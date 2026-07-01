КАЛЬЯРИ

КАЛЬЯРИ - город в Италии.

Население 154,7 тыс. человек (с при­го­ро­да­ми около 380 тыс. человек, 2008 год). Рас­по­ло­жен на юге острова Сар­ди­ния. Порт в заливе Каль­я­ри Сре­ди­зем­но­го моря (в основном ка­бо­таж­ные пе­ре­воз­ки); гру­зо­обо­рот св. 4,6 млн. т в год (в т. ч. 0,7 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ, 2006 год); вы­воз свин­цо­вых и цин­ко­вых руд, со­ли, ви­на, олив­ко­во­го мас­ла. Аэ­ро­порт Эль­мас (в 8 км от Кальяри, об­слу­жи­ва­ет в основном внут­рен­ние пе­ре­воз­ки; около 2,2 млн. пас­са­жи­ров в год).

Ос­но­ван фи­ни­кий­ца­ми в VII веке до н. э. под названием Ка­ра­лис (Karalis), с VI века на­хо­дил­ся под вла­стью Кар­фа­ге­на. В хо­де Пу­ни­че­ских войн за­хва­чен Ри­мом (238 год до н. э.). В V веке н. э. за­воё­ван ван­да­ла­ми, с VI века в со­ста­ве Ви­зан­тии. С XI века на­хо­дил­ся под вла­стью Пи­зы, с 1326 года - Ара­го­на. Во вре­мя вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во за­хва­чен Ав­ст­ри­ей (1708 год). В 1720 году во­шёл в со­став Сар­дин­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, в 1861 году - Итальянского ко­ро­лев­ст­ва. В феврале 1943 года под­верг­ся мас­си­ро­ван­ной бом­бар­ди­ров­ке анг­ло-американских ВВС.

Кальяри - главный эко­но­ми­че­ский и куль­тур­ный центр острова Сар­ди­ния. Ста­рин­ная часть го­ро­да расположена на при­бреж­ных хол­мах и ок­ру­же­на баш­ня­ми (в т. ч. Сло­но­вая, 1307 год, - современный сим­вол Кальяри, и Сан-Пан­кра­цио, 1304 год; обе - пи­зан­ский архитектор Дж. Ка­пу­ла) и стенами средневекового зам­ка (Кастелло, XIII-XIV века). За­строй­ка современного городского цен­тра в основном конца XIX века, при­бреж­ных квар­та­лов - XX век.. В 1990–2000-е годы раз­рас­тал­ся по ок­ре­ст­ным хол­мам ме­ж­ду со­лё­ны­ми озё­ра­ми Сан-Джил­ла и Мо­лен­тард­жус.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Кальяри: древнеримский ам­фи­те­атр (I век до н. э. - I век н. э.; ле­том здесь про­во­дят­ся опер­ные спек­так­ли); церк­ви - Святого Кос­мы и Да­миа­на (или Святого Са­тур­ни­на, V-VII века, ста­рей­ший храм Кальяри), Святого Эфи­зио (по­кро­ви­те­ля го­ро­да; ос­но­ва­на около 1100 года, пе­ре­строе­на в XVIII веке; ря­дом крип­та с цер­ко­вью V века), со­бор Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та (XIII-XIV века, пе­ре­стро­ен в XVII-XVIII веках; фа­сад - 1933 год); церк­ви - Сан-До­ме­ни­ко (XIII-XVI века), Пу­рис­си­ма (XVI век, в го­тическом сти­ле), го­тическая Сан­ту­арио-ди-Бо­на­рия (1324-1329 годы), Сант-Аго­сти­но (1577-1580 годы), Сан­та-Рес­ти­ту­та (XVII век), Сан-Се­польк­ро (XVII век), ие­зу­ит­ская Святого Ми­хаи­ла (1647-1712 годы), Сввятой Ан­ны (1785-1817 годы, архитектор Дж. Виа­на). Со­хра­ни­лись так­же: Па­лац­цо Ви­че­ред­жо (по­строе­но в 1799-1814 годах как ре­зи­ден­ция гер­цо­гов Са­войи и Пье­мон­та), зда­ния ста­ро­го (XIII век, пе­ре­стро­ен в 1787 году) и но­во­го (1899-1907 годы) двор­цов му­ни­ци­па­ли­те­та, жи­лые до­ма в сти­ле испанского ба­рок­ко , зда­ния в сти­ле ар де­ко и не­оклас­си­циз­ма (дво­рец юс­ти­ции).

