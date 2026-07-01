КАМАЛ ШАРИФ КАМАЛУТДИНОВИЧ

КАМАЛ ШАРИФ КАМАЛУТДИНОВИЧ - татарский писатель, общественный деятель.

Учил­ся в мед­ре­се . Был шах­тё­ром, ры­ба­ком, учи­те­лем, ре­дак­тором. В Санкт-Пе­тер­бур­ге (1905 год) со­труд­ни­чал в газете «Нур» («Луч»), где опуб­ли­ко­вал свои пер­вые ста­тьи и сти­хи. В 1906 году вы­шел пер­вый сборник сти­хов «Го­лос» («Са­до»). С 1917 года в Орен­бур­ге, с 1925 года в Ка­за­ни. В 1929-1932 годах ра­бо­тал в Главном управ­ле­нии по де­лам литературы и из­да­тельств (Глав­лит) Татарской АССР, в 1933-1935 годах заведующий литературным от­де­лом Татарского ака­де­мического те­ат­ра.

Камал соз­дал клас­сические об­раз­цы татарской но­вел­лы , пре­тво­рив в них тра­ди­ции А. П. Че­хо­ва, М. Горь­ко­го: по­свя­щён­ные те­ме бес­пра­вия жен­щи­ны но­вел­лы «Про­бу­ж­де­ние» («Уя­пу», 1909 год), «В ме­тель» («Бу­ран­да», 1910 год), «Не­ве­сё­лая ис­то­рия» («Ку­нел­сез эш», 1910 год), «Тос­ка» («Эч ио­шу­лы», 1912 год) и др. от­ме­че­ны ла­ко­низ­мом, точ­но­стью де­та­ли.

Од­ним из пер­вых в татарской литературе соз­дал об­ра­зы лю­дей тру­да, об­ри­со­вал быт шах­тё­ров и ры­ба­ков, кре­сть­ян, се­зон­ных ра­бо­чих, бро­дяг-зи­мо­го­ров: ав­то­био­гра­фическая по­весть «Чай­ки» («Ак­чар­лак­лар», 1914 год), ро­ма­ны «На за­ре» («Та­ни ат­кан­да», 1927 год), «Ко­гда ро­ж­да­ет­ся пре­крас­ное» («Ма­тур ту­ган­да», 1937 год). Вы­сту­пал как дра­ма­тург : ко­ме­дия «Хад­жи эфен­ди же­нит­ся» («Ха­жи əфəн­де өйлə­нə» , 1915 год), пье­сы «Огонь» («Ут», 1928 год), «В во­ронь­ем гнез­де» («Коз­гын­нар оя­сын­да», поставлена 1929 год) и др. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1940 год).

Сочинения:

Əсəр­лəр. Ка­зань, 1952–1956. Т. 1–4;

Избр. про­из­ве­де­ния: В 2 т. Ка­зань, 1983–1984;

Сай­лан­ма əсəр­лəр. Ка­зань, 2006.