КАМАЛ ШАРИФ КАМАЛУТДИНОВИЧ
КАМАЛ ШАРИФ КАМАЛУТДИНОВИЧ - татарский писатель, общественный деятель.
Учился в медресе. Был шахтёром, рыбаком, учителем, редактором. В Санкт-Петербурге (1905 год) сотрудничал в газете «Нур» («Луч»), где опубликовал свои первые статьи и стихи. В 1906 году вышел первый сборник стихов «Голос» («Садо»). С 1917 года в Оренбурге, с 1925 года в Казани. В 1929-1932 годах работал в Главном управлении по делам литературы и издательств (Главлит) Татарской АССР, в 1933-1935 годах заведующий литературным отделом Татарского академического театра.
Камал создал классические образцы татарской новеллы, претворив в них традиции А. П. Чехова, М. Горького: посвящённые теме бесправия женщины новеллы «Пробуждение» («Уяпу», 1909 год), «В метель» («Буранда», 1910 год), «Невесёлая история» («Кунелсез эш», 1910 год), «Тоска» («Эч иошулы», 1912 год) и др. отмечены лаконизмом, точностью детали.
Одним из первых в татарской литературе создал образы людей труда, обрисовал быт шахтёров и рыбаков, крестьян, сезонных рабочих, бродяг-зимогоров: автобиографическая повесть «Чайки» («Акчарлаклар», 1914 год), романы «На заре» («Тани атканда», 1927 год), «Когда рождается прекрасное» («Матур туганда», 1937 год). Выступал как драматург: комедия «Хаджи эфенди женится» («Хажи əфəнде өйлəнə» , 1915 год), пьесы «Огонь» («Ут», 1928 год), «В вороньем гнезде» («Козгыннар оясында», поставлена 1929 год) и др. Награждён орденом Ленина (1940 год).
Сочинения:
Əсəрлəр. Казань, 1952–1956. Т. 1–4;
Избр. произведения: В 2 т. Казань, 1983–1984;
Сайланма əсəрлəр. Казань, 2006.