Уни­вер­си­тет (1606 год; ба­роч­ное зда­ние - 1769 год, архитектор С. Бель­гра­но). Аст­ро­но­мическая об­сер­ва­то­рия. Государственный ар­хив (XIX век), городская биб­лио­те­ка (1792 год). В 1990-е годы на ба­зе кре­по­сти Кас­тел­ло соз­дан му­зей­ный ком­плекс, вклю­чаю­щий: Национальный ар­хео­ло­гический му­зей (1802 год), Национальную пи­на­ко­те­ку (в бывшем Ко­ро­лев­ском ар­се­на­ле), Му­зей восточного искусства «Сан­та Кар­ду» (1917 год), Со­б­ра­ние вос­ко­вых фи­гур «Кле­мен­те Су­зи­ни» (со­з­да­ны в 1803-1804 годах фло­рен­тий­ским пи­са­те­лем К. Су­зи­ни). Др. му­зеи Кальяри: Му­зей «Ар­чи­кон­фра­тер­ни­та» (со­б­ра­ние Ге­ну­эз­ско­го мо­на­ше­ско­го ор­де­на Кальяри, соз­дан­но­го в XVI веке: ри­сун­ки, скульп­ту­ра, тка­ни, се­реб­ря­ные пред­ме­ты куль­та), Сар­дин­ский му­зей гео­ло­гии и па­лео­нто­ло­гии «Д. Ло­ви­за­то» (1806 год), ми­не­ра­ло­ги­че­ский (1806 год), Сар­дин­ский му­зей ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (1953 год), Городская ху­дожественная га­ле­рея (1927 год, кол­лек­ция Ф. Ин­грао по­да­ре­на го­ро­ду в 1999 году), Сар­дин­ская кол­лек­ция «Лу­ид­жи Пи­ло­ни». Опер­ный те­атр (около 1770 года). Бо­та­нический сад.

Фут­боль­ный клуб «Каль­я­ри» (ста­ди­он «Сант-Элия», около 25 тыс. мест) - чем­пи­он (1970 год) и се­реб­ря­ный при­зёр (1969 год) чем­пио­на­та Ита­лии, фи­на­лист Куб­ка Ита­лии (1969-1970 года). В 1990 году про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу. Круп­ный центр со­рев­но­ва­ний по па­рус­но­му спор­ту.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра ус­луг, в т. ч. тор­гов­ля и ту­ризм, а так­же ус­лу­ги, свя­зан­ные с функ­ция­ми Кальяри как административного цен­тра. Еже­год­но про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народная вы­став­ка по­тре­би­тель­ских то­ва­ров. Основные ви­ды ту­риз­ма - ле­чеб­но-оз­до­ро­ви­тель­ный (пляж­ный), спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­ный (ях­тинг, дай­винг), аг­ро­ту­ризм. Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, элек­тро­тех­нической, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, тек­стиль­ной, пи­ще­вой, та­бач­ной промышленности. Тра­диционные ре­мёс­ла (об­ра­бот­ка ко­рал­лов, из­го­тов­ле­ние пле­тё­ных из­де­лий и др.). На юго-западной ок­раи­не, в пре­де­лах сво­бод­ной эко­но­мической зо­ны, - пор­то­во-промышленный ком­плекс Пор­то-Фок­си - Сар­рок (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на приё­ме и пе­ре­ра­бот­ке неф­ти; гру­зо­обо­рот 24,4 млн. т неф­ти и неф­те­про­дук­тов, 2004 год). Круп­ный неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод ком­па­нии «Saras», неф­те­хи­мический ком­би­нат ком­па­нии «Ru­mian­ca». Су­до­строе­ние и су­до­ре­монт.

Близ го­ро­да - нес­колько при­бреж­ных со­лё­ных озёр (ве­дёт­ся до­бы­ча со­ли, бро­ма). К юго-за­па­ду от Кальяри, в го­род­ке Сан­та-Мар­га­ри­та-ди-Пу­ла, - кар­фа­ген­ский нек­ро­поль Ту­вик­сед­ду эпо­хи Пу­ни­че­ских войн (около 180 под­зем­ных скле­пов), скаль­ные гроб­ни­цы V-III веков до н. э.; руи­ны римских вилл (Вил­ла Тид­же­лио, II-IV века н. э., и др.); руи­ны древ­не­го города Но­ра; ар­хео­ло­гический му­зей. К се­ве­ру от Кальяри, близ Ба­ру­ми­ни, - по­се­ле­ние ну­ра­гов Су-Ну­рак­си (сви­де­тель­ст­ва древ­ней­шей ци­ви­ли­за­ции Сар­ди­нии, 1500-800 годы до н. э.).

Иллюстрация:

Кальяри. Замок Кас­тел­ло. XIII-XIV века. Взято из архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)