КАМАТИРЫ

Каматиры (греч. Καματηροί) — византийский аристократический род.

Представляли константинопольское чиновничество. Семейство известно с IX в.: в 823 в источниках упоминается спафарокандидат Петроний К., контролировавший строительство крепости Саркел. В X—XI вв. представители этого семейства занимали должности в судах и собирали налоги. Возвышение рода началось с Григория К., создавшего состояние на должности сборщика податей. В 1094 он служил секретарем у императора Алексея I Комнина (1081—1118), а позднее занимал должность логофета секретов (фактически контролировавшего гражданское управление). Григорий К. укрепил свое положение, женившись на Ирине Дукине, род которой входил в императорскую династию. Сохранилось несколько печатей Григория, ему посвящены сочинения Николая Калликла и Феодора Продрома.

В XII — начале XIII в. К. были широко представлены в правящих кругах византийского общества: Иоанн обладал титулом севаста и занимал должность логофета дрома (ведавшего императорской почтой и дипломатическими отношениями), также титулом севаста обладал Андроник, занимавший должности эпарха (градоначальника Константинополя) и друнгария виглы (начальника императорской охраны), Василий, его сын, занимал должность логофета дрома, а Евфросинья, его дочь, была замужем за императором Алексеем III Ангелом (1195—1203). Несколько представителей рода занимали ключевые должности в церковном управлении: известны Вселенские патриархи Василий (1183—1186) и Иоанн X (1198—1206) К. и Охридский архиепископ Иоанн К. (1183—1215/1216). Ряд аристократов и архиереев занимались литературной деятельностью: севаст Андроник составил трактат «Священное оружехранилище», посвященный борьбе против ересей, архиепископ Иоанн является автором труда по астрономии. После 1204 политическое влияние К. значительно сократилось. В XIII—XV вв. члены рода известны как землевладельцы и представители приходского духовенства.

Ист.: Nicetae Choniatae. Historia // Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Vol. 11. P. 1 / Rec. I. A. van Dieten. Berolini, 1975.

Лит.: Каждан А. П. Социальный состав господствующего класса в Византии X—XII вв. М., 1974; Magdalino P. The Empire of Manuel Komnenos. Cambridge, 1993. P. 213; Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. P. Kazhdan, A.-M. Tallbot. Vol. 2. Oxford, 1991. P. 1098; Polemis D. I. The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography. London, 1969. P. 125—133; Prosopographische Lexikon der Palaiologenzeit / Erst. von E. Trapp. Wien, 1976—2001. №№ 10788—10799.