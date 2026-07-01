КАМБО-И-БАТЛЬЕ ФРАНСЕСК

Камбо-и-Батлье (кат. Cambó i Batlle), Франсеск (02.09.1876, Вержес, Каталония — 30.04.1947, Буэнос-Айрес) — испанский политический деятель, один из лидеров консервативного крыла каталонского национального движения и создателей консервативной партии «Регионалистская лига» (Lliga Regionalista).

Закончил факультет гуманитарных наук (1896) и юридический факультет Барселонского университета (1897).

Депутат кортесов в 1907—1910, 1912—1923 и 1933—1936. Входил в «Национальное правительство» А. Мауры в качестве министра развития (март — ноябрь 1918), министр финансов в четвертом кабинете Мауры (август 1921 — март 1922).

Защищал проект Статута об автономии Каталонии 1919, даже после принятия проекта Каталонского содружества (объединение четырех каталонских провинций: Барселоны, Жироны, Таррагоны и Льейды в 1914—1925).

После установления диктатуры М. Примо де Риверы объявил о своей лояльности режиму. Вследствие внутренних разногласий в «Регионалистской лиге» на несколько лет отошел от политики. С 1931 лидер «Регионалистской лиги» (с 1933 «Каталонская лига»). В начале Гражданской войны в Испании 1936—1939 оказался за пределами страны, жил в эмиграции в Швейцарии, в 1940, после начала Второй мировой войны, уехал в США, с 1941 — в Буэнос-Айресе.

К.-и-Б. организовал и финансировал амбициозный план по поддержке каталонской культуры, способствовал созданию ряда учреждений по распространению и обогащению знаний о культуре и языке Каталонии. С 1922 курировал фонд Берната Метже по переводу классических греческих и латинских текстов на каталанский язык. В 1920—1936 собрал значительную коллекцию произведений искусства с намерением обогатить художественное наследие Испании. Будучи в эмиграции, подарил музею Прадо некоторые картины из своей коллекции, в том числе полотна С. Боттичелли, Ф. Сурбарана и др. Музею искусства Каталонии в Барселоне К.-и-Б. завещал 50 картин великих европейских мастеров XIV—XIX вв., среди которых полотна Тициана, Рубенса, Кранаха Старшего, Тьеполо и Гойи.

Соч.: Memòries (1876—1936). Barcelona, 1981; Meditacions (dietari 1936—1940). Barcelona, 1982; Meditacions (dietari 1941—1946). Barcelona, 1982; Por la concordia. Madrid, 1986.

Лит.: García Venero M., Vida de Cambó. Barcelona, 1952; Ainaud de Lasarte J. M. Francesc Cambó. Labor, 1992; Riquer i Permanyer B. de. Francesc Cambó. Entre la monarquia i la República (1930—1932). Barcelona, 2007.