др. Отношения К. с США в осн. затрагивают такие области, как противодействие междунар. терроризму, здравоохранение, совершенствование системы гос. управления. США традиционно финансируют разл. рода неправительств. правозащитные организации в Камбодже.
Рос.-камбоджийские отношения строятся на стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству в разл. областях. В 2001 с офиц. визитом в России находился гос. мин., мин. ин. дел и междунар. сотрудничества К. Хор Намхонг. Были проведены переговоры по широкому кругу вопросов, касающихся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, углубления партнёрского диалога Россия – АСЕАН, участия России в реализации экономич. проектов в рамках «Ханойского плана действий». Развиваются связи по парламентской линии. В окт. 2000 состоялся офиц. визит в Россию председателя Нац. ассамблеи К. принца Нородома Ранарита. В нояб. 2000 К. посетила с офиц. визитом делегация Гос. думы Федерального собрания РФ. В 2001 были парафированы соглашения о совместных действиях в борьбе против незаконного оборота наркотич. средств и о научно-технич. сотрудничестве.
Хозяйство
К. относится к числу бедных стран мира. Объём ВВП 38,9 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2006), в расчёте на душу населения ок. 2800 долл. Индекс человеческого развития 0,598 (2005; 131-е место среди 177 стран мира).
Стабильный рост экономики К. начался в кон. 1990-х гг., в нач. 21 в. темпы роста ВВП составляют св. 6% в год (5,0% в 1999–2000; 6,4% в 2001–04; 10,5% в 2006). Гл. факторы роста – наличие многочисл. и дешёвой рабочей силы, а также значит. внешняя экономич. помощь (504 млн. долл. в 2005; 601 млн. долл. в 2006), которая используется для покрытия дефицита гос. бюджета; осн. страны-доноры – Австралия, Канада, Дания, Япония, США, Франция. Доходы гос. бюджета 836,2 млн. долл.; расходы 978,7 млн. долл., включая капиталовложения в экономику – ок. 291 млн. долл. (2006). Гос. экономич. политика направлена на создание благоприятных условий для развития частного сектора хозяйства и притока в страну иностр. инвестиций (см. Миграция капитала). Общий объём инвестиций 19,3% ВВП (2006). Приток прямых иностр. инвестиций 215 млн. долл. (2005), гл. обр. в швейную пром-сть, гостиничный и ресторанный бизнес, системы связи. Инвестиции поступают из Малайзии, Тайваня, США, Китая, Юж. Кореи, Сянгана, Сингапура, Таиланда и др. Б. ч. инвестиций аккумулирует столичная муниципия Пномпень. Существенными проблемами экономич. развития остаются бедность значит. части населения (особенно в отдалённых от столицы сельских районах), сложная криминогенная обстановка в городах, контрабанда наркотиков (через К. проходит наркотрафик из стран т. н. Золотого треугольника к портам Сиамского зал.) и товаров (незаконный вывоз риса и ввоз потребительских товаров из Вьетнама и Таиланда), высокий уровень коррупции среди чиновников всех уровней. При содействии учреждений ООН постепенно решаются проблемы минной опасности (общее число находящихся в земле мин и неразорвавшихся боеприпасов в К. оценивается в 4–6 млн. единиц) и нелегальной миграции.
В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 38,6%, сельского, лесного хозяйства и рыболовства – 35,1%, пром-сти – 26,2% (2006).
Промышленность. Рост объёмов пром. произ-ва 8,5% (2005). Основу электроэнергетики составляют дизельные электростанции, работающие на импортном топливе(общаямощность ок. 13тыс. МВт). Произ-во электроэнергии 121,8 млн. кВт· ч (2004); импорт электроэнергии (из Вьетнама) за 2002–06 составил ок. 85 млн. кВт· ч. В связи с острым дефицитом электроэнергии и ростом мировых цен на энергоносители взят курс на развитие гидроэнергетики. При финансовом и технич. содействии Китая восстановлена ГЭС на р. Кириром (10 МВт), правительством Китая выделено 600 млн. долл. для сооружения ещё одной ГЭС (2007). Перспективы развития энергетики и экономики страны в целом связываются с открытием месторождения нефти и природного газа на мор. шельфе Сиамского зал. в мор. экономич. зоне К. (2005; добычу планируется начать в 2008). Добычу углеводородного сырья нефтегазового поля в 130 км от зап. побережья К. (Блок А, пл. 6278 км2) готовятся вести дочерние компании амер. корпорации «Chevron» (контролирует 55% пл. поля) и др.; на право разработки нефтегазового поля к юго-западу от побережья К. (Блок Б, пл. 6557 км2) претендуют кит., франц. и др. иностр. компании.
В нач. 21 в. ок. 90% стоимости пром. продукции К. приходится на долю быстроразвивающейся швейной пром-сти (рост объёмов произ-ва св. 13%, 2006). Действуют 247 швейных фабрик (гл. обр. в Пномпене и его пригородах), на которых занято св. 250 тыс. чел. Практически вся продукция отрасли экспортируется в США и страны ЕС. На швейные изделия приходится ок. 60% стоимости экспорта страны (св. 2 млрд. долл. в 2005). Действуют предприятия ряда др. отраслей пром-сти – пищевой (в т. ч. рисоочистка), по произ-ву табачных изделий (сигарет), первичной переработке натурального каучука, древесины и др.; в пров. Кампот – цементный завод компании «Kampot Cement» (дочерняя фирма таиландской «Siam Cement Industry Co.») мощностью 3 тыс. т цемента в день (2007).
