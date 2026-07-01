КАМАЛ ГАЛИАСКАР ГАЛИАКБЕРОВИЧ
КАМАЛ ГАЛИАСКАР ГАЛИАКБЕРОВИЧ - татарский драматург, художник-график.
Один из основоположников татарского профессионального театра. Учился в медресе. С 1905 года работал в различных газетах и журналах. Среди ранних пьес Камала - «Несчастный юноша» («Бəхетсез егет»), «Три злодея» («Ɵч бəдбəхет», обе 1900 год). Прославился комедиями [«Первый спектакль» («Беренче театр», 1908 год), «Ради подарка» («Бүлəк өчен», 1909 год), «Банкрот» (1911 год)], в духе просветительского реализма критикующими патриархальный уклад татарского общества; динамичная интрига сочетается в них с тщательным воссозданием национального колорита.
В поздних драматургических произведениях, созданных в послереволюционный период, Камал пропагандировал идеи социалистического переустройства общества: комедия «Милая Хафиза» («Хафизəлəм иркəм», 1922 год), драма «Три жизни» («Ɵч тормьш», 1930 год) и др. Автор разнообразных по тематике поэтических произведений, публицистических и литературно-критических статей. Перевёл на татарский язык произведения Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, М. Горького, Мольера и др.
Создавал сатирические рисунки на актуальные общественно-политические темы. Оформлял спектакли татарского театра. Усовершенствовал татарскую каллиграфию, разрабатывал рисунки шрифтов (для казанской типографии И. Н. Харитонова, ряда периодических изданий).
Сочинение:
Əсəрлəр. Казань, 1978–1981. Т. 1–3