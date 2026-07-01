КАМАГУЭЙ
КАМАГУЭЙ - город на Кубе.
Население 309,5 тыс. человек (2008 год); третий по численности населения город страны после Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Расположен в долине реки Атибонико, к юго-востоку от Гаваны. Автомобильными и железными дорогами связан с крупнейшими городами страны. Международный аэропорт имени Игнасио Аграмонте.
Основан в 1514 году губернатором Кубы Веласкесом де Куэльяром под названием Санта-Мария-дель-Пуэрто-дель-Принсипе (Пуэрто-Принсипе; Santa María del Puerto del Príncipe). В 1668 году разграблен английскими пиратами. Активно развивался и застраивался во 2-й половине XVII - конце XVIII веков. Статус города с 1817 года. В 1846 году построена железная дорога, связавшая его с портом Нуэвитас. Современное название с 1903 года.
Сохранились памятники колониальной архитектуры: церкви Милосердной Девы Марии (1601-1602 годы, перестроена в 1748 году), Святой Анны (1697 год), центрально-приходская (1735 год), Святой Кармен (1823-1825 годы; единственное здание в городе, фасад которого украшают две башни), Святого Лазаря (1819 год). Среди построек в стиле неоклассицизма - дворцы Паласио Сокаррас (1862 год) и Паласио Кесада (1864 год); в стиле ар деко - Колехио-Шампаньят (1942 год, архитектор К. М. Бланшарт), здания отеля Пуэрто-Принсипе (архитектор К. М. Бланшарт) и театра «Алькасар» (архитектор Ф. Э. Морато), ряд жилых домов, в основном в северной части города. Особенность планировки города - наличие большого количества площадей, среди которых - Пласа-де-Сан-Хуан-де-Дьос, Пласа-дель-Кармен, Пласа-дель-Кристо, Игнасио Аграмонте, площадь Революции и др.
Среди научно-исследовательских учреждений - Центр информатизации и управления технологиями (CIGET), Центр исследований проблем окружающей среды (CIMAC; 1996 год), Центр исследований прикладных технологий (CITA). Университет (1967 год, современное название и статус с 1974 года; в его составе 7 научно-исследовательских центров). Библиотека провинции Камагуэй. Исторический архив провинции Камагуэй (1968 год). Краеведческий музей провинции Камагуэй (в здании бывшей кавалерийской казармы), музей Сан-Хуан-де-Дьос. Музеи-квартиры руководителя национально-освободительной борьбы против испанского господства И. Аграмонте и учёного-медика К. Х. Финлея. Художественная галерея. «Театро Принсипаль» (1849 год), на сцене которого выступают балетная труппа (1967 год) и симфонический оркестр (1961 год).
Большинство промышленных предприятий города специализируется на переработке продукции сельского хозяйства (животноводства). Камагуэй занимает ведущее место в стране по производству молока (около 70 млн. л в год), здесь расположены крупнейший в стране хладокомбинат и ряд мясоперерабатывающих предприятий. Завод по производству пива и прохладительных напитков (один из крупнейших на Кубе). Производство стройматериалов, минеральных удобрений, изделий из резины.