Сельское хозяйство. Рост объёмов с.-х. произ-ва 1,3% (2005). Обрабатывается 21,0% территории страны (2005; в т. ч. пахотные земли 20,4%, плантации многолетних культур 0,6%). Площадь поливных земель 2,7 тыс. км2 (2003). Аграрный закон (1992) предусматривает следующие формы владения землёй: частная собственность – для приусадебного земельного участка; владение с правом наследования – для участка с.-х. земли размером до 5 га; концессия – для больших по размеру земельных участков, без права наследования, сдачи в аренду и продажи. Св. 1/2 пахотных земель используется для выращивания риса – гл. продовольств. культуры К. Важнейшие районы возделывания риса – долина р. Меконг и пров. Баттамбанг на западе страны. Выращивают десятки сортов риса; в ряде районов долины Меконга сеют «плавающий» рис, на высоких равнинах – богарный. Природные условия при соответствующей агротехнике позволяют на поливных землях собирать 2 урожая в год. Сбор неочищенного риса ок. 4,2 млн. т (2005). Другие продовольств. культуры (сбор в 2005, тыс. т): батат 365, кукуруза 258, соевые бобы 83, а также овощи 481, бананы 148, апельсины 63, пр. фрукты 57,5, земляной орех в скорлупе 22, молотый перец – чёрный, белый и индийский длинный – 2,5. Важнейший экспортный аграрный продукт – натуральный каучук (произ-во 28,3 тыс. т в 2005); в плантац. хозяйстве и произ-ве каучука занято ок. 40 тыс. чел. Общая площадь плантаций каучуконосов 150 тыс. га (на краснозёмных почвах пров. Кампонгтям, а также в провинциях Ратанакири, Мондолькири, Кратьэх, Стынгтраенг), из них возделывается св. 60 тыс. га. Много брошенных и неиспользуемых плантаций, особенно на севере страны, в провинциях Стынгтраенг и Кратьэх. Среди др. технич. культур – табак, сахарный тростник, кунжут, сахарная, масличная и кокосовая пальмы. К. – одна из немногих стран Юго-Вост. Азии, где имеются благоприятные условия для развития пастбищного животноводства. Однако молочное и мясное животноводство развито слабо, скот в осн. используется как тягловая сила. Произ-во осн. видов животноводч. продукции (тыс. т, 2005): свинины 127,5; говядины 61,1; куриного мяса 16,5; мяса буйволов 13,6. Рыболовство (особенно в оз. Тонлесап).
В 1990-х гг. значит. масштабов в К. достигли незаконные лесозаготовки; основу экспорта страны составлял вывоз необработанной древесины. После введения под давлением стран-доноров моратория на лесозаготовки (1.1.2002) в первую очередь существенно уменьшились заготовки древесины ценных пород (сандаловое и чёрное дерево).
Сфера услуг. Наиболее быстроразвивающийся сектор экономики, гл. обр. за счёт растущего притока иностр. туристов (св. 1,2 млн. чел. в 2005; ок. 2 млн. чел. в 2006). Св. 50% туристов приезжают в К. для посещения архит. комплекса Ангкор на севере страны. Развиваются гостиничное хозяйство и ресторанное дело, внутренняя (оптовая и розничная) торговля, системы связи и телекоммуникаций.
Транспорт. Общая протяжённость автомобильных дорог 38,3 тыс. км, в т. ч. дорог с твёрдым покрытием 2,4 тыс. км (2004). Длина железных дорог общего пользования 602 км (2006; ширина ж.-д. колеи 1000 мм); 2 ж.-д. линии: Пномпень – Баттамбанг – Пайопет (на границе с Таиландом) и Пномпень – Сиануквиль (на побережье Сиамского зал.). Протяжённость внутр. водных путей (гл. обр. р. Меконг и её притоки) 2,4 тыс. км (2005). Гл. речной порт – Пномпень, морской – Сиануквиль (1960). Под «дешёвым» флагом К. ходят 586 мор. торговых судов (св. 1000 рег. бр.-т каждое; всего 1889,9 тыс. рег. бр.-т, или 2682,9 тыс. т дедвейта, 2007), из них 463 судна принадлежат судовладельцам иностр. государств, в т. ч. 166 кит. судов, 112 российских, 32 сирийских, 29 южнокорейских, 27 украинских, 20 турецких. Имеется 17 аэропортов, из них 6 с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос, в т. ч. 2 международных – Пномпень и Сиемреап; авиасообщение с Вьетнамом, Китаем, Лаосом, Малайзией, Сингапуром, Таиландом, Юж. Кореей, Тайванем (2006).
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового товарооборота 8442 млн. долл. (2006), в т. ч. экспорт 3693 млн. долл., импорт 4749 млн. долл. В структуре экспорта преобладают швейные изделия; вывозятся также натуральный каучук, рис, морепродукты, табак. Гл. импортёры товаров из К. – США (53,3%), Сянган (15,2%), Германия (6,6%), Великобритания (4,3%). Осн. статьи товарного импорта – нефтепродукты, конструкционные материалы, машины и оборудование, в т. ч. автомобили, потребительские товары. Гл. поставщики товаров в К. – Сянган (18,1%), Китай (17,5%), Таиланд (13,8%), Тайвань (12,7%), Вьетнам (9,0%), Сингапур (5,3%), Юж. Корея (4,9%), Япония (4,3%).
