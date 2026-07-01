КАМБОДЖА

КАМБОДЖА - королевство Камбоджа.

Об­щие све­де­ния

Камбоджа - го­су­дар­ст­во в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Ин­до­ки­тай. На за­па­де и се­ве­ро-за­па­де гра­ни­чит с Таи­лан­дом, на се­ве­ре - с Лао­сом, на вос­то­ке и юго-вос­то­ке - с Вьет­на­мом; на юге и юго-за­па­де омы­ва­ет­ся во­да­ми Си­ам­ско­го залива Юж­но-Ки­тай­ско­го мо­ря. Площадь 181,0 тыс. км2, в т. ч. площадь внутренних вод около 4,5 тыс. км2. Население 14,1 млн. человек (2008 год). Сто­ли­ца - Пном­пень. Де­неж­ная еди­ни­ца - ри­ель. Официальный язык - кхмер­ский. В ад­ми­ни­ст­ративном от­но­ше­нии тер­ри­то­рия Камбоджа со­сто­ит из 20 про­вин­ций (кха­ет) и 4 му­ни­ци­пий цент­рального под­чи­не­нияю

Камбоджа - член ООН (1955 год), МВФ (1970 год), МБРР (1970 год), АСЕАН (1999 год), ВТО (2004 год), Фо­ру­ма «Ев­ро­па - Азия» (АСЕМ; 2004 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Камбоджа - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция про­муль­ги­ро­ва­на 21.09.1993 года. Фор­ма прав­ле­ния - кон­сти­ту­ци­он­ная мо­нар­хия.

Гла­ва государства - ко­роль, из­би­рае­мый Со­ве­том ко­ро­ны (председатель, два за­ме­сти­те­ля председатель Национальной ас­самб­леи, пре­мьер-ми­нистр, выс­шее ду­хо­вен­ст­во). По Кон­сти­ту­ции ко­роль «цар­ст­ву­ет, но не пра­вит» (статья 7). Он не об­ла­да­ет ис­пол­нительной вла­стью, но яв­ля­ет­ся глав­но­ко­ман­дую­щим воо­руженными си­ла­ми и да­ёт со­гла­сие на на­зна­че­ние выс­ших долж­но­ст­ных лиц.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - двух­па­лат­ный пар­ла­мент. Вклю­ча­ет Национальную ас­самб­лею и Се­нат. Национальная ас­самб­лея со­сто­ит из 122 чле­нов, из­би­рае­мых на 5 лет все­об­щим пря­мым и тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем гра­ж­дан. Чис­ло се­на­то­ров не долж­но пре­вы­шать по­ло­ви­ны от чис­лен­но­сти ниж­ней па­ла­ты (2 из них на­зна­ча­ют­ся ко­ро­лём, 2 из­би­ра­ют­ся Национальной ас­самб­ле­ей, ос­таль­ные - пу­тём не­пря­мых вы­бо­ров, осу­ще­ст­вля­е­мых профессиональными объ­еди­не­ния­ми и различными груп­па­ми на­се­ле­ния). Срок пол­но­мо­чий чле­нов Се­на­та 6 лет. Пред­седа­тель Се­на­та в от­сут­ст­вие ко­ро­ля яв­ля­ет­ся исполняющим обязанности гла­вы го­су­дар­ст­ва.

Выс­ший ор­ган ис­пол­нительной вла­сти - Ка­би­нет ми­ни­ст­ров во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром. Со­став ка­би­не­та офи­ци­аль­но ут­вер­жда­ет ко­роль по­сле одоб­ре­ния Национальной ас­самб­ле­ей. Пре­мьер-ми­ни­ст­ром ста­но­вит­ся пред­ста­ви­тель пар­тии или коа­лиции, одер­жав­шей по­бе­ду на вы­бо­рах в Национальную ас­самб­лею. Его кан­ди­да­ту­ра оп­ре­де­ля­ет­ся председателем Национальной ас­сам­блеи и ут­вер­жда­ет­ся ко­ро­лём. Пра­ви­тель­ст­во не­сёт кол­лек­тив­ную от­вет­ст­вен­ность пе­ред Национальной ас­самб­ле­ей; ми­ни­ст­ры ин­ди­ви­ду­аль­но от­вет­ст­вен­ны пе­ред пре­мьер-ми­ни­ст­ром и Национальной ас­самб­ле­ей.

В Камбодже су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие пар­тии - Народная пар­тия Кам­бод­жи (НПК), ФУНСИНПЕК, Сам Рэн­си.

На­се­ле­ние

На­ро­ды, го­во­ря­щие на ав­ст­роа­зи­ат­ских язы­ках, со­став­ля­ют 92,3% нас. К., из них кхме­ры – 87,1%, кхме­ры гор­ные (брао, кра­вет, кра­оль, крунг, куи, ла­мам, мнонг, там­пу­он, сти­енг и др.) – 0,8%, вье­ты – 4,3% и др. Авс­тро­не­зий­цев на­счи­ты­ва­ет­ся 2,5%, из них ча­мы – 2,2%, ча­мы гор­ные – 0,2%, ма­лай­цы – 0,1%. Тай­ские на­ро­ды со­став­ля­ют 0,9%, сре­ди них лао – 0,6%, таи – 0,3%. В К. про­жи­ва­ют так­же ки­тай­цы – 4,1%, мьян­ма, та­ми­лы, анг­ли­ча­не, фран­цу­зы и др.

К. – стра­на с мо­ло­дым и бы­ст­ро­ра­сту­щим на­се­ле­ни­ем. Сред­не­го­до­вые тем­пы ес­теств. при­рос­та на­се­ле­ния по­сте­пен­но сни­жа­ют­ся (2,0–2,1% в кон. 20 в.; 1,7% в 2007). Ро­ж­дае­мость 25,5 на 1000 жит. (2007); смерт­ность 8,2 на 1000 жит. Мла­ден­че­ская смерт­ность ос­та­ёт­ся очень вы­со­кой – 58,5 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2007). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 3,12 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Саль­до внеш­них ми­гра­ций близ­ко к ну­лю. В воз­раст­ной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) 34%, лю­дей тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) 62,4%, лиц 65 лет и стар­ше 3,6%. В ср. на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 95,3 муж­чи­ны. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 61,3 го­да (муж­чи­ны – 59,3, жен­щи­ны – 63,4 го­да; 2007).

Ср. плот­ность на­се­ле­ния ок. 80чел./км2 (2008). На­се­ле­ние раз­ме­ще­но не­рав­но­мер­но. Ср. плот­ность на­се­ле­ния сто­лич­но­го ре­гио­на (тер­ри­то­рия му­ни­ци­пии Пном­пень и при­мы­каю­щей к ней пров. Кан­даль) 685 чел./км2, рай­онов Кам­бод­жий­ской низ­мен­но­сти на юге стра­ны от 150 до 300 чел./км2, в са­ван­нах на се­ве­ре К. от 10 до 15 чел./км2, в гор­ных рай­онах на юго-вос­то­ке ме­нее 10 чел./км2. К. ос­та­ёт­ся пре­им. аг­рар­ной стра­ной, до­ля гор. нас. ок. 20% (сер. 2000-х гг.). Круп­нейшие го­ро­да (тыс. чел., 2008): Пном­пень (с при­го­ро­да­ми 1398,4), Бат­там­банг (176,2), Сиа­ну­к­виль (142,9), Си­ем­ре­ап (128,6).

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное на­се­ле­ние св. 7 млн. чел. (2004). Св. 3/4 са­мо­дея­тель­но­го на­се­ле­ния за­ня­то в с. х-ве. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы ок. 2,5% (нач. 21 в.). До­хо­ды ок. 40% нас. ни­же уров­ня про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Ре­ли­гия

Бо́ль­шая часть на­се­ле­ния К. (ок. 95%) – буд­ди­сты (2007, оцен­ка), ок. 2% – му­суль­ма­не-сун­ни­ты, пред­ста­ви­те­ли др. кон­фес­сио­наль­ных групп ма­ло­чис­лен­ны. Со­глас­но Кон­сти­ту­ции 1993, гос. ре­ли­ги­ей яв­ля­ет­ся буд­дизм (шко­ла тхе­ра­ва­да), од­на­ко га­ран­ти­ру­ет­ся сво­бо­да ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Сре­ди ки­тай­цев и час­ти вье­тов рас­про­стра­нён буд­дизм ма­хая­ны (у ки­тай­цев – в со­че­та­нии с дао­сиз­мом и кон­фу­ци­ан­ст­вом). Ис­лам ис­по­ве­ду­ют гл. обр. ча­мы и ма­лай­цы, св. 88% кам­бод­жий­ских му­суль­ман – ша­фии­ты. Во внутр. рай­онах стра­ны сре­ди зна­чит. час­ти на­се­ле­ния рас­про­стра­не­ны тра­диц. ве­ро­ва­ния. В К. дей­ст­ву­ют ок. 100 хри­сти­ан­ских ор­га­ни­за­ций, од­на­ко хри­стиа­не со­став­ля­ют ме­нее 1% на­се­ле­ния (гл. обр. вье­ты и ли­ца ев­роп. про­ис­хо­ж­де­ния). Сре­ди вье­тов име­ют­ся так­же при­вер­жен­цы ре­лиг. те­че­ния Као-Дай (см. в ст. Вьет­нам­ские син­кре­ти­че­ские куль­ты).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Кам­бод­жа до сер. 19 в. Пер­вые све­де­ния о за­се­ле­нии тер­ри­то­рии К. от­но­сят­ся к эпо­хе па­лео­ли­та, ко­то­рый, по дан­ным рас­ко­пок в Млу-Прей, Лонг­прао и Сам­ро­унг-Сен, да­ти­ру­ет­ся 14-м тыс. до н. э. В пе­ри­од позд­не­го не­оли­та (6–5-е тыс.) в до­ли­нах рек поя­ви­лись круп­ные по­сто­ян­ные зем­ле­дельч. по­се­ле­ния. По­ми­мо зем­ле­де­лия (в до­ли­нах оро­шае­мо­го), на­се­ле­ние за­ни­ма­лось ры­бо­лов­ст­вом и со­би­ра­тель­ст­вом, в мень­шей сте­пе­ни – охо­той. Гл. зем­ле­дельч. куль­турой был рис, раз­во­ди­лись так­же бо­бо­вые и бах­че­вые куль­ту­ры. Ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра позд­не­го не­оли­та пред­став­ле­на шли­фо­ван­ны­ми ка­мен­ны­ми пле­чи­ко­вы­ми, тра­пе­цие­вид­ны­ми мо­ты­га­ми и то­по­ра­ми, до­ло­та­ми, сер­па­ми, на­ко­неч­ни­ка­ми стрел, а так­же кос­тя­ны­ми ры­бо­лов­ны­ми крюч­ка­ми. Ке­ра­ми­ка от­ли­ча­ет­ся оби­ли­ем форм и гео­мет­рич. ор­на­мен­том. Об­ществ. строй ха­рак­те­ри­зо­вал­ся пле­мен­ной ор­га­ни­за­ци­ей на ос­но­ве се­мей­но-ро­до­вых об­щин. Фор­ми­ро­ва­ние куль­ту­ры эпо­хи брон­зы от­но­сит­ся к 3–2-му тыс. до н. э. В по­след­ние ве­ка до н. э. древ­ние кхме­ры пе­ре­шли к ис­поль­зо­ва­нию же­лез­ных ору­дий, что ус­ко­ри­ло раз­ви­тие ма­те­ри­аль­но­го про­из-ва, при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию к на­ча­лу н. э. ран­не­клас­со­во­го об­ще­ст­ва и воз­ник­но­ве­нию за­чат­ков го­су­дар­ст­вен­но­сти.

Пер­вым круп­ным гос-вом на тер­ри­то­рии К. был Бап­ном (Фу­нань) с цен­тром в ниж­нем те­че­нии р. Ме­конг и со сто­лицей Вьяд­ха­пур. Ран­няя ис­то­рия Бап­но­ма со­хра­ни­лась в ви­де ди­на­стий­но­го ми­фа. Ос­но­ва­те­лем гос-ва счи­та­ет­ся Ка­ун­ди­нья, при­над­ле­жав­ший к Лун­ной ди­на­стии (Со­ма­вам­са). В ре­зуль­та­те ус­пеш­ных войн Бап­ном во 2–3 вв. зна­чи­тель­но рас­ши­рил свою тер­ри­то­рию. Он под­дер­жи­вал тор­го­вые свя­зи с го­су­дар­ст­ва­ми Ин­дии, Ки­тая, а так­же с Ира­ном и Рим. им­пе­ри­ей. В ду­хов­ной куль­ту­ре име­ло ме­сто со­че­та­ние мон-кхмер­ских тра­ди­ций с эле­мен­та­ми куль­ту­ры на­ро­дов Юж. Ин­дии (пре­ж­де все­го ин­ду­из­мом и буд­диз­мом). Был рас­про­стра­нён культ бо­гов го­ры и ду­хов пред­ков.

В 6 в. на­ча­лись упа­док Бап­но­ма и воз­вы­ше­ние ра­нее за­ви­си­мо­го от не­го гос-ва Чен­ла, центр ко­то­ро­го на­хо­дил­ся в ср. те­че­нии рек Ме­конг и Мун. В сер. 6 в. пра­ви­тель Чен­лы Бха­ва­вар­ман I (ок. 550 – ок. 600) объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью Бап­ном и Чен­лу, по­ло­жив на­ча­ло гос-ву кхме­ров. Ле­ген­дар­ная ис­то­рия Чен­лы свя­зы­ва­ет её ос­но­ва­ние с ас­ке­том Кам­бу Сва­ямб­ху­вой, пред­ста­ви­те­лем Сол­неч­ной ди­на­стии (Сурь­я­вам­са), имя ко­то­ро­го за­пе­чат­ле­лось в назв. стра­ны. При пра­ви­те­ле Иша­но­вар­ма­не I (ок. 612–628) бы­ла по­строе­на но­вая сто­ли­ца – Иша­на­пу­ра. Ос­но­вой хо­зяй­ст­ва ста­ло зем­ле­де­лие на ба­зе ис­кусств. оро­ше­ния (пре­ж­де все­го ир­ри­гац. ри­со­вод­ст­во). Со­ци­аль­но-эко­но­мич. струк­ту­ра ха­рак­те­ри­зо­ва­лась со­че­та­ни­ем эле­мен­тов ра­бо­вла­дельч. и ран­не­фе­о­даль­но­го ук­ла­дов. Эпи­гра­фи­ка 7 в. от­ра­зи­ла па­терна­ли­ст­скую кон­цеп­цию гос. вла­сти. Тен­ден­ция к са­кра­ли­за­ции вла­сти ца­ря ска­за­лась в до­бав­ле­нии к его име­ни в санскр. над­пи­сях тер­ми­на «дэв». В ду­хов­ной сфе­ре на­блю­да­лось уси­ле­ние шива­из­ма­. По­ли­тич. един­ст­во Чен­лы бы­ло не­проч­ным. Не­пре­рыв­ные вой­ны и меж­до­усо­би­цы при­ве­ли к её рас­па­ду в нач. 8 в. на два са­мо­стоя­тель­ных гос-ва – Чен­лу Зем­ли и Чен­лу Во­ды, за­ни­мав­ших юж. часть п-ова Ин­до­ки­тай.

