КАМАРОВСКИЙ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
КАМАРОВСКИЙ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ - граф, российский юрист.
Внук Е. Ф. Комаровского. Окончил юридический факультет Московского университета (1868 год). В 1872-1873 годах слушал курс лекций в Гейдельберге (Германия), в частности лекции И. Блюнчли, оказавшего решающее влияние на формирование научных взглядов Камаровского. Приват-доцент (1874 год), ординарный профессор (1881 год); учёный секретарь (1883-1885 годы), декан (1909-1912 годы) юридического факультета, проректор Московского университета (1911 год). Во время студенч. беспорядков добился от министра народного просвещения отказа от предполагаемых массовых увольнений студентов. Гласный Московской городской думы (1909-1912 годы).
Один из инициаторов создания и действительный член Международного института права в Париже (1891 год). Член Гаагской палаты третейского суда (1909 год). Член Международного третейского суда (1910 год). Член ЦК «Союза 17 октября». Выступал за построение системы международного права, основанной на требованиях справедливости; рассматривал вопросы ограничения «права войны», мирные средства разрешения споров; выдвигал идею кодификации международного права с помощью органа, выполняющего роль международного парламента. Осуждая военные действия с целью «охранительного вмешательства», допускал возможность войн ради прекращения гонений против целых народов или религиозных групп.
Сочинения:
О международном суде. М., 1881. М., 2007;
Начало невмешательства. М., 1874;
Международное право в XIX в. М., 1901.