Вооружённые силы
В вооруж. силах (ВС) К. насчитывается 124,3 тыс. чел. (2007); состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС, ВМС и территориальных войск (ТВ). Имеются также военизир. формирования численностью 67 тыс. чел. (полиция и жандармерия). Воен. годовой бюджет 123 млн. долл. (2006).
Верховным главнокомандующим ВС является король. Он возглавляет Высший совет нац. обороны – коллегиальный орган воен. управления. Непосредственное руководство ВС осуществляет главнокомандующий ВС через гл. командование ВС и объединённый штаб. В оперативном подчинении главнокомандующего находятся СВ, ВВС и ВМС. Мин-во нац. обороны организует материальное, тыловое и финансовое обеспечение ВС по заявкам объединённого штаба, проводит кадровую работу в ВС, осуществляет воен.-технич. сотрудничество с зарубежными странами.
СВ (75 тыс. чел.) имеют в боевом составе 22 пех. дивизии (по штату 3,5 тыс. чел., фактически ок. 1,5 тыс. чел.), 3 отд. пех. бригады, бригаду прикрытия, 14 отд. полков (9 пехотных, парашютно-десантный и 4 инженерных), 4 отд. батальона (3 танковых и разведывательный), отдельные арт. и зенитно-арт. дивизионы. На вооружении СВ ок. 150 танков, 20 плавающих танков, 70 БМП, 190 БТР, ок. 1,2 тыс. арт. систем (в т. ч. ок. 30 РСЗО), св. 600 противотанковых средств, ок. 100 зенитных средств (в т. ч. ПЗРК «Стрела-2»). ВВС (1,5 тыс. чел.) включают 4 эскадрильи, на их вооружении – 24 боевых самолёта, 5 вертолётов, 6 самолётов вспомогат. авиации. Пункт базирования авиации – Пномпень. ВМС (2,8 тыс. чел.) имеют в своём составе 3 дивизиона патрульных катеров и батальон мор. пехоты. На их вооружении ок. 20 катеров, св. 30 арт. систем, 20 зенитных средств. Пункт базирования катеров – Псареам. ТВ (45 тыс. чел.) имеются в каждой провинции и городах центр. подчинения. Они сведены в пех. батальоны и роты, в мирное время подчинены губернаторам провинций.
Комплектование ВС осуществляется на основе всеобщей воинской повинности. Срок службы 5 лет, призывной возраст 18–35 лет. Мобилизац. ресурсы составляют 3,4 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе – 1,9 млн. чел.
Здравоохранение. Спорт
В К. на 100 тыс. жит. приходится 16 врачей, 61 лицо ср. мед. персонала, 2 стоматолога, 4 фармацевта, 23 акушерки (2004). Общие расходы на здравоохранение составляют 6,7% ВВП (2004) [бюджетное финансирование – 11,4%, частный сектор – 74,2%, внешние источники – 14,4% (2003)]. Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией (1993), законами: об управлении распространением лекарств (1996), об управлении практикой в области частной мед., парамедицинской и мед. помощи (2000), о профилактике и контроле СПИДа (2002). Осн. причины смерти взрослого населения – кишечные инфекции (т. н. диарейные заболевания), ВИЧ-инфекция, туберкулёз (2003).
Нац. олимпийский к-т основан в 1983, признан МОК в 1994. Спортсмены К. участвовали в Олимпийских играх в 1956 (Мельбурн; конный спорт), 1972 (Мюнхен; лёгкая атлетика, бокс, плавание) и с 1996. Марафонец Ритья То и пловец Кири Хем участвовали в двух Олимпиадах. Среди самых популярных в стране видов спорта – футбол, кикбоксинг, нац. виды борьбы.
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление учебными заведениями осуществляет Мин-во образования, молодёжи и спорта. В 1993 введено обязательное бесплатное 9-летнее образование. Система образования включает: дошкольное воспитание, 6-летнее начальное обучение (однако более половины школ, особенно в удалённых провинциях, не имеют полного цикла начального обучения), 3-летний курс первичной средней школы; дополнит. среднее образование (гос. и частные колледжи) имеет целью подготовку к высшему образованию. В 2005 дошкольными учреждениями было охвачено 10% воспитанников, начальное обучение получали 96%, среднее – 24% детей. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 73,6% (по данным ЮНЕСКО). В системе высшего образования 12 государственных и ок. 30 частных вузов (светских и религиозных), в т. ч. Буддийский ун-т (1954), Королевский ун-т изящных искусств (1965, в 1975–79 закрыт; совр. назв. и статус с 1993), Высший технич. ин-т (1981; быв. Технич. ин-т дружбы кхмерского и сов. народов), Королевский ун-т с. х-ва (1964; совр. назв. и статус с 1999), Королевский ун-т Пномпеня (основан в 1960 как Кхмерский ун-т, с 1965 Королевский; в 1975–79 закрыт; совр. назв. с 1996), Королевская школа администрирования (1995) – все в Пномпене; ун-т Ведик Махариши в пров. Прейвэнг (1992). Обучение в вузах платное. Среди науч. учреждений – Ин-т буддизма (включает музей и крупнейшую б-ку К. – св. 40 тыс. томов и св. 16 тыс. рукописей на пальмовых листьях), Ин-т развития ресурсов (1990), Ин-т прав человека (1993), Ин-т взаимодействия и мира (1994), Центр социального развития (1995), Нац. ин-т здравоохранения, ряд науч. обществ. Нац. б-ка (1924). Музеи: Национальный (1920), геноцида (1979). Все учреждения находятся в Пномпене.