В 9 в. на тер­ри­то­рии быв. Чен­лы Во­ды воз­ник­ло мо­гу­ществ. гос-во – им­пе­рия Кам­буд­жа­де­ша с цен­тром в Ан­гко­ре. Ран­ний пе­ри­од её ис­то­рии свя­зан с дея­тель­но­стью ос­но­ва­те­ля ди­на­стии ан­гкор­ских ца­рей Джай­а­вар­ма­на II, уч­редив­ше­го культ дэ­ва-рад­жи (бо­га-ца­ря), ко­то­рый спо­соб­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию мощ­но­го цен­тра­ли­зо­ван­но­го феод. гос-ва во гла­ве с мо­нар­хом, на­де­лён­ным не­ог­ра­нич. вла­стью. Пе­ри­од наи­выс­ше­го рас­цве­та Кам­буд­жа­де­ши свя­зан с име­на­ми Сурь­я­вар­ма­на I, Сурь­я­вар­ма­на II и Джай­а­вар­ма­на VII, прав­ле­ние ко­то­рых бы­ло от­ме­че­но ус­пеш­ны­ми за­вое­ват. по­хо­да­ми и мас­штаб­ным хра­мо­вым строи­тель­ст­вом, в т. ч. соз­да­ни­ем ше­дев­ров ми­ро­вой ар­хи­тек­ту­ры, та­ких как Ан­гкор-Ват, Ан­гкор-Тхом, Бай­он. В сер. 13 в. на­чал­ся упа­док им­пе­рии, вы­зван­ный как внутр. при­чи­на­ми, так и ос­лож­не­ни­ем внеш­не­по­ли­тич. си­туа­ции (про­ти­во­бор­ст­во с тай­ски­ми кня­же­ст­ва­ми, гос-вом Чампа­, от­де­ле­ние кн-ва Ла­во и др.). Рас­пад Кам­буд­жа­де­ши за­вер­шил­ся по­сле при­хо­да к вла­сти в 1336 но­вой буд­дий­ской ди­на­стии во гла­ве с про­сто­лю­ди­ном Ча­ем.

С это­го вре­ме­ни буд­дий­ские мо­нар­хи при­ня­ли ти­тул «сдать» (ко­роль). Уси­ли­лось влия­ние нар. кхмер­ской куль­ту­ры, кхмер­ский яз. стал язы­ком куль­та. Во 2-й пол. 14 – нач. 15 вв. тер­ри­то­рия К. стра­да­ла от на­бе­гов тья­мов и си­ам­цев. По­сле воз­ник­но­ве­ния в 14 в. тай­ско­го гос-ва Аю­тия (Си­ам) сто­ли­ца К. под­вер­га­лась по­сто­ян­ной уг­ро­зе и в ито­ге бы­ла за­хва­че­на тай­ски­ми вой­ска­ми. Окон­ча­тель­но тай­цев смог из­гнать толь­ко ко­роль По­нья Ят (1405–67). Эко­но­мич. центр стра­ны по­сте­пен­но сме­щал­ся к вос­то­ку от оз. Тон­ле­сап. За­вер­шил этот про­цесс пе­ре­нос в 1434 сто­ли­цы кхмер­ско­го гос-ва из Ан­гко­ра в Пном­пень.

В 16–18 вв. К. ве­ла ча­стые вой­ны с со­сед­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми – Сиа­мом и Дай­вье­том. Их втор­же­ния, со­про­во­ж­дав­шие­ся уго­ном зем­ле­дельч. на­се­ле­ния и раз­ру­ше­ни­ем го­ро­дов, при­ве­ли к за­мет­но­му упад­ку эко­но­ми­ки К. и по­ли­тич. де­ста­би­ли­за­ции. Сто­ли­ца бы­ла пе­ре­не­се­на в Удонг. В 17 в. на­ча­лось про­ник­но­ве­ние в К. ев­ро­пей­цев. В 1640 поя­ви­лась ни­дерл. фак­то­рия, ко­то­рая с пе­ре­ры­вом дей­ст­во­ва­ла до 1652. Со­пер­ни­че­ст­во за пре­об­ла­даю­щее влия­ние в К. обо­ст­ри­ло ме­ж­до­усоб­ные рас­при кхмер­ских фео­да­лов и при­ве­ло к рас­ко­лу ко­ро­лев­ской се­мьи, в ре­зуль­та­те че­го стра­на по­па­ла в за­ви­си­мость как от Сиа­ма, так и от Дай­вье­та: в центр. и зап. рай­онах пра­вил ко­роль Чей Чет­та IV (1675–1706), а в вос­точ­ных – за­кре­пил­ся дай­вьет­ский став­лен­ник Анг Нон. В 1807, в пе­ри­од прав­ле­ния Анг Тя­на II (1806–34), над К. был оформ­лен двой­ной сю­зе­ре­ни­тет Сиа­ма и Вьет­на­ма (до 1804 Дай­вьет). В 1830-х гг. уси­ли­лось влия­ние Вьет­на­ма. К. бы­ла раз­де­ле­на на про­вин­ции, ко­то­рым бы­ли да­ны вьетн. на­зва­ния. В Центр. и Вост. К. бы­ли раз­ме­ще­ны вьетн. вой­ска, про­ве­де­на до­ро­га к Сай­го­ну. В го­ды прав­ле­ния ко­ро­ле­вы Анг Мей (1834–41) офиц. язы­ком в К. стал вьет­нам­ский. Но вско­ре, в 1845, при во­ен. по­мо­щи Сиа­ма к вла­сти при­шёл ко­роль Анг Ду­онг (1841–60). Кхмер­ская ар­мия в сою­зе с си­ам­ца­ми вы­тес­ни­ла вьетн. вой­ска из центр. рай­онов стра­ны, был под­пи­сан мир­ный до­го­вор и вос­ста­нов­лен двой­ной сю­зе­ре­ни­тет над К. Для ук­ре­п­ле­ния гос-ва Анг Ду­онг при­сту­пил к про­ве­де­нию ши­ро­ких со­ци­аль­но-эко­но­мич. ре­форм. Во внеш­ней по­ли­ти­ке он ори­ен­ти­ро­вал­ся на Фран­цию, на­ла­див че­рез при­быв­ших в К. ка­то­лич. мис­сио­не­ров кон­такт с франц. кон­су­лом в Син­га­пу­ре.

Ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од. В 1863 но­вый ко­роль Но­ро­дом (1860–1904) под­пи­сал с Фран­ци­ей до­го­вор о про­тек­то­ра­те; в К. на­зна­чал­ся франц. кон­сул. С это­го вре­ме­ни пред­ста­ви­те­ли др. иностр. го­су­дарств не мог­ли на­хо­дить­ся в К. без пред­ва­рит. со­гла­со­ва­ния с франц. гу­бер­на­то­ром Юж. Вьет­на­ма и пра­ви­тель­ст­вом К. В 1865 сто­ли­ца вновь бы­ла пе­ре­не­се­на в Пном­пень. В 1867 Фран­ция и Си­ам офи­ци­аль­но до­го­во­ри­лись о раз­де­ле К.: Си­ам при­зна­вал франц. про­тек­то­рат, а вза­мен по­лу­чал про­вин­ции Бат­там­банг и Ан­гкор. Под­чи­не­ние стра­ны вы­зва­ло мощ­ные ан­ти­фран­цуз­ские вос­ста­ния (под пред­во­ди­тель­ст­вом ре­лиг. дея­те­ля Атя Сва в 1864–65, По Кам­бау в 1865–67, Си Ват­хи в 1876–77 и 1886–1891). В 1877 ко­роль Но­ро­дом под дав­ле­ни­ем Фран­ции под­пи­сал дек­рет, ог­ра­ни­чи­вав­ший власть ко­ро­ля и его се­мьи. С 1882 ев­ро­пей­цы, про­жи­вав­шие в стра­не, мог­ли быть су­ди­мы толь­ко спец. су­дом в Сай­го­не. Фран­ко-кам­бод­жий­ский до­го­вор 1884 фак­ти­че­ски пре­вра­тил К. во франц. ко­ло­нию. В стра­не уч­ре­ж­да­лась долж­ность франц. вер­хов­но­го ре­зи­ден­та, кон­тро­ли­ро­вав­ше­го дея­тель­ность кхмер­ско­го ко­ро­ля, ус­та­нав­ли­ва­лась франц. ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция, в ве­де­ние ко­то­рой пе­ре­хо­ди­ла эко­но­мич. по­ли­ти­ка стра­ны, в т. ч. кон­троль над на­ло­га­ми и та­мо­жен­ны­ми сбо­ра­ми, вво­дил­ся ци­виль­ный лист для со­дер­жа­ния ко­ро­ля и его се­мьи. Дви­жение про­тес­та (1884–86), на­чав­шее­ся сра­зу по­сле под­пи­са­ния до­го­во­ра и по­лу­чив­шее на­зва­ние «дви­же­ние в за­щи­ту ко­роля», пе­ре­рос­ло в вос­ста­ние про­тив франц. при­сут­ст­вия, ко­то­рое, од­на­ко, при­ве­ло лишь к от­сроч­ке пре­тво­ре­ния в жизнь со­гла­ше­ний.

В 1887 К. вме­сте с Ан­на­мом, Тон­ки­ном и Ко­хин­хи­ной бы­ла вклю­че­на в со­став Ин­до­ки­тая Фран­цуз­ско­го. По ука­зу 1887 кхмер­ский ко­роль ли­шал­ся пра­ва уча­ст­во­вать в де­лах гос. управ­ле­ния. Он ос­та­вал­ся па­тро­ном буд­дий­ско­го ду­хо­вен­ст­ва и но­ми­наль­ным гла­вой кхмер­ско­го адм. ап­па­ра­та. Фак­ти­че­ски стра­ной пра­вил Со­вет ми­ни­ст­ров под пред­се­да­тель­ст­вом ре­зи­ден­та. Ко­ло­ни­аль­ное прав­ле­ние фран­цу­зов со­про­во­ж­да­лось про­ник­но­ве­ни­ем в стра­ну ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ний. Од­на­ко про­цесс раз­ру­ше­ния феод. от­но­ше­ний и эко­но­мич. мо­дер­ни­за­ции про­те­кал край­не мед­лен­но, т. к. эко­но­мич. ин­те­ре­сы ко­ло­ни­аль­ных вла­стей в К. рас­смат­ри­ва­лись ими как пе­ри­фе­рий­ные по срав­не­нию с Вьет­на­мом. Ввоз франц. ка­пи­та­ла в К. был мень­шим по объ­ё­му, чем во Вьет­нам, из-за узо­сти рын­ка ра­бо­чей си­лы и от­сут­ст­вия круп­ных ис­точ­ни­ков ми­нер. сы­рья. В ре­зуль­та­те эко­но­мич. цен­тром К. стал Сай­гон. В 1904–07 Си­ам вер­нул К. её зап. и сев. про­вин­ции, вклю­чая Бат­там­банг и Ан­г­кор. В 1914–45 осн. на­прав­ле­ния­ми франц. ин­ве­сти­ций в К. бы­ли транс­порт и план­тац. хо­зяй­ст­во. Ад­ми­ни­ст­ра­ция про­тек­то­ра­та вкла­ды­ва­ла сред­ст­ва в фор­ми­ро­ва­ние в стра­не раз­ви­той ин­фра­струк­туры, что спо­соб­ст­во­ва­ло при­то­ку в К. ча­ст­ных франц. ка­пи­та­ло­вло­же­ний.

В 1920-х гг. в К. за­ро­ди­лось на­цио­нали­стич. дви­же­ние, ко­то­рое вы­сту­па­ло под ло­зун­га­ми по­ли­тич. мо­дер­ни­за­ции и нац. ос­во­бо­ж­де­ния. Дви­же­ние объ­е­ди­ня­ло сфор­ми­ро­вав­шую­ся при фран­цу­зах ма­ло­числ. свет­скую ин­тел­ли­ген­цию и пред­ста­ви­те­лей буд­дий­ско­го ду­хо­вен­ст­ва. В 1930 бы­ла соз­да­на Ком­му­ни­стич. пар­тия Ин­до­ки­тая, в со­став ко­то­рой во­шли и кам­бод­жий­цы.

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны вла­сти Таи­лан­да на­ча­ли во­ен. дей­ст­вия с це­лью за­хва­та зап. и сев. про­вин­ций К. (но­яб. 1940). В 1941 франц. пра­ви­тель­ст­во «Ви­ши» при­зна­ло за Япо­ни­ей пра­во вве­сти свои вой­ска на тер­ри­то­рию Ин­до­ки­тая. Это по­зво­ли­ло Япо­нии вме­шать­ся в кон­фликт; в мае 1941 был под­пи­сан до­го­вор, по ко­то­ро­му Таи­ланд по­лу­чил б ́оль­шую часть Сев. К. Кхмер­ские на­цио­на­ли­сты, до­би­вав­шие­ся не­за­ви­си­мо­сти от Фран­ции, ста­ли ори­ен­ти­ро­вать­ся на Япо­нию, ко­то­рая, од­на­ко, не ока­за­ла под­держ­ки ан­ти­фран­цуз­ским вы­сту­п­ле­ни­ям в Пном­пе­не в ию­ле 1942. В мар­те 1945 япон. вой­ска рас­пус­ти­ли франц. ад­ми­ни­ст­ра­цию. Стра­на бы­ла объ­яв­ле­на не­за­ви­си­мой, все со­гла­ше­ния с Фран­ци­ей от­ме­не­ны. Од­на­ко по­сле по­ра­же­ния Япо­нии во 2-й ми­ро­вой вой­не в Пном­пень бы­ли пе­ре­бро­ше­ны по воз­ду­ху франц. под­раз­де­ле­ния, про­япон­ское пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Сон Нгок Тха­нем сверг­ну­то. В янв. 1946 пра­ви­тель­ст­ва Фран­ции и К. под­пи­са­ли со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му по­след­няя по­лу­чи­ла ав­то­но­мию в рам­ках Франц. Сою­за. В том же го­ду бы­ли соз­да­ны пер­вые по­ли­тич. пар­тии – Де­мо­кра­ти­че­ская и Ли­бе­раль­ная. В 1947 об­на­ро­до­ва­на Кон­сти­ту­ция, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой К. про­воз­гла­ша­лась кон­сти­туц. мо­нар­хи­ей. В кон. 1940-х гг. в К. на­ча­лась воо­руж. нац.-ос­во­бо­дит. борь­ба про­тив франц. гос­под­ства. Ве­ду­щую роль в ней иг­ра­ли ле­вые си­лы, тес­но свя­зан­ные с Нар.-ре­во­люц. пар­ти­ей Кам­бод­жи (НРПК). Под их ру­ко­во­дством дей­ст­во­ва­ли от­ря­ды «Кхмер Ис­са­рак». Воо­руж. борь­ба и ди­пло­ма­тич. уси­лия ко­ро­ля Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка спо­соб­ст­во­ва­ли об­ре­те­нию К. в 1953 фор­маль­ной не­за­ви­си­мо­сти.

