КАМБЕРЛЕНД
КАМБЕРЛЕНД - историческое графство в Англии.
Самые ранние стоянки человека на территории Камберленда относятся к 8000 году до н. э. (побережье залива Моркамб).
Около 700 года до н. э. началась колонизация Камберленда кельтскими племенами карветов и стантов, которые со временем вошли в союз бригантов. В 69 году н. э. Камберленд был захвачен римлянами. После ухода римских легионов из Британии (407 год) кельтское и римское население Камберленда некоторое время продолжало оказывать сопротивление вторгшимся на их земли племенам пиктов, скоттов, англов и саксов. В народном сознании отражением этой борьбы стали легенды о короле Артуре и его воинах (смотрите Артуровские легенды). К началу VII века Камберленд продолжал оставаться одним из немногих регионов Британии, где доминировало кельтское население.
В V веке в Камберленде началось распространение христианства, связанное с деятельностью святого Патрика и др. Согласно заключённому в 879 году Уэдморскому миру с данами, Камберленд вместе с Нортумбрией вошёл в состав т. н. Области датского права - Денло. Около 925 года Камберленд подвергся нападению норманнов. В середине X века Денло перешла под власть правителей Уэссекса, однако в некоторых областях Камберленда язык и обычаи скандинавов сохранялись до конца XII века.
В период Средневековья Камберленд стал ареной англо-шотландских военных противостояния. В 945 году английский король Эдмунд (921-946 годы) передал графство Малколму I Шотландскому (умер 954 год). После Нормандского завоевания Англии 1066 года Камберленд был формально передан в управление графам Нортумбрии (фактическое подчинение региона произошло лишь в 1092 году). Во время баронской смуты 1135-1153 годов Камберленд снова попал под власть шотландцев и был отвоёван англичанами в 1157 году. Шотландцы не прекращали нападения на Камберленд вплоть до заключения Англо-шотландской унии 1603 года. Объединение Англии и Шотландии (1707 год) способствовало экономическому развитию региона.
Графство Камберленд было упразднено в 1974 году. Его территория вместе с Вестморлендом, Северным Ланкаширом и частью Йоркшира образовали церемониальное графство Камбрия (столица - город Карлайл).