Средства массовой информации
В К. издаётся более 100 газет и журналов (2007). Наиболее популярные общенациональные издания, выпускающиеся на кхмерском яз.: ежедневные газеты «Расмей Кампучия» (с 1993; тираж 20 тыс. экз.), «Монеасека кхмер» (с 1993; 5 тыс. экз.), «Чакраваль Дейли» (с 1993) и др. Среди иноязычных изданий: на англ. яз. – ежедневные газеты «Cambodia Daily» (с 1993; 5 тыс. экз.), «Cambodia Times» (с 1992; 4 тыс. экз.), «Business News» и др., 2 раза в нед выходит газ. «Phnom Penh Post» (с 1992; 6 тыс. экз.); на франц. яз. – ежедневная газета «Cambodge Soir» (с 1995; 3 тыс. экз.) и ежемесячная «Cambodge Nouveau»; на кит. яз. – ежедневные газеты «Камбодия Син Чеу Дейли» и «Цян Хуа Дейли».
Радиовещание с 1975. В 1978 создана гос. радиовещательная компания «National Radio Kampuchea»; в кон. 1980-х гг. – «The Voice of the Kampuchean People» (позднее переименована в «Voice of Cambodia»). Вещание на кхмерском и частично на английском языках с 1993 ведёт Пномпеньская радиостанция (Phnom Penh Radio). Телевещание с 1966 по 1975 осуществлялось гос. телевизионной компанией «National Television Kampuchea» (TVK); возобновлено в 1986. Частные телекомпании – «Аpsara Television» (TV11), «Bayon Television», «Cambodian Television Network» (CTN), «Phnom Penh Television» (TV3), «Royal Cambodia Armed Forces Television» (TV5) и др. Нац. информац. агентство К. – Agence Kampuchea Presse.
Литература
Лит-ра К. до 16 в. развивалась на санскрите и пали, позднее – на кхмерском яз. Ранний период (8–13 вв.) представлен эпиграфич. надписями на стелах, стенах дворцов и храмов, которые делятся на хвалебные – в честь индуистских богов и монархов – и дарственные. Авторы надписей – поэты Шивасома, Яти Амарабхава, Дивакар, Кавиндра, Бхупандра, царица Индрадеви. Лит-ра К. 14–15 вв. представлена единственным памятником – сб. «Пятьдесят джатак», написанным на пали. Первые произведения на кхмерском яз. появились в 16 в. (стихотворения Чей Нона; «Поэма об Ангкоре» Панга, 1598). Особую роль в лит-ре К. сыграла кхмерская версия инд. «Рамаяны» – «Реамкер» (букв. – «Слава Рамы»; вероятно, 16–17 вв.). В течение 17–19 вв. создавались стихотв. произведения на темы джатак («Царь Субхамитра» Кау, 1798; «Юноша Пхокколь» Нонга, 1804; «История Какэй» царя Анг Дуонга, 1813), которые разделяются на два типа: дидактические, служившие проповедью буддийского учения, и фантастико-приключенческие. Начало новой лит-ры К. ознаменовала поэма «Тум и Тиев», написанная монахом Саомом на основе легенды 16 в. о несчастной любви монаха Тума и девушки Тиев (1916). Центр. место в лит-ре К. после публикации «Пайлинской розы» Ньок Тхаема (1936) занял жанр романа, посвящённого проблемам социального неравенства, отношений в семье, положения женщины, молодёжи. В 1955 была создана Ассоциация писателей К. В 1975 лит. деятельность в К. прервалась, возобновилась в кон. 1980-х гг. Тематика лит-ры в кон. 20 – нач. 21 вв. расширялась; создавались романы разл. жанров, в т. ч. приключенческо-детективного характера. Наибольшей популярностью пользуется творчество романисток Паль Воаннари Реак («Вот и закончился период убывающей луны», 1988), Мау Сомнанг («Лунный свет», 2005).
Изобразительное искусство и архитектура
На территории К. были найдены древние поселения, относящиеся к верхнепалеолитической хоабинской культуре (Млу-Прей). В одном из крупнейших в Юго-Вост. Азии неолитич. поселений Самроунг-Сен обнаружены керамич. сосуды с тиснёными и процарапанными геометрич. орнаментами, металлич. предметы – оружие, орудия труда, а также браслеты, колокольчики с узорами из спиралевидных завитков. К. входила в сферу влияния донгшонской бронзовой культуры, расцвет которой относится к 500 до н. э. – первым векам н. э., что подтверждают находки на её территории металлич. предметов донгшонского типа – кинжалов, барабанов, сосудов и колоколов. Большинство из них, очевидно, местного произ-ва, как, напр., 12 колоколов (выс. от 34 до 60 см) из пров. Баттамбанг, имеющих форму полого вытянутого полуовала и сплошь покрытых меандровидным узором из крупных двойных спиралей. На севере и северо-западе страны найдены поселения железного века с развитой металлургией. В погребениях вблизи Пхум-Снай (пров. Бантеймеантьей) наряду с бусами из полудрагоценных камней, керамикой, золотыми украшениями много оружия из бронзы и железа.