Не­за­ви­си­мая Кам­бод­жа. В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем Же­нев­ской кон­фе­рен­ции 1954 бое­вые от­ря­ды «Кхмер Ис­са­рак» бы­ли рас­пу­ще­ны. В мар­те 1955 Но­ро­дом Сиа­нук от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сво­его от­ца – Но­ро­до­ма Су­ра­ма­ри­та и за­нял пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра. Им бы­ло об­ра­зо­ва­но Нар.-со­циа­ли­стич. со­об­ще­ст­во (Сан­гкум), ко­то­рое объ­е­ди­ни­ло все су­ще­ст­во­вав­шие в стра­не пар­тии и пре­вра­ти­лось в мас­со­вую орг-цию об­ще­на­цио­наль­но­го мас­шта­ба, до­ми­ни­ро­вав­шую на по­ли­тич. сце­не К. вплоть до 1970. Идео­ло­гич. ос­но­вой Сан­гку­ма ста­ла кон­цеп­ция «кхмер­ско­го буд­дий­ско­го со­циа­лиз­ма», в ко­то­рой важ­ное ме­сто от­во­ди­лось тра­диц. ин­сти­ту­там – буд­дий­ской санг­хе и мо­нар­хии. В об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки К. офи­ци­аль­но при­дер­жи­ва­лась кур­са ней­тра­ли­те­та, что бы­ло под­твер­жде­но на Бан­дунг­ской кон­фе­рен­ции 1955. В том же го­ду К. ста­ла чле­ном ООН. 23.4–13.5.1956 бы­ли ус­та­нов­ле­ны ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду К. и СССР.

По­сле смер­ти ко­ро­ля Но­ро­до­ма Су­ра­ма­ри­та (1960) трон ос­та­вал­ся не­за­ня­тым. 12.6.1960 был уч­ре­ж­дён пост гла­вы гос-ва, ко­то­рый, со­глас­но кон­сти­ту­ции, на­де­лял­ся боль­ши­ми пол­но­мо­чия­ми. Этот пост за­нял Но­ро­дом Сиа­нук. В 1960-х гг. про­ис­хо­ди­ло уси­ле­ние ре­жи­ма его лич­ной вла­сти, со­про­во­ж­дав­шее­ся, од­на­ко, не­про­ду­ман­ны­ми дей­ст­вия­ми в об­лас­ти эко­но­ми­ки (от­каз от иностр. по­мо­щи, на­цио­на­ли­за­ция бан­ков­ской сис­те­мы и внеш­ней тор­гов­ли, фор­си­ро­ван­ное раз­ви­тие гос­сек­то­ра), ко­то­рые при­ве­ли к рез­ко­му ухуд­ше­нию эко­но­мич. по­ло­же­ния стра­ны. По­сле на­ча­ла аг­рес­сии США про­тив ДРВ в 1965 при­гра­нич­ные рай­оны К., че­рез ко­то­рые про­хо­ди­ли ком­му­ни­ка­ции вьетн. пар­ти­зан, под­верг­лись бом­бар­ди­ров­кам амер. ВВС, что ещё боль­ше обо­ст­ри­ло си­туа­цию в стра­не. Сре­ди кхме­ров рос­ло не­до­воль­ст­во по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва, на­ча­лось ор­га­ни­за­ци­он­ное оформ­ле­ние оп­по­зи­ции ле­во­го и пра­во­го тол­ка. В ря­дах ле­вых сил (в нач. 1960-х гг. НРПК бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Ком­му­ни­стич. пар­тию Кам­бод­жи, КПК), ко­то­рые воз­глав­лял Пол Пот, уси­ли­лись ле­во­экс­тре­ми­ст­ские на­строе­ния.

В 1970 в стра­не про­изо­шёл гос. пе­ре­во­рот, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го к вла­сти при­шли во­ен­ные во гла­ве с ген. Лон Но­лом. Бы­ла уп­разд­не­на мо­нар­хия и про­воз­гла­ше­на Кхмер­ская Рес­пуб­ли­ка. Но­вый ре­жим санк­цио­ни­ро­вал ввод на тер­ри­то­рию К. в мае 1970 амер. и юж.-вьетн. войск. То­гда же в Пе­ки­не был об­ра­зо­ван Нац. еди­ный фронт Кам­бод­жи (НЕФК), объ­е­ди­нив­ший пред­ста­ви­те­лей ле­вых сил в ли­це ком­пар­тии К. и сто­рон­ни­ков Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка. Под его ру­ко­во­дством НЕФК раз­вер­нул борь­бу про­тив про­аме­ри­кан­ско­го ре­жи­ма Лон Но­ла. С со­гла­сия ру­ко­во­дства НЕФК ре­гу­ляр­ные час­ти ар­мии ДРВ во­шли в К., что­бы вое­вать на сто­ро­не фрон­та. В стра­не на­ча­лась гражд. вой­на, ко­то­рая за­вер­ши­лась в 1975 по­бе­дой НЕФК.

В 1975 к вла­сти в К. при­шли «крас­ные кхме­ры», стра­на ста­ла име­но­вать­ся Де­мо­кра­тич. Кам­пу­чия. Долж­ность пре­мьер-ми­ни­ст­ра за­нял Пол Пот, пре­зи­ден­том Гос. пре­зи­диу­ма стал Кхи­еу Сам­фан. На­ча­лось вне­дре­ние бес­то­вар­ной мо­де­ли эко­но­мич. раз­ви­тия: вы­се­ле­ние жи­те­лей го­ро­дов в сель­скую ме­ст­ность, за­кры­тие рын­ков, унич­то­же­ние де­нег, пол­ное обоб­ще­ст­в­ле­ние в де­рев­не, вплоть до соз­да­ния кол­лек­тив­ных сто­ло­вых. Гл. сред­ст­вом реа­ли­за­ции по­ли­тич. и эко­но­мич. ус­та­но­вок бы­ли мас­со­вые ре­прес­сии – как сре­ди ря­до­вых гра­ж­дан, так и внут­ри ру­ко­во­дя­ще­го зве­на са­мих «крас­ных кхме­ров». В пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния Де­мо­кра­тич. Кам­пу­чии бы­ло унич­то­же­но ок. 1,5 млн. кам­бод­жий­цев, раз­ру­ше­ны все тра­диц. ос­но­вы кам­бод­жий­ско­го об­ще­ст­ва – се­мья, буд­дий­ская санг­ха, де­ре­вен­ские свя­зи. Во внеш­ней по­ли­ти­ке про­во­дил­ся курс са­мо­изо­ля­ции. Ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния под­дер­жи­ва­лись с ог­ра­нич. кру­гом стран, гл. со­юз­ни­ка­ми бы­ли КНР и КНДР. Со 2-й пол. 1970-х гг. внеш­не­по­ли­тич. курс Де­мо­кра­тич. Кам­пу­чии при­об­рёл яр­ко вы­ра­жен­ный ан­ти­вьет­нам­ский ха­рак­тер и со­про­во­ж­дал­ся по­сто­ян­ны­ми воо­руж. про­во­ка­ция­ми на кам­бод­жий­ско-вьетн. гра­ни­це.

В 1978 при под­держ­ке Вьет­на­ма был об­ра­зо­ван Еди­ный фронт нац. спа­се­ния Кам­пу­чии (ЕФНСК), в ко­то­рый во­шли си­лы, оп­по­зи­ци­он­ные ре­жи­му «крас­ных кхме­ров». В дек. 1978 при под­держ­ке 150-ты­сяч­ной груп­пи­ров­ки вьетн. войск они раз­вер­ну­ли во­оруж. на­ступ­ле­ние и в на­ча­ле янв. 1979 сверг­ли ре­жим Пол По­та, про­воз­гла­сив Нар. Рес­пуб­ли­ку Кам­пу­чия (НРК). Власть пе­ре­шла к Нар.-ре­во­люц. со­ве­ту Кам­пу­чии (НРСК), ру­ко­во­ди­те­лем ко­то­ро­го стал Хенг Сам­рин. В 1981 всту­пи­ла в си­лу но­вая Кон­сти­ту­ция К. Кам­бод­жий­цы вер­ну­лись к мир­ной жиз­ни, на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние эко­но­ми­ки и гу­ма­ни­тар­ной сфе­ры. НРК по­шла по пу­ти строи­тель­ст­ва ос­нов со­циа­лиз­ма и тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва со стра­на­ми со­циа­ли­стич. ла­ге­ря, ко­то­рые ока­зы­ва­ли ей боль­шую ма­те­ри­аль­ную по­мощь. В 1981 КПК, ко­то­рой при­над­ле­жа­ла ру­ко­во­дя­щая роль в кам­бод­жий­ском об­ще­ст­ве, бы­ла вновь пе­ре­име­но­ва­на в НРПК.

НРК не бы­ла при­зна­на боль­шин­ст­вом стран ми­ро­во­го со­об­ще­ст­ва, ко­то­рое рас­це­ни­ло по­мощь со сто­ро­ны вьетн. ар­мии как «ок­ку­па­цию» К. и по­тре­бо­ва­ло не­мед­лен­но­го вы­во­да войск. В нач. 1980-х гг. про­изош­ло офиц. оформ­ле­ние оп­по­зи­ци­он­ных НРК сил в ли­це пра­ви­тель­ст­ва Де­мо­кра­тич. Кам­пу­чии, ко­то­рое бы­ло под­дер­жа­но зап. дер­жа­ва­ми. В стра­не про­дол­жа­лась вя­ло­те­ку­щая гражд. вой­на. От­сут­ст­вие ус­пе­хов в эко­но­мич. сфе­ре и не­уда­чи в рас­про­стра­не­нии мар­кси­ст­ской идео­ло­гии, а так­же не­воз­мож­ность по­бе­дить оп­по­зи­цию во­ен. пу­тём вы­ну­ди­ли ру­ко­во­дство стра­ны про­воз­гла­сить в 1987 по­ли­ти­ку «нац. при­ми­ре­ния», пред­по­ла­гав­шую по­сте­пен­ный вы­вод вьетн. войск и про­ве­де­ние все­об­щих вы­бо­ров с уча­сти­ем оп­по­зиц. сил. В кон. 1980-х гг. в стра­не на­ча­лась по­сте­пен­ная ли­бе­ра­ли­за­ция эко­но­мич. и по­ли­тич. жиз­ни. В 1989 НРК бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Гос-во Кам­бод­жа, а в 1991 НРПК – в Нар. пар­тию Кам­бод­жи (НПК); из её ус­та­ва бы­ли ис­клю­че­ны упо­ми­на­ния о со­циа­лиз­ме. Буд­дизм был объ­яв­лен гос. ре­ли­ги­ей.

В 1989–93 ООН осу­ще­ст­ви­ла в К. ши­ро­ко­мас­штаб­ную ми­ро­творч. мис­сию, в хо­де ко­то­рой ей уда­лось до­бить­ся пре­кра­ще­ния во­ен. дей­ст­вий, при­ми­рить вра­ж­дую­щие груп­пи­ров­ки и про­вес­ти в 1993 все­об­щие вы­бо­ры. В том же го­ду Кон­сти­туц. со­б­ра­ние при­ня­ло но­вую Кон­сти­ту­цию, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой бы­ло об­ра­зо­ва­но Ко­ро­лев­ст­во Кам­бод­жа (во гла­ве с ко­ро­лём Но­ро­до­мом Сиа­ну­ком), ус­та­нов­ле­ны ре­жим кон­сти­туц. мо­нар­хии и мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. В 1993–1997 по ре­зуль­та­там вы­бо­ров бы­ло сфор­ми­ро­ва­но коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое воз­гла­ви­ли два пре­мьер-ми­ни­ст­ра с рав­ны­ми пол­но­мо­чия­ми – принц Но­ро­дом Ра­на­рит от пар­тии ФУНСИНПЕК и Хун Сен от НПК. На вы­бо­рах в 1998 и 2003 по­бе­ду одер­жа­ла НПК, по­лу­чив­шая боль­шин­ст­во мест в пар­ла­мен­те. Её ли­дер ХунСен яв­ля­ет­ся бес­смен­ным пре­мьер-ми­ни­ст­ром. В 1999 К. во­шла в со­став АСЕАН. В окт. 2004 Но­ро­дом Сиа­нук пе­ре­дал трон сво­ему сы­ну – Но­ро­до­му Сиа­мо­ни. Стра­на дос­та­точ­но ус­пеш­но осу­ще­ст­в­ля­ет эко­но­мич. ре­фор­мы и до­би­лась ста­биль­но вы­со­ких тем­пов эко­но­мич. рос­та, хо­тя и со­хра­ня­ет­ся её ощу­ти­мая за­ви­си­мость от иностр. по­мо­щи.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке при­ори­тет­ное вни­ма­ние К. уде­ля­ет ре­гио­наль­ным про­бле­мам. Стра­на уча­ст­ву­ет в ра­бо­те Ме­ж­ду­нар. к-та по Ме­кон­гу, в Фо­ру­ме по со­труд­ни­че­ст­ву Ира­ва­ди – Чао-Прая – Ме­конг, в диа­ло­го­вом ме­ха­низ­ме Ме­конг – Ганг. Осо­бое ме­сто во внеш­не­по­ли­тич. при­ори­те­тах К. за­ни­ма­ет Ки­тай – гл. стра­те­гич. парт­нёр К. на ме­ж­ду­нар. аре­не. Пном­пень твёр­до сле­ду­ет по­ли­ти­ке од­но­го Ки­тая, ог­ра­ни­чи­вая свя­зи с Тай­ва­нем тор­гов­лей и ин­ве­сти­ция­ми. Ве­ду­щий эко­но­мич. до­нор К. – Япо­ния, ко­то­рая под­дер­жи­ва­ет вы­со­кий уро­вень сво­его при­сут­ст­вия в ко­ро­лев­ст­ве, ока­зы­ва­ет мас­штаб­ную по­мощь в соз­да­нии ин­фра­струк­ту­ры, а так­же в реа­ли­за­ции разл. про­грамм со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия. К. име­ет тес­ные и до­ве­ри­тель­ные от­но­ше­ния с Вьет­на­мом. Ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ре­гу­ляр­ные кон­так­ты по во­про­сам обо­ро­ны и безо­пас­но­сти. Тра­ди­ци­он­но проч­ные по­зи­ции в К. за­ни­ма­ет Фран­ция. ЕС де­ла­ет осн. ак­цент на ока­за­нии ко­ро­лев­ст­ву по­мо­щи в борь­бе с бед­но­стью, раз­ви­тии об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния и др. От­но­ше­ния К. с США в осн. за­тра­ги­ва­ют та­кие об­лас­ти, как про­ти­во­дей­ст­вие ме­ж­ду­нар. тер­ро­риз­му, здра­во­охра­не­ние, со­вер­шен­ст­во­ва­ние сис­те­мы гос. управ­ле­ния. США тра­ди­ци­он­но фи­нан­си­ру­ют разл. ро­да не­пра­ви­тельств. пра­во­за­щит­ные ор­га­ни­за­ции в Кам­бод­же.

