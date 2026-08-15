КАМАКУРА
КАМАКУРА - город в Японии на острове Хонсю.
Население 165,2 тыс. человек (2007 год). Транспортный узел.
Камакура основана в 1192 году как столица сёгуната Минамото («эпоха Камакура»). Являлась главным опорным пунктом набиравшего силу военного сословия самураев и фактически политическим центром Японии. После падения сёгуната в 1333 году пришла в запустение. Возродилась в эпоху Мэйдзи, после того как стала привлекать художников и писателей.
В городе, сохранившем планировку XII века, расположены буддийские храмы: Сугимотодэра (основан в 734 году), Хасэоэра (VIII век; одна из крупнейших в Японии деревянных статуй богини Каннон), Гокуракудзи (основан в 1113 году в селе Фудзисава, перенесён в Камакура в 1259 году), Кэнтёдзи (основан в 1251 году приверженцами дзенской школы Риндзай, перестроен в XIX веке; главный зал Сёдо - 1458 год), Какуондзи (1218 год), Токэйдзи («Храм разобщения», 1280-е годы, перестроен в XVIII веке); буддийский монастырь Энгакудзи (1278 год, восстановлен в 1925 году; один из крупнейших монастырей школы дзен в Японии); синтоистский храм Цуругаока Хатимангу (основан в 1063 году, перенесён в Камакура в 1191 году; современный храм в стиле эпохи Момояма - 1828 год; в сокровищнице - произведения средневекового японского искусства); все постройки - деревянные. На территории несохранившегося монастыря Котокуин - бронзовая статуя Дайбуцу («Большой Будда»; 1252 год, мастер Оно Гороэмон). Художественный музей (1928 год). Музей современного искусства префектуры Канагава (1951 год; здание - 1966 год, архитектор Сакакура Дзюндзо). Художественная галерея культурного фонда Токиваяма (1946 год). Близ Камакура - буддийский деревянный храм на острове Эносима (XII век). Ежегодно город посещает до 20 млн. туристов.
Иллюстрация:
Камакура. Храм Кэнтёдзи. Главный зал Сёдо. 1458. Взято из архива БРЭ.