КАМБЕРЛЕНД

КАМБЕРЛЕНД - историческое графство в Англии.

Са­мые ран­ние сто­ян­ки че­ло­ве­ка на тер­ри­то­рии Камберленда от­но­сят­ся к 8000 году до н. э. (по­бе­ре­жье залива Мор­камб).

Около 700 года до н. э. на­ча­лась ко­ло­ни­за­ция Камберленда кельтскими пле­ме­на­ми кар­ве­тов и стан­тов, ко­то­рые со вре­ме­нем во­шли в со­юз бри­ган­тов. В 69 году н. э. Камберленд был за­хва­чен рим­ля­на­ми. По­сле ухо­да римских ле­гио­нов из Бри­та­нии (407 год) кельтское и римское на­се­ле­ние Камберленда не­ко­то­рое вре­мя про­дол­жа­ло ока­зы­вать со­про­тив­ле­ние вторг­шим­ся на их зем­ли пле­ме­нам пик­тов, скот­тов, анг­лов и саксов­. В народном соз­на­нии от­ра­же­ни­ем этой борь­бы ста­ли ле­ген­ды о ко­ро­ле Ар­ту­ре и его вои­нах (смотрите Ар­ту­ров­ские ле­ген­ды). К началу VII века Камберленд про­дол­жал ос­та­вать­ся од­ним из не­мно­гих ре­гио­нов Бри­та­нии, где до­ми­ни­ро­ва­ло кельтское на­се­ле­ние.

В V веке в Камберленде на­ча­лось рас­про­стра­не­ние хри­сти­ан­ст­ва , свя­зан­ное с дея­тель­но­стью святого Пат­ри­ка и др. Со­глас­но за­клю­чён­но­му в 879 году Уэд­мор­ско­му ми­ру с да­на­ми, Камберленд вме­сте с Нор­тум­бри­ей во­шёл в со­став т. н. Об­лас­ти дат­ско­го пра­ва - Ден­ло. Около 925 года Камберленд под­вер­гся на­па­де­нию нор­ман­нов. В середине X века Ден­ло пе­ре­шла под власть пра­ви­те­лей Уэс­сек­са, од­на­ко в не­ко­то­рых об­лас­тях Камберленда язык и обы­чаи скан­дина­вов со­хра­ня­лись до конца XII века.

В пе­ри­од Сред­не­ве­ко­вья Камберленд стал аре­ной анг­ло-шотландских во­енных про­ти­во­стоя­ния. В 945 году английский ко­роль Эд­мунд (921-946 годы) пе­ре­дал граф­ст­во Мал­кол­му I Шот­ланд­ско­му (умер 954 год). По­сле Нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 года Камберленд был фор­маль­но пе­ре­дан в управ­ле­ние гра­фам Нор­тум­брии (фак­тическое под­чи­не­ние ре­гио­на про­изош­ло лишь в 1092 году). Во вре­мя ба­рон­ской сму­ты 1135-1153 годов Камберленд сно­ва по­пал под власть шот­ланд­цев и был от­воё­ван анг­ли­ча­на­ми в 1157 году. Шот­ланд­цы не пре­кра­ща­ли на­па­де­ния на Камберленд вплоть до за­клю­че­ния Анг­ло-шот­ланд­ской унии 1603 года. Объ­е­ди­не­ние Анг­лии и Шот­лан­дии (1707 год) спо­соб­ст­во­ва­ло эко­но­мическому раз­ви­тию ре­гио­на.

Граф­ст­во Камберленд бы­ло уп­разд­не­но в 1974 году. Его тер­ри­то­рия вме­сте с Вест­мор­лен­дом, Северным Лан­ка­ши­ром и ча­стью Йорк­шира об­ра­зо­ва­ли це­ре­мо­ни­аль­ное граф­ст­во Кам­брия (сто­ли­ца - город Кар­лайл).

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