Рос.-кам­бод­жий­ские от­но­ше­ния стро­ят­ся на стрем­ле­нии к взаи­мо­вы­год­но­му со­труд­ни­че­ст­ву в разл. об­лас­тях. В 2001 с офиц. ви­зи­том в Рос­сии на­хо­дил­ся гос. мин., мин. ин. дел и ме­ж­ду­нар. со­труд­ни­че­ст­ва К. Хор На­мхонг. Бы­ли про­ве­де­ны пе­ре­го­во­ры по ши­ро­ко­му кру­гу во­про­сов, ка­саю­щих­ся си­туа­ции в Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не, уг­луб­ле­ния парт­нёр­ско­го диа­ло­га Рос­сия – АСЕАН, уча­стия Рос­сии в реа­ли­за­ции эко­но­мич. про­ек­тов в рам­ках «Ха­ной­ско­го пла­на дей­ст­вий». Раз­ви­ва­ют­ся свя­зи по пар­ла­мент­ской ли­нии. В окт. 2000 со­сто­ял­ся офиц. ви­зит в Рос­сию пред­се­да­те­ля Нац. ассамблеи К. прин­ца Но­ро­до­ма Ра­на­ри­та. В но­яб. 2000 К. по­се­ти­ла с офиц. ви­зи­том де­ле­га­ция Гос. ду­мы Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния РФ. В 2001 бы­ли па­ра­фи­ро­ва­ны со­гла­ше­ния о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях в борь­бе про­тив не­за­кон­но­го обо­ро­та нар­ко­тич. средств и о на­уч­но-тех­нич. со­труд­ни­че­ст­ве.

Хо­зяй­ст­во

К. от­но­сит­ся к чис­лу бед­ных стран ми­ра. Объ­ём ВВП 38,9 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2006), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния ок. 2800 долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,598 (2005; 131-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра).

Ста­биль­ный рост эко­но­ми­ки К. на­чал­ся в кон. 1990-х гг., в нач. 21 в. тем­пы рос­та ВВП со­став­ля­ют св. 6% в год (5,0% в 1999–2000; 6,4% в 2001–04; 10,5% в 2006). Гл. фак­то­ры рос­та – на­ли­чие мно­го­числ. и де­шё­вой ра­бо­чей си­лы, а так­же зна­чит. внеш­няя эко­но­мич. по­мощь (504 млн. долл. в 2005; 601 млн. долл. в 2006), ко­то­рая ис­поль­зу­ет­ся для по­кры­тия де­фи­ци­та гос. бюд­же­та; осн. стра­ны-до­но­ры – Ав­ст­ра­лия, Ка­на­да, Да­ния, Япо­ния, США, Фран­ция. До­хо­ды гос. бюд­же­та 836,2 млн. долл.; рас­хо­ды 978,7 млн. долл., вклю­чая ка­пи­та­ло­вло­же­ния в эко­но­ми­ку – ок. 291 млн. долл. (2006). Гос. эко­но­мич. по­ли­ти­ка на­прав­ле­на на соз­да­ние бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для раз­ви­тия ча­ст­но­го сек­то­ра хо­зяй­ст­ва и при­то­ка в стра­ну иностр. ин­ве­сти­ций (см. Миграция капитала ). Об­щий объ­ём ин­ве­сти­ций 19,3% ВВП (2006). При­ток пря­мых иностр. ин­ве­сти­ций 215 млн. долл. (2005), гл. обр. в швей­ную пром-сть, гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес, сис­те­мы свя­зи. Ин­ве­сти­ции по­сту­па­ют из Ма­лай­зии, Тай­ва­ня, США, Ки­тая, Юж. Ко­реи, Сян­га­на, Син­га­пу­ра, Таи­лан­да и др. Б. ч. ин­ве­сти­ций ак­ку­му­ли­ру­ет сто­лич­ная му­ни­ци­пия Пном­пень. Су­ще­ст­вен­ны­ми про­бле­ма­ми эко­но­мич. раз­ви­тия ос­та­ют­ся бед­ность зна­чит. час­ти на­се­ле­ния (осо­бен­но в от­да­лён­ных от сто­ли­цы сель­ских рай­онах), слож­ная кри­ми­но­ген­ная об­ста­нов­ка в го­ро­дах, кон­тра­бан­да нар­ко­ти­ков (че­рез К. про­хо­дит нар­кот­ра­фик из стран т. н. Зо­ло­то­го тре­уголь­ни­ка к пор­там Си­ам­ско­го зал.) и то­ва­ров (не­за­кон­ный вы­воз ри­са и ввоз по­тре­би­тель­ских то­ва­ров из Вьет­на­ма и Таи­лан­да), вы­со­кий уро­вень кор­руп­ции сре­ди чи­нов­ни­ков всех уров­ней. При со­дей­ст­вии уч­ре­ж­де­ний ООН по­сте­пен­но ре­ша­ют­ся про­бле­мы мин­ной опас­но­сти (об­щее чис­ло на­хо­дя­щих­ся в зем­ле мин и не­ра­зо­рвав­ших­ся бо­е­при­па­сов в К. оце­ни­ва­ет­ся в 4–6 млн. еди­ниц) и не­ле­галь­ной ми­гра­ции.

В струк­ту­ре ВВП на до­лю сфе­ры ус­луг при­хо­дит­ся 38,6%, сель­ско­го, лес­но­го хо­зяй­ст­ва и ры­бо­лов­ст­ва – 35,1%, пром-сти – 26,2% (2006).

Про­мыш­лен­ность. Рост объ­ё­мов пром. про­из-ва 8,5% (2005). Ос­но­ву элек­тро­энер­ге­ти­ки со­став­ля­ют ди­зель­ные элек­тро­стан­ции, ра­бо­таю­щие на им­порт­ном то­п­ли­ве(об­щаямощ­ность ок. 13тыс. МВт). Про­из-во элек­тро­энер­гии 121,8 млн. кВт· ч (2004); им­порт элек­тро­энер­гии (из Вьет­на­ма) за 2002–06 со­ста­вил ок. 85 млн. кВт· ч. В свя­зи с ост­рым де­фи­ци­том элек­тро­энер­гии и рос­том ми­ро­вых цен на энер­го­но­си­те­ли взят курс на раз­ви­тие гид­ро­энер­ге­ти­ки. При фи­нан­со­вом и тех­нич. со­дей­ст­вии Ки­тая вос­ста­нов­ле­на ГЭС на р. Ки­ри­ром (10 МВт), пра­ви­тель­ст­вом Ки­тая вы­де­ле­но 600 млн. долл. для со­ору­же­ния ещё од­ной ГЭС (2007). Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия энер­ге­ти­ки и эко­но­ми­ки стра­ны в це­лом свя­зы­ва­ют­ся с от­кры­ти­ем ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го га­за на мор. шель­фе Си­ам­ско­го зал. в мор. эко­но­мич. зо­не К. (2005; до­бы­чу пла­ни­ру­ет­ся на­чать в 2008). До­бы­чу уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья неф­те­га­зо­во­го по­ля в 130 км от зап. по­бе­ре­жья К. (Блок А, пл. 6278 км2) го­то­вят­ся вес­ти до­чер­ние ком­па­нии амер. кор­по­ра­ции «Chevron» (кон­тро­ли­ру­ет 55% пл. по­ля) и др.; на пра­во раз­ра­бот­ки неф­те­га­зо­во­го по­ля к юго-за­па­ду от по­бе­ре­жья К. (Блок Б, пл. 6557 км2) пре­тен­ду­ют кит., франц. и др. иностр. ком­па­нии.

В нач. 21 в. ок. 90% стои­мо­сти пром. про­дук­ции К. при­хо­дит­ся на до­лю бы­ст­ро­раз­ви­ваю­щей­ся швей­ной пром-сти (рост объ­ё­мов про­из-ва св. 13%, 2006). Дей­ст­ву­ют 247 швей­ных фаб­рик (гл. обр. в Пном­пе­не и его при­го­ро­дах), на ко­то­рых за­ня­то св. 250 тыс. чел. Прак­ти­че­ски вся про­дук­ция от­рас­ли экс­пор­ти­ру­ет­ся в США и стра­ны ЕС. На швей­ные из­де­лия при­хо­дит­ся ок. 60% стои­мо­сти экс­пор­та стра­ны (св. 2 млрд. долл. в 2005). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия ря­да др. от­рас­лей пром-сти – пи­ще­вой (в т. ч. ри­со­очи­ст­ка), по про­из-ву та­бач­ных из­де­лий (си­га­рет), пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ке на­ту­раль­но­го кау­чу­ка, дре­ве­си­ны и др.; в пров. Кам­пот – це­мент­ный за­вод ком­па­нии «Kampot Cement» (до­чер­няя фир­ма таи­ланд­ской «Siam Cement Industry Co.») мощ­но­стью 3 тыс. т це­мен­та в день (2007).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Рост объ­ё­мов с.-х. про­из-ва 1,3% (2005). Об­ра­ба­ты­ва­ет­ся 21,0% тер­ри­то­рии стра­ны (2005; в т. ч. па­хот­ные зем­ли 20,4%, план­та­ции мно­го­лет­них куль­тур 0,6%). Пло­щадь по­лив­ных зе­мель 2,7 тыс. км2 (2003). Аг­рар­ный за­кон (1992) пре­ду­смат­ри­ва­ет сле­дую­щие фор­мы вла­де­ния зем­лёй: ча­ст­ная соб­ст­вен­ность – для при­уса­деб­но­го зе­мель­но­го уча­ст­ка; вла­де­ние с пра­вом на­сле­до­ва­ния – для уча­ст­ка с.-х. зем­ли раз­мером до 5 га; кон­цес­сия – для боль­ших по раз­ме­ру зе­мель­ных уча­ст­ков, без пра­ва на­сле­до­ва­ния, сда­чи в арен­ду и про­да­жи. Св. 1/2 па­хот­ных зе­мель ис­поль­зу­ет­ся для вы­ра­щи­ва­ния ри­са – гл. продо­вольств. куль­ту­ры К. Важ­ней­шие рай­оны воз­делы­ва­ния ри­са – до­ли­на р. Ме­конг и пров. Бат­там­банг на за­па­де стра­ны. Вы­ра­щи­ва­ют де­сят­ки сор­тов ри­са; в ря­де рай­онов до­ли­ны Ме­кон­га се­ют «пла­ваю­щий» рис, на вы­со­ких рав­ни­нах – бо­гар­ный. При­род­ные ус­ло­вия при со­от­вет­ст­вую­щей аг­ро­тех­ни­ке по­зво­ля­ют на по­лив­ных зем­лях со­би­рать 2 уро­жая в год. Сбор не­очи­щен­но­го ри­са ок. 4,2 млн. т (2005). Дру­гие про­до­вольств. куль­ту­ры (сбор в 2005, тыс. т): ба­тат 365, ку­ку­ру­за 258, со­евые бо­бы 83, а так­же ово­щи 481, ба­на­ны 148, апель­си­ны 63, пр. фрук­ты 57,5, зем­ля­ной орех в скор­лу­пе 22, мо­ло­тый пе­рец – чёр­ный, бе­лый и ин­дий­ский длин­ный – 2,5. Важ­ней­ший экс­порт­ный аг­рар­ный про­дукт – на­ту­раль­ный кау­чук (про­из-во 28,3 тыс. т в 2005); в план­тац. хо­зяй­стве и про­из-ве кау­чу­ка за­ня­то ок. 40 тыс. чел. Об­щая пло­щадь план­та­ций кау­чу­ко­но­сов 150 тыс. га (на крас­но­зём­ных поч­вах пров. Кам­понг­тям, а так­же в про­вин­ци­ях Ра­та­на­ки­ри, Мон­доль­ки­ри, Крать­эх, Стынг­т­ра­енг), из них воз­де­лы­ва­ет­ся св. 60 тыс. га. Мно­го бро­шен­ных и не­ис­поль­зуе­мых план­та­ций, осо­бен­но на се­ве­ре стра­ны, в про­вин­ци­ях Стынг­т­ра­енг и Крать­эх. Сре­ди др. тех­нич. куль­тур – та­бак, са­хар­ный тро­ст­ник, кун­жут, са­хар­ная, мас­лич­ная и ко­ко­со­вая паль­мы. К. – од­на из не­мно­гих стран Юго-Вост. Азии, где име­ют­ся бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для раз­ви­тия па­ст­бищ­но­го жи­вот­но­вод­ст­ва. Од­на­ко мо­лоч­ное и мяс­ное жи­вот­но­вод­ст­во раз­ви­то сла­бо, скот в осн. ис­поль­зу­ет­ся как тяг­ло­вая си­ла. Про­из-во осн. ви­дов жи­вот­но­водч. про­дук­ции (тыс. т, 2005): сви­ни­ны 127,5; го­вя­ди­ны 61,1; ку­ри­но­го мя­са 16,5; мя­са буй­во­лов 13,6. Ры­бо­лов­ст­во (осо­бен­но в оз. Тон­ле­сап).

В 1990-х гг. зна­чит. мас­шта­бов в К. дос­тиг­ли не­за­кон­ные ле­со­за­го­тов­ки; ос­но­ву экс­пор­та стра­ны со­став­лял вы­воз не­об­ра­бо­тан­ной дре­ве­си­ны. По­сле вве­де­ния под дав­ле­ни­ем стран-до­но­ров мо­ра­то­рия на ле­со­за­го­тов­ки (1.1.2002) в пер­вую оче­редь су­ще­ст­вен­но умень­ши­лись за­го­тов­ки дре­ве­си­ны цен­ных по­род (сан­да­ло­вое и чёр­ное де­ре­во).

Сфе­ра ус­луг. Наи­бо­лее бы­ст­ро­раз­ви­ваю­щий­ся сек­тор эко­но­ми­ки, гл. обр. за счёт рас­ту­ще­го при­то­ка иностр. ту­ри­стов (св. 1,2 млн. чел. в 2005; ок. 2 млн. чел. в 2006). Св. 50% ту­ри­стов при­ез­жа­ют в К. для по­се­ще­ния ар­хит. ком­плек­са Ан­гкор на се­ве­ре стра­ны. Раз­ви­ва­ют­ся гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во и рес­то­ран­ное де­ло, внут­рен­няя (оп­то­вая и роз­нич­ная) тор­гов­ля, сис­те­мы свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций.