В нач. 1-го тыс. н. э., когда юж. часть К. была центром гос-ва Бапном (Фунань), в иск-ве прослеживается влияние пришедших из Индии религий: в столичном г. Ангкор-Борей обнаружен целый ряд терракотовых буддийских и каменных индуистских статуй. Раскопанный исследователями портовый г. Окео в плане представляет собой прямоугольник со сторонами 1,5 × 3 км, разделённый каналами на кварталы и окружённый защитными валами. Гор. кирпичные здания украшались лепным декором из стука. Сообщение одного из ранних кит. источников о том, что в Фунани делают кольца и браслеты из золота и сосуды из серебра, подтверждают многочисл. находки золотых и серебряных вещей: объёмные золотые цепи панцирного плетения, филигранные бусины с зернью, кольца, печати, миниатюрные цилиндрич. коробочки-амулеты, серьги, геммы. В декоре этих изделий широко использовались разнообразные виды двойной спирали и «плетёнки», характерные для донгшонской культуры всей Юго-Вост. Азии.
К периоду 6–8 вв. относятся самые ранние из сохранившихся архит. памятников К. (храмы Ханчей, Асрам-Махаросей). Они представляют собой типичную культовую постройку прасат – небольшое прямоугольное или квадратное в плане башнеобразное сооружение с многоярусным пирамидальным завершением и входом с вост. стороны, возводимое, как правило, на возвышенности. Внутр. пространство перекрывалось с помощью ложного свода. Снаружи стены нередко украшались декоративной резьбой по стуку. Образцы былого пышного орнаментального убранства сохранились на уцелевших архит. деталях из песчаника – наддверных перемычках-фризах, колоннах и полуколоннах, обрамляющих дверные проёмы. В центре симметричных композиций на перемычках располагалась обычно фигура индуистского божества в медальоне, от которой горизонтально отходили растит. побеги или фестончатая арка, заканчивающаяся головой фантастич. морского чудовища макара или мифич. семиглавой змеи. В 7 в. появилась тенденция к ансамблевой организации святилищ: их квадратная или прямоугольная территория окружена несколькими рядами стен, гл. вход находится с вост. стороны, а на центр. платформе размещены в шахматном порядке святилища (прасаты). Ярким примером такой планировки являются храмовые комплексы Самбор-Прей-Кук (1-я пол. 7 в.) в Ишанапуре (пров. Kампонгтхом), для рельефного стукового декора которых характерны изображения небесных дворцов.
Культовая скульптура этого периода обладает высокими худож. достоинствами. Она высекалась из мелкозернистого песчаника или отливалась из бронзы в технике утраченного воска. Предпочтение отдавалось монументальной круглой пластике, причём для устойчивости фигур сзади располагалась арка, а атрибуты божества, напр. палица бога Вишну, упирались в землю. Отмеченные натурализмом фигуры отличаются стройностью и изяществом, у мужских персонажей подчёркиваются ширина плеч и узкие бёдра, у женских – пышность форм. Замечательными образцами являются 2 статуи четырёхрукого Харихары (из Прасат-Андета и из Асрам-Махаросея) и статуя Кришны, поднимающего гору Говардхана (Ват-Ромлок).
Расцвет ср.-век. иск-ва К. связан с эпохой кхмерской империи Камбуджадеша. В этот период были созданы выдающиеся архит. памятники, великолепные произведения монументальной скульптуры из камня и металла. Для почитания богов, воплощениями которых на земле считались кхмерские правители, возводились храмы-горы, представляющие собой ступенчатую пирамиду с одним или несколькими прасатами на вершине. Одним из первых таких сооружений является храм Баконг (881) в столичном городе Харихаралая (ныне Ролуох). Окружённый стенами и рвами с водой, с четырьмя осевыми дорогами, подводящими к центр. пятиступенчатой пирамиде (65 × 63 м, выс. 14 м), он символизирует гору Меру – ось Вселенной и обитель богов. Создатель комплекса, Индраварман I, построил в Харихаралае также храм Прэах-Ко (879), посвящённый его предкам: 6 сложенных из кирпича башен расположены в 2 ряда на платформе в центре прямоугольного двора и украшены искусной рельефной резьбой по стуку, в нишах у дверных проёмов помещены фигуры мифич. стражей – дварапал. В кон. 9 в. Яшоварман I построил новую столицу – Яшодхарапуру (см. в ст. Ангкор). В её центре он поместил свой династийный храм-гору Пном-Бакхенг (893), на 5 террасах которого с каждой стороны помещается по 12 небольших башен. В последующие 4 столетия в Ангкоре возводились многочисл. храмовые комплексы и дворцовые здания. Схема храма-горы с чёткой прямоугольной планировкой, оградами и водоёмами получает дальнейшее развитие: на ступенях пирамид появляются длинные павильоны (храм Пре-Руп, 961), позднее они превращаются в обходные галереи (храмы Та-Кео, Пхимеанакас, сер. 10 – нач. 11 вв.). Наряду с храмами-горами строились также архит. комплексы, где святилища устанавливались в ряд на невысокой платформе, напр. Прасат-Краван (921). Стены пяти его башен-святилищ изнутри украшены прославляющими бога Вишну рельефными композициями, выполненными в редкой для К. технике резьбы по кирпичной кладке. Сооружения известного храмового комплекса Бантеай-Срей (завершён в 967) целиком сложены из песчаника и покрыты великолепным резным декором, который по худож. выразительности, изяществу и мастерству исполнения считается непревзойдённым в каменном зодчестве страны.
