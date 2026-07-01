КАМАГУЭЙ

КАМАГУЭЙ - город на Кубе.

Население 309,5 тыс. человек (2008 год); тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Га­ва­ны и Сан­ть­я­го-де-Ку­ба. Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Ати­бо­ни­ко, к юго-вос­то­ку от Га­ва­ны. Ав­то­мо­биль­ны­ми и же­лез­ны­ми до­ро­га­ми свя­зан с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Иг­на­сио Аг­ра­мон­те.

Ос­но­ван в 1514 году гу­бер­на­то­ром Ку­бы Ве­ла­ске­сом де Ку­эль­я­ром под названием Сан­та-Ма­рия-дель-Пу­эр­то-дель-Принсипе (Пу­эр­то-Прин­си­пе; Santa María del Puer­to del Príncipe). В 1668 году раз­граб­лен английскими пи­ра­та­ми. Ак­тив­но раз­ви­вал­ся и за­страи­вал­ся во 2-й половине XVII - конце XVIII веков. Ста­тус го­ро­да с 1817 года. В 1846 году по­строе­на же­лез­ная до­ро­га, свя­зав­шая его с пор­том Ну­эви­тас. Современное на­зва­ние с 1903 года.

Со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры: церк­ви Ми­ло­серд­ной Де­вы Ма­рии (1601-1602 годы, пе­ре­строе­на в 1748 году), Святой Ан­ны (1697 год), цен­траль­но-при­ход­ская (1735 год), Святой Кар­мен (1823-1825 годы; един­ст­вен­ное зда­ние в городе, фа­сад ко­то­ро­го ук­ра­ша­ют две баш­ни), Святого Ла­за­ря (1819 год). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле не­оклас­си­циз­ма - двор­цы Па­ла­сио Со­кар­рас (1862 год) и Па­ла­сио Ке­са­да (1864 год); в сти­ле ар де­ко - Ко­ле­хио-Шам­пань­ят (1942 год, архитектор К. М. Блан­шарт), зда­ния оте­ля Пу­эр­то-Прин­си­пе (архитектор К. М. Блан­шарт) и те­ат­ра «Аль­ка­сар» (архитектор Ф. Э. Мо­ра­то), ряд жи­лых до­мов, в основном в северной час­ти го­ро­да. Осо­бен­ность пла­ни­ров­ки города - на­ли­чие боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва пло­ща­дей, сре­ди ко­то­рых - Пла­са-де-Сан-Ху­ан-де-Дьос, Пла­са-дель-Кар­мен, Пла­са-дель-Кри­сто, Иг­на­сио Аг­ра­мон­те, площадь Ре­во­лю­ции и др.

Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний - Центр ин­фор­ма­ти­за­ции и управ­ле­ния тех­но­логия­ми (CIGET), Центр ис­сле­до­ва­ний про­блем ок­ру­жаю­щей сре­ды (CIMAC; 1996 год), Центр ис­сле­до­ва­ний при­клад­ных тех­но­ло­гий (CITA). Уни­вер­си­тет (1967 год, современное название и ста­тус с 1974 года; в его со­ста­ве 7 научно-исследовательских цен­тров). Биб­лио­те­ка провинции Ка­ма­гу­эй. Ис­то­рический ар­хив провинции Ка­ма­гуэй (1968 год). Крае­ведческий му­зей провинции Ка­ма­гу­эй (в зда­нии бывшей ка­ва­ле­рий­ской ка­зар­мы), му­зей Сан-Ху­ан-де-Дьос. Му­зеи-квар­ти­ры ру­ко­во­ди­те­ля национально-ос­во­бо­дительной борь­бы про­тив испанского гос­под­ства И. Аг­ра­мон­те и учё­но­го-ме­ди­ка К. Х. Фин­лея. Ху­дожественная га­ле­рея. «Те­ат­ро Прин­си­паль» (1849 год), на сце­не ко­то­ро­го вы­сту­па­ют ба­лет­ная труп­па (1967 год) и сим­фо­нический ор­кестр (1961 год).

Боль­шин­ст­во промышленных пред­при­ятий го­ро­да спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пе­ре­ра­бот­ке про­дук­ции сельского хозяйства (жи­вот­но­вод­ст­ва). Ка­ма­гу­эй за­ни­ма­ет ве­ду­щее ме­сто в стра­не по про­изводству мо­ло­ка (около 70 млн. л в год), здесь рас­по­ло­же­ны круп­ней­ший в стра­не хла­до­ком­би­нат и ряд мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий. За­вод по про­изводству пи­ва и про­хла­ди­тель­ных на­пит­ков (один из круп­ней­ших на Ку­бе). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов, ми­неральных удоб­ре­ний, из­де­лий из ре­зи­ны.

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