КАМБИС (КАМБИЗ)

Камбис (Камбиз; лат. Cambyses, древнегреч. Καμβύσης — от древнеперс. Камбуджия через аккад. Камбузия) — имя двух представителей династии Ахеменидов .

К. I — царь Персиды (древнего Аншана , ок. 600 — 559 до н. э.), сын Кира (Куруша) I, внук Теиспа (Чайшпиша). Признавал верховную власть Мидии ; согласно Геродоту и Ксенофонту , был женат на Мандане — дочери мидийского царя Астиага , в браке с которой родился его сын Кир II , продолживший, по-видимому, его усилия по укреплению могущества персов .

К. II (? — ум. весной 522 до н. э., Агбатана в Сирии) — царь Персии (530/29—522 до н. э.), внук К. I и сын Кира II, при котором с 538 до н. э. был наместником в Вавилонии . Начал царствование покорением Тира и Кипра. В 525 до н. э., под предлогом мести за оскорбления, нанесенные Ахеменидам фараоном Яхмесом II, вторгся в Египет, используя кочевников («арабов») Синайского п-ова, греческих наемников под командованием Фанеса и финикийский флот. В мае разгромил войско Яхмеса II при Пелусии и принял без боя сдачу его флотоводца Уджагорресента вместе со всеми судами. В июне взял Мемфис и захватил в плен наследника Яхмеса II, Псамметиха III. В августе основал новую, XXVII (по исчислению Манефона ) фараоновскую династию, приняв титул «царь Верхнего и Нижнего Египта» и тронное имя Месути-Ре («рожденный Ра»), и, пройдя посвящение в мистерии богини Нейт в Саисе, был признан потомком Осириса и Хора. Ему добровольно подчинились Кирена и племена ливийцев. Задуманный К. II поход на Карфаген провалился из-за отказа тирийцев предоставить ему суда. Отряд, посланный им к святилищу Амона в оазисе Сива, погиб от песчаной бури в Ливийской пустыне. Войско, направленное в 524 до н. э. против Напаты и Мероэ в стране Куш (Нубии), было вынуждено повернуть обратно от II нильского порога. В конце 524 — начале 523 до н. э. К. II вернулся в Египет, где вспыхнуло антиперсидское восстание, обстоятельства которого древнеегипетские и древнегреческие источники освещают по-разному. Первые изображают К. II терпимым правителем, уважавшим жреческие обряды; это подтверждается тем, что среди захоронений мумий священных быков (Аписов) за соответствующий период нет пропусков и следов надругательств (несмотря на повреждения некоторых гробниц придворных); лишь стела Уджагорресента упоминает о наступлении с этого времени поры несчастий для долины Нила. Вторые (основные — «История» Геродота и «География» Страбона ) представляют К. II от природы недоверчивым и склонным к пьянству и жестокости притеснителем (возможно, страдавшим душевной болезнью), чью свирепость лишь отчасти сдерживал состоявший при нем Крез . Разгневанный неудачами в Нубии, К. II якобы предал знатных египтян казням, а жрецов — бичеванию, разрушал храмы и приказал убить Аписа, затем свирепствовал против собственных родственников и окружения, распорядившись, в частности, умертвить своего единственного брата Бардию . При подготовке к новому походу на Куш К. II в марте 522 до н. э. получил известие о выступлении Гауматы и двинулся против него, но по пути умер при загадочных обстоятельствах (раненный в бок собственным мечом вследствие того, что лошадь его поднялась на дыбы — по Геродоту, «самоубившись» — по Бехистунской надписи).

Лит.: Atkinson K. M. T. The Legitimacy of Cambyses and Darius as Kings of Egypt // Journal of the American Oriental Society. LXXVI. 1956. P. 166—177; Charpentier J. Der Name Kambyses // Zeitschrift fur Indologie und Iranistik. II/2. 1923. S. 140—152; Hoffmann I. von, Vorbichler A. Das Kambysesbild bei Herodot // Archiv für Orientforschung. XXVII. 1980. S. 86—105; Prášek J. V. Kambyses. Leipzig, 1913 (Der alte Orient. XIV/2); Strassmaier J. N. Inschriften von Cambyses, König von Babylon. Leipzig, 1890; Walser G. Der Tod des Kambyses. Wiesbaden, 1983.