В индуистской и буддийской скульптуре 9–11 вв. происходит целый ряд стилистич. изменений: позы богов становятся строго фронтальными, пропорции фигур – более плотными, приземистыми из-за отказа от поддерживающих арок, а пластике тел противопоставляется графичный рисунок одеяний. Лица широкие с почти прямыми бровями и чётко очерченными глазами, усами, бородой, на голове цилиндрич. или конич. корона мукута (скульптурная группа «Шива и Ума» из Бантеай-Срея, статуя четырёхглавого Брахмы из Пном-Басета, кон. 10 в.). Металлич. пластика достигла значит. высот как в худож., так и в технич. отношении. Отлитые из бронзы фигуры божеств нередко украшались инкрустацией серебром, стеклом, обсидианом и позолотой (скульптуры бодхисаттв Авалокитешвары и Праджняпарамиты, кон. 9 в.), некоторые отличались монументальными размерами (фрагмент статуи лежащего Вишну из Зап. Мебона – голова с торсом длиной более 2 м, 11 в.).
Самым грандиозным храмовым комплексом Камбоджи, занимающим пл. 1300 × 1500 м, является Ангкор-Ват (1-я пол. 12 в.). Выдающимся примером градостроительства стала поздняя столица Камбуджадеши – город Ангкор-Тхом, построенный как единый архит. ансамбль. Время правления Джайавармана VII отмечено большим размахом строительства: по его повелению были сооружены храмы Прэах-Кхан, Неак-Пеан, Та-Пром, строились госпитали, странноприимные дома. В каменной пластике 12–14 вв. доминируют персонажи буддийского пантеона, особенно популярны были образы Будды, восседающего на змее Мучилинде, «коронованного» Будды, бодхисаттвы Локешвары, всё тело которого покрыто маленькими фигурками божеств. Концом 12 в. датируется один из шедевров кхмерского иск-ва – скульптурный портрет Джайавармана VII. Одухотворённое лицо сидящего правителя с полузакрытыми глазами и мягкой улыбкой на губах передаёт состояние глубокой внутр. сосредоточенности и отрешённости от мирских забот.
Из-за ослабления империи Камбуджадеша с сер. 13 в., многократных переносов столицы и перехода от каменного зодчества к деревянному (что неблагоприятно сказалось на долговечности построек) от постангкорского периода (14–19 вв.) до нас дошло сравнительно небольшое число памятников; среди немногих сохранившихся архит. ансамблей – комплекс королевского дворца в Пномпене с примыкающим к нему мон. Прэах-Кео-Морокот, известным как «Серебряная пагода» (кон. 19 – нач. 20 вв.), поскольку пол в центр. святилище выложен серебряными плитками. Культовые и дворцовые сооружения этого времени представляют собой здания базиликального типа на каменной платформе, окружённые со всех сторон колонными портиками, с двускатными черепичными крышами и резными фронтонами, пышно украшенные лепниной с позолотой, лаковыми композициями, настенными росписями. Придворным архитектором и художником Окхна Теп Нимит Маком в 1903–04 выполнены росписи на галерее-ограде мон. Прэах-Кео-Морокот по мотивам поэмы «Реамкер», отличающиеся декоративно-плоскостным характером, тонкостью и выразительностью рисунка.
После установления франц. колониального режима худож. культура К. оказалась под воздействием европ. иск-ва. В 1918 в Пномпене открылась Школа камбоджийских искусств, где кхмерские художники наряду с традиц. ремёслами осваивали технику живописи маслом и графику. В градостроительстве наряду со зданиями в колониальном стиле (отель «Рояль», ж.-д. вокзал) и в духе конструктивизма (Центр. рынок, 1936) появляются сооружения, выстроенные в нац. стиле (Нац. музей, 1920, Буддийский ин-т, 1930; все – в Пномпене). В 1960-х гг. плодотворно работал кхмерский арх. Ванмоливан, создавший в Пномпене памятник Независимости (1960–62), в котором он обратился к культурному наследию кхмеров, сделав гл. элементом монумента башню прасат; зал Чакдомукх (1962), Нац. спортивный комплекс (1964), дворец офиц. приёмов Чамкармон (1966). Сов. специалистами были возведены с учётом новейших технологий здания госпиталя (1958–60) и Высшего технич. уч-ща (1962–64) в Пномпене. Совр. изобразит. иск-во неоднородно: часть художников продолжают работать в традиц. манере (Чет Чан), другие (Пхи Чан Тхан, Сёунг Ваннара и Лонг Сопхеа) используют европ. техники, заимствуя темы и сюжеты своих картин из нац. действительности. Из худож. ремёсел выделяется иск-во обработки металлов: серебряные чаши и сосуды, фигурные шкатулки для жевательной бетельной смеси поражают разнообразием своих форм и украшаются тонкими чеканными и гравированными узорами с преобладанием растит. мотивов. Больших высот достигло также шёлкоткачество, особенно создание многоцветных тканей хоуль, выполненных в технике иката утка. Таким же сложным способом со времён Средневековья ткут храмовые завесы пидан с сюжетными композициями по мотивам буддийских житийных легенд.