Транс­порт. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­мо­биль­ных до­рог 38,3 тыс. км, в т. ч. до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 2,4 тыс. км (2004). Дли­на же­лез­ных до­рог об­ще­го поль­зо­ва­ния 602 км (2006; ши­ри­на ж.-д. ко­леи 1000 мм); 2 ж.-д. ли­нии: Пном­пень – Бат­там­банг – Пай­о­пет (на гра­ни­це с Таи­лан­дом) и Пном­пень – Сиа­ну­к­виль (на по­бе­ре­жье Си­ам­ско­го зал.). Про­тя­жён­ность внутр. вод­ных пу­тей (гл. обр. р. Ме­конг и её при­то­ки) 2,4 тыс. км (2005). Гл. реч­ной порт – Пном­пень, мор­ской – Сиа­ну­к­виль (1960). Под «де­шё­вым» фла­гом К. хо­дят 586 мор. тор­го­вых су­дов (св. 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое; все­го 1889,9 тыс. рег. бр.-т, или 2682,9 тыс. т дед­вей­та, 2007), из них 463 суд­на при­над­ле­жат су­дов­ла­дель­цам иностр. го­су­дарств, в т. ч. 166 кит. су­дов, 112 рос­сий­ских, 32 си­рий­ских, 29 юж­но­ко­рей­ских, 27 ук­ра­ин­ских, 20 ту­рец­ких. Име­ется 17 аэ­ро­пор­тов, из них 6 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос, в т. ч. 2 ме­ж­ду­на­род­ных – Пном­пень и Си­ем­ре­ап; авиа­со­об­ще­ние с Вьет­на­мом, Ки­та­ем, Лао­сом, Ма­лай­зи­ей, Син­га­пу­ром, Таи­лан­дом, Юж. Ко­ре­ей, Тай­ва­нем (2006).

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 8442 млн. долл. (2006), в т. ч. экс­порт 3693 млн. долл., им­порт 4749 млн. долл. В струк­ту­ре экс­пор­та пре­об­ла­да­ют швей­ные из­де­лия; вы­во­зят­ся так­же на­ту­раль­ный кау­чук, рис, мо­ре­про­дук­ты, та­бак. Гл. им­пор­тё­ры то­ва­ров из К. – США (53,3%), Сян­ган (15,2%), Гер­ма­ния (6,6%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (4,3%). Осн. ста­тьи то­вар­но­го им­пор­та – неф­те­про­дук­ты, кон­ст­рук­ци­он­ные ма­те­риа­лы, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, в т. ч. ав­то­мо­би­ли, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры. Гл. по­став­щи­ки то­ва­ров в К. – Сян­ган (18,1%), Ки­тай (17,5%), Таи­ланд (13,8%), Тай­вань (12,7%), Вьет­нам (9,0%), Син­га­пур (5,3%), Юж. Ко­рея (4,9%), Япо­ния (4,3%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

В воо­руж. си­лах (ВС) К. на­счи­ты­ва­ет­ся 124,3 тыс. чел. (2007); со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС, ВМС и тер­ри­то­ри­аль­ных войск (ТВ). Име­ют­ся так­же вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ния чис­лен­но­стью 67 тыс. чел. (по­ли­ция и жан­дар­ме­рия). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 123 млн. долл. (2006).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся ко­роль. Он воз­глав­ля­ет Выс­ший со­вет нац. обо­ро­ны – кол­ле­ги­аль­ный ор­ган во­ен. управ­ле­ния. Не­по­сред­ственное ру­ко­во­дство ВС осу­ще­ст­в­ля­ет глав­но­ко­ман­дую­щий ВС че­рез гл. ко­ман­до­ва­ние ВС и объ­е­ди­нён­ный штаб. В опе­ра­тив­ном под­чи­не­нии глав­но­ко­ман­дую­ще­го на­хо­дят­ся СВ, ВВС и ВМС. Мин-во нац. обо­ро­ны ор­га­ни­зу­ет ма­те­ри­аль­ное, ты­ло­вое и фи­нан­со­вое обес­пе­че­ние ВС по за­яв­кам объ­е­ди­нён­но­го шта­ба, про­во­дит кад­ро­вую ра­бо­ту в ВС, осу­ще­ст­в­ля­ет во­ен.-тех­нич. со­труд­ни­че­ст­во с за­ру­беж­ны­ми стра­на­ми.

СВ (75 тыс. чел.) име­ют в бое­вом со­ста­ве 22 пех. ди­ви­зии (по шта­ту 3,5 тыс. чел., фак­ти­че­ски ок. 1,5 тыс. чел.), 3 отд. пех. бри­га­ды, бри­га­ду при­кры­тия, 14 отд. пол­ков (9 пе­хот­ных, па­ра­шют­но-де­сант­ный и 4 ин­же­нер­ных), 4 отд. ба­таль­о­на (3 тан­ко­вых и раз­ве­ды­ва­тель­ный), отдельные арт. и зе­нит­но-арт. ди­ви­зио­ны. На воо­ру­же­нии СВ ок. 150 тан­ков, 20 пла­ваю­щих тан­ков, 70 БМП, 190 БТР, ок. 1,2 тыс. арт. сис­тем (в т. ч. ок. 30 РСЗО), св. 600 про­ти­во­тан­ко­вых средств, ок. 100 зе­нит­ных средств (в т. ч. ПЗРК «Стре­ла-2»). ВВС (1,5 тыс. чел.) вклю­ча­ют 4 эс­кад­ри­льи, на их воо­ру­же­нии – 24 бое­вых са­мо­лё­та, 5 вер­то­лё­тов, 6 са­мо­лё­тов вспо­мо­гат. авиа­ции. Пункт ба­зи­ро­ва­ния авиа­ции – Пном­пень. ВМС (2,8 тыс. чел.) име­ют в сво­ём со­ста­ве 3 ди­ви­зио­на пат­руль­ных ка­те­ров и ба­таль­он мор. пе­хо­ты. На их воо­ру­же­нии ок. 20 ка­те­ров, св. 30 арт. сис­тем, 20 зе­нит­ных средств. Пункт ба­зи­ро­ва­ния ка­те­ров – Пса­ре­ам. ТВ (45 тыс. чел.) име­ют­ся в ка­ж­дой про­вин­ции и го­ро­дах центр. под­чи­не­ния. Они све­де­ны в пех. ба­тальо­ны и ро­ты, в мир­ное вре­мя под­чи­не­ны гу­бер­на­то­рам про­вин­ций.

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ве все­об­щей во­ин­ской по­вин­но­сти. Срок служ­бы 5 лет, при­зыв­ной воз­раст 18–35 лет. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы со­став­ля­ют 3,4 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе – 1,9 млн. чел.

Здра­во­охра­не­ние. Спорт

В К. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 16 вра­чей, 61 ли­цо ср. мед. пер­со­на­ла, 2 сто­ма­то­ло­га, 4 фар­ма­цев­та, 23 аку­шер­ки (2004). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 6,7% ВВП (2004) [бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 11,4%, ча­ст­ный сек­тор – 74,2%, внеш­ние ис­точ­ни­ки – 14,4% (2003)]. Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей (1993), за­ко­на­ми: об управ­ле­нии рас­про­стра­не­ни­ем ле­карств (1996), об управ­ле­нии прак­ти­кой в об­лас­ти ча­ст­ной мед., па­ра­ме­ди­цин­ской и мед. по­мо­щи (2000), о про­фи­лак­ти­ке и кон­тро­ле СПИДа (2002). Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния – ки­шеч­ные ин­фек­ции (т. н. диа­рей­ные за­бо­ле­ва­ния), ВИЧ-ин­фек­ция, ту­бер­ку­лёз (2003).

Нац. олим­пий­ский к-т ос­но­ван в 1983, при­знан МОК в 1994. Спорт­сме­ны К. уча­ст­во­ва­ли в Олим­пий­ских иг­рах в 1956 (Мель­бурн; кон­ный спорт), 1972 (Мюн­хен; лёг­кая ат­ле­ти­ка, бокс, пла­ва­ние) и с 1996. Ма­ра­фо­нец Ри­тья То и пло­вец Ки­ри Хем уча­ст­во­ва­ли в двух Олим­пиа­дах. Сре­ди са­мых по­пу­ляр­ных в стра­не ви­дов спор­та – фут­бол, кик­бок­синг, нац. ви­ды борь­бы.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Мин-во об­ра­зо­ва­ния, мо­ло­дё­жи и спор­та. В 1993 вве­де­но обя­за­тель­ное бес­плат­ное 9-лет­нее об­ра­зо­ва­ние. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет: до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние, 6-лет­нее на­чаль­ное обу­че­ние (од­на­ко бо­лее по­ло­ви­ны школ, осо­бен­но в уда­лён­ных про­вин­ци­ях, не име­ют пол­но­го цик­ла на­чаль­но­го обу­че­ния), 3-лет­ний курс пер­вич­ной сред­ней шко­лы; до­пол­нит. сред­нее об­ра­зо­ва­ние (гос. и ча­ст­ные кол­лед­жи) име­ет це­лью под­го­тов­ку к выс­ше­му об­ра­зо­ва­нию. В 2005 до­шко­ль­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми бы­ло ох­ва­че­но 10% вос­пи­тан­ни­ков, на­чаль­ное обу­че­ние по­лу­ча­ли 96%, сред­нее – 24% де­тей. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 73,6% (по дан­ным ЮНЕСКО). В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния 12 го­су­дар­ст­вен­ных и ок. 30 ча­ст­ных ву­зов (свет­ских и ре­ли­ги­оз­ных), в т. ч. Буд­дий­ский ун-т (1954), Ко­ро­лев­ский ун-т изящ­ных ис­кусств (1965, в 1975–79 за­крыт; совр. назв. и ста­тус с 1993), Выс­ший тех­нич. ин-т (1981; быв. Тех­нич. ин-т друж­бы кхмер­ско­го и сов. на­ро­дов), Ко­ро­лев­ский ун-т с. х-ва (1964; совр. назв. и ста­тус с 1999), Ко­ро­лев­ский ун-т Пном­пе­ня (ос­но­ван в 1960 как Кхмер­ский ун-т, с 1965 Ко­ро­лев­ский; в 1975–79 за­крыт; совр. назв. с 1996), Ко­ро­лев­ская шко­ла ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ния (1995) – все в Пном­пе­не; ун-т Ве­дик Ма­ха­ри­ши в пров. Прей­вэнг (1992). Обу­че­ние в ву­зах плат­ное. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Ин-т буд­диз­ма (вклю­ча­ет му­зей и круп­ней­шую б-ку К. – св. 40 тыс. то­мов и св. 16 тыс. ру­ко­пи­сей на паль­мо­вых ли­сть­ях), Ин-т раз­ви­тия ре­сур­сов (1990), Ин-т прав че­ло­ве­ка (1993), Ин-т взаи­мо­дей­ст­вия и ми­ра (1994), Центр со­ци­аль­но­го раз­ви­тия (1995), Нац. ин-т здра­во­охра­не­ния, ряд на­уч. об­ществ. Нац. б-ка (1924). Му­зеи: На­цио­наль­ный (1920), ге­но­ци­да (1979). Все уч­ре­ж­де­ния на­хо­дят­ся в Пном­пе­не.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В К. из­да­ёт­ся бо­лее 100 га­зет и жур­на­лов (2007). Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные об­ще­на­цио­наль­ные из­да­ния, вы­пус­каю­щие­ся на кхмер­ском яз.: еже­днев­ные га­зе­ты «Рас­мей Кам­пу­чия» (с 1993; ти­раж 20 тыс. экз.), «Мо­неа­се­ка кхмер» (с 1993; 5 тыс. экз.), «Ча­кра­валь Дей­ли» (с 1993) и др. Сре­ди ино­языч­ных из­да­ний: на англ. яз. – еже­днев­ные га­зе­ты «Cambodia Daily» (с 1993; 5 тыс. экз.), «Cambo­dia Times» (с 1992; 4 тыс. экз.), «Bu­si­ness News» и др., 2 раза в нед вы­хо­дит газ. «Phnom Penh Post» (с 1992; 6 тыс. экз.); на франц. яз. – еже­днев­ная га­зе­та «Cam­bodge Soir» (с 1995; 3 тыс. экз.) и еже­ме­сяч­ная «Cambodge Nouveau»; на кит. яз. – еже­днев­ные га­зе­ты «Кам­бо­дия Син Чеу Дей­ли» и «Цян Хуа Дей­ли».

Ра­дио­ве­ща­ние с 1975. В 1978 соз­да­на гос. ра­дио­ве­ща­тель­ная ком­па­ния «Natio­nal Radio Kampuchea»; в кон. 1980-х гг. – «The Voice of the Kampuchean People» (позд­нее пе­ре­име­но­ва­на в «Voice of Cam­bodia»). Ве­ща­ние на кхмер­ском и час­тич­но на анг­лий­ском язы­ках с 1993 ве­дёт Пном­пень­ская ра­дио­стан­ция (Phnom Penh Radio). Те­ле­ве­ща­ние с 1966 по 1975 осу­ще­ст­в­ля­лось гос. те­ле­ви­зи­он­ной ком­па­ни­ей «National Television Kampuchea» (TVK); во­зоб­нов­ле­но в 1986. Ча­ст­ные те­ле­ком­па­нии – «Аpsara Television» (TV11), «Bayon Television», «Cambodian Television Network» (CTN), «Phnom Penh Te­levision» (TV3), «Royal Cambodia Armed Forces Television» (TV5) и др. Нац. ин­фор­мац. агент­ст­во К. – Agence Kampu­chea Presse.

