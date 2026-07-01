КАЛЬЯРИ
КАЛЬЯРИ - город в Италии.
Население 154,7 тыс. человек (с пригородами около 380 тыс. человек, 2008 год). Расположен на юге острова Сардиния. Порт в заливе Кальяри Средиземного моря (в основном каботажные перевозки); грузооборот св. 4,6 млн. т в год (в т. ч. 0,7 млн. контейнеров ДФЭ, 2006 год); вывоз свинцовых и цинковых руд, соли, вина, оливкового масла. Аэропорт Эльмас (в 8 км от Кальяри, обслуживает в основном внутренние перевозки; около 2,2 млн. пассажиров в год).
Основан финикийцами в VII веке до н. э. под названием Каралис (Karalis), с VI века находился под властью Карфагена. В ходе Пунических войн захвачен Римом (238 год до н. э.). В V веке н. э. завоёван вандалами, с VI века в составе Византии. С XI века находился под властью Пизы, с 1326 года - Арагона. Во время войны за Испанское наследство захвачен Австрией (1708 год). В 1720 году вошёл в состав Сардинского королевства, в 1861 году - Итальянского королевства. В феврале 1943 года подвергся массированной бомбардировке англо-американских ВВС.
Кальяри - главный экономический и культурный центр острова Сардиния. Старинная часть города расположена на прибрежных холмах и окружена башнями (в т. ч. Слоновая, 1307 год, - современный символ Кальяри, и Сан-Панкрацио, 1304 год; обе - пизанский архитектор Дж. Капула) и стенами средневекового замка (Кастелло, XIII-XIV века). Застройка современного городского центра в основном конца XIX века, прибрежных кварталов - XX век.. В 1990–2000-е годы разрастался по окрестным холмам между солёными озёрами Сан-Джилла и Молентарджус.
Среди достопримечательностей Кальяри: древнеримский амфитеатр (I век до н. э. - I век н. э.; летом здесь проводятся оперные спектакли); церкви - Святого Космы и Дамиана (или Святого Сатурнина, V-VII века, старейший храм Кальяри), Святого Эфизио (покровителя города; основана около 1100 года, перестроена в XVIII веке; рядом крипта с церковью V века), собор Санта-Мария-Ассунта (XIII-XIV века, перестроен в XVII-XVIII веках; фасад - 1933 год); церкви - Сан-Доменико (XIII-XVI века), Пуриссима (XVI век, в готическом стиле), готическая Сантуарио-ди-Бонария (1324-1329 годы), Сант-Агостино (1577-1580 годы), Санта-Реститута (XVII век), Сан-Сеполькро (XVII век), иезуитская Святого Михаила (1647-1712 годы), Сввятой Анны (1785-1817 годы, архитектор Дж. Виана). Сохранились также: Палаццо Вичереджо (построено в 1799-1814 годах как резиденция герцогов Савойи и Пьемонта), здания старого (XIII век, перестроен в 1787 году) и нового (1899-1907 годы) дворцов муниципалитета, жилые дома в стиле испанского барокко, здания в стиле ар деко и неоклассицизма (дворец юстиции).
Университет (1606 год; барочное здание - 1769 год, архитектор С. Бельграно). Астрономическая обсерватория. Государственный архив (XIX век), городская библиотека (1792 год). В 1990-е годы на базе крепости Кастелло создан музейный комплекс, включающий: Национальный археологический музей (1802 год), Национальную пинакотеку (в бывшем Королевском арсенале), Музей восточного искусства «Санта Карду» (1917 год), Собрание восковых фигур «Клементе Сузини» (созданы в 1803-1804 годах флорентийским писателем К. Сузини). Др. музеи Кальяри: Музей «Арчиконфратернита» (собрание Генуэзского монашеского ордена Кальяри, созданного в XVI веке: рисунки, скульптура, ткани, серебряные предметы культа), Сардинский музей геологии и палеонтологии «Д. Ловизато» (1806 год), минералогический (1806 год), Сардинский музей антропологии и этнографии (1953 год), Городская художественная галерея (1927 год, коллекция Ф. Инграо подарена городу в 1999 году), Сардинская коллекция «Луиджи Пилони». Оперный театр (около 1770 года). Ботанический сад.
Футбольный клуб «Кальяри» (стадион «Сант-Элия», около 25 тыс. мест) - чемпион (1970 год) и серебряный призёр (1969 год) чемпионата Италии, финалист Кубка Италии (1969-1970 года). В 1990 году проходили матчи чемпионата мира по футболу. Крупный центр соревнований по парусному спорту.
Основа экономики города - сфера услуг, в т. ч. торговля и туризм, а также услуги, связанные с функциями Кальяри как административного центра. Ежегодно проводится Международная выставка потребительских товаров. Основные виды туризма - лечебно-оздоровительный (пляжный), спортивно-развлекательный (яхтинг, дайвинг), агротуризм. Предприятия машиностроения и металлообработки, электротехнической, деревообрабатывающей, текстильной, пищевой, табачной промышленности. Традиционные ремёсла (обработка кораллов, изготовление плетёных изделий и др.). На юго-западной окраине, в пределах свободной экономической зоны, - портово-промышленный комплекс Порто-Фокси - Саррок (специализируется на приёме и переработке нефти; грузооборот 24,4 млн. т нефти и нефтепродуктов, 2004 год). Крупный нефтеперерабатывающий завод компании «Saras», нефтехимический комбинат компании «Rumianca». Судостроение и судоремонт.
Близ города - несколько прибрежных солёных озёр (ведётся добыча соли, брома). К юго-западу от Кальяри, в городке Санта-Маргарита-ди-Пула, - карфагенский некрополь Тувикседду эпохи Пунических войн (около 180 подземных склепов), скальные гробницы V-III веков до н. э.; руины римских вилл (Вилла Тиджелио, II-IV века н. э., и др.); руины древнего города Нора; археологический музей. К северу от Кальяри, близ Барумини, - поселение нурагов Су-Нуракси (свидетельства древнейшей цивилизации Сардинии, 1500-800 годы до н. э.).
Иллюстрация:
Кальяри. Замок Кастелло. XIII-XIV века. Взято из архива БРЭ.