Музыка
Истоки музыки К. восходят к государствам Бапном (Фунань) и Ченла, включавшим элементы культур Донгшон, кхмерской, малайской. Музыка К. в ту эпоху испытала влияние Юж. Индии, Персии, а также Средиземноморья (на барельефах Ангкор-Вата есть изображение музыканта, играющего на духовом инструменте, напоминающем авлос). Музыка гос-ва Бапном в свою очередь оказала влияние на культуру Юж. Китая (в 243 в кит. царство У была отправлена группа кхмерских музыкантов). С 7 в. известны храмовые танцовщики и музыканты – представители низкой социальной группы врах-кньом. Сосуществование буддизма хинаяны и индуизма, единство религ. и светской власти в период империи Камбуджадеша обусловили специфику музыки как необходимой части ритуала и дворцовых церемоний. Крупным муз. центром империи была Яшодхарапура (Ангкор). Барельефы храмов Ангкор и Байон, письм. памятники (каменная стела 9–13 вв. в музее пров. Сиемреап, буддийский трактат «Пангкхат») свидетельствуют о развитости муз.-театральной культуры, богатом муз. инструментарии, включавшем барабаны, тарелки (чаб) и тарелочки (чинг), гонги, раковины-трубы, воен. трубы из кожи и рога (санг), дуговые арфы (пын), щипковый монохорд с тыквенным резонатором (ксае диев). Музыка империи Камбуджадеша объединяла традиции кхмеров, монов, тямов, малайцев, таи (до 14 в.) и др. Развитие собственно кхмерской музыки связано с возникновением в кон. 13 в. моноэтнич. гос-ва и утверждением буддизма как гос. религии. Буддийская музыка К. включает речитации и песнопения на яз. пали. Для кхмерской традиц. музыки характерны преобладание 5-ступенных звукорядов, 2-дольная метрика, синкопированные ритмы, инструментальная музыка основана на разл. видах гетерофонии; ряд инструментов – общий для континентальной Юго-Вост. Азии. Специфична музыка тямов-мусульман. Традиц. кхмерская музыка звучит во время крестьянских календарных и бытовых обрядов, индуистских и буддийских праздников, церемоний поклонения духам, лодочных гонок. Среди вокальных жанров – диалогич. песни, песни-импровизации (в т. ч. на темы буддийских поэм) в сопровождении струнных инструментов, песни типа частушек, игровые песни-танцы; выделяется жанр театрализованного сказа на сюжеты «Реамкера» – кхмерской версии «Рамаяны».
В 1-й пол. 19 в. были реорганизованы и восстановлены мн. древние ритуальные муз.-театральные жанры, в т. ч. придворные танцевальные представления, восходящие к храмовым мистериям 13–14 вв., исполняемые в сопровождении оркестра пынпиет, хора и сказителей. Со 2-й пол. 19 в. в К. стали работать мн. кит. музыканты, малайские танцовщицы. Европ. муз. традиции принесены в К. с Филиппин.
В годы режима «красных кхмеров» погибли мн. кхмерские музыканты. После его падения восстановлены осн. виды традиц. муз. искусства, создан Ансамбль традиц. танца К. (в 1982 впервые гастролировал в СССР). В Пномпене на базе Королевского ун-та изящных искусств (формы обучения музыке – европейские и традиционные устные) во 2-й пол. 1960-х гг. создан оркестр европ. типа.
