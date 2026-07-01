КАМАЛ ГАЛИАСКАР ГАЛИАКБЕРОВИЧ

КАМАЛ ГАЛИАСКАР ГАЛИАКБЕРОВИЧ - татарский дра­ма­тург , ху­дож­ник-гра­фик.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков татарского профессионального те­ат­ра. Учил­ся в мед­ре­се . С 1905 года ра­бо­тал в различных га­зе­тах и жур­на­лах. Сре­ди ран­них пьес Камала - «Не­сча­ст­ный юно­ша» («Бə­хет­сез егет»), «Три зло­дея» («Ɵч бəд­бə­хет», обе 1900 год). Про­сла­вил­ся ко­ме­дия­ми [«Пер­вый спек­такль» («Бе­рен­че те­атр», 1908 год), «Ра­ди по­дар­ка» («Бүлəк өчен», 1909 год), «Бан­крот» (1911 год)], в ду­хе про­све­ти­тель­ско­го реа­лиз­ма кри­ти­кую­щи­ми пат­ри­ар­халь­ный ук­лад татарского об­ще­ст­ва; ди­на­мич­ная ин­три­га со­че­та­ет­ся в них с тща­тель­ным вос­соз­да­ни­ем национального ко­ло­ри­та.

В позд­них дра­ма­тур­гических про­из­ве­де­ни­ях, соз­дан­ных в по­сле­ре­во­люционный пе­ри­од, Камал про­па­ган­ди­ро­вал идеи со­циа­ли­стического пе­ре­уст­рой­ст­ва об­ще­ст­ва: ко­ме­дия «Ми­лая Ха­фи­за» («Ха­фи­зə­лəм ир­кəм», 1922 год), дра­ма «Три жиз­ни» («Ɵч тор­мьш», 1930 год) и др. Ав­тор раз­но­об­раз­ных по те­ма­ти­ке по­этических про­из­ве­де­ний, пуб­ли­ци­стических и литературно-кри­тических ста­тей. Пе­ре­вёл на татарский язык про­из­ве­де­ния Н. В. Го­го­ля , А. Н. Ост­ров­ско­го, М. Горь­ко­го , Моль­е­ра и др.

Соз­да­вал са­ти­рические ри­сун­ки на ак­ту­аль­ные об­щественно-по­ли­тические те­мы. Оформ­лял спек­так­ли татарского те­ат­ра. Усо­вер­шен­ст­во­вал татарскую кал­ли­гра­фию, раз­ра­ба­ты­вал ри­сун­ки шриф­тов (для ка­зан­ской ти­по­гра­фии И. Н. Ха­ри­то­но­ва, ря­да пе­рио­дических из­да­ний).

Сочинение:

Əсəр­лəр. Ка­зань, 1978–1981. Т. 1–3