Ли­те­ра­ту­ра

Лит-ра К. до 16 в. раз­ви­ва­лась на сан­ск­ри­те и па­ли, позд­нее – на кхмер­ском яз. Ран­ний пе­ри­од (8–13 вв.) пред­став­лен эпи­гра­фич. над­пи­ся­ми на сте­лах, сте­нах двор­цов и хра­мов, ко­то­рые де­лят­ся на хва­леб­ные – в честь ин­дуи­ст­ских бо­гов и мо­нар­хов – и дар­ст­вен­ные. Ав­то­ры над­пи­сей – по­эты Ши­ва­со­ма, Яти Ама­раб­ха­ва, Ди­ва­кар, Ка­вин­д­ра, Бху­пан­д­ра, ца­ри­ца Ин­д­ра­де­ви. Лит-ра К. 14–15 вв. пред­став­ле­на един­ст­вен­ным па­мят­ни­ком – сб. «Пять­де­сят джа­так», на­пи­сан­ным на па­ли. Пер­вые про­из­ве­де­ния на кхмер­ском яз. поя­ви­лись в 16 в. (сти­хо­тво­ре­ния Чей Но­на; «По­эма об Ан­гко­ре» Пан­га, 1598). Осо­бую роль в лит-ре К. сыг­ра­ла кхмер­ская вер­сия инд. «Ра­мая­ны» – «Ре­ам­кер» (букв. – «Сла­ва Ра­мы»; ве­ро­ят­но, 16–17 вв.). В те­че­ние 17–19 вв. соз­да­ва­лись сти­хотв. про­из­ве­де­ния на те­мы джа­так («Царь Суб­ха­мит­ра» Кау, 1798; «Юно­ша Пхок­коль» Нон­га, 1804; «Ис­то­рия Ка­кэй» ца­ря Анг Ду­он­га, 1813), ко­то­рые раз­де­ля­ют­ся на два ти­па: ди­дак­тиче­ские, слу­жив­шие про­по­ве­дью буд­дий­ско­го уче­ния, и фан­та­сти­ко-при­клю­чен­че­ские. На­ча­ло но­вой лит-ры К. оз­на­ме­но­ва­ла по­эма «Тум и Ти­ев», на­пи­сан­ная мо­на­хом Сао­мом на ос­но­ве ле­ген­ды 16 в. о не­сча­ст­ной люб­ви мо­на­ха Ту­ма и де­вуш­ки Ти­ев (1916). Центр. ме­сто в лит-ре К. по­сле пуб­ли­ка­ции «Пай­лин­ской ро­зы» Ньок Тхае­ма (1936) за­нял жанр ро­ма­на, по­свя­щён­но­го про­бле­мам со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва, от­но­ше­ний в се­мье, по­ло­же­ния жен­щи­ны, мо­ло­дё­жи. В 1955 бы­ла соз­да­на Ас­со­циа­ция пи­са­те­лей К. В 1975 лит. дея­тель­ность в К. пре­рва­лась, во­зоб­но­ви­лась в кон. 1980-х гг. Те­ма­ти­ка лит-ры в кон. 20 – нач. 21 вв. рас­ши­ря­лась; соз­да­ва­лись ро­ма­ны разл. жан­ров, в т. ч. при­клю­чен­че­ско-де­тек­тив­но­го ха­рак­те­ра. Наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся твор­че­ст­во ро­ма­ни­сток Паль Во­ан­на­ри Ре­ак («Вот и за­кон­чил­ся пе­ри­од убы­ваю­щей лу­ны», 1988), Мау Со­мнанг («Лун­ный свет», 2005).

Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во и ар­хи­тек­ту­ра

На тер­ри­то­рии К. бы­ли най­де­ны древ­ние по­се­ле­ния, от­но­ся­щие­ся к верх­не­па­лео­ли­тической хоа­бин­ской куль­ту­ре (Млу-Прей). В од­ном из круп­ней­ших в Юго-Вост. Азии не­оли­тич. по­се­ле­ний Сам­роунг-Сен об­на­ру­же­ны ке­ра­мич. со­су­ды с тис­нё­ны­ми и про­ца­ра­пан­ны­ми гео­мет­рич. ор­на­мен­та­ми, ме­тал­лич. пред­ме­ты – ору­жие, ору­дия тру­да, а так­же брас­ле­ты, ко­ло­коль­чи­ки с узо­ра­ми из спи­ра­ле­вид­ных за­вит­ков. К. вхо­ди­ла в сфе­ру влия­ния донг­шон­ской брон­зо­вой куль­ту­ры, рас­цвет ко­то­рой от­но­сит­ся к 500 до н. э. – пер­вым ве­кам н. э., что под­твер­жда­ют на­ход­ки на её тер­ри­то­рии ме­тал­лич. пред­ме­тов донг­шон­ско­го ти­па – кин­жа­лов, ба­ра­ба­нов, со­су­дов и ко­ло­ко­лов. Боль­шин­ст­во из них, оче­вид­но, ме­ст­но­го про­из-ва, как, напр., 12 ко­ло­ко­лов (выс. от 34 до 60 см) из пров. Бат­там­банг, име­ю­щих фор­му по­ло­го вы­тя­ну­то­го по­лу­ова­ла и сплошь по­кры­тых ме­ан­д­ро­вид­ным узо­ром из круп­ных двой­ных спи­ра­лей. На се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де стра­ны най­де­ны по­се­ле­ния же­лез­но­го ве­ка с раз­ви­той ме­тал­лур­ги­ей. В по­гре­бе­ни­ях вбли­зи Пхум-Снай (пров. Бан­тей­ме­ан­ть­ей) на­ря­ду с бу­са­ми из по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней, ке­ра­ми­кой, зо­ло­ты­ми ук­ра­ше­ния­ми мно­го ору­жия из брон­зы и же­ле­за.

В нач. 1-го тыс. н. э., ко­гда юж. часть К. бы­ла цен­тром гос-ва Бап­ном (Фу­нань), в иск-ве про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние при­шед­ших из Ин­дии ре­ли­гий: в сто­лич­ном г. Ан­гкор-Бо­рей об­на­ру­жен це­лый ряд тер­ра­ко­то­вых буд­дий­ских и ка­мен­ных ин­дуи­ст­ских ста­туй. Рас­ко­пан­ный ис­сле­до­ва­те­ля­ми пор­то­вый г. Окео в пла­не пред­став­ля­ет со­бой пря­мо­уголь­ник со сто­ро­на­ми 1,5 × 3 км, раз­де­лён­ный ка­на­ла­ми на квар­та­лы и ок­ру­жён­ный за­щит­ны­ми ва­ла­ми. Гор. кир­пич­ные зда­ния ук­ра­ша­лись леп­ным де­ко­ром из сту­ка. Со­об­щение од­но­го из ран­них кит. ис­точ­ни­ков о том, что в Фу­на­ни де­ла­ют коль­ца и брас­ле­ты из зо­ло­та и со­су­ды из се­ребра, под­твер­жда­ют мно­го­числ. на­ход­ки зо­ло­тых и се­реб­ря­ных ве­щей: объ­ём­ные зо­ло­тые це­пи пан­цир­но­го пле­те­ния, фи­ли­гран­ные бу­си­ны с зер­нью, коль­ца, пе­ча­ти, ми­ниа­тюр­ные ци­лин­д­рич. ко­ро­боч­ки-аму­ле­ты, серь­ги, гем­мы. В де­ко­ре этих из­де­лий ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись раз­но­об­раз­ные ви­ды двой­ной спи­ра­ли и «пле­тён­ки», ха­рак­тер­ные для донг­шон­ской куль­ту­ры всей Юго-Вост. Азии.

К пе­рио­ду 6–8 вв. от­но­сят­ся са­мые ран­ние из со­хра­нив­ших­ся ар­хит. па­мят­ни­ков К. (хра­мы Хан­чей, Ас­рам-Ма­ха­ро­сей). Они пред­став­ля­ют со­бой ти­пич­ную куль­то­вую по­строй­ку пра­сат – не­боль­шое пря­мо­уголь­ное или квад­рат­ное в пла­не баш­не­об­раз­ное со­ору­же­ние с мно­го­ярус­ным пи­ра­ми­даль­ным за­вер­ше­ни­ем и вхо­дом с вост. сто­ро­ны, воз­во­ди­мое, как пра­ви­ло, на воз­вы­шен­но­сти. Внутр. про­стран­ст­во пе­ре­кры­ва­лось с по­мо­щью лож­но­го сво­да. Сна­ру­жи сте­ны не­ред­ко ук­ра­ша­лись де­ко­ра­тив­ной резь­бой по сту­ку. Об­раз­цы бы­ло­го пыш­но­го ор­на­мен­таль­но­го уб­ран­ст­ва со­хра­ни­лись на уце­лев­ших ар­хит. де­та­лях из пес­ча­ни­ка – над­двер­ных пе­ре­мыч­ках-фри­зах, ко­лон­нах и по­лу­ко­лон­нах, об­рам­ляю­щих двер­ные про­ёмы. В цен­тре сим­мет­рич­ных ком­по­зи­ций на пе­ре­мыч­ках рас­по­ла­га­лась обыч­но фи­гу­ра ин­дуи­ст­ско­го бо­же­ст­ва в ме­даль­о­не, от ко­то­рой го­ри­зон­таль­но от­хо­ди­ли рас­тит. по­бе­ги или фес­тон­ча­тая ар­ка, за­кан­чи­ваю­щая­ся го­ло­вой фан­та­стич. мор­ско­го чу­до­ви­ща ма­ка­ра или ми­фич. се­ми­гла­вой змеи. В 7 в. по­яви­лась тен­ден­ция к ан­самб­ле­вой ор­га­ни­за­ции свя­ти­лищ: их квад­рат­ная или пря­мо­уголь­ная тер­ри­то­рия ок­ру­же­на не­сколь­ки­ми ря­да­ми стен, гл. вход на­хо­дит­ся с вост. сто­ро­ны, а на центр. плат­фор­ме раз­ме­ще­ны в шах­мат­ном по­ряд­ке свя­ти­ли­ща (пра­са­ты). Яр­ким при­ме­ром та­кой пла­ни­ров­ки яв­ля­ют­ся хра­мо­вые ком­плек­сы Сам­бор-Прей-Кук (1-я пол. 7 в.) в Иша­на­пу­ре (пров. Kампонг­тхом), для рель­еф­но­го сту­ко­во­го де­ко­ра ко­то­рых ха­рак­тер­ны изо­бра­же­ния не­бес­ных двор­цов.

Куль­то­вая скульп­ту­ра это­го пе­рио­да об­ла­да­ет вы­со­ки­ми ху­дож. дос­то­ин­ст­ва­ми. Она вы­се­ка­лась из мел­ко­зер­ни­сто­го пес­ча­ни­ка или от­ли­ва­лась из брон­зы в тех­ни­ке ут­ра­чен­но­го вос­ка. Пред­поч­те­ние от­да­ва­лось мо­ну­мен­таль­ной круг­лой пла­сти­ке, при­чём для ус­той­чи­во­сти фи­гур сза­ди рас­по­ла­га­лась ар­ка, а ат­ри­бу­ты бо­же­ст­ва, напр. па­ли­ца бо­га Виш­ну, упи­ра­лись в зем­лю. От­ме­чен­ные на­ту­ра­лиз­мом фи­гу­ры от­ли­ча­ют­ся строй­но­стью и изя­ще­ст­вом, у муж­ских пер­со­на­жей под­чёр­ки­ва­ют­ся ши­ри­на плеч и уз­кие бёд­ра, у жен­ских – пыш­ность форм. За­ме­ча­тель­ны­ми об­раз­ца­ми яв­ля­ют­ся 2 ста­туи че­ты­рёх­ру­ко­го Ха­ри­ха­ры (из Пра­сат-Ан­де­та и из Ас­рам-Ма­ха­ро­сея) и ста­туя Криш­ны, под­ни­маю­ще­го го­ру Го­вард­ха­на (Ват-Ром­лок).

Рас­цвет ср.-век. иск-ва К. свя­зан с эпо­хой кхмер­ской им­пе­рии Кам­буд­жа­де­ша. В этот пе­ри­од бы­ли соз­да­ны вы­даю­щие­ся ар­хит. па­мят­ни­ки, ве­ли­ко­леп­ные про­из­ве­де­ния мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ры из кам­ня и ме­тал­ла. Для по­чи­та­ния бо­гов, во­пло­ще­ния­ми ко­то­рых на зем­ле счи­та­лись кхмер­ские пра­ви­те­ли, воз­во­ди­лись хра­мы-го­ры, пред­став­ляю­щие со­бой сту­пен­ча­тую пи­ра­ми­ду с од­ним или не­сколь­ки­ми пра­са­та­ми на вер­ши­не. Од­ним из пер­вых та­ких со­ору­же­ний яв­ляет­ся храм Ба­конг (881) в сто­лич­ном го­ро­де Ха­риха­ра­лая (ны­не Ро­лу­ох). Ок­ру­жён­ный сте­на­ми и рва­ми с во­дой, с че­тырь­мя осе­вы­ми до­ро­га­ми, под­во­дя­щи­ми к центр. пя­ти­сту­пен­ча­той пи­ра­ми­де (65 × 63 м, выс. 14 м), он сим­во­ли­зи­ру­ет го­ру Ме­ру – ось Все­лен­ной и оби­тель бо­гов. Соз­да­тель ком­плек­са, Ин­д­ра­вар­ман I, по­стро­ил в Ха­ри­ха­ра­лае так­же храм Прэ­ах-Ко (879), по­свя­щён­ный его пред­кам: 6 сло­жен­ных из кир­пи­ча ба­шен рас­по­ло­же­ны в 2 ря­да на плат­фор­ме в цен­тре пря­мо­уголь­но­го дво­ра и ук­ра­ше­ны ис­кус­ной рель­еф­ной резь­бой по сту­ку, в ни­шах у двер­ных про­ёмов по­ме­ще­ны фи­гу­ры ми­фич. стра­жей – два­ра­пал. В кон. 9 в. Яшо­вар­ман I по­стро­ил но­вую сто­ли­цу – Яшод­ха­ра­пу­ру (см. в ст. Ан­гкор). В её цен­тре он по­мес­тил свой ди­на­стий­ный храм-го­ру Пном-Бак­хенг (893), на 5 тер­ра­сах ко­то­ро­го с ка­ж­дой сто­ро­ны по­ме­ща­ет­ся по 12 не­боль­ших ба­шен. В по­сле­дую­щие 4 сто­ле­тия в Ан­гко­ре воз­во­ди­лись мно­го­числ. хра­мо­вые ком­плек­сы и двор­цо­вые зда­ния. Схе­ма хра­ма-го­ры с чёт­кой пря­мо­уголь­ной пла­ни­ров­кой, ог­ра­да­ми и во­до­ёма­ми по­лу­ча­ет даль­ней­шее раз­ви­тие: на сту­пе­нях пи­ра­мид по­яв­ля­ют­ся длин­ные па­виль­о­ны (храм Пре-Руп, 961), позд­нее они пре­вра­ща­ют­ся в об­ход­ные га­ле­реи (хра­мы Та-Кео, Пхи­меа­на­кас, сер. 10 – нач. 11 вв.). На­ря­ду с хра­ма­ми-го­ра­ми строи­лись так­же ар­хит. ком­плек­сы, где свя­ти­ли­ща ус­та­нав­ли­ва­лись в ряд на не­вы­со­кой плат­фор­ме, напр. Пра­сат-Кра­ван (921). Сте­ны пя­ти его ба­шен-свя­ти­лищ из­нут­ри ук­ра­ше­ны про­слав­ляю­щи­ми бо­га Виш­ну рель­еф­ны­ми ком­по­зи­ция­ми, вы­пол­нен­ны­ми в ред­кой для К. тех­ни­ке резь­бы по кир­пич­ной клад­ке. Со­ору­же­ния из­вест­но­го хра­мо­во­го ком­плек­са Бан­те­ай-Срей (за­вер­шён в 967) це­ли­ком сло­же­ны из пес­ча­ни­ка и по­кры­ты ве­ли­ко­леп­ным рез­ным де­ко­ром, ко­то­рый по ху­дож. вы­ра­зи­тель­но­сти, изя­ще­ст­ву и мас­тер­ст­ву ис­пол­не­ния счи­та­ет­ся не­пре­взой­дён­ным в ка­мен­ном зод­че­ст­ве стра­ны.

