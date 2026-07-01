КАМАРОВСКИЙ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

КАМАРОВСКИЙ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ - граф, российский юрист.

Внук Е. Ф. Ко­ма­ров­ско­го . Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1868 год). В 1872-1873 годах слу­шал курс лек­ций в Гей­дель­бер­ге (Гер­ма­ния), в ча­ст­но­сти лек­ции И. Блюнч­ли, ока­зав­ше­го ре­шаю­щее влия­ние на фор­ми­ро­вание на­учных взгля­дов Камаровского. При­ват-до­цент (1874 год), ор­ди­нар­ный профессор (1881 год); ­учё­ный сек­ре­тарь (1883-1885 годы), де­кан (1909-1912 годы) юри­дического факультета, про­рек­тор Московского университета (1911 год) . Во вре­мя сту­денч. бес­по­ряд­ков до­бил­ся от ми­ни­ст­ра народного про­све­ще­ния от­ка­за от пред­по­ла­гае­мых мас­со­вых уволь­не­ний сту­ден­тов. Глас­ный Мо­с­ков­ской городской ду­мы (1909-1912 годы).

Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния и дей­ст­вительный член Ме­ж­ду­народного института пра­ва в Па­ри­же (1891 год). Член Га­аг­ской па­ла­ты тре­тей­ско­го су­да (1909 год). Член Ме­ж­ду­народного тре­тей­ско­го су­да (1910 год). Член ЦК «Сою­за 17 ок­тяб­ря». Вы­сту­пал за по­строе­ние сис­те­мы ме­ж­ду­народного пра­ва, ос­но­ван­ной на тре­бо­ва­ни­ях спра­вед­ли­во­сти; рас­смат­ри­вал во­про­сы ог­ра­ни­че­ния «пра­ва вой­ны», мир­ные сред­ст­ва раз­ре­ше­ния спо­ров; вы­дви­гал идею ко­ди­фи­ка­ции ме­ж­ду­народного пра­ва с по­мо­щью ор­га­на, вы­пол­няю­ще­го роль ме­ж­ду­народного пар­ла­мен­та. Осу­ж­дая во­енные дей­ст­вия с це­лью «ох­ра­ни­тель­но­го вме­ша­тель­ст­ва», до­пус­кал воз­мож­ность войн ра­ди пре­кра­ще­ния го­не­ний про­тив це­лых на­ро­дов или ре­лигиозных групп.

Сочинения:

О ме­ж­ду­на­род­ном су­де. М., 1881. М., 2007;

На­ча­ло не­вме­ша­тель­ст­ва. М., 1874;

Ме­ж­ду­на­род­ное пра­во в XIX в. М., 1901.