Танец и театр
Кхмерский танец (являющийся основополагающим среди исполнительских искусств К.) развивался под влиянием инд. танца. К 7 в. относятся свидетельства о выступлениях танцоров в храмах (что позднее нашло отражение в рельефах культового комплекса Ангкор-Ват, на которых изображены танцовщицы-апсары). Танец в К. был составной частью религ. ритуалов, затем стал элементом придворных церемоний и праздников, а в 20 в. получил статус традиц. исполнительского иск-ва кхмеров. В совр. камбоджийском театре существуют три гл. вида театральных представлений: королевский балет, театр теней и нар. театр. С возникновением в 9 в. кхмерской империи Камбуджадеша с о. Ява были привнесены яванские танцы бедая и масочный танец топенг. В этот период особенного расцвета достигли придворные танцевальные традиции, ставшие неотъемлемой частью дворцовой жизни. Число исполнителей одного танца могло достигать нескольких сотен чел.; в кон. 12 в. исполнялся танец с участием более 3000 танцовщиц и танцовщиков. Основой сюжетов представлений являются легенды и сказки (в т. ч. сиамские и яванские). Известно ок. 30 традиц. сюжетов. Помимо собственно танца, получила развитие и танцевальная драма на сюжеты «Реамкера». Представление совр. камбоджийского балета (кхмерский классич. танец) состоит из ряда хореографич. эпизодов. Оркестр (пынпиет) задаёт неторопливый, размеренный ритм, отличающий стиль кхмерского классич. танца; в нём участвуют 10 мужчин-музыкантов, играющих на традиц. инструментах. В пении хора, сопровождающем танец, излагается сюжет сценки (хор состоит из женщин, сидящих на циновках около оркестра). В камбоджийских традиц. танцах за каждым жестом закреплено определённое символич. значение. Строгим правилам подчинено сценич. движение (позы, жесты танцовщиц отличаются синхронностью, танцевальный рисунок складывается из отточенных, изящных телодвижений и грациозных плавных жестов рук). Экзотичным живописным костюмам придают эффектность множество ярких камней, браслеты, пояса и причудливые, богато украшенные головные уборы (точно повторяют элементы костюмов и головные уборы апсар с рельефов Ангкор-Вата). Декорации отсутствуют. Все роли исполняются женщинами (в труппе есть только два танцовщика-мужчины, исполняющие роли демонов, шутов и зверей). Каждый герой спектакля носит определённую маску (Брахма появляется в жёлтой маске с четырьмя лицами, Индра – в зелёной, Лакшмана – в золотой и т. д.). Женские роли исполняются без масок, лицо покрывается густым белым гримом, на котором выделяются ярко прорисованные губы и чёрные брови. При нашествии тайцев (сиамцев) из К. в Таиланд в 15 в. были вывезены придворные кхмерские актёры и музыканты, заложившие основы тайского нац. танца. С этого момента собственно камбоджийские традиции то исчезали, то возрождались вновь, при этом обязательно несли на себе печать влияния тайской придворной культуры. В сер. 19 в. король кхмеров Анг Дуонг изменил по образцу тайского двора мн. элементы придворной жизни, в т. ч. танец, ставший символом могущества и богатства короля (костюмы актёров также уподобились тайским). Возрос и приток тайских исполнителей (вливаясь в местные труппы, они оказывали глубокое влияние на исполнительский стиль кхмеров). После 2-й мировой войны танец кхмеров пережил второе рождение при поддержке короля Нородома Сианука: костюмы стали кхмерскими, а тексты танцевальных драм, которые распевались на тайском яз., были переведены на кхмерский яз. Королевский балет К. является придворной труппой; выступления для широкого зрителя организуются обычно по праздникам; сценой служит площадь перед храмами Ангкора либо дворец в Пномпене. В К. существует Королевская школа танцев, где преподают опытные танцовщицы («кру-локкон»), обучение начинается с 7-летнего возраста.
Театр теней (Нанг сбек) обычно даёт свои представления в пагодах во время религ. праздников. Прозрачные фигуры кукол, изготовляемых из специально обработанной оленьей кожи, выкрашенные в красный или зелёный цвет, отбрасывают на экран цветные тени. Куклы изображают воинов, героев (на фоне пейзажа), рисунок их строго традиционен. Фигуры закрепляются на двух высоких шестах, с помощью которых их передвигают перед экраном. Сюжеты спектаклей берутся из «Рамаяны». Движение теней сопровождается рассказом актёра, находящегося за экраном.
Большой популярностью в К. пользуются представления нар. театра. Они разыгрываются бродячими труппами, состоящими обычно из двух исполнителей, без спец. костюмов и декораций. Представления включают короткие сценки, родственные ср.-век. европ. фарсу (строятся на импровизации, остроумном диалоге), исполнители прибегают к шаржу, буффонаде. Большое место в спектакле занимает пение. Также ставятся легенды и сказки, в которых действуют принцессы, переодетые принцы, волшебники и великаны; фантастическое и героическое перемежается с грубоватыми комедийными эпизодами. Спектакли даются в крупных павильонах, во многих городах существуют постоянные труппы (Пномпень, Сиемреап и др.).
В нач. 1950-х гг. в Пномпене была предпринята попытка создать совр. театр, просуществовавший короткое время (Новый театр, где играли любители; здесь ставились вольные импровизации на темы пьес У. Шекспира, Ж. Расина, П. Корнеля и др.). Спектакли давались и в окрестных деревнях, где в качестве сценич. площадки использовался кузов грузовика. Особой популярностью пользовалось 30-минутное представление на тему «Венецианского купца» Шекспира. В 1965 в Пномпене основан Ун-т изящных искусств (готовит проф. актёров, танцовщиц, музыкантов и осуществляет полевые исследования по сбору песенного, танцевального и лит. фольклора; ведёт работу по возрождению утраченных танцевальных форм). При режиме «красных кхмеров» в 1975–79 кхмерский танец пережил период упадка. В 1980-е гг. исполнительские традиции восстанавливались немногими продолжившими работу после репрессий танцовщицами и учителями, помощь оказали тайские исполнители классич. танца. Совр. К. стремится к полному восстановлению своих традиц. исполнительских форм (значит. финансовая поддержка япон. правительства в 2001–02 дала возможность создать дополнит. технически оснащённые совр. сценич. площадки). На рубеже 20–21 вв. танец в К. существует в самых разл. проявлениях (в т. ч. шоу-представления) и исполняется как профессиональными, так и самодеят. труппами. В совр. возрождённом и реконструированном репертуаре насчитывается 40 танцев (робам; длятся 12–15 мин) и 60 танцевальных драм (икхон, длятся неск. часов).
Иллюстрации:
Озеро Тонлесап. Архив БРЭ.
Пномпень. Вид города. Архив БРЭ.
Пномпень. Королевский дворец.1869–1919. Архив БРЭ.