В ин­дуи­ст­ской и буд­дий­ской скульп­ту­ре 9–11 вв. про­ис­хо­дит це­лый ряд сти­ли­стич. из­ме­не­ний: по­зы бо­гов ста­но­вят­ся стро­го фрон­таль­ны­ми, про­пор­ции фи­гур – бо­лее плот­ны­ми, при­зе­ми­сты­ми из-за от­ка­за от под­дер­жи­ваю­щих арок, а пла­сти­ке тел про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся гра­фич­ный ри­су­нок одея­ний. Ли­ца ши­ро­кие с поч­ти пря­мы­ми бро­вя­ми и чёт­ко очер­чен­ны­ми гла­за­ми, уса­ми, бо­ро­дой, на го­ло­ве ци­лин­д­рич. или ко­нич. ко­ро­на му­ку­та (скульп­тур­ная груп­па «Ши­ва и Ума» из Бан­те­ай-Срея, ста­туя че­ты­рёх­гла­во­го Брах­мы из Пном-Ба­се­та, кон. 10 в.). Ме­тал­лич. пла­сти­ка дос­тиг­ла зна­чит. вы­сот как в ху­дож., так и в тех­нич. от­но­ше­нии. От­ли­тые из брон­зы фи­гу­ры бо­жеств не­ред­ко ук­ра­ша­лись ин­кру­ста­ци­ей се­реб­ром, стек­лом, об­си­диа­ном и по­зо­ло­той (скульп­ту­ры бод­хи­саттв Ава­ло­ки­теш­ва­ры и Прадж­ня­па­ра­ми­ты, кон. 9 в.), не­ко­то­рые от­ли­ча­лись мо­ну­мен­таль­ны­ми раз­ме­ра­ми (фраг­мент ста­туи ле­жа­ще­го Виш­ну из Зап. Ме­бо­на – го­ло­ва с тор­сом дли­ной бо­лее 2 м, 11 в.).

Са­мым гран­ди­оз­ным хра­мо­вым ком­плек­сом Кам­бод­жи, за­ни­маю­щим пл. 1300 × 1500 м, яв­ля­ет­ся Ан­гкор-Ват (1-я пол. 12 в.). Вы­даю­щим­ся при­ме­ром гра­до­строи­тель­ст­ва ста­ла позд­няя сто­ли­ца Кам­буд­жа­де­ши – го­род Ан­гкор-Тхом, по­стро­ен­ный как еди­ный ар­хит. ан­самбль. Вре­мя прав­ле­ния Джай­а­вар­ма­на VII от­ме­че­но боль­шим раз­ма­хом строи­тель­ст­ва: по его по­ве­ле­нию бы­ли со­ору­же­ны хра­мы Прэах-Кхан, Не­ак-Пе­ан, Та-Пром, строи­лись гос­пи­та­ли, стран­но­при­им­ные до­ма. В ка­мен­ной пла­сти­ке 12–14 вв. до­ми­ни­ру­ют пер­со­на­жи буд­дий­ско­го пан­те­о­на, осо­бен­но по­пу­ляр­ны бы­ли об­ра­зы Буд­ды, вос­се­даю­ще­го на змее Му­чи­лин­де, «ко­ро­но­ван­но­го» Буд­ды, бод­хи­сат­твы Ло­кеш­ва­ры, всё те­ло ко­торо­го по­кры­то ма­лень­ки­ми фи­гур­ка­ми бо­жеств. Кон­цом 12 в. да­ти­ру­ет­ся один из ше­девров кхмер­ско­го иск-ва – скульп­тур­ный порт­рет Джай­а­вар­ма­на VII. Оду­хо­тво­рён­ное ли­цо си­дя­ще­го пра­ви­те­ля с по­лу­за­кры­ты­ми гла­за­ми и мяг­кой улыб­кой на гу­бах пе­ре­да­ёт со­стоя­ние глу­бокой внутр. со­сре­до­то­чен­но­сти и от­ре­шён­но­сти от мир­ских за­бот.

Из-за ос­лаб­ле­ния им­пе­рии Кам­буд­жа­де­ша с сер. 13 в., мно­го­крат­ных пе­ре­но­сов сто­ли­цы и пе­ре­хо­да от ка­мен­но­го зод­че­ст­ва к де­ре­вян­но­му (что не­бла­го­при­ят­но ска­за­лось на дол­го­веч­но­сти по­стро­ек) от по­стан­гкор­ско­го пе­рио­да (14–19 вв.) до нас до­шло срав­ни­тель­но не­боль­шое чис­ло па­мят­ни­ков; сре­ди не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся ар­хит. ан­самб­лей – ком­плекс ко­ро­лев­ско­го двор­ца в Пном­пе­не с при­мы­каю­щим к не­му мон. Прэ­ах-Кео-Мо­ро­кот, из­вест­ным как «Се­реб­ря­ная па­го­да» (кон. 19 – нач. 20 вв.), по­сколь­ку пол в центр. свя­ти­ли­ще вы­ло­жен се­реб­ря­ны­ми плит­ка­ми. Куль­то­вые и двор­цо­вые со­ору­же­ния это­го вре­ме­ни пред­став­ля­ют со­бой зда­ния ба­зи­ли­каль­но­го ти­па на ка­мен­ной плат­фор­ме, ок­ру­жён­ные со всех сто­рон ко­лон­ны­ми пор­ти­ка­ми, с дву­скат­ны­ми че­ре­пич­ны­ми кры­ша­ми и рез­ны­ми фрон­то­на­ми, пыш­но ук­ра­шен­ные леп­ни­ной с по­зо­ло­той, ла­ко­вы­ми ком­по­зи­ция­ми, на­стен­ны­ми рос­пи­ся­ми. При­двор­ным ар­хи­тек­то­ром и ху­дож­ни­ком Окх­на Теп Ни­мит Ма­ком в 1903–04 вы­пол­не­ны рос­пи­си на га­ле­рее-ог­ра­де мон. Прэ­ах-Кео-Мо­ро­кот по мо­ти­вам по­эмы «Ре­ам­кер», от­ли­чаю­щие­ся де­ко­ра­тив­но-пло­ско­ст­ным ха­рак­те­ром, тон­ко­стью и вы­ра­зи­тель­но­стью ри­сун­ка.

По­сле ус­та­нов­ле­ния франц. ко­ло­ни­аль­но­го ре­жи­ма ху­дож. куль­ту­ра К. ока­за­лась под воз­дей­ст­ви­ем ев­роп. иск-ва. В 1918 в Пном­пе­не от­кры­лась Шко­ла кам­бод­жий­ских ис­кусств, где кхмер­ские ху­дож­ни­ки на­ря­ду с тра­диц. ре­мёс­ла­ми ос­ваи­ва­ли тех­ни­ку жи­во­пи­си мас­лом и гра­фи­ку. В гра­до­строи­тель­ст­ве на­ря­ду со зда­ния­ми в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле (отель «Ро­яль», ж.-д. во­кзал) и в ду­хе кон­ст­рук­ти­виз­ма (Центр. ры­нок, 1936) по­яв­ля­ют­ся со­ору­же­ния, вы­стро­ен­ные в нац. сти­ле (Нац. му­зей, 1920, Буд­дий­ский ин-т, 1930; все – в Пном­пе­не). В 1960-х гг. пло­до­твор­но ра­бо­тал кхмер­ский арх. Ван­мо­ли­ван, соз­дав­ший в Пном­пе­не па­мят­ник Не­за­ви­си­мо­сти (1960–62), в ко­то­ром он об­ра­тил­ся к куль­тур­но­му на­сле­дию кхме­ров, сде­лав гл. эле­мен­том мо­ну­мен­та баш­ню пра­сат; зал Чак­до­мукх (1962), Нац. спор­тив­ный ком­плекс (1964), дво­рец офиц. приё­мов Чам­кар­мон (1966). Сов. спе­циа­ли­ста­ми бы­ли воз­ве­де­ны с учётом но­вей­ших тех­но­ло­гий зда­ния гос­пи­та­ля (1958–60) и Выс­ше­го тех­нич. уч-ща (1962–64) в Пном­пе­не. Совр. изо­бра­зит. иск-во не­од­но­род­но: часть ху­дож­ни­ков про­дол­жа­ют ра­бо­тать в тра­диц. ма­не­ре (Чет Чан), дру­гие (Пхи Чан Тхан, Сё­унг Ван­на­ра и Лонг Со­пхеа) ис­поль­зу­ют ев­роп. тех­ни­ки, за­им­ст­вуя те­мы и сю­же­ты сво­их кар­тин из нац. дей­ст­ви­тель­но­сти. Из ху­дож. ре­мё­сел вы­де­ля­ет­ся иск-во об­ра­бот­ки ме­тал­лов: се­реб­ря­ные ча­ши и со­су­ды, фи­гур­ные шка­тул­ки для же­ва­тель­ной бе­тель­ной сме­си по­ра­жа­ют раз­но­об­ра­зи­ем сво­их форм и ук­ра­ша­ют­ся тон­ки­ми че­кан­ны­ми и гра­ви­ро­ван­ны­ми узо­ра­ми с пре­об­ла­да­ни­ем рас­тит. мо­тивов. Боль­ших вы­сот дос­тиг­ло так­же шёл­ко­тка­че­ст­во, осо­бен­но со­зда­ние мно­го­цвет­ных тка­ней хо­уль, вы­пол­нен­ных в тех­ни­ке ика­та ут­ка. Та­ким же слож­ным спо­со­бом со вре­мён Сред­не­ве­ко­вья ткут хра­мо­вые за­ве­сы пи­дан с сю­жет­ны­ми ком­по­зи­ция­ми по мо­ти­вам буд­дий­ских жи­тий­ных ле­генд.

Му­зы­ка

Ис­то­ки му­зы­ки К. вос­хо­дят к го­су­дар­ст­вам Бап­ном (Фу­нань) и Чен­ла, вклю­чав­шим эле­мен­ты куль­тур Донг­шон, кхмер­ской, ма­лай­ской. Му­зы­ка К. в ту эпо­ху ис­пы­та­ла влия­ние Юж. Ин­дии, Пер­сии, а так­же Сре­ди­зем­но­мо­рья (на ба­рель­е­фах Ан­гкор-Ва­та есть изо­бра­же­ние му­зы­кан­та, иг­раю­ще­го на ду­хо­вом ин­ст­ру­мен­те, на­по­ми­наю­щем ав­лос). Му­зы­ка гос-ва Бап­ном в свою оче­редь ока­за­ла влия­ние на куль­ту­ру Юж. Ки­тая (в 243 в кит. цар­ст­во У бы­ла от­прав­ле­на груп­па кхмер­ских му­зы­кан­тов). С 7 в. из­вест­ны хра­мо­вые тан­цов­щи­ки и му­зы­кан­ты – пред­ста­ви­те­ли низ­кой со­ци­аль­ной груп­пы врах-кньом. Со­су­ще­ст­во­ва­ние буд­диз­ма хи­ная­ны и ин­ду­из­ма, един­ст­во ре­лиг. и свет­ской вла­сти в пе­ри­од им­пе­рии Кам­буд­жа­де­ша обу­сло­ви­ли спе­ци­фи­ку му­зы­ки как не­об­хо­ди­мой час­ти ри­туа­ла и двор­цо­вых це­ре­мо­ний. Круп­ным муз. цен­тром им­пе­рии бы­ла Яшод­ха­ра­пу­ра (Ан­гкор). Ба­рель­е­фы хра­мов Ан­гкор и Бай­он, письм. па­мят­ни­ки (ка­мен­ная сте­ла 9–13 вв. в му­зее пров. Си­ем­ре­ап, буд­дий­ский трак­тат «Пан­гк­хат») сви­де­тель­ст­ву­ют о раз­ви­то­сти муз.-те­ат­раль­ной куль­ту­ры, бо­га­том муз. ин­ст­ру­мен­та­рии, вклю­чав­шем ба­ра­ба­ны, та­рел­ки (чаб) и та­ре­лоч­ки (чинг), гон­ги, ра­ко­ви­ны-тру­бы, во­ен. тру­бы из ко­жи и ро­га (санг), ду­го­вые ар­фы (пын), щип­ко­вый мо­но­хорд с ты­к­вен­ным ре­зо­на­то­ром (ксае ди­ев). Му­зы­ка им­пе­рии Кам­буд­жа­де­ша объ­е­ди­ня­ла тра­ди­ции кхме­ров, мо­нов, тя­мов, ма­лай­цев, таи (до 14 в.) и др. Раз­ви­тие соб­ст­вен­но кхмер­ской му­зы­ки свя­за­но с воз­ник­но­ве­ни­ем в кон. 13 в. мо­но­эт­нич. гос-ва и ут­вер­ж­де­ни­ем буд­диз­ма как гос. ре­ли­гии. Буд­дий­ская му­зы­ка К. вклю­ча­ет ре­чи­та­ции и пес­но­пе­ния на яз. па­ли. Для кхмер­ской тра­диц. му­зы­ки ха­рак­тер­ны пре­об­ла­дание 5-сту­пен­ных зву­ко­ря­дов, 2-доль­ная мет­ри­ка, син­ко­пи­ро­ван­ные рит­мы, ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка ос­но­ва­на на разл. ви­дах ге­те­ро­фо­нии; ряд ин­ст­ру­мен­тов – об­щий для кон­ти­нен­таль­ной Юго-Вост. Азии. Спе­ци­фич­на му­зы­ка тя­мов-му­суль­ман. Тра­диц. кхмер­ская музы­ка зву­чит во вре­мя кре­сть­ян­ских ка­лен­дар­ных и бы­то­вых об­ря­дов, ин­дуи­ст­ских и буд­дий­ских празд­ни­ков, це­ре­мо­ний по­кло­не­ния ду­хам, ло­доч­ных го­нок. Сре­ди во­каль­ных жан­ров – диа­ло­гич. пес­ни, пес­ни-им­про­ви­за­ции (в т. ч. на те­мы буд­дий­ских по­эм) в со­про­во­ж­де­нии струн­ных ин­ст­ру­мен­тов, пес­ни ти­па час­ту­шек, иг­ро­вые пес­ни-тан­цы; вы­де­ля­ет­ся жанр те­ат­ра­ли­зо­ван­но­го ска­за на сю­же­ты «Ре­ам­ке­ра» – кхмер­ской вер­сии «Ра­мая­ны».

