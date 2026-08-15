КАМАКУРА

КАМАКУРА - город в Японии на острове Хонсю.

Население 165,2 тыс. человек (2007 год). Транс­порт­ный узел.

Камакура ос­но­ва­на в 1192 году как сто­ли­ца сё­гу­на­та Ми­на­мо­то («эпо­ха Ка­ма­ку­ра»). Яв­ля­лась главным опор­ным пунк­том на­би­рав­ше­го си­лу во­енного со­сло­вия са­му­ра­ев и фак­ти­че­ски по­ли­тическим цен­тром Япо­нии. По­сле па­де­ния сё­гу­на­та в 1333 году при­шла в за­пус­те­ние. Воз­ро­ди­лась в эпо­ху Мэйд­зи, по­сле то­го как ста­ла при­вле­кать ху­дож­ни­ков и пи­са­те­лей.

В го­ро­де, со­хра­нив­шем пла­ни­ров­ку XII века, рас­по­ло­же­ны буд­дий­ские хра­мы: Су­ги­мо­то­дэ­ра (ос­но­ван в 734 году), Ха­сэо­эра (VIII век; од­на из круп­ней­ших в Япо­нии деревянных ста­туй бо­ги­ни Кан­нон), Го­ку­ра­куд­зи (ос­но­ван в 1113 году в селе Фуд­зи­са­ва, пе­ре­не­сён в Камакура в 1259 году), Кэн­тёд­зи (ос­но­ван в 1251 году при­вер­жен­ца­ми дзен­ской шко­лы Ринд­зай, пе­ре­стро­ен в XIX веке; главный зал Сё­до - 1458 год), Ка­ку­онд­зи (1218 год), То­кэйд­зи («Храм ра­зоб­ще­ния», 1280-е годы, пе­ре­стро­ен в XVIII веке); буд­дий­ский монастырь Эн­га­куд­зи (1278 год, вос­ста­нов­лен в 1925 году; один из круп­ней­ших мо­на­сты­рей шко­лы дзен в Япо­нии); син­тои­ст­ский храм Цу­ру­гао­ка Ха­ти­ман­гу (ос­но­ван в 1063 году, пе­ре­не­сён в Камакура в 1191 году; современный храм в сти­ле эпо­хи Мо­моя­ма - 1828 год; в со­кро­вищ­ни­це - про­из­ве­де­ния средневекового японского искусства); все по­строй­ки - де­ре­вян­ные. На тер­ри­то­рии не­со­хра­нив­ше­го­ся монастыря Ко­то­ку­ин - брон­зо­вая ста­туя Дай­бу­цу («Боль­шой Буд­да»; 1252 год, мас­тер Оно Го­ро­эмон). Ху­дожественный му­зей (1928 год). Му­зей современного искусства пре­фек­ту­ры Ка­на­га­ва (1951 год; зда­ние - 1966 год, архитектор Са­ка­ку­ра Дзюнд­зо). Ху­дожественная га­ле­рея куль­тур­но­го фон­да То­ки­вая­ма (1946 год). Близ Камакура - буд­дий­ский де­ревянный храм на острове Эно­си­ма (XII век). Еже­год­но го­род по­се­ща­ет до 20 млн. ту­ри­стов.

Иллюстрация:

Ка­ма­ку­ра. Храм Кэн­тёд­зи. Глав­ный зал Сё­до. 1458. Взято из архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)