В 1-й пол. 19 в. бы­ли ре­ор­га­ни­зо­ва­ны и вос­ста­нов­ле­ны мн. древ­ние ри­ту­аль­ные муз.-те­ат­раль­ные жан­ры, в т. ч. при­двор­ные тан­це­валь­ные пред­став­ле­ния, во­схо­дя­щие к хра­мо­вым ми­сте­ри­ям 13–14 вв., ис­пол­няе­мые в со­про­вож­де­нии ор­ке­ст­ра пын­пи­ет, хо­ра и ска­зи­те­лей. Со 2-й пол. 19 в. в К. ста­ли ра­бо­тать мн. кит. му­зыкан­ты, ма­лай­ские тан­цов­щи­цы. Ев­роп. муз. тра­ди­ции при­не­се­ны в К. с Фи­лип­пин.

В го­ды ре­жи­ма «крас­ных кхме­ров» по­гиб­ли мн. кхмер­ские му­зы­кан­ты. По­сле его па­де­ния вос­ста­нов­ле­ны осн. ви­ды тра­диц. муз. ис­кус­ст­ва, соз­дан Ан­самбль тра­диц. тан­ца К. (в 1982 впер­вые га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР). В Пном­пе­не на ба­зе Ко­ро­лев­ско­го ун-та изящ­ных ис­кусств (фор­мы обу­че­ния му­зы­ке – ев­ро­пей­ские и тра­ди­ци­он­ные уст­ные) во 2-й пол. 1960-х гг. соз­дан ор­кестр ев­роп. ти­па.

Та­нец и те­атр

Кхмер­ский та­нец (яв­ляю­щий­ся ос­но­во­по­ла­гаю­щим сре­ди ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств К.) раз­ви­вал­ся под влия­ни­ем инд. тан­ца. К 7 в. от­но­сят­ся сви­де­тель­ст­ва о вы­сту­п­ле­ни­ях тан­цо­ров в хра­мах (что позд­нее на­шло от­ра­же­ние в рель­е­фах куль­то­во­го ком­плек­са Ан­гкор-Ват, на ко­то­рых изо­бра­же­ны тан­цов­щи­цы-ап­са­ры). Та­нец в К. был со­став­ной ча­стью ре­лиг. ри­туа­лов, за­тем стал эле­мен­том при­двор­ных це­ре­мо­ний и празд­ни­ков, а в 20 в. по­лу­чил ста­тус тра­диц. ис­пол­ни­тель­ско­го иск-ва кхме­ров. В совр. кам­бод­жий­ском те­ат­ре су­ще­ст­ву­ют три гл. ви­да те­ат­раль­ных пред­став­ле­ний: ко­ро­лев­ский ба­лет, те­атр те­ней и нар. те­атр. С воз­ник­но­ве­ни­ем в 9 в. кхмер­ской им­пе­рии Кам­буд­жа­де­ша с о. Ява бы­ли прив­не­се­ны яван­ские тан­цы бе­дая и ма­соч­ный та­нец то­пенг. В этот пе­ри­од осо­бен­но­го рас­цве­та дос­тиг­ли при­двор­ные тан­це­валь­ные тра­ди­ции, став­шие не­отъ­ем­ле­мой ча­стью двор­цо­вой жиз­ни. Чис­ло ис­пол­ни­те­лей од­но­го тан­ца мог­ло дос­ти­гать не­сколь­ких со­тен чел.; в кон. 12 в. ис­пол­нял­ся та­нец с уча­сти­ем бо­лее 3000 тан­цов­щиц и тан­цов­щи­ков. Ос­но­вой сю­же­тов пред­став­ле­ний яв­ля­ют­ся ле­ген­ды и сказ­ки (в т. ч. си­ам­ские и яван­ские). Из­вест­но ок. 30 тра­диц. сю­же­тов. По­ми­мо соб­ст­вен­но тан­ца, по­лу­чи­ла раз­ви­тие и тан­це­валь­ная дра­ма на сю­же­ты «Ре­ам­ке­ра». Пред­став­ле­ние совр. кам­бод­жий­ско­го ба­ле­та (кхмер­ский клас­сич. та­нец) со­сто­ит из ря­да хо­рео­гра­фич. эпи­зо­дов. Ор­кестр (пын­пи­ет) за­да­ёт не­то­ро­п­ли­вый, раз­ме­рен­ный ритм, от­ли­чаю­щий стиль кхмер­ско­го клас­сич. тан­ца; в нём уча­ству­ют 10 муж­чин-му­зы­кан­тов, иг­раю­щих на тра­диц. ин­ст­ру­мен­тах. В пе­нии хо­ра, со­про­во­ж­даю­щем та­нец, из­ла­га­ет­ся сю­жет сцен­ки (хор со­сто­ит из жен­щин, си­дя­щих на ци­нов­ках око­ло ор­ке­ст­ра). В кам­бод­жий­ских тра­диц. тан­цах за каж­дым жес­том за­кре­п­ле­но оп­ре­де­лён­ное сим­во­лич. зна­че­ние. Стро­гим пра­ви­лам под­чи­не­но сце­нич. дви­же­ние (по­зы, жес­ты тан­цов­щиц от­ли­ча­ют­ся син­хрон­но­стью, тан­це­валь­ный ри­су­нок скла­ды­ва­ет­ся из от­то­чен­ных, изящ­ных те­ло­дви­же­ний и гра­ци­оз­ных плав­ных жес­тов рук). Эк­зо­тич­ным жи­во­пис­ным кос­тю­мам при­да­ют эф­фект­ность мно­же­ст­во яр­ких кам­ней, брас­ле­ты, поя­са и при­чуд­ли­вые, бо­га­то ук­ра­шен­ные го­лов­ные убо­ры (точ­но по­вто­ря­ют эле­мен­ты кос­тю­мов и го­лов­ные убо­ры ап­сар с рель­е­фов Ан­гкор-Ва­та). Де­ко­ра­ции от­сут­ст­ву­ют. Все ро­ли ис­пол­ня­ют­ся жен­щи­на­ми (в труп­пе есть толь­ко два тан­цов­щи­ка-муж­чи­ны, ис­пол­няю­щие ро­ли де­мо­нов, шу­тов и зве­рей). Ка­ж­дый ге­рой спек­так­ля но­сит оп­ре­де­лён­ную мас­ку (Брах­ма по­яв­ля­ет­ся в жёл­той мас­ке с че­тырь­мя ли­цами, Ин­д­ра – в зе­лё­ной, Лакш­ма­на – в зо­ло­той и т. д.). Жен­ские ро­ли ис­полня­ют­ся без ма­сок, ли­цо по­кры­ва­ет­ся гус­тым бе­лым гри­мом, на ко­то­ром вы­де­ля­ют­ся яр­ко про­ри­со­ван­ные гу­бы и чёр­ные бро­ви. При на­ше­ст­вии тай­цев (си­ам­цев) из К. в Таи­ланд в 15 в. бы­ли вы­ве­зе­ны при­двор­ные кхмер­ские ак­тё­ры и му­зы­кан­ты, за­ло­жив­шие ос­но­вы тай­ско­го нац. тан­ца. С это­го мо­мен­та соб­ст­вен­но кам­бод­жий­ские тра­ди­ции то ис­че­за­ли, то воз­ро­ж­да­лись вновь, при этом обя­за­тель­но не­сли на се­бе пе­чать влия­ния тай­ской при­двор­ной куль­ту­ры. В сер. 19 в. ко­роль кхме­ров Анг Ду­онг из­ме­нил по об­раз­цу тай­ско­го дво­ра мн. эле­мен­ты при­двор­ной жиз­ни, в т. ч. та­нец, став­ший сим­во­лом мо­гу­ще­ст­ва и бо­гат­ст­ва ко­ро­ля (кос­тю­мы ак­тё­ров так­же упо­до­би­лись тай­ским). Воз­рос и при­ток тай­ских ис­пол­ни­те­лей (вли­ва­ясь в ме­ст­ные труп­пы, они ока­зы­ва­ли глу­бо­кое влия­ние на ис­пол­ни­тель­ский стиль кхме­ров). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны та­нец кхме­ров пе­ре­жил вто­рое ро­ж­де­ние при под­держ­ке ко­ро­ля Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка: кос­тю­мы ста­ли кхмер­ски­ми, а тек­сты тан­це­валь­ных драм, ко­то­рые рас­пе­ва­лись на тай­ском яз., бы­ли пе­ре­ве­де­ны на кхмер­ский яз. Ко­ро­лев­ский ба­лет К. яв­ля­ет­ся при­двор­ной труп­пой; вы­сту­п­ле­ния для ши­ро­ко­го зри­те­ля ор­га­ни­зу­ют­ся обыч­но по празд­ни­кам; сце­ной слу­жит пло­щадь пе­ред хра­ма­ми Ан­гко­ра ли­бо дво­рец в Пном­пе­не. В К. су­ще­ст­ву­ет Ко­ро­лев­ская шко­ла тан­цев, где пре­по­да­ют опыт­ные тан­цов­щи­цы («кру-лок­кон»), обу­че­ние на­чи­на­ет­ся с 7-лет­не­го воз­рас­та.

Те­атр те­ней (Нанг сбек) обыч­но да­ёт свои пред­став­ле­ния в па­го­дах во вре­мя ре­лиг. празд­ни­ков. Про­зрач­ные фи­гу­ры ку­кол, из­го­тов­ляе­мых из спе­ци­аль­но об­ра­бо­тан­ной олень­ей ко­жи, вы­кра­шен­ные в крас­ный или зе­лё­ный цвет, от­бра­сы­ва­ют на эк­ран цвет­ные те­ни. Кук­лы изо­бра­жа­ют вои­нов, ге­ро­ев (на фо­не пей­за­жа), ри­су­нок их стро­го тра­ди­цио­нен. Фи­гу­ры за­кре­п­ля­ют­ся на двух вы­со­ких шес­тах, с по­мо­щью ко­то­рых их пе­ре­дви­га­ют пе­ред эк­ра­ном. Сю­же­ты спек­так­лей бе­рут­ся из «Ра­мая­ны». Дви­же­ние те­ней со­про­во­ж­да­ет­ся рас­ска­зом ак­тё­ра, на­хо­дя­ще­го­ся за эк­ра­ном.

Боль­шой по­пу­ляр­но­стью в К. поль­зуют­ся пред­став­ле­ния нар. те­ат­ра. Они ра­зыг­ры­ва­ют­ся бро­дя­чи­ми труп­па­ми, со­стоя­щи­ми обыч­но из двух ис­пол­ни­те­лей, без спец. кос­тю­мов и де­ко­ра­ций. Пред­став­ле­ния вклю­ча­ют ко­рот­кие сцен­ки, род­ст­вен­ные ср.-век. ев­роп. фар­су (стро­ят­ся на им­про­ви­за­ции, ост­ро­ум­ном диа­ло­ге), ис­пол­ни­те­ли при­бе­га­ют к шар­жу, буф­фо­на­де. Боль­шое ме­сто в спек­так­ле за­ни­ма­ет пе­ние. Так­же ста­вят­ся ле­ген­ды и сказ­ки, в ко­то­рых дей­ст­ву­ют прин­цес­сы, пе­ре­оде­тые прин­цы, вол­шеб­ни­ки и ве­ли­ка­ны; фан­та­сти­че­ское и ге­рои­ческое пе­ре­ме­жа­ет­ся с гру­бо­ва­ты­ми ко­ме­дий­ны­ми эпи­зо­да­ми. Спек­так­ли да­ют­ся в круп­ных па­виль­о­нах, во мно­гих го­ро­дах су­ще­ст­ву­ют по­сто­ян­ные труп­пы (Пном­пень, Си­ем­ре­ап и др.).

В нач. 1950-х гг. в Пном­пе­не бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка соз­дать совр. те­атр, про­су­ще­ст­во­вав­ший ко­рот­кое вре­мя (Но­вый те­атр, где иг­ра­ли лю­би­те­ли; здесь ста­ви­лись воль­ные им­про­ви­за­ции на те­мы пьес У. Шек­спи­ра, Ж. Ра­си­на, П. Кор­не­ля и др.). Спек­так­ли да­ва­лись и в ок­ре­ст­ных де­рев­нях, где в ка­че­ст­ве сце­нич. пло­щад­ки ис­поль­зо­вал­ся ку­зов гру­зо­ви­ка. Осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лось 30-ми­нут­ное пред­став­ле­ние на те­му «Ве­не­ци­ан­ско­го куп­ца» Шек­спи­ра. В 1965 в Пном­пе­не ос­но­ван Ун-т изящ­ных ис­кусств (го­то­вит проф. ак­тё­ров, тан­цов­щиц, му­зы­кан­тов и осу­ще­ст­в­ля­ет по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния по сбо­ру пе­сен­но­го, тан­це­валь­но­го и лит. фольк­ло­ра; ве­дёт ра­бо­ту по воз­ро­ж­де­нию ут­ра­чен­ных тан­це­валь­ных форм). При ре­жи­ме «крас­ных кхме­ров» в 1975–79 кхмер­ский та­нец пе­ре­жил пе­ри­од упад­ка. В 1980-е гг. ис­пол­ни­тель­ские тра­ди­ции вос­ста­нав­ли­ва­лись не­мно­ги­ми про­дол­жив­ши­ми ра­бо­ту по­сле ре­прес­сий тан­цов­щи­ца­ми и учи­те­ля­ми, по­мощь ока­за­ли тай­ские ис­пол­ни­те­ли клас­сич. тан­ца. Совр. К. стре­мит­ся к пол­но­му вос­ста­нов­ле­нию сво­их тра­диц. ис­пол­ни­тель­ских форм (зна­чит. фи­нан­со­вая под­держ­ка япон. пра­ви­тель­ст­ва в 2001–02 да­ла воз­мож­ность соз­дать до­пол­нит. тех­ни­че­ски ос­на­щён­ные совр. сце­нич. пло­щад­ки). На ру­бе­же 20–21 вв. та­нец в К. су­ще­ст­ву­ет в са­мых разл. про­яв­ле­ни­ях (в т. ч. шоу-пред­став­ле­ния) и ис­пол­ня­ет­ся как про­фес­сио­наль­ны­ми, так и са­мо­де­ят. труп­па­ми. В совр. воз­ро­ж­дён­ном и ре­кон­ст­руи­ро­ван­ном ре­пер­туа­ре на­счи­ты­ва­ет­ся 40 тан­цев (ро­бам; длят­ся 12–15 мин) и 60 тан­це­валь­ных драм (ик­хон, длят­ся неск. ча­сов).

Иллюстрации:

Озе­ро Тон­ле­сап. Архив БРЭ.

Пном­пень. Вид го­ро­да. Архив БРЭ.

Пном­пень. Ко­ро­лев­ский дво­рец.1869–1919. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)